Туры в Карелию из любого города России

Прилетели в Карелию .Благодаря этому агентству посмотрели Петрозаводск и съездили на золотое кольцо Карелии .Рекомендую.Все четко и собрано .За день предупреждают о экскурсии и высылают все данные для встречи
Все наши туры начинаются прямо в Карелии, в основном из Петрозаводска, а также из Сортавалы или Кеми. Вы можете прибыть в Карелию из любого города России или мира, и мы с удовольствием поможем вам спланировать маршрут на самолете или поезде
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Мы проводим туры по всей Карелии и для Вашего удобства сгруппировали их по объектам показа. Вы можете выбрать подходящий тур именно с той достопримечательностью Карелии, которую хотите посетить.
Валаам – святой остров в северной части Ладожского озера. Здесь расположен северный центр православия - Спасо-Преображенский ставропигиальный мужской монастырь. Обитель славится великолепной храмовой архитектурой, уникальным ландшафтом и дивной красотой карельской природы. Добираются до острова на метеоре из г.Сортавала.
Соловецкий архипелаг является одной из главных точек притяжения туристов на русском Севере, ведь именно здесь можно почувствовать всю мощь культуры нашей страны.
Остров Кижи - уникальное место, где сохранился дух севера 19 века. Шедевры русского деревянного зодчества и чистота карельской природы создают невероятную атмосферу.
Карельский объект №1 по посещаемости - горный парк Рускеала, привлекает сотни тысяч туристов своей инфраструктурой, красотой мраморных скал и невероятными пейзажами.
Кивач является одним из самых живописных мест в Карелии - чистый воздух, красивые камни и лес, бурлящий поток падающей воды, здесь останавливается время.
Карелия славится своими Местами Силы, где расположены энергетические разломы: священная саамская гора Воттоваара, Паасо, Сампо, Гирвас и многие другие.
Большинство наших туров начинается из Петрозаводска. Они включают в себя обзорную экскурсию по столице Карелии - чудесному городу на берегу Онежского озера.
Подборка туров в Карелию от нашей компании, во время которых можно увидеть северное сияние. Сезон северного сияния начинается в октябре, заканчивается в апреле.
Мы подготовили для Вас различные варианты туров в Карелию на выходные, три или пять дней, а также большие путешествия на 10 дней, включающие в себя все, что можно увидеть в Карелии. Выбирайте оптимальный для себя вариант и добро пожаловать!
Для первого знакомства с нашим замечательным регионом многие выбирают Туры в Карелию на 1, 2, 3 дня.
Если Вы хотите размеренный отдых с вдумчивым изучением нашего региона, то Вам подойдут эти туры.
Лучшим вариантом отдыха в Карелии станет путешествие и туры в Карелию на 7, 8, 9, 10 и более дней.
Прилетели в Карелию .Благодаря этому агентству посмотрели Петрозаводск и съездили на золотое кольцо Карелии .Рекомендую.Все четко и собрано .За день предупреждают о экскурсии и высылают все данные для встречи
Всем доброго времени суток!!! Отпуск закончился, но осталось тепло на душе от очередного посещения Карелии!! Третий раз приезжаем в гости и снова не хочется расставаться, и опять уезжаем с чувством, что только началось знакомство с удивительным краем!! Нет смысла перечислять места, где мы были, для этого нужно приехать в Петрозаводск и с него начать знакомиться с Карельской землёй, суровой и величественной, милой и очень трогательной!! И неудивительно, что наши гиды Анна, Андрей и Роман с такой любовью рассказывают о Карелии!! Огромная благодарность туристической фирме "Золотое кольцо Карелии" за отличную организацию наших путешествий и незабываемые впечатления от увиденного!! От души желаем вам добра и дальнейшего процветания! И до новых встреч! Сергей и Евгения Воронины
Всем здравствуйте🤗 25 июня впервые побывала в парке Рускеала, в компании вашей турфирмы🌞наш замечательный гид Андрей,вложил в мою голову знания и впечатления, теперь я могу рассказать,что я была на каньоне,но с элементами истории!☝🏻Автобус комфортный, гид заботился о том ,чтобы мы поели,попили и остались довольны экскурсией🙏🏻на пути к парку слушали стихи,песни,исторические факты и что можно еще посмотреть в нашей прекрасной Карелии❤спасибо за работу,опыт путешествия, знания и невероятные виды и красоты,которые останутся в моем сердечке навсегда😌
Проведите волшебное Рождество в Карелии: уютные гостиницы, снежные леса, национальные парки и праздничные мероприятия ждут вас!
Отмечайте День защитника Отечества в Карелии: прогулки, сауна на берегу озера, рыбалка, катание на лыжах и мероприятия!
Отдыхайте в Карелии в честь 8 марта: уединенные домики у озера, релаксация в спа, прогулки по заснеженным лесам и сказочные виды!
Отпразднуйте июньские праздники в Карелии: купание в озерах, походы по национальным паркам, кемпинг и уникальная карельская кухня!
Встретьте Новый год в Карелии: уютные домики под снегом, лыжные трассы, сауны на берегу озера, катание на санках и сказочная атмосфера!
Карелия прекрасна в любое время года. Туры в Карелию летом дают возможность посетить острова, осенью наблюдать за невероятным буйством красок, зимой попасть в настоящую белоснежную сказку, а весной увидеть пробуждение природы. Мы рады Вам в любое время года!
Карелия красива в любое время года. Летом можно наслаждаться активным отдыхом на природе: пешими маршрутами, водными прогулками и рыбалкой. Осенью леса окрашиваются в яркие краски, создавая живописные пейзажи. Зимой регион привлекает любителей лыж, снегоходных прогулок и зимней рыбалки. Весной особенно приятно наблюдать за пробуждением природы и полноводными водопадами.
В регионе множество уникальных мест. Остров Кижи славится старинными деревянными церквями, а горный парк "Рускеала" впечатляет мраморными каньонами. Не менее интересны Валаамский монастырь, водопад Кивач и Ладожские шхеры. Петрозаводск предлагает культурные объекты, музеи и набережную с необычными скульптурами.
Туристы могут выбрать пешие походы, велотуры, сплавы по рекам и рыбалку. Зимой популярны катание на лыжах и снегоходах, поездки на собачьих упряжках и зимняя рыбалка. Любители экстрима могут попробовать дайвинг в затопленных карьерах или каякинг по бурным рекам.
Рекомендуется удобная одежда и обувь для активного отдыха. В зависимости от сезона стоит взять теплые вещи, дождевик, аптечку, солнцезащитные очки, репеллент от насекомых и фонарь. Для комфортного отдыха пригодятся термос, зарядные устройства и документы.
Лучший вариант — личный автомобиль, так как он дает свободу передвижения. Также доступны автобусные туры, железнодорожные маршруты и аренда автомобилей. В некоторые труднодоступные места можно добраться на катерах, теплоходах или даже вертолетах.
Региональная кухня включает калитки (карельские пирожки), уху из свежей рыбы, калакейто (сливочный рыбный суп), форель горячего и холодного копчения. Также популярны морсы и варенья из северных ягод: морошки, брусники и черники.