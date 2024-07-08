Туроператор по Карелии

Прилетели в Карелию .Благодаря этому агентству посмотрели Петрозаводск и съездили на золотое кольцо Карелии .Рекомендую.Все четко и собрано .За день предупреждают о экскурсии и высылают все данные для встречи
На сайте karelia.gold можно купить тур в Карелию; забронировать экскурсии по Карелии из Петрозаводска, Сортавала и других городов; найти гостиницу или частный коттедж; организовать охоту или рыбалку; выбрать ЖД/Авиа билеты; оформить страховку для отдыха в Карелии, изучить статьи про достопримечательности или каталог с рейтингом карельских ресторанов.
Мы делаем все, что может потребоваться для организации отдыха в Карелии. Добро пожаловать в Карелию! Terveh tulles!
Более 1000 реальных отзывов на Tripadvisor, Google, Яндекс,, ВКонтакте с общей оценкой 4,5+. Мы работаем уже 9 лет и нам доверяют свой отдых в Карелии тысячи туристов!
Туры "все включено" или отдельные услуги по экскурсиям, турбазам, санаториям, гостиницам/коттеджам, страховкам и билетам, а также гиды по ресторанам и путеводители.
Вы можете пропустить экскурсию, поспать подольше или проснуться раньше остальных и пойти изучать местность самостоятельно.
Для вас будет готов трансфер, питание, развлечения, проложен самый комфортный маршрут и многое другое. Такие туры помогают расслабиться, не думая ни о чем.
Туроператор "Золотое кольцо Карелии" предлагает услуги по организации всего спектра туристских услуг для Вашего отдыха в Карелии - от момента покупки билетов до любых видов активностей.
Продолжительные туры по Карелии с включенными активностями, проживанием и питанием.
Большой выбор однодневных экскурсий по Карелии для Вашего насыщенного отдыха.
Туроператор "Золотое кольцо Карелии" предлагает туры в Карелию осенью и зимой с посещением знаменитых островов: Кижи, Валаам, Соловки, а также других известных и не очень достопримечательностей Карелии: мраморный каньон Рускеала, водопад Кивач, сплавы по рекам, экскурсии по Петрозаводску и многое другое
3 дня в июне, как никогда подходят для короткого путешествия в Карелию: белые ночи и невероятная красота природы!
Экскурсоводы нашей компании проходят обучение в РАНХиГС при Президенте РФ и получают сертификаты, которые соответствует уровню квалификации «5» и «6» профессионального стандарта «Экскурсовод», утвержденного Приказом Министерства труда от 04.08.2014 №539
Прилетели в Карелию .Благодаря этому агентству посмотрели Петрозаводск и съездили на золотое кольцо Карелии .Рекомендую.Все четко и собрано .За день предупреждают о экскурсии и высылают все данные для встречи
Всем доброго времени суток!!! Отпуск закончился, но осталось тепло на душе от очередного посещения Карелии!! Третий раз приезжаем в гости и снова не хочется расставаться, и опять уезжаем с чувством, что только началось знакомство с удивительным краем!! Нет смысла перечислять места, где мы были, для этого нужно приехать в Петрозаводск и с него начать знакомиться с Карельской землёй, суровой и величественной, милой и очень трогательной!! И неудивительно, что наши гиды Анна, Андрей и Роман с такой любовью рассказывают о Карелии!! Огромная благодарность туристической фирме "Золотое кольцо Карелии" за отличную организацию наших путешествий и незабываемые впечатления от увиденного!! От души желаем вам добра и дальнейшего процветания! И до новых встреч! Сергей и Евгения Воронины
Всем здравствуйте🤗 25 июня впервые побывала в парке Рускеала, в компании вашей турфирмы🌞наш замечательный гид Андрей,вложил в мою голову знания и впечатления, теперь я могу рассказать,что я была на каньоне,но с элементами истории!☝🏻Автобус комфортный, гид заботился о том ,чтобы мы поели,попили и остались довольны экскурсией🙏🏻на пути к парку слушали стихи,песни,исторические факты и что можно еще посмотреть в нашей прекрасной Карелии❤спасибо за работу,опыт путешествия, знания и невероятные виды и красоты,которые останутся в моем сердечке навсегда😌
Туроператор "Золотое кольцо Карелии" предлагает экскурсии по Карелии осенью и зимой с посещением самых знаменитых и часто посещаемых мест Карелии
Мы подготовили для Вас различные варианты туров в Карелию на выходные, три или пять дней, а также большие путешествия на 10 дней, включающие в себя все, что можно увидеть в Карелии. Выбирайте оптимальный для себя вариант и добро пожаловать!
