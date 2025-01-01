Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
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Тур в Приладожье на 2 дня в Карелии

22 700 ₽ за взрослого Загрузка дат... Круглый годсезонность
9 отз.
Программа Стоимость Групповые даты Индивидуально В подарок
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Детали экскурсии

  • Продолжительность:
    36 часов
  • По каким дням:
    среда-четверг
  • Начало экскурсии: ЖД вокзал города Сортавала, 08:30
  • Что включено: 2 завтрака, 2 обеда, 1 ужин (в первый день в Сортавала), мастер-класс по карельским калиткам, работа экскурсовода, проживание в гостинице, все входные билеты по программе, транспортное обслуживание на автобусе, ЖД билеты на ретропоезд, катание по Ладожским шхерам.
Ретропоезд, Ладожские шхеры, Сортавала, крепость Викингов, Рускеала, водопады и карельская деревня Кинерма.

Двухдневный тур со стартом в городе Сортавала, в котором Вы очаруетесь настоящей зимней Карелией: посетите старинный русско-шведско-финский городок Сортавала; покатаетесь на знаменитом ретропоезде "Рускеальский экспресс", полюбуетесь великолепным мраморным каньоном Рускеала, посетите музей эпохи викингов «Svartbjornborg» и покатаетесь по Ладожским шхерам на судне с воздушной подушкой.

Иными словами, изучим вдоль и поперек Северное Приладожье и окунемся на атмосферу настоящей зимней Карелии. Добро пожаловать!

Самый подходящий поезд под тур: Москва-Сортавала 160В с прибытием в 8:19. Купить ЖД билеты онлайн, быстро и удобно, можно на Яндекс.Путешествиях. Он идет из Москвы, в т.ч. через Петербург.

День 1. Очаровательная Сортавала, карельские фьорды - Ладожские шхеры, крепость викингов.

8:19 - встреча на ж/д вокзале. Завтрак. 9:30 - экскурсия по Сортавала, посещение музея К.Гоголева. 11:30 - 12:30 - экскурсия по Ладожским шхерам на СВП. 13:00 - обед. 13:45 - экскурсия в парк-музей эпохи викингов «Svartbjornborg». 16:00 - заселение в гостиницу.

Добро пожаловать в Карелию! Наше путешествие начинается с города Сортавала. Наши гиды встретят вас с табличкой «Золотое кольцо Карелии» у главного входа на ж/д вокзал Сортавала. Начиная с 8 утра, здесь будет дежурить наш автобус, в который можно будет сразу после прибытия убрать вещи.

Завтракаем в кафе и отправляемся на экскурсию в Сортавала – местные жители не склоняют название этого города и очень обижаются, когда кто-то это делает. Вот он национальный колорит! Это один из двух российских городов, имеющих шведские корни (второй – Выборг). Здесь и архитектура – невероятное смешение культур – шведской, финской, советской, российской.

Обзорная экскурсия по городу и осмотром потрясающих памятников северного модерна. Только посмотрите, какая красота: здание народной школы, построенной в 1929 году в стиле неоклассицизм; гостиница «Сеурахуоне», возведенная в 1908 году, где останавливался Николай Рерих; Дом Леандера (1905 год); здание Финского банка, возведенное в 1915 году, в котором каждая деталь сообщает о неприступности и надежности банка; Дом купцов Сийтонен — типичный северный модерн 1907 года постройки; Ратуша, возведенная в 1882 году — одно из самых красивых зданий: башенки, резные коньки, нежно-розовый цвет, с резьбой и рамами белого цвета, будто кружевную салфетку накинули сверху; Деревянное пожарное депо 1888 года постройки; Дом с фонарем, построенный в 1920 году и принадлежавший Хельсинкскому акционерному банку — формой напоминает стеклянный шприц; и конечно же Храм Николая Чудотворца. Возведен на деньги петербургских купцов в 1873 году. Выстроен в русском стиле. Сегодня главный городской храм Сортавалы.

Нас ждет жемчужина Сортавалы — выставочный зал Кронида Гоголева. В самом центре города Сортавала стоит старинный трёхэтажный дом. Здесь находится Арт-Гоголев центр — выставочный зал, мастерские, художественная студия. Основная экспозиция — потрясающей красоты резные картины с северными мотивами. Неповторимые образы, в которые влюбляешься с первого раза, впечатлят даже самых искушенных любителей искусства.

