Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
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Отзывы и впечатления туристов

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Все понравилось! Экскурсовод Марина и водитель Алексей очень приветливые, доброжелательные, отзывчивые! Экскурсия понравилась, получилось сходить на Подземную Рускеалу. Но из-за этого не успели осмотреть другие достопримечательности. И еще жаль, что не увидели вечернюю подсветку, в 17:30 выезжали обратно в Петрозаводск.

Приходили сюда на мастер-класс по калиткам. Нам понравилось: Анастасия уютно вела класс, рассказывала нам не только о технике приготовления, но и об интересных местах в Карелии, о которых не пишут в туристических брошюрах. В «Калиточной» уникальный и оригинальный интерьер, пахнет деревом и выпечкой. После МК нам налили авторский чай, угостили медом, вареньем из шишек, и мы попробовали свои калитки. Ребята работают приятные и дружелюбные.

P.S. Выбор сувениров невероятный!

Ведущая Анна Белан создала непринужденную и радостную обстановку, что позволило всем участникам комфортно общаться и обмениваться опытом. А еще, не могу не упомянуть вкусный травяной чай, который добавил встрече особого шарма.

Спасибо за этот чудесный мастер-класс, я обязательно вернусь и рекомендую всем, кто хочет окунуться в мир ароматных и вкусных калиток!

всё очень понравилось! гид Марина рассказывала очень интересно, без лишней информации и скучных дат. экскурсия супер спланированная: недолгие переезды на автобусе, затем прогулки и так по очереди + во всех локациях есть уборные и возможность перекусить.

Отлично проведенное время на мастер-классе по калиткам с ведущим Никитой! Все участники нашей корпоративной группы получили массу положительных эмоций от веселой и задорной атмосферы. Мы научились готовить калитки, много смеялись и, что самое главное, получили вкуснейший результат. Особая благодарность Павлу за чай "Карельский Дзен" - это было настоящее удовольствие и прекрасное дополнение к нашему кулинарному приключению. Мы остались в восторге!

Отзыв от семьи из Подольска, участвовавшей в мастер-классе по калиткам в Калиточной:

"Нашей семье очень понравился мастер-класс по лепке калиток - карельских пирогов в Калиточной. Мы не только научились готовить это вкусное национальное блюдо, но и узнали много интересного о его истории и традициях. Процесс лепки был увлекательным и познавательным для всех участников семьи.

Мы остались очень довольны мастер-классом и хотели бы выразить благодарность организаторам за яркое и полезное мероприятие. Всем, кто интересуется кулинарией и культурой, мы однозначно рекомендуем посетить мастер-класс по калиткам в Калиточной. Это замечательная возможность не только научиться готовить, но и погрузиться в атмосферу национальной карельской кухни. Спасибо за отлично проведенное время!"

С уважением, Семья из Подольска

Мастер-класс по калиткам от туроператора "Золотое кольцо Карелии" был просто великолепным! За один час я научился лепить карельские пирожки и даже съел свежевыпеченные калитки. Атмосфера была настолько творческой, что я чувствовал себя настоящим художником. Интерьер мастер-классной студии в Калиточной был особенно привлекателен. Очень благодарен за такой незабываемый опыт!

Экскурсовод Лада провела очень интересную экскурсию, рассказала про Карелию, про народ и о тех местах где мы были. Было очень интересно слушать до самого конца. Мы побывали на водопаде Кивач, вулкане Гирвас, горе Сампо и Марциальных водах. Единственное если вы не готовы морозиться в холод, лучше экскурсию отложить🤭😁 Но Лада всегда старалась кратко рассказать основное, давала свободное время чтобы пофоткаться и мы прыгали в автобус дальше в дорогу. Экскурсия стоит своих денег, потрясающие виды и живописные места. Обязательно вернёмся сюда летом😍

Все прошло замечательно! Все понравилось! Гид Ольга очень интересно и понятно рассказывает, объясняет. С погодой нам повезло, легкий мороз и без снега. Попили марциальной воды, посмотрели на живописные виды с высоты горы. Водопад Кивач просто восхитительный, очень впечатлил! Первый раз была на водопаде зимой! Красота!

Провели три незабываемых дня по туру "Осень в Карелии" с командой компании Золотое кольцо Карелии. Гиды - Юля, Марина и Воеводина Галина (к сожалению не знаю фамилии всех) - люди влюбленные в свой край, интересные и насыщенные экскурсии, отличная организация тура и проживания. Чистые, комфортабельные автобусы и профессиональные водители. Работа на отлично! Надеемся приехать летом, посмотреть Карелию в других красках и конечно же воспользуемся услугами туроператора Золотое кольцо Карелии

Прилетели в Карелию .Благодаря этому агентству посмотрели Петрозаводск и съездили на золотое кольцо Карелии .Рекомендую.Все четко и собрано .За день предупреждают о экскурсии и высылают все данные для встречи

Замечательная экскурсия "Золотое кольцо Карелии" вышла. Марина, гид, увлекательно рассказывала, плюс мы послушали песни на карельском (классные). Спасибо всем.

Организация экскурсии проведена на высшем уровне. Программа интересная, насыщенная. Экскурсовод, Анна Ивановна, профессионал своего дела, влюблённый в свой край, владеющий огромным запасом информации, умеющий увлечь и детей и взрослых. Мы получили массу впечатлений. Дети в восторге! Уезжать не хотелось.... Спасибо огромное за Ваш труд! ГБОУ лицей 393 Санкт-Петербург

Воспользовались экскурсией в Рускеала 21.09. Благодарность водителю автобуса Сергею и гиду Галине. Совокупность комфортной и безопасной поездки с душевной и эмотивной обстановкой, созданной Галиной во время движения, остановок и в период экскурсии в целом!

Хочу поблагодарить гида Марину и водителя Сергея за замечательную экскурсию "Золотое кольцо Карелии". Посетили гору Сампо, древний вулкан Гирвас, выпили три разных варианта марциальной водички, водопад Кивач - потрясающие виды!! Немного омрачил день дождь во второй половине дня, но золотом осени сполна насладились!🙂🍂👍

Потрясающая экскурсия, контакт с животными незабываем) Экскурсия полноценная, времени на все хватает, езжайте смело. На обед было два пирожка и чай, но можно купить еще пирожков за 50р.

Наш гид - прекрасная женщина, которая смогла поднять настроение каждому! Все 4 часа поездки было интересно слушать. Ездили на каньон зимой, ещё то приключение в самом приятном смысле. Захватывает дух! Самое интересное - это зимний лес и тишина, которая тебя окружает. Необычные ощущения!

