Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
Войти в ЛК

Туры в Карелию из любого города России

Все наши туры начинаются прямо в Карелии, в основном из Петрозаводска, а также из Сортавалы или Кеми. Вы можете прибыть в Карелию из любого города России или мира, и мы с удовольствием поможем вам спланировать маршрут на самолете или поезде

Преимущества наших туров по Карелии
  • №1 по отзывам
    №1 по отзывам

    Более 1000 реальных отзывов на Tripadvisor, Google, Яндекс,, ВКонтакте с общей оценкой 4,5+. Мы работаем уже 9 лет и нам доверяют свой отдых в Карелии тысячи туристов!

  • Один сайт для всей Карелии
    Один сайт для всей Карелии

    Туры "все включено" или отдельные услуги по экскурсиям, турбазам, санаториям, гостиницам/коттеджам, страховкам и билетам, а также гиды по ресторанам и путеводители.

  • У вас всегда есть свободное время
    У вас всегда есть свободное время

    Вы можете пропустить экскурсию, поспать подольше или проснуться раньше остальных и пойти изучать местность самостоятельно.

  • Вам не нужно ничего решать
    Вам не нужно ничего решать

    Для вас будет готов трансфер, питание, развлечения, проложен самый комфортный маршрут и многое другое. Такие туры помогают расслабиться, не думая ни о чем.

С нами работают лучшие гиды

Экскурсоводы нашей компании проходят обучение в РАНХиГС при Президенте РФ и получают сертификаты, которые соответствует уровню квалификации «5» и «6» профессионального стандарта «Экскурсовод», утвержденного Приказом Министерства труда от 04.08.2014 №539

  • Анна Белан

    Анна Белан

  • Андрей Адасенко

    Андрей Адасенко

  • Галина Косканен

    Галина Косканен

  • Анна Еремеева

    Анна Еремеева

  • Ирина Кованова

    Ирина Кованова

  • Людмила Никифорова

    Людмила Никифорова

  • Лариса Анисимова

    Лариса Анисимова

Мы в федеральном реестре туроператоров и поездка застрахована на сумму 500 000 ₽

Единый федеральный реестр туроператоров

  • Реестровый номер: РТО 020666
  • Сфера туроператорской деятельности: внутренний туризм
  • Способ финансового обеспечения: договор страхования гражданской ответственности туроператора
  • Размер финансового обеспечения: 500 000 ₽
  • Наименование организации, предоставившей финансовое обеспечение: ПАО "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Перейти на сайт Ростуризма →

Туры в Карелию по достопримечательностям

Мы проводим туры по всей Карелии и для Вашего удобства сгруппировали их по объектам показа. Вы можете выбрать подходящий тур именно с той достопримечательностью Карелии, которую хотите посетить.

  • Туры с посещением острова Валаам

    Валаам – святой остров в северной части Ладожского озера. Здесь расположен северный центр православия - Спасо-Преображенский ставропигиальный мужской монастырь. Обитель славится великолепной храмовой архитектурой, уникальным ландшафтом и дивной красотой карельской природы. Добираются до острова на метеоре из г.Сортавала.

  • Туры с посещением Соловков

    Соловецкий архипелаг является одной из главных точек притяжения туристов на русском Севере, ведь именно здесь можно почувствовать всю мощь культуры нашей страны.

  • Туры в Карелию на остров Кижи

    Остров Кижи - уникальное место, где сохранился дух севера 19 века. Шедевры русского деревянного зодчества и чистота карельской природы создают невероятную атмосферу.

  • Туры с посещением Рускеала

    Карельский объект №1 по посещаемости - горный парк Рускеала, привлекает сотни тысяч туристов своей инфраструктурой, красотой мраморных скал и невероятными пейзажами.

  • Туры с посещением водопада Кивач

    Кивач является одним из самых живописных мест в Карелии - чистый воздух, красивые камни и лес, бурлящий поток падающей воды, здесь останавливается время.

  • Туры по местам Силы Карелии

    Карелия славится своими Местами Силы, где расположены энергетические разломы: священная саамская гора Воттоваара, Паасо, Сампо, Гирвас и многие другие.

  • Туры по Карелии из Петрозаводска

    Большинство наших туров начинается из Петрозаводска. Они включают в себя обзорную экскурсию по столице Карелии - чудесному городу на берегу Онежского озера.

  • Туры за северным сиянием

    Подборка туров в Карелию от нашей компании, во время которых можно увидеть северное сияние. Сезон северного сияния начинается в октябре, заканчивается в апреле.

  • Посмотреть все туры

Туры в Карелию на разное количество дней

Мы подготовили для Вас различные варианты туров в Карелию на выходные, три или пять дней, а также большие путешествия на 10 дней, включающие в себя все, что можно увидеть в Карелии. Выбирайте оптимальный для себя вариант и добро пожаловать!

