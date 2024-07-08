Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
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Отдых в Карелии на Новый год 2024-2025

Как Новый год встретишь — так его и проведешь! Поэтому команда “Золотого кольца Карелии” зовет вас выбраться из дома и отметить этот праздник ярко и насыщенно. И не где-нибудь, а в сердце таежного севера. Зима в регионе сказочная: леса, озера, водопады и горы укрыты снегом, поезда в ретро-стиле погружают в атмосферу прошлых столетий, а северное сияние поражает воображение и навсегда остаётся в памяти. В Карелию можно и нужно приезжать с близкими людьми, друзьями и детьми — здесь найдутся развлечения на любой вкус.

Предложения по отдыху на Новый год в Карелии

Предлагаем для Вас хороший выбор новогодних программ, с посещением множества удивительных и интересных мест от туроператора «Золотое кольцо Карелии»

Преимущества наших туров в Карелию
  • №1 по отзывам
    №1 по отзывам

    Более 1000 реальных отзывов на Tripadvisor, Google, Яндекс,, ВКонтакте с общей оценкой 4,5+. Мы работаем уже 9 лет и нам доверяют свой отдых в Карелии тысячи туристов!

  • Один сайт для всей Карелии
    Один сайт для всей Карелии

    Туры "все включено" или отдельные услуги по экскурсиям, турбазам, санаториям, гостиницам/коттеджам, страховкам и билетам, а также гиды по ресторанам и путеводители.

  • У вас всегда есть свободное время
    У вас всегда есть свободное время

    Вы можете пропустить экскурсию, поспать подольше или проснуться раньше остальных и пойти изучать местность самостоятельно.

  • Вам не нужно ничего решать
    Вам не нужно ничего решать

    Для вас будет готов трансфер, питание, развлечения, проложен самый комфортный маршрут и многое другое. Такие туры помогают расслабиться, не думая ни о чем.

С нами работают лучшие гиды

Экскурсоводы нашей компании проходят обучение в РАНХиГС при Президенте РФ и получают сертификаты, которые соответствует уровню квалификации «5» и «6» профессионального стандарта «Экскурсовод», утвержденного Приказом Министерства труда от 04.08.2014 №539

  • Анна Белан

    Анна Белан

  • Андрей Адасенко

    Андрей Адасенко

  • Галина Косканен

    Галина Косканен

  • Анна Еремеева

    Анна Еремеева

  • Ирина Кованова

    Ирина Кованова

  • Людмила Никифорова

    Людмила Никифорова

  • Лариса Анисимова

    Лариса Анисимова

Туры по популярным достопримечательностям Карелии для новогоднего отдыха

Мы проводим туры по всей Карелии и для Вашего удобства сгруппировали их по локациям. Вы можете выбрать подходящий тур именно с той достопримечательностью Карелии, которую хотите посетить.

  • Туры с посещением Рускеала

    Карельский объект №1 по посещаемости - горный парк Рускеала, привлекает сотни тысяч туристов своей инфраструктурой, красотой мраморных скал и невероятными пейзажами.

  • Туры с посещением водопада Кивач

    Кивач является одним из самых живописных мест в Карелии - чистый воздух, красивые камни и лес, бурлящий поток падающей воды, здесь останавливается время.

  • Туры с посещением карельских деревней

    Карельские деревни с национальным колоритом - Кинерма, Шелтозеро, Рубчойла, где сохранились и доступны для изучения традиции, быт и история карельского народа.

  • Туры по местам Силы Карелии

    Карелия славится своими Местами Силы, где расположены энергетические разломы: священная саамская гора Воттоваара, Паасо, Сампо, Гирвас и многие другие.

Отзывы о наших турах

Прилетели в Карелию .Благодаря этому агентству посмотрели Петрозаводск и съездили на золотое кольцо Карелии .Рекомендую.Все четко и собрано .За день предупреждают о экскурсии и высылают все данные для встречи

Всем доброго времени суток!!! Отпуск закончился, но осталось тепло на душе от очередного посещения Карелии!! Третий раз приезжаем в гости и снова не хочется расставаться, и опять уезжаем с чувством, что только началось знакомство с удивительным краем!! Нет смысла перечислять места, где мы были, для этого нужно приехать в Петрозаводск и с него начать знакомиться с Карельской землёй, суровой и величественной, милой и очень трогательной!! И неудивительно, что наши гиды Анна, Андрей и Роман с такой любовью рассказывают о Карелии!! Огромная благодарность туристической фирме "Золотое кольцо Карелии" за отличную организацию наших путешествий и незабываемые впечатления от увиденного!! От души желаем вам добра и дальнейшего процветания! И до новых встреч! Сергей и Евгения Воронины