Экскурсия интересная, живописная, были зимой, подсветка очень эффектно смотрится! Особенно хочется отметить экскурсовода Андрея, очень грамотно и хорошо говорит! Из недостатков, был автобус типа-автолайн, ехать далеко, тяжеловато, немного мало свободного времени было в парке. В целом, рекомендую))

Прекрасная экскурсия, с погодой повезло с организацией тоже. Шикарные виды зимней Карелии, потрясающий органный концерт. По маршруту привезли покушать в отличное кафе Рыбка (я и раньше в нем была Всегда все очень вкусно. Большое спасибо за организацию и проведение такой интересной экскурсии, хороший автобус, профессиональный водитель и гид. Для зимы самое то, и на улицы погуляли и замерзнуть нигде не успели.

Огромное спасибо Марине за интересную экскурсию, благодарим за внимательность, пунктуальность!!! Процветания вам!

Выражаю благодарность году Леониду за подробный и интересный рассказ, поездку наполненную историями, потрясающими местами и лёгкостью! Отличный концерт никогда ничего подобного не слышала - волшебно!

Замечательная экскурсия! Были в восторге от парка Рускеала! Очень рады, что побывали здесь! Благодарим гида Марину за интересную поездку, а водителя Сергея за аккуратное вождение! Хотя дорога длинная, скучать не придется))

Все отлично организовано. Был подан микроавтобус, очень комфортабельный. Дорога длинная, но прошла незаметно. Прекрасный гид Марина, отличный водитель Николай. Достаточно времени на самой экскурсии. Маршрут хорошо продуман.

Очень красивая и сказочная база с животными. Я хотела там остаться жить). Мне понравилось, рекомендую.

Очень комфортабельный микроавтобус, который был подан вовремя! Прекрасный экскурсовод Марина и водитель Николай. Хорошая организация маршрута, достаточно времени на экскурсиях

Доброе утро! Хотелось бы выразить огромную благодарность турфирме за организацию трехдневного тура в Карелию для группы школьников и педагогов Московской области. Великолепная программа, замечательные экскурсии, питание, проживание, все без исключения на высшем уровне. Отдельные слова благодарности нашему гиду Анне Ивановне! Великолепный человек, воплощение гостеприимства и радушия. Спасибо 🤗 Вам огромное!!! Мы хотели бы вернуться ещё ни раз!!!

Маршрут очень хорошо продуман, в том числе возможность пообедать. Все соответствует описанию. Комфортный автобус. Отдельное спасибо, гиду Марине. Обязательно поеду с этой компанией ещё.

У ротонды, на набережной, нас встретил автобус. Пока ехали по Петрозаводску нам рассказали о местных достопримечательностях и магазинах. На гору Сампо не попали т.к. она была закрыта. Но мы остановились у горы с зайчиками. Далее мы остановились на Марциальных водах, вкусовые рецепторы были в шоке. Потом нас отвезли на вулкан Гирвас и водопад Кивач. Величие природы впечатляет. Хотелось бы отметить классного гида Юлию и водителя Владимира, очень позитивные, заряжающие хорошим настроением, люди.

Покупала путевку с 21.08.22 по 30.08.22 с заездом на Соловки. Я в полном восторге! Нам очень повезло с погодой и мы попали и на Кижи, и на Валаам, и на Белое море на Соловки! Надо быть готовым, что если будет шторм на воде, а предстоит плыть по Онежскому озеру, Ладожскому озеру и Белому морю, то возможны изменения в программе тура. Но повторюсь, что нам повезло с погодой и мы везде побывали! Тур сбалансирован оптимально, достаточно активный, выспаться не получится точно, все выезды ранние)) Но за 10 дней мы побывали в разных регионах Карелии, от Вепской деревне Шелтозеро, до острова Соловки в Белом море. Это удивительные по красоте места!!! Гиды у нас менялись, сопровождали Анна или Андрей, мне было очень комфортно! Им отдельное спасибо и низкий поклон!!! Автобусы в основном новые, очень комфортные, водители профессионалы. Гостиницы хорошие, в Петрозаводске Северная, прямо очень понравилась всё, в Сортавале конечно на троечку, но там одна ночь, не заметила даже), на Соловках тоже всё хорошо! Кормят везде вкусно, ужинала всего пару раз, так как часто был поздний обед. У нас была большая группа, 39 человек, но всех так распределяли гиды, что мы друг друга не видели) в целом мой отдых удался на пять с плюсом! И я благодарна за него сотрудникам Золотого Кольца Карелии! Всё понятно, доступно и главное очень грамотно организовано!!! Спасибо большое!!! Ещё не раз буду обращаться сама и однозначно рекомендовать друзьям и знакомым!!! Приезжайте в Карелию - это сказочные места!!!

Были на 2-х экскурсиях: Кижи и Золотое кольцо Карелии (Гирвас, Кивач, Марциальные воды, долина зайцев). Хорошая организация (накануне присылают смс с местом и временем встречи, а также с контактами гида). Пунктуальные. Гиды очень профессиональные, интересно и увлекательно ведут экскурсию. Особенно понравилась Юлия "Хозяйка Севера". Спасибо ей огромное за заразительную любовь к Республике Карелия:)

Хочу поблагодарить Ваше агентство в целом и каждого гида в нашем туре. Карелия - прекрасна и ваша команда отлично показала нам это. Вы профи, несомненно, никаких заминок не было, всё было чётко по плану. Информации получили море, а красоты увидели целый океан! Благодарим от всей души! Мы покупали 3-дневный тур с отелем.

Экскурсия - Золотое кольцо Карелии 01.09.2022. Гид - Галина. Очень познавательно и увлекательно провела время. Организовано всё отлично. Но самое главное в экскурсии - это ГИД! Галина ни на минуту не давала заскучать, помимо интересного рассказа были и загадки, и вопросы, и шутки, и песни, и даже заговоры. И не смотря на то, что погода была "карельская"(дождь, ветер и холод) все экскурсанты, и я в том числе, ходили за Галиной раскрыв уши и рты и любовались красотами Карелии. Планирую вернуться сюда вновь. Очень хочу попасть и на другие экскурсии, но именно с Галиной. И конечно спасибо водителю - Сергею, за то что очень бережно нас вез. Очень жаль, что постеснялся для нас спеть на Карельском =)

Сегодня, 27 августа 2022 г, посетили г Петрозаводск. Вечером экскурсия по городу, обзорная. С Галиной и Иваном. Понравилось все! Экскурсовод Галина любит свой город и свое дело, знает прекрасно историю, рассказывает очень интересно и язык какой, без запинания и без междуметий. Молодец, ярко, красочно и с любовью и гордостью за историю города и края . Можете смело искать контакта с Галиной и отправляться с ней на экскурсии!!! Благодарю компанию за таких специалистов!

