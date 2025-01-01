Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
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Турфирма «Золотое кольцо Карелии»

Прочитайте небольшую историю о нашей компании и узнайте, почему Вы должны выбрать именно нас для своего путешествия в Карелию.

Чего мы добились за 11 лет
  • №1 по отзывам
    №1 по отзывам

    Более 1000 реальных отзывов на Tripadvisor, Google, Яндекс,, ВКонтакте с общей оценкой 4,5+. Мы работаем уже 9 лет и нам доверяют свой отдых в Карелии тысячи туристов!

  • Один сайт для всей Карелии
    Один сайт для всей Карелии

    Туры "все включено" или отдельные услуги по экскурсиям, турбазам, санаториям, гостиницам/коттеджам, страховкам и билетам, а также гиды по ресторанам и путеводители.

  • У вас всегда есть свободное время
    У вас всегда есть свободное время

    Вы можете пропустить экскурсию, поспать подольше или проснуться раньше остальных и пойти изучать местность самостоятельно.

  • Вам не нужно ничего решать
    Вам не нужно ничего решать

    Для вас будет готов трансфер, питание, развлечения, проложен самый комфортный маршрут и многое другое. Такие туры помогают расслабиться, не думая ни о чем.

Отзывы о турфирме «Золотое кольцо Карелии»

Отзывов о нашей работе уже так много, что мы зачастую не успеваем контролировать их появление на многих сайтах и форумах. Вы можете изучить отзывы на нашем сайте. Кроме того, мы предлагаем ознакомиться с отзывами на крупнейших площадках в российском интернете для турфирм — там они гарантированно честные и оставленные реальными туристами, т.к. эти площадки внимательно следят за этим:

  • Отзывы на Яндексе

  • Отзывы в нашей группе в VK

  • Отзывы на Трипэдвайзоре

  • Много звездочек в Фейсбуке

Мы всегда рады гостям!

Мы находимся в центре Петрозаводска по двум адресам:

  • Ленина, дом 5. Главный офис и экскурсионное бюро рядом с Онежским озером и точкой сбора на большинство наших программ — ротондой на набережной Петрозаводска. А еще здесь находится самый большой сувенирный магазин в городе и Фурындальная - кафе карельской кухни, где можно отведать настоящие калитки и необычные чаи на местных травах.

  • Ленина, дом 26. Наш второй дом: экскурсионное бюро, сувенирный магазин и Калиточная. Здесь вы попробуете карельские калитки в традиционной и авторской подаче, а также не уйдете без сувениров и экскурсий.

Все туристы получают скидку в 10% на продукцию в наших сувенирных магазинах, а также в Калиточной и Фурындальной.

Золотое кольцо Карелии - карельский туроператор. Мы не тратимся на офисную сеть в крупных городах, поэтому можем позволить себе снизить цены наши услуги и продукты - сувениры, туры и экскурсии.

Добро пожаловать в Карелию! Terveh tulles!

Наша команда

Мы собрали команду профессионалов для того, чтобы Ваш отдых прошел действительно качественно: обучив всему необходимому наших менеджеров, которые бронируют для Вас экскурсии; подбирают наиболее подходящие варианты отдыха; занимаются организацией всего на свете — от экскурсионных автобусов до контроля за едой, которую Вы будете кушать и наши любимые экскурсоводы — настоящее «лицо» компании: всегда улыбчивые, жизнерадостные, через себя дарящие каждому туристу огромную любовь к Карелии и всему, что с ней связано!

Все менеджеры нашей компании имеют профессиональное образование, полученное в сфере туризма. Мы всегда стараемся реализовать весь потенциал наших сотрудников и обеспечить эффективную работу организации в соответствии со стандартами ISO.

Говоря более простым языком, наша компания делает все для повышения своей эффективности и уровня профессионализма, обеспечивая тем самым максимально комфортный отдых для Вас!

С нами работают лучшие гиды

Экскурсоводы нашей компании проходят обучение в РАНХиГС при Президенте РФ и получают сертификаты, которые соответствует уровню квалификации «5» и «6» профессионального стандарта «Экскурсовод», утвержденного Приказом Министерства труда от 04.08.2014 №539

  • Анна Белан

    Анна Белан

  • Андрей Адасенко

    Андрей Адасенко

  • Галина Косканен

    Галина Косканен

  • Анна Еремеева

    Анна Еремеева

  • Ирина Кованова

    Ирина Кованова

  • Людмила Никифорова

    Людмила Никифорова

  • Лариса Анисимова

    Лариса Анисимова

Документы
Мы в федеральном реестре туроператоров и поездка застрахована на сумму 500 000 ₽

Единый федеральный реестр туроператоров

  • Реестровый номер: РТО 020666
  • Сфера туроператорской деятельности: внутренний туризм
  • Способ финансового обеспечения: договор страхования гражданской ответственности туроператора
  • Размер финансового обеспечения: 500 000 ₽
  • Наименование организации, предоставившей финансовое обеспечение: ПАО "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ"
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