Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
Войти в ЛК

Бронирование туров на нашем сайте

  1. Вы изучаете на нашем сайте тур, оставляете на него заявку / либо можете просто написать нам запрос и мы подберем подходящий тур по Вашим критериям. Мы предлагаем большое количество туров в любое время года, оптимально сочетая различные интересы. Можно подобрать для себя активный тур, экскурсионный, продолжительный или тур выходного дня — вариантов много и для каждого найдется максимально подходящая программа.
  2. Наш менеджер связывается с Вами и обсуждает организационные детали, после чего отправляет необходимые документы для бронирования. От Вас потребуются паспортные данные: ФИО, серия и номер паспорта и дата рождения. Данные, в первую очередь, нужны для транспортной полиции и списков в гостиницы. Кроме того, согласно гражданскому кодексу РФ, Договор на оказание туристических услуг обязан содержать в себе реквизиты Заказчика и Исполнителя. С нашей стороны это реквизиты организации ООО «Золотое кольцо Карелии», с Вашей стороны — паспортные данные.
  3. Вы вносите оплату и получаете ваучер-подтверждение бронирования тура. Оплату можно провести по квитанции в отделении любого банка (банк может удерживать комиссию), либо оплатить прямо на нашем сайте, с помощью банковской карты (примерно как и любая покупка в интернет-магазине). Этот способ оплаты без комиссии, с Вашей карты списывается ровно сумма по договору. Кроме того, если Вы бываете в Петрозаводске или у Вас тут есть знакомые — можно оплатить наличными в нашем офисе. В любом случае, Вам будет предоставлен чек и в течении 24 часов после оплаты мы пришлем на Вашу электронную почту ваучер-подтверждение бронирования тура.
  4. До скорой встречи в Карелии! Вам понравится у нас, обещаем! По Вашему желанию, можно получить оригинал договора в нашем офисе — во время тура зайдите к нам (офис в центре и очень удобно расположен). Распечатывать и везти в Карелию с собой его необходимости нет. С собой можно привезти распечатанный ваучер-подтверждение, хотя и он обычно не требуется — мы сверяем списки своих гостей в первый день тура по ФИО.

Способы оплаты

Наличный расчёт

Вы можете забронировать и оплатить наличными в нашем офисе в Петрозаводске. Мы находимся по адресу: проспект Ленина, дом 3. Все наши контакте на странице контактов.

Банковской картой

Аннуляция

Путешествия планируются заранее, но обстоятельства бывают разными. Мы все прекрасно понимаем, поэтому всегда стараемся идти на уступки и в своей деятельности ориентируемся не только на закон о защите прав потребителей, но и стараемся сделать все возможное, чтобы вернуть максимальную сумму от уже оплаченных денежных средств.

Базовые расчеты имеют следующий вид:

– при отказе от тура в срок от 15 дней и более (до начала тура), возвращается вся сумма оплаченной предоплаты.

– в срок менее чем за 15 дней до начала тура, предоплата в размере 50% от стоимости аннулированных услуг не возвращается;

– в срок менее чем за 9 дней до начала тура — 80% от стоимости аннулированных услуг не возвращается;

– в срок менее чем за 48 часов, а также в случае: незаезда, опоздания, досрочного выезда туристов, не связанного с существенным изменением обстоятельств, из которых Заказчик исходил при бронировании тура — 100% от стоимости услуг, которыми не воспользовались туристы, не возвращается.

Данные расчеты сложились из-за специфики работы в туризме: для гостей бронируются гостиницы (в связи с высоким спросом, мы бронируем гостиницы на 6 месяцев вперед), оплачивается питание и покупаются места в водный транспорт, а также заказывается автобус в зависимости от состава группы. Любые изменения в срок менее, чем за две недели, облагаются штрафами для нас со стороны контрагентов (гостиница выставит 100% штраф за аннуляцию, а автобусный перевозчик не сможет предоставить другой транспорт, т.к. все распланировано).

Именно поэтому, мы предоставляем Заказчику все документы о понесенных фактических затратах и в случае, если мы смогли где-то сэкономить, а может и успеть продать освободившиеся места, мы стараемся отдать Заказчику большую часть денежных средств, даже чем на то прописывает закон.

Сайт использует данные cookie
Cайт использует хранение информации в браузере (cookie) и сервисы сбора технических данных (Яндекс). Продолжая использовать сайт, вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий, а также с Политикой обработки и защиты персональных данных
Принять