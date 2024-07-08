Рыбалка
Зимняя рыбалка – это не только спорт, но и возможность насладиться таежной тишиной. На рыбалке можно поймать щуку, окуня, голавля или даже форель. В Карелии до сих пор существует метод традиционной ловли с веревкой, но туристы предпочитают обычную удочку или подледное зондирование. У нас вы можете заказать индивидуальную рыбалку.
Фотоохота
Северное сияние – это загадочное и удивительное явление, которое стоит увидеть хотя бы раз в жизни. В Карелии вы имеете возможность поймать это невероятное зрелище на фото в период с конца сентября по начало апреля. Сильные морозы и чистое небо создают хорошие условия для наблюдения за сиянием.
Катание на лыжах и сноубордах
Для любителей активного отдыха есть карельские горнолыжные курорты с разнообразными трассами для каждого уровня подготовки. Прокатитесь по склонам таких курортов, как Ялгора, Горка и Спасская губа. О том, на каких горнолыжных курортах можно покататься и где остановиться, вы можете прочитать в нашем блоге.
Катание на упряжках и ледяных горках
Управлять хаски или оленями в зимнем лесу – настоящее приключение. А для тех, кто предпочитает отдых недалеко от города, всегда есть тюбинг. В любом случае вас ждет много веселья и впечатлений.
Мастер-классы
Карельские калитки – лакомство, подобное пирогам или пирожкам. Они представляют собой слоеное тесто, обычно с добавлением ржаной муки. Начинка бывает из ягод, грибов, картофельного пюре или мяса. Вы можете научиться выпекать калитки на кулинарном мастер-классе, познакомившись с традиционными рецептами и секретами приготовления. Принять участие в мастер-классе вы можете в рамках нашего тура в Приладожье.
Посещение концертов
Любителей классической музыки Карелия порадует органными концертами. К примеру, орган в храме Преображения Господня г. Кондопога создаст завораживающую атмосферу и для Новогодних, и для Рождественских праздников.