Мы находимся в постоянном поиске партнеров в Петрозаводске, Карелии и России. Мы открыты к сотрудничеству, а условия нашей работы предельно прозрачны. Если есть вопросы, пишите на нашу почту: ring@karelia.gold с пометкой «Сотрудничество», после чего мы обязательно с Вами свяжемся.
Работа с нами по Карелии - Ваша максимальная выгода от направления!
- Если Вы предоставляете туристические услуги, мы будем рады обсудить возможность продажи наших туров на выгодных для Вас условиях.
- Если у Вас в Карелии есть свой объект общественного питания, новый экскурсионный маршрут, Вы владелец пассажирского транспорта или продаете свои изделия народного творчества — мы всегда рады обсудить форматы взаимовыгодного сотрудничества.
- Если у Вас есть свой объект размещения (гостиница, мини-отель, квартира, база отдыха или коттедж), мы предлагаем Вам увеличить свой доход за счет продажи дополнительных услуг, а именно наших экскурсий.