Хороший туроператор. Сделали заказ через интернет, оплатили аванс и получили ваучер на тур. Доплатить можно позже или на месте по прибытию. Принимают оплату картой и принимают и начисляют Спасибо от Сбербанка. Очень приятные экскурсоводы, Анна встречала нас на вокзале, экскурсию по городу проводила Галина и водитель Иван. Вообще крайне доброжелательный персонал. Гостиница Северная очень достойные номера. Вообщем, рекомендую посещение Карелии доверить фирме Золотое кольцо Карелии).

Отличный насыщенный тур! Если вы хотите за один раз посетить значительную часть достопримечательностей Карелии, то это то, что надо. Вам покажут и расскажут много интересного, а потом уже, переварив в себе впечатления, можно будет самим решить - куда стоит вернуться, чтобы осмотреть всё более вдумчиво и внимательно.

Были на экскурсии "Мистическая гора Воттоваара".

  1. Большая часть пути до места проходила по грунтовой дороге посыпанной строительной щебенкой с песком, в результате было очень пыльно, а в микроавтобусе, на котором ехали, нет никакой вентиляции помимо открытых окон. Поэтому если вы аллергик - скорее всего вам будет очень плохо.
  2. Дорога до горы на уазиках. В машине было 4 пассажирских места и одно водительское + на две полки, по бокам, положены подушки (без спинок, упираетесь поясницей в металлический корпус) - итого 6 пассажирских мест. Нас в группе было 14 человек. Сказать что было тесно, это ничего не сказать. В нашем уазике попалась тучная дама, в результате одному человеку пришлось ехать стоя на коленях. А дорога на самом деле отвратительная. Как объяснил водитель - это всё жадность туроператора, и они неоднократно жаловались.

Лучше всего ездить в парк самостоятельно, а не в составе экскурсии. Свободного времени было всего 2 часа, а за это время весь парк не обойти, учитывая что ещё надо где то остановиться поесть. Экскурсию в парке в течение часа проводила очень милая женщина, но перемещались мы на столько быстро, что фотографии с толпой туристов делать было совершенно неудобно и некогда. За этот час можно было спокойно пройтись по парку и сделать фотографии на память и поесть в местном кафе. В целом впечатления очень положительные!

Очень интересная экскурсия! Понравилась наш экскурсовод Галина, узнали и об истории, и о природе Карелии. Все важный достопримечательности посетили, времени на локациях давалось достаточно. Выехали и уехали - минута в минуту. Всем советую!

Поездка понравилась. Гид Лада просто умничка-всю дорогу (3 часа!) очень понятно и интересно предоставляла нам информацию. И заодно вовлекала туристов в разговор, используя и юмор при этом. Экскурсия по парку-я бы лучше сама прошлась бы, не торопясь. Но кому-то, конечно, интересно и послушать про добычу мрамора. Красивое место. На обратном пути Лада включила кино «Любовь и голуби», которое снималось в Карелии в Медвежьегорске, что очень даже символично. Спасибо за заинтересованность в своей работе и хорошую подачу огромной информации!

Экскурсовод Лада, очень интересно рассказывала, прекрасная женщина, с хорошим чувством юмора. Водитель тоже хороший, все очень понравилось.

Парк бомба! экскурсия по парку была интересна первые 10-15 минут, потом она рассказывала куда сходить поесть и где можно туристам оставить деньги, это и так понятно. Три часа в парке мало, час экскурсия по нему, два свободная прогулка, было бы идеально часа 4-5, потому что там очереди везде и расстояния между достопримечательностями большие, пока дойдёшь, постоишь в очереди, теряешь время… в общем, не успели посмотреть все, к сожалению(((

Все хорошо, но немного утомительно долго, место очень красивое. Одна проблема везде очереди, покушать надо было с собой что то брать, если б знали.

Очень замечательный музей на острове. Собраны много деревянных сооружений прошлых веков. Так же проводятся разные тематические мероприятия. За дополнительную плату можно посетить колокольню и другие объекты, которые не входят в "базовый билет". Вообщем нам очень понравилось.

И так заходя вперёд немного скажу наш гид заболел автобус сломался но нам невероятно повезло с новым гидом! Галина, спасибо огромное за ваш труд! Маршрут был по самым интересным для нас местам. Показала все что просили и даже больше. Все рассказывала доступным языком и с юмором, так же пели песни на Карельском языке, были разные шарады и загадки благодаря чему многое запомниться навсегда)). А самое главное, отвечала абсолютно на все вопросы! Это уникальный и светлый человек Галина профессионал своего дела, очень советую всем на 💯👍❤️🫶☀️🏡👪.

Огромное спасибо Вам за прекрасный тур Жемчужное ожерелье Карелии, отдыхали с 24 по 30 июля 2022 г. Профессиональный и очень заботливый экскурсовод Анна всегда учитывала все пожелания своих гостей старалась максимально показать все возможные достопримечательности. Очень насыщенная познавательная программа включающая в себя не только историю и культуру Карелии но и красоты природы, жизнь людей и особенности кухни. Отдельное спасибо за сплав по реке, увлекательное приключение с возможностью отдыха на природе. Хорошая гостиница с чистыми уютным номерами и хорошими спальными местами, что очень радовало и давало возможность хорошо отдохнуть после насыщенного дня. Большое спасибо агентству за чудесный незабываемый отдых. Житенева Ирина. Воронеж.

От этого оператора у меня была экскурсия на сплав по реке Шуя. Вообще я очень хотела бы поставить 5 звёзд. Но был один маленький минус, поэтому сняла звёздочку. Очень классно, что экскурсию можно купить заранее через сайт. Перед самой экскурсией присылают смс с информацией и напоминанием. Перед экскурсией нас встречала представитель Татьяна. Очень приятная и вежливая девушка. Видела, что она обзванивала тех, кто опаздывает. А дальше был как раз маленький минус. Туристов было много. Но почему-то прислали маршрутку, затем небольшой автобус. И одному инструктору и 4 туристам места не хватило. Татьяна конечно сразу нас успокоила, что сейчас всех заберут и все будет хорошо. Извинилась за задержку. Но все ж было бы здорово, если бы сразу прислали транспорт на всех. Далее все уже было отлично организовано. Инструктора в рафтах супер. Сам сплав очень понравился! Ах да ещё малюсенкий минус ( уж простите), когда заказывала экскурсию, было написано, что нас ждёт таежный обед и карельская настойка. Обед был. Он супер. Но настойки не было, было вино и водка. Чуть было обидно, все ж хотелось национального калорита.

Экскурсия понравилась! Узнали много интересного, зарядились положительными эмоциями, попробовали национальные блюда.

