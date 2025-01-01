Скидки и акции туроператора «Золотое кольцо Карелии»

Получите скидку до 17% на свой отдых в Карелии!*

СКИДКА РАННЕГО БРОНИРОВАНИЯ Условия 10% бронь за 6 месяцев и более до начала тура 5% бронь от 3 до 6 месяцев до начала тура *скидка может суммироваться со скидкой для компаний от 5 человек

Для туроператора раннее бронирование позволяет грамотно рассчитать нагрузку, распределить графики туров и оценить спрос. Заказывая заранее гостиницы, автобусы и объекты питания, мы получаем дополнительные преференции от партнеров — чем и делимся с Вами.

СКИДКА ДЛЯ КОМПАНИЙ ОТ 5 ЧЕЛОВЕК Условия 7% договор оформляется на компанию от 5 человек *скидка может суммироваться со скидкой раннего бронирования

Для семей и больших компаний действует скидка 7%. Вы покупаете большой блок мест, поэтому мы не расходуем дополнительные средства на рекламу и снижаем организационные затраты.