Отзывы о наших турах в Карелию

Прилетели в Карелию .Благодаря этому агентству посмотрели Петрозаводск и съездили на золотое кольцо Карелии .Рекомендую.Все четко и собрано .За день предупреждают о экскурсии и высылают все данные для встречи

Всем доброго времени суток!!! Отпуск закончился, но осталось тепло на душе от очередного посещения Карелии!! Третий раз приезжаем в гости и снова не хочется расставаться, и опять уезжаем с чувством, что только началось знакомство с удивительным краем!! Нет смысла перечислять места, где мы были, для этого нужно приехать в Петрозаводск и с него начать знакомиться с Карельской землёй, суровой и величественной, милой и очень трогательной!! И неудивительно, что наши гиды Анна, Андрей и Роман с такой любовью рассказывают о Карелии!! Огромная благодарность туристической фирме "Золотое кольцо Карелии" за отличную организацию наших путешествий и незабываемые впечатления от увиденного!! От души желаем вам добра и дальнейшего процветания! И до новых встреч! Сергей и Евгения Воронины

Всем здравствуйте🤗 25 июня впервые побывала в парке Рускеала, в компании вашей турфирмы🌞наш замечательный гид Андрей,вложил в мою голову знания и впечатления, теперь я могу рассказать,что я была на каньоне,но с элементами истории!☝🏻Автобус комфортный, гид заботился о том ,чтобы мы поели,попили и остались довольны экскурсией🙏🏻на пути к парку слушали стихи,песни,исторические факты и что можно еще посмотреть в нашей прекрасной Карелии❤спасибо за работу,опыт путешествия, знания и невероятные виды и красоты,которые останутся в моем сердечке навсегда😌

Посмотреть другие отзывы
Компании о нашем туроператоре
СМИ о нас
ДОЛГО СПАЛИ СУББОТНИМ УТРОМ? КУСАЙТЕ ЛОКТИ! НА «УРА» ПРОШЛА ЭКСКУРСИЯ «УЗНАЙ СВОЙ ГОРОД!»Новый турмаршрут представят в День города на набережной ПетрозаводскаХАЛЯВА КОНЧИЛАСЬ. НЕПРОФЕССИОНАЛЫ РУШАТ РЫНОК ГОСТЕВОГО ТУРИЗМА«Золотое кольцо Карелии»Карелия не справляется с туристами: почему мы больше не заинтересованы в резком увеличении турпотока, особенно в летний сезонКрай дорогих озер: что может помешать Карелии стать российским центром туризмаШОК И ТРЕПЕТ: ТУРИСТЫ УДИВЛЯЮТСЯ ТРАССЕ ПО «ЗОЛОТОМУ КОЛЬЦУ КАРЕЛИИ»Мы Карьяла, нам Похъяла. Или Почему в Карелии жить лучше, чем в Москве

Отдых в Карелии на праздниках

  • Рождественский отдых

    Проведите волшебное Рождество в Карелии: уютные гостиницы, снежные леса, национальные парки и праздничные мероприятия ждут вас!

  • Отдых на 23 февраля

    Отмечайте День защитника Отечества в Карелии: прогулки, сауна на берегу озера, рыбалка, катание на лыжах и мероприятия!

  • Отдых на 8 марта

    Отдыхайте в Карелии в честь 8 марта: уединенные домики у озера, релаксация в спа, прогулки по заснеженным лесам и сказочные виды!

  • Июньские праздники

    Отпразднуйте июньские праздники в Карелии: купание в озерах, походы по национальным паркам, кемпинг и уникальная карельская кухня!

  • Отдых на Новый год

    Встретьте Новый год в Карелии: уютные домики под снегом, лыжные трассы, сауны на берегу озера, катание на санках и сказочная атмосфера!

Узнайте всё о Карелии в нашем блоге

Отдых в Карелии по временам года

Карелия прекрасна в любое время года. Туры в Карелию летом дают возможность посетить острова, осенью наблюдать за невероятным буйством красок, зимой попасть в настоящую белоснежную сказку, а весной увидеть пробуждение природы. Мы рады Вам в любое время года!

Часто задаваемые вопросы о поездке в Карелию

Какое время года лучше выбрать для поездки в Карелию?

Карелия красива в любое время года. Летом можно наслаждаться активным отдыхом на природе: пешими маршрутами, водными прогулками и рыбалкой. Осенью леса окрашиваются в яркие краски, создавая живописные пейзажи. Зимой регион привлекает любителей лыж, снегоходных прогулок и зимней рыбалки. Весной особенно приятно наблюдать за пробуждением природы и полноводными водопадами.

Какие достопримечательности Карелии стоит посетить?

В регионе множество уникальных мест. Остров Кижи славится старинными деревянными церквями, а горный парк "Рускеала" впечатляет мраморными каньонами. Не менее интересны Валаамский монастырь, водопад Кивач и Ладожские шхеры. Петрозаводск предлагает культурные объекты, музеи и набережную с необычными скульптурами.

Какие виды активного отдыха доступны в Карелии?

Туристы могут выбрать пешие походы, велотуры, сплавы по рекам и рыбалку. Зимой популярны катание на лыжах и снегоходах, поездки на собачьих упряжках и зимняя рыбалка. Любители экстрима могут попробовать дайвинг в затопленных карьерах или каякинг по бурным рекам.

Что взять с собой в путешествие по Карелии?

Рекомендуется удобная одежда и обувь для активного отдыха. В зависимости от сезона стоит взять теплые вещи, дождевик, аптечку, солнцезащитные очки, репеллент от насекомых и фонарь. Для комфортного отдыха пригодятся термос, зарядные устройства и документы.

Как удобнее передвигаться по Карелии?

Лучший вариант — личный автомобиль, так как он дает свободу передвижения. Также доступны автобусные туры, железнодорожные маршруты и аренда автомобилей. В некоторые труднодоступные места можно добраться на катерах, теплоходах или даже вертолетах.

Какие блюда попробовать в Карелии?

Региональная кухня включает калитки (карельские пирожки), уху из свежей рыбы, калакейто (сливочный рыбный суп), форель горячего и холодного копчения. Также популярны морсы и варенья из северных ягод: морошки, брусники и черники.

Сайт использует данные cookie
Cайт использует хранение информации в браузере (cookie) и сервисы сбора технических данных (Яндекс). Продолжая использовать сайт, вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий, а также с Политикой обработки и защиты персональных данных
Принять