Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
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Реквизиты

  • Наименование юр. лица
    ООО «Золотое кольцо Карелии»
  • Местонахождение
    Петрозаводск, пр. Ленина, дом 5 и пр. Ленина, дом 26
  • Для почты
    185010, Карелия, Петрозаводск, пл. Гагарина, д. 2, АЯ №1
  • ОГРН
    1151001010852
  • ИНН/КПП
    1001300489/100101001
  • Расчётный счёт
    40702810210001722542
  • Корреспондетский счёт
    30101810145250000974
  • БИК и банк
    044525974 в Банк АО «ТБанк»
  • В лице
    Генерального директора Тараканова Виталия Владимировича, действует на основании Устава

Наши адреса

респ. Карелия, г. Петрозаводск, пр. Ленина 5 (ежедневно, 9:00–19:00)
респ. Карелия, г. Петрозаводск, пр. Ленина 26 (ежедневно, 9:00–19:00)

Мы всегда рады гостям!

Мы находимся в центре Петрозаводска по двум адресам:

  • Ленина, дом 5. Главный офис и экскурсионное бюро рядом с Онежским озером и точкой сбора на большинство наших программ — ротондой на набережной Петрозаводска. А еще здесь находится самый большой сувенирный магазин в городе и Фурындальная - кафе карельской кухни, где можно отведать настоящие калитки и необычные чаи на местных травах.

  • Ленина, дом 26. Наш второй дом: экскурсионное бюро, сувенирный магазин и Калиточная. Здесь вы попробуете карельские калитки в традиционной и авторской подаче, а также не уйдете без сувениров и экскурсий.

Все туристы получают скидку в 10% на продукцию в наших сувенирных магазинах, а также в Калиточной и Фурындальной.

Золотое кольцо Карелии - карельский туроператор. Мы не тратимся на офисную сеть в крупных городах, поэтому можем позволить себе снизить цены наши услуги и продукты - сувениры, туры и экскурсии.

Добро пожаловать в Карелию! Terveh tulles!

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