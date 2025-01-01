Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
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Комиссия 20%. Для всех, с первого заказа ❤️

Главные туроператоры России: Большая Страна, Дельфин, Русь - доверяют нам большую часть своих туристов по карельскому направлению. Золотое кольцо Карелии - крупнейший туроператор республики. Присоединяйтесь к нам и зарабатывайте напрямую 20% комиссии! Регистрация в качестве партнера займет не более 5 минут.

Мы обо всем позаботились. Доверьтесь нам.

Мы сделали процесс бронирования туров - простым, качество продукта - высоким, а итог - максимально выгдным: турист получает качественную услугу, агент хорошо зарабатывает, туроператор имеет высокую заполняемость своих программ.

  • Личный кабинет

    Все заказы формируются онлайн. Автоматическое оформление всех отчетных документов. Оплата по счету или картой онлайн прямо в личном кабинете.

  • Моментальное подтверждение заказов

    100% гарантия бронирования мест. В любое время дня и ночи, 24/7, без переписок и звонков. 

  • Туры - круглый год, без остановки продаж

    В сезон - всегда есть места, имеем в наличии квоты с запасом. В несезон - единственные, кто гарантированно и ежедневно проводит свои туры в Карелии.

  • Цены - сказка

    20% комисии при том, что цены на наши туры и экскурсии ниже, чем у конкурентов. Объем - наше всё, держим уровень и планку.

Сложно выбрать? Поможем!
WhatsAppring@karelia.gold+7 (911) 050-34-77

Зарабатывайте на Карелии с туроператором «Золотое кольцо Карелии»

Мы находимся в постоянном поиске партнеров в Петрозаводске, Карелии и России. Мы открыты к сотрудничеству, а условия нашей работы предельно прозрачны. Если есть вопросы, пишите на нашу почту: ring@karelia.gold с пометкой «Сотрудничество», после чего мы обязательно с Вами свяжемся.

Работа с нами по Карелии - Ваша максимальная выгода от направления!

  • Если Вы предоставляете туристические услуги, мы будем рады обсудить возможность продажи наших туров на выгодных для Вас условиях.
  • Если у Вас в Карелии есть свой объект общественного питания, новый экскурсионный маршрут, Вы владелец пассажирского транспорта или продаете свои изделия народного творчества — мы всегда рады обсудить форматы взаимовыгодного сотрудничества.
  • Если у Вас есть свой объект размещения (гостиница, мини-отель, квартира, база отдыха или коттедж), мы предлагаем Вам увеличить свой доход за счет продажи дополнительных услуг, а именно наших экскурсий.
Факты о нас
  • 50000+
    50000+

    довольных туристов в 2023 году

  • 20%
    20%

    комиссия всем партнёрам, с первого заказа

  • 10+ млн ₽
    10+ млн ₽

    вознаграждений для партнёров

  • 30+
    30+

    вариантов туров на протяжении всего года

Сотрудничество с нами это:
  • Оперативность - расчет Ваших заявок в течении 12 часов и быстрое оформление документов (договора / счета / акты), полное сопровождение сделки.
  • Прозрачность - все условия прописаны в договоре и не меняются, Ваши группы получат именно те услуги, которые заказывали, без изменений.
  • Надежность - мы всегда находимся в контакте с Вашим агентством и туристическими группами, быстро отвечаем на вопросы и помогаем Вашим туристам лично во время отдыха в Карелии.
  • Взаимовыгодное сотрудничество - мы имеем хорошие партнерские отношения с местными контрагентами, благодаря чему получаем выгодные условия и делимся ими с Вами.
  • Доверие - с нами работает на постоянной основе более 20 агентств из Москвы, Петербурга, Орла, Владимира, Краснодара, Белоруссии, Израиля и даже Китая.
  • Качество - у нас только надежные и комфортабельные автобусы, профессиональные экскурсоводы, достойные заведения общепита и особый контроль за предоставлением услуг на туробъектах.
Варианты сотрудничества
  • Отдельные услуги

    Закажите работу нашего профессионального гида или обед по выгодной стоимости в кафе. Мы можем дать комиссию на отели и перевозчиков, зачастую бОльшую, чем Вам дали бы напрямую. Особенно это касается гостиниц и водных маршрутов на Кижи и Валаам.

  • Продажа наших сборных туров

    Принимайте заявки от индивидуальных туристов в своем городе и продавайте туры в Карелию через нашего оператора. Комиссия на все наши туры и экскурсии - 20%. Для всех, с первого заказа.

  • Групповой тур

    У Вас есть готовая группа туристов? Мы работаем с группами от 8 человек! Индивидуальное обслуживание, выгодные цены и максимально разнообразные маршруты для Ваших туристов! Заказывать услуги готовым пакетом, включающим проживание + питание + экскурсии, всегда очень выгодно!

  • Нестандартный формат

    Если Вы не нашли на нашем сайте подходящих программ - ничего страшного, отправляйте запрос с требованиями и мы предоставим расчет в течении 12 часов. Свадьбы, корпоративы, концерты, рыбалки и вертолеты - мы умеем все!

Необходимые документы

На каждый новый заказ мы в системе автоматически формируем договор на продажу туристических услуг и выставляем счет на оплату. После тура - отправляем акт выполненных работ. Сумма в договоре и счете прописана за вычетом Вашей комиссии, без ее указания.

Мы работаем без НДС по многодневным турам и с 5% НДС по однодневным экскурсиям.

Если у Вас есть какие-либо нюансы по документообороту и подобная схема Вам не подходит - напишите нам и мы сформируем для Вас необходимый пакет документов.

Для начала сотрудничества просто отправьте нам заявку с названием услуги, датами, количеством человек. Нам потребуются реквизиты Вашей организации и данные на всех туристов: ФИО, даты рождения и один контактный номер телефона.

Начальная комиссия - 20%.

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