Нам всё очень понравилось! Большое спасибо. Замечательные экскурсии и гиды. Все очень продумано и спланировано. Очень красивая природа Карелии и город Петрозаводск. Отель тоже понравился. Экскурсовод Анна просто супер очаровательный и интересный человек. С удовольствием буду советовать друзьям и коллегам этот тур.

Всем доброго времени суток!!! Отпуск закончился, но осталось тепло на душе от очередного посещения Карелии!! Третий раз приезжаем в гости и снова не хочется расставаться, и опять уезжаем с чувством, что только началось знакомство с удивительным краем!! Нет смысла перечислять места, где мы были, для этого нужно приехать в Петрозаводск и с него начать знакомиться с Карельской землёй, суровой и величественной, милой и очень трогательной!! И неудивительно, что наши гиды Анна, Андрей и Роман с такой любовью рассказывают о Карелии!! Огромная благодарность туристической фирме "Золотое кольцо Карелии" за отличную организацию наших путешествий и незабываемые впечатления от увиденного!! От души желаем вам добра и дальнейшего процветания! И до новых встреч! Сергей и Евгения Воронины

Замечательные гид Лада и водитель Сергей! Очень интересный, поэтапный рассказ по пути в парк ( живой, вовлекающий рассказ, разбавленный шутками и историями). В парке уже другой гид, который рассказывает только про мрамор и то, как его обрабатывали и что с ним делали. Из 3 часов, 1,5 часа ушло на экскурсию с гидом голопом по Рускеале, а остальные 1,5 часа сбегать и сделать фото на память и постоять в очереди куда-либо 🤷🏼‍♀️ Большой минус, что мало времени в самом парке, толком не успеть полюбоваться, только сделать несколько фото и видео, что ты там отметился. Мы сходили на экскурсию в самом парке, съездили на троллеи, быстро выпили кофе и по пути к автобусу сделали пару дополнительных фотографий. В итальянский карьер, другие места, которые есть в самом парке мы не смогли попасть из ограниченного количества времени. Выбирайте сами, но если собираетесь данной экскурсией, то лучше не тратить время на экскурсию ( по моему мнению), а спокойно прогуляться 3 часа по красивым местам и успеть прокатиться на лодке или троллее над всем карьером, поесть в кафе, купить сувениров и дойти до автобуса.

Красиво и завораживающе! Просто удивительные места, очень рады, что экскурсия нас завела в этот уголок Карелии)

Если хотите по-настоящему прочувствовать природу Карелии , то езжайте на Воттоваару. Очень необычное место с невероятными видами. Много сейдов, которые держаться на маленьких камушках против всех законов физики) в общем огонь)

Всем здравствуйте🤗 25 июня впервые побывала в парке Рускеала, в компании вашей турфирмы🌞наш замечательный гид Андрей,вложил в мою голову знания и впечатления, теперь я могу рассказать,что я была на каньоне,но с элементами истории!☝🏻Автобус комфортный, гид заботился о том ,чтобы мы поели,попили и остались довольны экскурсией🙏🏻на пути к парку слушали стихи,песни,исторические факты и что можно еще посмотреть в нашей прекрасной Карелии❤спасибо за работу,опыт путешествия, знания и невероятные виды и красоты,которые останутся в моем сердечке навсегда😌

Тур «Знакомство с Карелией» проходил 24-26 июня и впечатления конечно невероятные, на три дня разнообразная программа и мест и достопримечательных мест посетили много! Очень всё хорошо продумано турфирмой, по времени рассчитано всё как нужно! Туристов везде очень много, ну и ладно! Гиды Андрей и Галина профессионалы своего дела, рассказывают с интересом

Это была наша первая поездка в Карелию. Очень понравился Петрозаводск с его красивой набережной и живописными закатами над озером. Поездка на остров Кижи произвела незабываемое впечатление несмотря на дождливую погоду. В парке Рускеала хотелось бы задержаться подольше, спуститься в подземные пещеры, полюбоваться мраморным карьером с парома… Но к сожалению уже билетов не было, мы приехали к 14 часам. И конечно поездка на водопад Кивач тоже очень запомнилась. Гиды в каждом направлении сопровождали разные, но все были очень доброжелательны и профессиональны. Запаслись карельскими сувенирами в виде варенья, рыбки и чая. Остались чудесные впечатления и фото. Рекомендую

Сегодня мы с супругой ездили по маршруту "Мраморный каньон Рускеала в Карелии" - остались очень довольны! Не смотря на то, что погода не задалась - весь день шёл проливной дождь и мы вымокли до нитки, высокий профессионализм экскурсовода Володиной Галины и водителя Сергея выравили ситуацию, подняли всей группе настроение, предоставили глубоко проработанную путевую информацию о культурных и исторических ценностях Карелии, обычаях и ценных достопримечательностях края, населяющих его людей и т.д. Было очень интересно. Мы были мокрые от дождя но все улыбались, а в конце экскурсии даже спели. Спасибо этим людям, сумевшим организовать досуг не знакомых друг другу людей в сложных метеоусловиях.

Великолепно организованный тур. Все, как в описании. Встретили на вокзале (гид Юрий), после завтрака организовали автомобильную экскурсию, по дороге в отель и на первую экскурсию на остров Кижи. Я проживала в гостинице «Северная», рядом находятся два ресторана с Карельской кухней (Ягель и Карельский дворик), также Карельскую кухню можно попробовать в ресторане гостиницы. Каждый день меня индивидуально забирали из гостиницы и после этого ехали за остальной группой. Каждая экскурсия очень увлекательная и познавательная. Экскурсоводы Галина и Лада не давали заскучать, а водители Николай и Василий везде доставляли вовремя. Тур рекомендую!!! Это тур для тех, кто любит природу, историю и не хочет напрягаться)

Хотим выразить огромную благодарность экскурсоводам: Татьяне и Юлии. С экскурсоводом Татьяной были на экскурсии 5 июня, посетили: водопад Кивач, вулкан Гирвас и Марциальные воды. 6 июня с экскурсоводом Юлией посетили горный парк Рускеала. Поездка была насыщенной и интересной. Благодарим за возможность соприкоснуться с познавательными историями, окунуться в колорит традиций, волшебную природу и завораживающую атмосферу Республики Карелия!!!

Тур в Монастырь Александра Свирского выполнен на 5+. Спасибо нашему гиду -водителю Роману за душевные впечатления!

29.05.22г. Хочу поблагодарить со слов своей бабушки, гида Романа☺ Экскурсия была на Ваалам☺ Бабушка в таком диком восторге, по ее рассказам, ходила там чуть ли не с открытым ртом🙈🙈🙈 Вообщем ее счастью нет предела🙏🏼 дочке далось тяжелее (по времени) а так ребёнку 8 лет тоже очень понравилось☺ И погода была отличной и тёплой☺ Следующая ее поездка планируется в Соловки вместе с Вами😌 Спасибо большое Вам 🙏🏼🙏🏼🙏🏼

Прекрасная Экскурсия! Время пролетело незаметно, очень красивые и живописные места! Отдельная благодарность Гиду Галине и водителю Николаю!