Всем здравствуйте🤗 25 июня впервые побывала в парке Рускеала, в компании вашей турфирмы🌞наш замечательный гид Андрей,вложил в мою голову знания и впечатления, теперь я могу рассказать,что я была на каньоне,но с элементами истории!☝🏻Автобус комфортный, гид заботился о том ,чтобы мы поели,попили и остались довольны экскурсией🙏🏻на пути к парку слушали стихи,песни,исторические факты и что можно еще посмотреть в нашей прекрасной Карелии❤спасибо за работу,опыт путешествия, знания и невероятные виды и красоты,которые останутся в моем сердечке навсегда😌

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Мы в федеральном реестре туроператоров и поездка застрахована на сумму 500 000 ₽

Единый федеральный реестр туроператоров

  • Реестровый номер: РТО 020666
  • Сфера туроператорской деятельности: внутренний туризм
  • Способ финансового обеспечения: договор страхования гражданской ответственности туроператора
  • Размер финансового обеспечения: 500 000 ₽
  • Наименование организации, предоставившей финансовое обеспечение: ПАО "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ"
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Цены в Карелии на Новый год

  • За жилье в Карелии в период Нового года придется заплатить от 2000 до 7500 рублей в сутки, если вы решили снять отель или квартиру. Конкретная стоимость зависит от уровня комфорта и местоположения.
  • Цены на питание вполне доступны: обед в кафе для двоих обойдется примерно от 800 до 1000 рублей. Разумеется, дешевле будет питаться в столовых, нежели в центральных ресторанах Петрозаводска.
  • Чтобы познакомиться с красотами Карелии на экскурсиях, стоит учесть, что цены начинаются примерно от 1000 рублей за экскурсию. Стоимость зависит от дальности достопримечательности и маршрута до нее: пешие прогулки обходятся бюджетнее автобусных.

Как добраться до Карелии из Москвы и Санкт-Петербурга

На машине

Если вы путешествуете на автомобиле из Москвы, вам предстоит примерно 10-12 часов в пути по трассам М-10 или М-11. Из Петербурга путь займет около 7-8 часов по трассе Р-21. Дороги в большинстве случаев качественные, но зимой необходимо учитывать погодные условия.

На поезде

Из Москвы до столицы Карелии, Петрозаводска, можно доехать на поезде 018А. Из Петербурга до Петрозаводска можно добраться на поезде 212А или на Ласточке 804. Время в пути составит около 12-14 часов из Москвы и 8-9 часов из Петербурга.

На автобусе

Для более комфортного путешествия можно воспользоваться автобусами, курсирующими между городами. Путь из Москвы займет около 10 часов, из Петербурга - около 8 часов. Из Москвы до Петрозаводска едет фирменный автобус Ecolines от станции «Северные Ворота», а из Петербурга – ежедневный автобус №965 от автовокзала №2.

Какая погода зимой в Карелии

Зимой в Карелии достаточно морозно. В январе и феврале температура может колебаться от -10°C до -25°C, а на севере даже до -35°C. Важно учитывать, что погода непредсказуема, и морозы могут смениться слякотью или снегопадами.

Из-за высокой влажности иногда бывает гололед, поэтому берите в путешествие хорошие зимние ботинки с надежной подошвой. И не забывайте о теплых куртках с капюшоном и перчатках.

Часто задаваемые вопросы

Какие варианты размещения доступны туристам на Новый год в Карелии?

Вы сможете выбрать жилье по своему вкусу: известные сети отелей, небольшие гостиничные дома и частные апартаменты. Также популярна аренда коттеджей, рыбацких избушек и домиков на турбазах за пределами крупных городов.

Можно ли приехать с детьми на новогодние каникулы?

Карелия – идеальное место для семейного отдыха. Здесь можно посетить "Дом куклы", поучаствовав в мастер-классах, а также провести время в зоокомплексе "Три Медведя" и увидеть множество животных.

Какие интересные события проходят в Карелии в праздники?

В Новый год крупные города Карелии оживают. Вы можете заказать места на банкете с шоу-программой почти в любом ресторане Петрозаводска, а также посетить зимние экспозиции музеев и оценить праздничный концерт на главной площади региональной столицы.

Как одеться в путешествие по Карелии зимой?

Два главных правила — тепло и многослойность. Мы советуем одевать термобелье для отведения влаги, шерстяной свитер или флисовую кофту и не забывать о ветронепроницаемой куртке и влагозащитных штанах. Теплые ботинки, носки, перчатки, шарф и шапка — необходимый минимум, так как в Карелии очень влажно и даже минимальный мороз ощущается сильнее.

Что взять с собой в новогодний тур по Карелии?

Берите аптечку с необходимыми для вас лекарствами (особенно если путешествуете с детьми), зарядные устройства и пауэрбанки для гаджетов, фотоаппарат для красивых снимков заснеженных пейзажей, а также термос для горячих напитков. Сложить всё это удобнее не в сумку, а в рюкзак, который вы сможете нести на экскурсиях. Кстати, в Карелии зимой может быть очень солнечно, так что кремовая защита от SPF (как и от мороза) будет не лишней.

Как оплатить тур?

