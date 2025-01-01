8:19 - встреча на ж/д вокзале. Завтрак. 9:30 - экскурсия по Сортавала, посещение музея К.Гоголева. 11:30 - 12:30 - экскурсия по Ладожским шхерам на СВП. 13:00 - обед. 13:45 - экскурсия в парк-музей эпохи викингов «Svartbjornborg». 16:00 - заселение в гостиницу.

Добро пожаловать в Карелию! Наше путешествие начинается с города Сортавала. Наши гиды встретят вас с табличкой «Золотое кольцо Карелии» у главного входа на ж/д вокзал Сортавала. Начиная с 8 утра, здес

Добро пожаловать в Карелию! Наше путешествие начинается с города Сортавала. Наши гиды встретят вас с табличкой «Золотое кольцо Карелии» у главного входа на ж/д вокзал Сортавала. Начиная с 8 утра, здесь будет дежурить наш автобус, в который можно будет сразу после прибытия убрать вещи.

Завтракаем в кафе и отправляемся на экскурсию в Сортавала – местные жители не склоняют название этого города и очень обижаются, когда кто-то это делает. Вот он национальный колорит! Это один из двух российских городов, имеющих шведские корни (второй – Выборг). Здесь и архитектура – невероятное смешение культур – шведской, финской, советской, российской.

Обзорная экскурсия по городу и осмотром потрясающих памятников северного модерна. Только посмотрите, какая красота: здание народной школы, построенной в 1929 году в стиле неоклассицизм; гостиница «Сеурахуоне», возведенная в 1908 году, где останавливался Николай Рерих; Дом Леандера (1905 год); здание Финского банка, возведенное в 1915 году, в котором каждая деталь сообщает о неприступности и надежности банка; Дом купцов Сийтонен — типичный северный модерн 1907 года постройки; Ратуша, возведенная в 1882 году — одно из самых красивых зданий: башенки, резные коньки, нежно-розовый цвет, с резьбой и рамами белого цвета, будто кружевную салфетку накинули сверху; Деревянное пожарное депо 1888 года постройки; Дом с фонарем, построенный в 1920 году и принадлежавший Хельсинкскому акционерному банку — формой напоминает стеклянный шприц; и конечно же Храм Николая Чудотворца. Возведен на деньги петербургских купцов в 1873 году. Выстроен в русском стиле. Сегодня главный городской храм Сортавалы.

Нас ждет жемчужина Сортавалы — выставочный зал Кронида Гоголева. В самом центре города Сортавала стоит старинный трёхэтажный дом. Здесь находится Арт-Гоголев центр — выставочный зал, мастерские, художественная студия. Основная экспозиция — потрясающей красоты резные картины с северными мотивами. Неповторимые образы, в которые влюбляешься с первого раза, впечатлят даже самых искушенных любителей искусства.

После изучения основных достопримечательностей Сортавала - самое время изучить отправить на удивительной красоты природные места. Нас ждут Карельские Фьорды - Ладожские шхеры. Мы отправимся на увлекательную экскурсию по Ладожским шхерам, которые предстанут перед Вами во всем зимнем великолепии! Величественные вековые сосны на островах, ледяные скалы и звенящая тишина- подарок природы, который можно получить только зимой!

Судно на воздушной подушке ещё называют амфибийный катер, такое средство передвижения является очень удобным для прохождения по льду, снегу, воде, песку, траве или болоту. Продолжительность экскурсии 1 час.

В случае нестабильной ледовой обстановки данная экскурсия заменяется на равноценную поездку на водопад Белые мосты

По возвращению с Ладожских шхер нас ждет вкусный обед. Вкусно подкрепившись, отправляемся на экскурсию в музей эпохи викингов «Svartbjornborg» (Свартбьёрнборг — крепость черного медведя)

Это большая интерактивная площадка, где посетители непосредственно погружаются в эпоху, превращаясь из зрителя в участника. Здесь ко всему, абсолютно к любому предмету, можно прикоснуться руками. Рассмотреть со всех сторон ту или иную вещь и наглядно представить, как люди в прошлом могли пользоваться именно этим предметом. Понять, какие материалы были в ходу, каким способом они добывались, и каков был сложный путь добытого сырья, прежде чем оно превращалось в необходимый в быту предмет. Любые костюмы, униформу или доспехи можно и нужно примерять и, хотя бы на краткий промежуток времени, но почувствовать себя в роли смелого воина, ремесленника или купца.

По окончании экскурсии на территории укрепленного поселения «эпохи викингов» на берегах Ладоги, Вы можете посмотреть:

крепостные стены в виде частокола с угловыми и надвратными башнями. По стене можно обойти всю территорию музея, подняться на любую башню, откуда открывается панорамный вид на весь музей и ладожские шхеры, так как музей расположен на самом берегу озера;

дружинный скандинавский дом под земляной крышей, в котором представлена экспозиция быта, костюмов и вооружения викингов; действующую кузницу – экспозицию кузнечного ремесла;

причал с репликами деревянных судов VIII — XI вв. Все модели действующие и в период навигации у каждого есть возможность сесть за весло настоящего драккара викингов;

модель святилища с резными деревянными скульптурами;

две игровые площадки: тировая зона, с возможностью потренироваться в стрельбе из исторических луков и арбалетов, а также научиться метать боевые копья и топоры; и ристалище – подготовленное пространство для проведения турниров и потешных поединков (на протектированном оружии);

жемчужину музея - длинный скандинавский дом — «Медовый зал» — самое большое в России воссозданное жилище викингов. Крыша дома выполнена в виде перевернутого драккара. В «Медовом зале» располагается одна из богатейших в России коллекций предметов быта, костюмов и вооружения.

Вечером нас ждет ужин и уютная гостиница.