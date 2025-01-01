Получите скидку до 17% на свой отдых в Карелии!*
|СКИДКА РАННЕГО БРОНИРОВАНИЯ
|Условия
|10%
|бронь за 6 месяцев и более до начала тура
|5%
|бронь от 3 до 6 месяцев до начала тура
|*скидка может суммироваться со скидкой для компаний от 5 человек
Для туроператора раннее бронирование позволяет грамотно рассчитать нагрузку, распределить графики туров и оценить спрос. Заказывая заранее гостиницы, автобусы и объекты питания, мы получаем дополнительные преференции от партнеров — чем и делимся с Вами.
|СКИДКА ДЛЯ КОМПАНИЙ ОТ 5 ЧЕЛОВЕК
|Условия
|7%
|договор оформляется на компанию от 5 человек
|*скидка может суммироваться со скидкой раннего бронирования
Для семей и больших компаний действует скидка 7%. Вы покупаете большой блок мест, поэтому мы не расходуем дополнительные средства на рекламу и снижаем организационные затраты.
- Скидки не действуют на программы: Сплав по реке Шуя, экскурсия на остров Кижи.