Для начала оставьте заявку на интересующую вас программу, дождитесь звонка менеджера и подпишите с нами договор после согласования всех деталей. После этого вы вносите оплату, а мы высылаем вам ваучер-подтверждение. Оплатить тур можно в банке (по квитанции), с помощью карты прямо на нашем сайте или наличными в офисе “Золотого кольца Карелии” (г. Петрозаводск).

Чем заняться в Карелии на Новый год

Рыбалка

Зимняя рыбалка – это не только спорт, но и возможность насладиться таежной тишиной. На рыбалке можно поймать щуку, окуня, голавля или даже форель. В Карелии до сих пор существует метод традиционной ловли с веревкой, но туристы предпочитают обычную удочку или подледное зондирование. У нас вы можете заказать индивидуальную рыбалку.

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Фотоохота

Северное сияние – это загадочное и удивительное явление, которое стоит увидеть хотя бы раз в жизни. В Карелии вы имеете возможность поймать это невероятное зрелище на фото в период с конца сентября по начало апреля. Сильные морозы и чистое небо создают хорошие условия для наблюдения за сиянием.

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Катание на лыжах и сноубордах

Для любителей активного отдыха есть карельские горнолыжные курорты с разнообразными трассами для каждого уровня подготовки. Прокатитесь по склонам таких курортов, как Ялгора, Горка и Спасская губа. О том, на каких горнолыжных курортах можно покататься и где остановиться, вы можете прочитать в нашем блоге.

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Катание на упряжках и ледяных горках

Управлять хаски или оленями в зимнем лесу – настоящее приключение. А для тех, кто предпочитает отдых недалеко от города, всегда есть тюбинг. В любом случае вас ждет много веселья и впечатлений.

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Мастер-классы

Карельские калитки – лакомство, подобное пирогам или пирожкам. Они представляют собой слоеное тесто, обычно с добавлением ржаной муки. Начинка бывает из ягод, грибов, картофельного пюре или мяса. Вы можете научиться выпекать калитки на кулинарном мастер-классе, познакомившись с традиционными рецептами и секретами приготовления. Принять участие в мастер-классе вы можете в рамках нашего тура в Приладожье.

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Посещение концертов

Любителей классической музыки Карелия порадует органными концертами. К примеру, орган в храме Преображения Господня г. Кондопога создаст завораживающую атмосферу и для Новогодних, и для Рождественских праздников.

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Что посмотреть на Новый год в Карелии

Водопад Кивач

Посетите один из самых высоких в России водопадов. Засыпанный снегом и не замерзающий даже в морозные дни, Кивач дарит ощущение настоящего волшебства. А прогулка по его окрестностям в заповеднике – идеальное начало Нового года. Наша компания предлагает экскурсии к водопаду разной продолжительности: “Музыка Севера”, “Марциальные воды + водопад Кивач + центр Шунгита”, “Хаски и олени + водопад Кивач” и т.д.

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Национальный парк “Паанаярви”

Прогуляйтесь по заснеженным тропам парка. Здесь можно встретить зайцев, оленей и многих птиц, а еще прокатиться на снегоходе в сопровождении опытных инструкторов или заказать увлекательную экскурсию. Читайте наш блог, где мы подробно рассказываем, как добраться до Паанаярви и про особенности этого удивительного места.

Остров Кижи

Посетите музей под открытым небом, где вы увидите деревянные дома и храмы. Зимой остров приобретает особую атмосферу уединения и загадочности. Добраться туда в холодное время можно на катере с воздушной подушкой или на вертолете. “Золотое кольцо Карелии” ежегодно организует поездки к этому музею: “Путешествие на остров Кижи через Заонежье”, “Экскурсия на Кижи зимой из Петрозаводска на воздушной подушке” и т.п.

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Вотчина карельского Деда Мороза

Для семейного отдыха и веселых моментов с детьми – это идеальное место. Вы встретитесь с национальным зимним волшебником Талви Укко, познакомитесь с его помощниками и погладите оленей и хаски. Мы радостью организуем для вас экскурсию в гости к карельскому Деду Морозу!

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Горный парк “Рускеала”

Посетите мраморные карьеры и загляните на горнолыжные спуски. Если вы приехали с семьей, то можно устроить снежный бои и полакомиться калитками и теплым чаем в кафе. А наши гиды на экскурсии покажут вам подземную пещеру.

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Отдых в Карелии на новогодние каникулы 2024-2025

Наши туры по Карелии разной продолжительности и насыщенности познакомят вас с основными зимними достопримечательностями Республики: от уникального музея под открытым небом и легендарного горного парка до резиденции Деда Мороза и питомника веселых хаски. Максимальный комфорт при этом гарантируется: мы позаботимся об удобном трансфере, интересных экскурсиях, вкусном питании и проживании в лучших отелях и базах отдыха. Бронируйте индивидуальные и групповые туры в Карелию на Новый год и Рождество уже сейчас:

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