Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
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Скидки и акции туроператора «Золотое кольцо Карелии»

Получите скидку до 17% на свой отдых в Карелии!*

СКИДКА СКИДКА РАННЕГО БРОНИРОВАНИЯ Условия
10% бронь за 6 месяцев и более до начала тура
5% бронь от 3 до 6 месяцев до начала тура
*скидка может суммироваться со скидкой для компаний от 5 человек

Для туроператора раннее бронирование позволяет грамотно рассчитать нагрузку, распределить графики туров и оценить спрос. Заказывая заранее гостиницы, автобусы и объекты питания, мы получаем дополнительные преференции от партнеров — чем и делимся с Вами.

СКИДКА СКИДКА ДЛЯ КОМПАНИЙ ОТ 5 ЧЕЛОВЕК Условия
7% договор оформляется на компанию от 5 человек
*скидка может суммироваться со скидкой раннего бронирования

Для семей и больших компаний действует скидка 7%. Вы покупаете большой блок мест, поэтому мы не расходуем дополнительные средства на рекламу и снижаем организационные затраты.

  • Скидки не действуют на программы: Сплав по реке Шуя, экскурсия на остров Кижи.
Сложно выбрать? Поможем!
WhatsAppring@karelia.gold+7 (911) 050-34-77
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