Хочу выразить огромную благодарность гиду Галине за создание особой душевной и позитивной ауры! (Сразу же по прибытию сбылось кое-что хорошее, как и было предсказано)) А также водителю Николаю за поддержание задорных Галининых прибауток)) и конечно же за чувство безопасности в дороге!!!

Добрый день! Ездили на экскурсию на мраморный каньон Рускеала с экскурсоводом Анной Белан и водителем Владимиром 1 мая. Впечатления замечательные, Анна экскурсовод - профессионал, вся информация была подана очень интересно, не утомительно, познавательно. Водитель вёл автобус аккуратно, безопасно. Считаем, нам очень повезло. Были часто на экскурсиях, но в этот раз гид и водитель были лучшие. Спасибо.

Отмечала новый 2022 год в Карелии, оператор Золотое кольцо Карелии, тур «Новый год в Карелии». Организация тура на высочайшем уровне. Всё продумано до мелочей, обзорная экскурсия в первый день 31 декабря, легкая экскурсия к деду морозу 1 января, ну, и, серьезные экскурсии 2 и 3 (Рускеала, водопад Кивач и, вишенка на торте, органный концерт в Кондопоге). 4 дня пролетели на одном дыхании, но оставили в душе неизгладимый след и огромное желание вернуться в Карелию. Лучший гид - Белан Анна Ивановна, смогла за этот короткий промежуток времени погрузить нас в мир Карельского края и влюбить в него. Группа уезжала домой со слезами на глазах. Стоит отметить и слаженность работы коллектива и максимальную ориентированность на туристов. Не возникало никаких бытовых вопросов. Отличная гостиница по программе – Космос 4*, питание на протяжении всего тура, шикарный новогодний банкет, комфортабельный автобус – это все способствовало получению максимально положительных эмоций от поездки. Про красоты Карелии отдельный рассказ, сказочный край, прекрасен и зимой, и летом.

Если вы хотите посетить Карелию, то лучше оператора не найти! От всей души рекомендую! И благодарю за прекрасно проведенное время!!

Если Вы бывали однажды в Кижах и Вам понравились дома карел, то приезжайте и в Кинерму. Эта деревня имеет статус исторической, а также входит в ассоциацию "Самые красивые деревни". Это не музейная территория, а реально живущая деревня из нескольких домов. Организован в одном из домов этнокультурный центр, он же музей.

Экскурсия в Рубчойлу получилась не забываемой. Впечатления о деревне надолго останутся в наших воспоминаниях. Очень гостеприимные жители деревни сытно и вкусно напоили, накормили, спели душевные песни на карельском языке. Любителям соприкосновения с историей очень рекомендую

тур «Знакомство с Карелией» с 19 по 21 августа.

День 1. В путешествие мы отправились в день свадьбы 18.08.20, сразу после того как немного отметили с друзьями. Ехать решили на поезде. Всего 1 ночь, и к 8 утра 19.08.20 уже были в Петрозаводске, где нас встретили и отвезли в гостиницу на завтрак. Так как был шведский стол, мне тоже нашлось что покушать. Далее, на речном вокзале Петрозаводска нас посадили в Комету — быстроходное судно, и мы отправились на остров "КИЖИ" в Онежском озере. Поездка довольно долгая - 1,5 часа в одну сторону и так-же обратно. Выспались. По прибытию, нас встретил экскурсовод, и провёл обзорную экскурсию. Все взрослые с восхищением говорили об острове и экскурсии. Нам понравилось, да, красиво, побывали, галочку поставили, ехать повторно смысла не видим, но 1 раз побывать стоит.

День 2. Изначально, нас должны были поселить в 3* гостинице "Петрозаводск", на 3 дня и 2 ночи, еда не включена, но в подарок помимо скидки на тур, поселили нас на одну ночь в 4* гостиницу "Северная", что в самом центре города (Здание отеля занесено в официальный список ценных архитектурных объектов Петрозаводска). Вторую ночь нам предложили провести в другой гостинице, в 4* гостинице "COSMOS" на берегу Онежского озера. Заселили в улучшенный 4* номер, вид открывался прямо на озеро, а в дополнении еще и завтрак включили, шикарный шведский стол. Весь второй день был посвящен "Рускеальским водопадом" и горному комплексу "Рускеала". Так как в туре, это всё довольно ознакомительно, чтобы посмотреть побольше, времени на точку отводится очень мало, да и расстояние от Петрозаводска до Рускеала — 260 км, время в пути 3,5-4 часа. Даже после беглого осмотра достопримечательностей, в город, мы вернулись часам к 21:00. В дороге, экскурсовод, рассказывала очень интересно, большую часть времени мы смотрели в окна, рассматривая старинные карельские деревни и много красивых озер, а уже под конец дремали) Перед горным парком Рускеала мы сделали остановку у рускеальских водопадов: историческое место, где снимался фильм «А зори здесь тихие…» Прошлись по навесным деревянным мостикам прямо над водопадами. Мощь и красота.

Далее, прибыли на территорию горного парка Рускеала, там должна была быть пешеходная экскурсия, но времени опять же немного, и мы не стали ждать экскурсовода, а сами отправились гулять по территории. И считаем, это было верное решение. Погуляли по Эко-тропе вокруг комплекса. Прошли в глубину сквозной пещеры (штольни), посмотрели геологию каньона. Полазали по скалам Итальянского мраморного карьера. Так мы обошли весь комплекс, успели и насладиться видами, и полазать, и передохнуть на склоне.

Очень теперь хочется, покататься там на лодке, по озерам вдоль отвесных стен карьера, по пути заплывая в гроты и пролететь на Zip-line по всей длине каньона. Всё увиденное нам запало в душу, теперь мы знаем что обязательно вернемся, и пройдем своим путём, уже более неспешно и вдумчиво.

День 3. В этот день, было запланировало аж 4 остановки, поэтому вдоволь нагуляться по интересующим нам местам не удалось, но обзорно огляделись, высматрели для себя интересные локации, куда так-же стоит повторно заглянуть, но уже своим спокойным ходом.

Первой остановкой был первый российский курорт "Марциальные Воды", основан Петром I в 1719 году на базе железистых минеральных источников. Немного послушали об истории создания, далее нам выдали стаканчики и мы всей группой отправились пробовать воду из всех 3х источников. Очень невкусно) У всех источников вкус и насыщенность отличались. Галочку поставили, поехали дальше.

