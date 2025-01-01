На каждый новый заказ мы в системе автоматически формируем договор на продажу туристических услуг и выставляем счет на оплату. После тура - отправляем акт выполненных работ. Сумма в договоре и счете прописана за вычетом Вашей комиссии, без ее указания.

Мы работаем без НДС по многодневным турам и с 5% НДС по однодневным экскурсиям.

Если у Вас есть какие-либо нюансы по документообороту и подобная схема Вам не подходит - напишите нам и мы сформируем для Вас необходимый пакет документов.

Для начала сотрудничества просто отправьте нам заявку с названием услуги, датами, количеством человек. Нам потребуются реквизиты Вашей организации и данные на всех туристов: ФИО, даты рождения и один контактный номер телефона.

Начальная комиссия - 20%.