Для первого знакомства с нашим замечательным регионом многие выбирают Туры в Карелию на 1, 2, 3 дня.
Если Вы хотите размеренный отдых с вдумчивым изучением нашего региона, то Вам подойдут эти туры.
Лучшим вариантом отдыха в Карелии станет путешествие и туры в Карелию на 7, 8, 9, 10 и более дней.
Мы проводим туры по всей Карелии и для Вашего удобства сгруппировали их по объектам показа. Вы можете выбрать подходящий тур именно с той достопримечательностью Карелии, которую хотите посетить.
Валаам – святой остров в северной части Ладожского озера. Здесь расположен северный центр православия - Спасо-Преображенский ставропигиальный мужской монастырь. Обитель славится великолепной храмовой архитектурой, уникальным ландшафтом и дивной красотой карельской природы. Добираются до острова на метеоре из г.Сортавала.
Соловецкий архипелаг является одной из главных точек притяжения туристов на русском Севере, ведь именно здесь можно почувствовать всю мощь культуры нашей страны.
Остров Кижи - уникальное место, где сохранился дух севера 19 века. Шедевры русского деревянного зодчества и чистота карельской природы создают невероятную атмосферу.
Карельский объект №1 по посещаемости - горный парк Рускеала, привлекает сотни тысяч туристов своей инфраструктурой, красотой мраморных скал и невероятными пейзажами.
Кивач является одним из самых живописных мест в Карелии - чистый воздух, красивые камни и лес, бурлящий поток падающей воды, здесь останавливается время.
Карельские деревни с национальным колоритом - Кинерма, Шелтозеро, Рубчойла, где сохранились и доступны для изучения традиции, быт и история карельского народа.
Карелия славится своими Местами Силы, где расположены энергетические разломы: священная саамская гора Воттоваара, Паасо, Сампо, Гирвас и многие другие.
Подборка туров в Карелию от нашей компании, во время которых можно увидеть северное сияние. Сезон северного сияния начинается в октябре, заканчивается в апреле.
Все наши туры начинаются прямо в Карелии, в основном из Петрозаводска, а также Сортавала или Кеми. Вы можете приехать в Карелию из любого города России или мира, а мы поможем спланировать путь на самолете или ЖД.
Золотое кольцо Карелии - региональный туроператор, который предоставляет услуги по организации многодневных туров в Карелию; однодневных экскурсий из Петрозаводска и других городов Карелии; бронирование и аренду загородного размещения в коттеджах и на базах отдыха; санаторно-курортный отдых; туры для организованных групп школьников; корпоративные программы и MICE, VIP туры в нашу гостеприимную республику.
Наша компания работает с 2014 года. Турфирма "Золотое кольцо Карелии" за это время беспрерывно и последовательно совершенствовала качество услуг, внедряла новые турпродукты и организовывала мероприятия под запросы самых искушенных путешественников, корпоративных групп в 500 человек и даже официальных правительственных делегаций.
Команда туроператора получила признание в профессиональной среде и больше 1000 положительных отзывов туристов о выполненной работе. Наши услуги выбирают за нестандартный подход к организации отдыха; внимательное и чуткое отношение к каждой детали - с переговоров до исполнения; и профессиональный сервис для наших клиентов - связь по электронной почте, популярным мессенджерам или телефону, умные роботы для типовых задач, доступно изложенная информация и функция онлайн-бронирования турпродуктов.
Миссия туроператора "Золотое кольцо Карелии" - предоставить хороший отдых за минимально возможную для рынка цену, которая достигается за счет профессиональных навыков и опыта работы команды туроператора "Золотое кольцо Карелии" в туризме.