Вторая остановка - гора Сампо. Написано что: "склоны холма усеяны пешеходными тропами с соответствующими указателями, произведена установка лестниц с перилами у подножья горы, поэтому подъем к вершине довольно удобен и безопасен." На деле, это шатающиеся перила и проваленные лестницы, а у подножья горы, на обочине, как это и заведено в России, разбросан мусор. На вершине, нет ничего такого впечатляющего, вид на озеро весьма зарос деревьями. Но даже если бы вид был свободнее, по дороге на Рускеалу, открывались более живописные виды, на мой взгляд.

Третья остановка - вулкан Гирвас. Вот это уже интереснее, это уже для нас. Во первых мы шли до него по красивейшей песчаной дороге, меж сосен, и мхов, аккуратно обходя мощные корни деревьев. Так и хотелось пойти босиком, но пришлось воздержаться, слишком туристическое место, стекла и мусор всё - таки встречаются. По сторонам, куда ни глянь, грибы да ягоды. Некоторые собирали.

Когда мы уже почти дошли, надо было перейти по камням на его сторону, слева древний сплав для бревен, справа озеро. И вот мы оказались на вулкане. Да - да. Прям на нем. Он не такой как нам сразу представляется. Вулкан Гирвас относится к типу покровных вулканов исландского типа. Вид там конечно, неземной. Темные скалы, из которых растут деревья. Водоемы с зеркально чистой водой, а где то с рыжей, да и сами слои лавы, каждый со своим оттенком. Мы прыгали по лавовому полю с кочки на кочку, осматривали со всех ракурсов, лазали на скалы. взбирались на холмы.

Вот там бы времени побольше, потому что отведенных на это 30 минут,ну вообще ни о чем. Туда бы мы еще заехали, но если это будет по пути куда то еще. Четвертая и последняя остановка - водопад Кивач. Мы сразу же отделились от экскурсии, потому что мы водопад хотим смотреть, а не слушать пол часа, которых у нас нет, в дендрарии, про отличия обычной берёзы от "Карелочки".В общем мы отправились своим путем. Туристоооов до...очень много.

Но обойти всё со всех сторон, полазать по скалам и полюбоваться видами со всех возможных ракурсов, времени вполне хватило. Даже перед отъездом в кафе успели перекусить. Галочку поставили. Большое спасибо. Нас всё очень впечатлило. Понравилось. В Карелию вернемся.

Золотое кольцо Карелии 16.09.20 были с гидом Лада. С большим энтузиазмом, отличным настроением рассказывала о краях Карелии, её богатствах, народе и их традициях. Под хорошим впечатлением остались от экскурсии и в целом от Карелии!

Жемчужное ожерелье Карелии с 23 по 29 августа 2020 г.

Благодарим турфирму "золотое кольцо Карелии" и Анну Белан за замечательный отдых и знакомство с удивительной Карелией. История, культура, геология, биология, зоология, архитектура этого края поражают богатством, разнообразием и красотой.

Эрудиция, интеллигентность, забота и любовь ко всему о чем говорит Анна, сделали наше путешествие незабываемым.

Кто знает, может мы еще захотим посмотреть на Карелию зимой, но сделаем это обязательно с вами!

Мраморный каньон, 04.09.2020 Экскурсия на Мраморный каньон насыщенная, интересная и запоминающаяся. Приятно удивил транспорт, комфортабельный автобус, чистый и новый, супер профессиональный водитель Сергей, спасибо за поездку.

Ну и конечно хочется отметить работу гида Андрея, который рассказывал невероятно зажигательно, видно что ему самому история Карелии интересна и близка, а главное что человек разбирается в том что рассказывает и на любые отвлеченные от темы вопросы отвечает полно. Вдохновенные рассказы и чтением стихов, прекрасные песни и отличный материал в виде буклетов и фотографий, что дало возможно лучше запомнить историю. Андрей профессионал своего дела!

Мы отдыхали большой компанией, более 40 человек и для каждого у Андрея нашлись слова и интересные факты об истории Карелии. Спасибо, мы под впечатлением и наши эмоции теперь всегда с нами! Удачи Вам!

Жемчужное ожерелье Карелии 23.08 -01.09.2020 Огромное спасибо за прекрасное путешествие. Тур был организован просто замечательно. Красота удивительной Карелии, показанная замечательным, эрудированным, внимательным гидом Анной, просто поразила нас.

Здравствуйте, уважаемые. Хочу сказать вам, вашей компании, огромное спасибо за тур . Как же нам повезло с выбором!!! Прекрасная организация , замечательно продуманная логистика тура. Конечно же, главное спасибо нашему замечательному гиду-Анне Белан. Удивительный человек, знающий, горячо влюбленный в свой край , дарящий в полной мере нам нам эту любовь и заражающей ею, "вот и теперь мы никак не могли не влюбиться, как не любить несравненные эти края".

Такие кадры на вес золота, берегите ее и поощряйте. Она знающая, внимательная, заботливая, стремящаяся сплотить такой непростой и большой коллектив. Правильный и грамотный русский язык и энциклопедические знания, а главное, конечно, вдохновенная любовь к своей родной земле, краю-вот ее главные достоинства.

Мы остались завороженными, вдохновленными и счастливыми, побывав в вашем крае в такое непростое время. Но мы в Карелии забыли о пандемии, о суете наших городов, о работе, расслабились и просто восхищались красотой вашего края. Спасибо вам огромное, еще раз. "Долго будет Карелия снится"!!!

Индивидуальный тур: Петрозаводск-Соловки-Петрозаводск; Кижи Путешествие на Русский Север понравилось. Ребята из Золотого Кольца - большие молодцы! Все было организовано четко, насколько это было возможно - на максимально высоком уровне. Причем, так как ездила с родителями и с учетом коронавирусных условий попросила организовать индивидуальный тур. Все высказанные пожелания были учтены. На вопросы по электронной почте и телефону ребята из турагентства отвечали всегда оперативно. Все сопровождающие нас в поездке гиды/водители были профессинальны и старались. Транспорт из Петрозаводска и в Петрозаводск - удобный и чистый.

Нам, кстати, ребята даже сделали пару неожиданных, интересных приключенческих «бонусов». Если бы ездила с компанией друзей своего возраста, то не заметила бы сложностей и даже повторила бы))

Поездка на Соловки - в целом непростая, длительная, со сменой большого количества транспорта. Но все, кто нас сопровождали, постарались сделать ее как можно легче. Особенно порадовал своими оптимизмом, энергией и любовью к делу гид Роман сотрудничающий с Золотым кольцом (вез нас из Петрозаводска в Рабочеостровск с остановками по пути).

