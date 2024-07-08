Как добраться до Карелии из Москвы и Санкт-Петербурга

На машине

Если вы путешествуете на автомобиле из Москвы, вам предстоит примерно 10-12 часов в пути по трассам М-10 или М-11. Из Петербурга путь займет около 7-8 часов по трассе Р-21. Дороги в большинстве случаев качественные, но зимой необходимо учитывать погодные условия.

На поезде

Из Москвы до столицы Карелии, Петрозаводска, можно доехать на поезде 018А. Из Петербурга до Петрозаводска можно добраться на поезде 212А или на Ласточке 804. Время в пути составит около 12-14 часов из Москвы и 8-9 часов из Петербурга.

На автобусе

Для более комфортного путешествия можно воспользоваться автобусами, курсирующими между городами. Путь из Москвы займет около 10 часов, из Петербурга - около 8 часов. Из Москвы до Петрозаводска едет фирменный автобус Ecolines от станции «Северные Ворота», а из Петербурга – ежедневный автобус №965 от автовокзала №2.