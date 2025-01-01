Прочитайте небольшую историю о нашей компании и узнайте, почему Вы должны выбрать именно нас для своего путешествия в Карелию.
Более 1000 реальных отзывов на Tripadvisor, Google, Яндекс,, ВКонтакте с общей оценкой 4,5+. Мы работаем уже 9 лет и нам доверяют свой отдых в Карелии тысячи туристов!
Туры "все включено" или отдельные услуги по экскурсиям, турбазам, санаториям, гостиницам/коттеджам, страховкам и билетам, а также гиды по ресторанам и путеводители.
Вы можете пропустить экскурсию, поспать подольше или проснуться раньше остальных и пойти изучать местность самостоятельно.
Для вас будет готов трансфер, питание, развлечения, проложен самый комфортный маршрут и многое другое. Такие туры помогают расслабиться, не думая ни о чем.
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Мы находимся в центре Петрозаводска по двум адресам:
Ленина, дом 5. Главный офис и экскурсионное бюро рядом с Онежским озером и точкой сбора на большинство наших программ — ротондой на набережной Петрозаводска. А еще здесь находится самый большой сувенирный магазин в городе и Фурындальная - кафе карельской кухни, где можно отведать настоящие калитки и необычные чаи на местных травах.
Ленина, дом 26. Наш второй дом: экскурсионное бюро, сувенирный магазин и Калиточная. Здесь вы попробуете карельские калитки в традиционной и авторской подаче, а также не уйдете без сувениров и экскурсий.
Все туристы получают скидку в 10% на продукцию в наших сувенирных магазинах, а также в Калиточной и Фурындальной.
Золотое кольцо Карелии - карельский туроператор. Мы не тратимся на офисную сеть в крупных городах, поэтому можем позволить себе снизить цены наши услуги и продукты - сувениры, туры и экскурсии.
Добро пожаловать в Карелию! Terveh tulles!
Мы собрали команду профессионалов для того, чтобы Ваш отдых прошел действительно качественно: обучив всему необходимому наших менеджеров, которые бронируют для Вас экскурсии; подбирают наиболее подходящие варианты отдыха; занимаются организацией всего на свете — от экскурсионных автобусов до контроля за едой, которую Вы будете кушать и наши любимые экскурсоводы — настоящее «лицо» компании: всегда улыбчивые, жизнерадостные, через себя дарящие каждому туристу огромную любовь к Карелии и всему, что с ней связано!
Все менеджеры нашей компании имеют профессиональное образование, полученное в сфере туризма. Мы всегда стараемся реализовать весь потенциал наших сотрудников и обеспечить эффективную работу организации в соответствии со стандартами ISO.
Говоря более простым языком, наша компания делает все для повышения своей эффективности и уровня профессионализма, обеспечивая тем самым максимально комфортный отдых для Вас!
Экскурсоводы нашей компании проходят обучение в РАНХиГС при Президенте РФ и получают сертификаты, которые соответствует уровню квалификации «5» и «6» профессионального стандарта «Экскурсовод», утвержденного Приказом Министерства труда от 04.08.2014 №539