Кстати, небольшое примечание: обязательно надо всем напоминать брать таблетки от укачивания, в поездку на Соловки. Очень пригодятся, даже для особо выносливых. По дороге из Петрозаводска хорошо была организована сдача теста на коронавирус. Очень любезно к нам отнеслись в поликлинике Кондопоги.

Поездка в Кижи: просто чудо, особенно если повезло с погодой. Все организовано хорошо, гуляешь и наслаждаешься. Золотое кольцо покупает заранее билеты, встречает, сажает на Метеор, ищет запоздавших. В целом мы остались довольны. Если когда-нибудь еще раз на Север - то с Золотым Кольцом Карелии!

Сказания Севера и Соловки Добрый день. В июле 2020 г. брали два тура. Очень насыщенная поездка! Невероятная природа, просто завораживает. В Сказаниях Севера один день посвящен Золотому кольцу, где нас сопровождал Роман. Очень позитивный, корректный и с чувством юмора и большой любовью к Карелии!

На Соловках познакомились с Юрием Огурцовым, человек просто пропитан той непростой жизнью на островах! Его энергия и отношение к островам, просто завораживают! очень интересный рассказчик.От поездки просто в восторге, навсегда влюблены в эти места и обязательно вернемся! Спасибо всем, кто принимает участие в организации туров. Размещения, питания, транспорт все в достойном виде. Нам особенно повезло, все поездки небольшими компаниями. Еще раз спасибо!

Экскурсия "Остров Кижи" и экскурсия "Золотое кольцо Карелии" (гора Сампо, вулкан Гирвас, Марциальные Воды, водопад Кивач) Бронировала экскурсии буквально накануне поездки в Петрозаводск. Благодарю персонал турфирмы за отзывчивость и помощь с бронированием экскурсий. Предоставили скидку как постояльцу гостиницы "Cosmos".

Автобусная экскурсия начиналась прямо около отеля- это очень удобно. И до пирса, от которого отправляются метеоры в Кижи, минут 15 по набережной, не заблудитесь. Организация поездок отличная, всё во время! Накануне присылают смс с напоминанием. Очень повезло с экскурсоводами. Впечаления от отдыха самые наилучшие. Всем рекомендую!

"Жемчужина Приладожья: прогулка по Ладожским шхерам и водопад Белые Мосты", 04.08.2020 Огромное спасибо "Золотому Кольцу" за по-настоящему сказочный день, который мы провели с Романом и его сыном Эмилем на водопаде Белые Мосты и в шхерах Ладожского озера! Это просто настоящая фантастика! День долгий, но он наполнен такой красотой, что усталость ощущается, только когда поездка уже позади.

Прекрасная организация, четко составленные маршрут и расписание. Долгое время в поездке очень тактично и грамотно используется для подачи интересной информации. Вовлеченность и увлеченность Романа выше всяких ожиданий и похвал. Всем, кто хочет получить сильнейший витамин красоты, радости, погружения в природу и неизбежной влюбленности в Карелию, советуем не сомневаться в выборе. Это тот самый тур, который вам нужен! Спасибо Роману! Спасибо "Золотому Кольцу"!

“Жемчужное ожерелье Карелии» Недавно вернулась из Карелии из тура «Жемчужное ожерелье». Как приятно было выбраться куда-то из дома после пандемии. Нервное ожидание, проблемы с билетами, неизвестность. Особую благодарность хочу выразить менеджеру Виктору, который профессионально выполнял свою работу, искал новые идеи, все время был на связи, успокаивал и заверял, что все будет хорошо. Несмотря ни на что нам удалось найти самое лучшее решение, а ведь я уже хотела отказаться( сейчас с ужасом думаю, чего могла лишиться).

Карелия превзошла все мои ожидания! Нам дважды повезло: с прекрасной погодой( все 10 дней светило солнце, а на Соловках так и вообще умудрились обгореть) и великолепным гидом- Анной Белан. Профессионал в своём деле, краевед, геолог, этнограф, мастерица на все руки. Каждый день мы возвращались уставшие, веселые, со счастливой улыбкой на губах и полными карманами камней( а ведь что такое Карелия? Камень, речка, лес и я :))

Вдохновляющая, местами дикая, нетронутая природа, доброжелательные вепсы и карелы, намоленные веками святые места,- все это навсегда останется в моем сердце. Да, долго будет Карелия снится!

Была с вами в июле этого года. Выражаю благодарность вашему коллективу. Сегодня редко встречаешь ответственность, четкость , внимание к людям.

Замечательные экскурсии и гиды, которых не могу не назвать-Ирина, Галина Ивановна, Андрей, Роман, серьезные водители с чистым транспортом.

Хотелось бы ещё отметить гида в питомнике хаски и оленей-Лизу. С какой любовью она рассказывала о животных, природе, крае! Успехов ей!

Делаю вам всем успехов и процветания! Карпова Ирина.

Жемчужное ожерелье Карелии

Огромное спасибо турфирме "Золотое кольцо". Ездила с 2 детьми в тур с Соловками. Все везде по графику, накладки были только из-за карантина и штомов на Ладоге. Ребята старались все исправить максимально удобно для нас. Гостиницы и в Петрозаводске и по программе отличные. Транспорт удобный. На все просьбы получали только согласие. Гиды разговорчивые и знающие. Рекомендую и тур и компанию

Понравилось все! Организация работы, четкая, своевременная подача чистого транспорта, хорошие водители, с которыми спокойно ехать, отличные гиды-Ирина, Галина Ивановна, Андрей, Роман, Лиза в питомнике хаски и оленей влюбили в эту прекрасную часть нашей Планеты. Кажется, что мы теперь знаем всю историю красивой республики! Молодцы! Всем большое спасибо! С вами хоть куда! Успехов вам, ребята!

Легенды севера - очарование зимней Карелии, 26-29 февраля 2020 Пишу здесь отзыв не сразу по-приезду. Первый свой отзыв написала в "Отзовике", как обычно, сразу, ещё в поезде. Кстати, отзыв "на пятерку".

А поездка была отличная! Организация встречи, поездок, режим поездки, остановки, экскурсии, проживание - всё без проблем. Есть одна проблема - погода. Как с ней договориться?! Нам очень везло два дня, а вот в день посещения острова Кижи... Мало того, что Онега в принципе не замёрзла в этом году и непригодна для поездки из Петрозаводска на "воздушной подушке", о чем нас предупредили заранее, кстати, так ещё и в этот день сильнейший ветер и метель налетели на Карелию. Конечно, хорошо, пришла зима, но на продуваемом острове было негуляльно как-то. Зато на следующий день опять солнце, чистейший снег, лёгкий мороз! Сказка!

Были у нас отличные экскурсоводы: Галина Петровна, Роман, Галина Ивановна. Увлечённые, знающие свой край, и просто приятные в общении люди. Роман, к тому же, прекрасно возил нас по иногда сложным зимним дорогам Карелии. Спасибо всем.

Проживание в отеле Космос, завтраки - отличное! Кроме того, каждый день пробовали множество разных "калиток" (впервые, вообще, услышала о них!). Поскольку узнала о "Золотом кольце Карелии" случайно, из рекламы, немного волновалась. Но все прошло отлично, рекомендую всем. Это как раз тот случай, когда не страшно порекомендовать самым близким друзьям. Сотрудникам удачи, здоровья и не снижать уровня. Спасибо.

"Легенды Севера - очарование зимней Карелии" 11.02.2020-14.02.2020 Мы с подругой посетили Карелию с туром "Легенды Севера-очарование зимней Карелии" 11.02.2020-14.02.2020 г. С турфирмой "Золотое кольцо Карелии" мы путешествовали впервые. Выбор был сделан в пользу нее из-за продуманности предложенных ею экскурсионных туров. Несколько лет назад я уже бывала в Карелии и точно знала, где бы я хотела побывать и чтобы хотела увидеть, предложенная турфирмой программа полностью совпала с моими пожеланиями, подруга доверилась моим предпочтениям и мы забронировали тур, о чем ни разу не пожалели.

Сотрудники турфирмы большие молодцы, организация тура на самом высоком уровне начиная с момента подтверждения и оформления поездки, включая ее сопровождение во время самой поездки, все оперативно, четко, согласно графику, заявленному в описании тура. Со стороны сотрудников турфирмы мы ощущали внимание и контроль за ходом экскурсионной программы.

Экскурсоводы, проводившие наши экскурсии, люди, влюбленные в свой край и в дело, которым они занимаются, информация доносилась в доступной форме, не формально, экскурсии проходили в спокойном ритме, что позволяло сделать фотографии, задать вопросы, обсудить интересующие нас темы из истории края. Ввиду того, что время нашей экскурсии выпало на середину рабочей недели, наша группа была малочисленный, что позволило установить более тесный контакт с экскурсоводами и сделать экскурсии очень личностными, приближенными именно к нашим интересам. Спасибо всем экскурсоводам за внимательное отношение к туристам, они тонко чувствуют группу и подстраивают экскурсии под конкретных людей, а это всегда особенно приятно.

Отдельно хочется выразить благодарность нашему бессменному водителю Владимиру и не только как профессионалу, но и как отзывчивому, душевному человеку. Владимир обожает Карелию и с большой любовью рассказывает о своем крае, людях его населяющих, стараясь передать эту любовь туристам. Во время экскурсий Владимир сориентировал нас где можно вкусно и недорого поесть, а во время дальней поездки на о.Кижи договорился с церковной общиной, чтобы нас накормили обедом. После возвращения с острова нас ожидал радушный прием и обед из натуральных продуктов, выращенных в личном подсобном хозяйстве общины. Все было вкусно, особенно всем понравилась поданная к травяному чаю протертая с сахаром клюква, которую мы толстым слоем намазывали на кусочек хлебушка. Обед был очень кстати, поскольку впереди у нас была долгая обратная дорога в Петрозаводск. Спасибо Владимиру за заботу.

Наша поездка получилась душевной и хорошо организованной, за что мы выражает огромную благодарность сотрудникам турфирмы "Золотое кольцо Карелии".

Карелия прекрасна в любое время года и мы уверены, что вернемся сюда еще не один раз. Татьяна и Алла

Здравствуйте. Мне как и многим туристам тоже хочется оставить отзыв о компании"Золотое кольцо Карелии". Я в карелии была два раза. Удалось побывать на Валааме, Рускеале, увидеть водопад "Белые мосты", Кижи, Сампо, Кивач, источник "Морциальные воды", Гирвас. Побывала на уникальной экскурсии на гору Воттоваара. На всех экскурсиях нас сопровождал Роман, за это ему отдельное спасибо. Всё было очень интересно, познавательно и безопасно. А еще есть такой маленький нюанс. Во многих компаниях когда экскурсии подходят к концу экскурсоводы замолкают и домой все едут молча. Но только не с Романом. Много историй, легенд в копилке его знаний и даже можно посмотреть кино. Скучать не придется, рекомендую. Надеюсь на то, что мой отзыв кому-то поможет.

Добрый день.

Уже второй раз я приезжаю в Карелию, чтобы полюбоваться ее красотой. Только в этот раз хотелось насладиться ее зимними пейзажами. И мне это удалось. Сомнения не было, выбор пал на турфирму "Золотое кольцо Карелии". Всегда все организованно, продумано до мелочей, отличные условия размещения, хороший автотранспорт, питание.

Сотрудники фирмы - профессионалы своего дела. Грамотно подготовленный маршрут дал возможность и попутешествовать, и насладиться природой, и получить расслабление, и поморозить носики, и попасть на фестиваль снежных и ледовых скульптур, и даже встретить Дед Мороза. Что говорить тур великолепный и очень емкий. Не могу не сказать о замечательном человеке, который стал мне уже родным за эти годы после моей поездки в 2017 году. Гид Анечка.

Человек большой души, неиссякаемой энергии, кладезь знаний о своем родном крае, его истории, богатстве. И калитки мы делали, и куколок шили, и рыбку запекали... Огромное спасибо всем организаторам тура. водителю и, конечно, Анечке. Счастья вам, здоровья, процветания, новых необычных маршрутов, надежных партнеров и приятных путешественников. Всех приглашаю в Карелию. Красивейший край, чудесные люди!!!

Добрый день! Приезжали группой 18 человек, Всё было здорово, детям понравилось, многое запомнилось. Спасибо году Галине Ивановне, всю дорогу рассказывала, объясняла. Замечательный водитель Дмитрии,спокойный , всегда поможет, наш мамочки за всю дорогу раз 100 просили открыть багажник, чтоб то это взять, то другое. Супер выдержка у Дмитрия. Михаил встречал нас вместе с гидом, всегда был на связи и участвовал лично. Единственный минус это только ужин, где был мастер класс, сам мастер класс был интересный, делали калитки с пюре картофельным, но ужин(салат, рис с с мясом) был не очень. Дети вообще ничего ни съели, хорошо, что утром был шикарный шведский стол в гостинице Космос. А кого то из детей пришлось кормить после этого ужинав ресторане гостиницы(так хотелось есть). Ну и как добавочка Снегурочка у Талви Укко уехала по делам, хотя в программе заявлена была. Но спасибо Талви Укко он так хорошо провел встречу, подарил подарки, что мы даже забыли про Снегурочк