После изучения основных достопримечательностей Сортавала - самое время изучить отправить на удивительной красоты природные места. Нас ждут Карельские Фьорды - Ладожские шхеры. Мы отправимся на увлекательную экскурсию по Ладожским шхерам, которые предстанут перед Вами во всем зимнем великолепии! Величественные вековые сосны на островах, ледяные скалы и звенящая тишина- подарок природы, который можно получить только зимой!

Судно на воздушной подушке ещё называют амфибийный катер, такое средство передвижения является очень удобным для прохождения по льду, снегу, воде, песку, траве или болоту. Продолжительность экскурсии 1 час.

В случае нестабильной ледовой обстановки данная экскурсия заменяется на равноценную поездку на водопад Белые мосты

По возвращению с Ладожских шхер нас ждет вкусный обед. Вкусно подкрепившись, отправляемся на экскурсию в музей эпохи викингов «Svartbjornborg» (Свартбьёрнборг — крепость черного медведя)

Это большая интерактивная площадка, где посетители непосредственно погружаются в эпоху, превращаясь из зрителя в участника. Здесь ко всему, абсолютно к любому предмету, можно прикоснуться руками. Рассмотреть со всех сторон ту или иную вещь и наглядно представить, как люди в прошлом могли пользоваться именно этим предметом. Понять, какие материалы были в ходу, каким способом они добывались, и каков был сложный путь добытого сырья, прежде чем оно превращалось в необходимый в быту предмет. Любые костюмы, униформу или доспехи можно и нужно примерять и, хотя бы на краткий промежуток времени, но почувствовать себя в роли смелого воина, ремесленника или купца.

По окончании экскурсии на территории укрепленного поселения «эпохи викингов» на берегах Ладоги, Вы можете посмотреть:

  • крепостные стены в виде частокола с угловыми и надвратными башнями. По стене можно обойти всю территорию музея, подняться на любую башню, откуда открывается панорамный вид на весь музей и ладожские шхеры, так как музей расположен на самом берегу озера;
  • дружинный скандинавский дом под земляной крышей, в котором представлена экспозиция быта, костюмов и вооружения викингов; действующую кузницу – экспозицию кузнечного ремесла;
  • причал с репликами деревянных судов VIII — XI вв. Все модели действующие и в период навигации у каждого есть возможность сесть за весло настоящего драккара викингов;
  • модель святилища с резными деревянными скульптурами;
  • две игровые площадки: тировая зона, с возможностью потренироваться в стрельбе из исторических луков и арбалетов, а также научиться метать боевые копья и топоры; и ристалище – подготовленное пространство для проведения турниров и потешных поединков (на протектированном оружии);
  • жемчужину музея - длинный скандинавский дом — «Медовый зал» — самое большое в России воссозданное жилище викингов. Крыша дома выполнена в виде перевернутого драккара. В «Медовом зале» располагается одна из богатейших в России коллекций предметов быта, костюмов и вооружения.

Вечером нас ждет ужин и уютная гостиница.

День 2. Ретропоезд и мраморная жемчужина Карелии - горный парк Рускеала

Завтрак, выселение из гостиницы; 10:00 - отправление в горный парк Рускеала на ретропозде или автобусе; 11:30-13:00 - экскурсия, свободное время; 14:00 - обед; 14:45 - посещение Тохминских водопадов; 18:45 - ужин на турбазе; 20:00 - прибытие в Петрозаводск, заселение в гостиницу.

С добрым утром! Впереди нас ждет удивительная Карелия! Позавтракали – в путь!

Мы отправимся на одну из главных жемчужин Карелии — мраморный каньон Рускеала, Но отравимся мы туда на ретропоезде! «Рускеальский экспресс» – ретропоезд на паровозной тяге, курсирующий по маршруту Сортавала – горный парк «Рускеала» – Сортавала. Интерьер вагонов выполнен в оригинальном дизайне «Николаевского экспресса», в стилистике конца XIX – начала XX века.

*Билеты на ретропоезд приобретаются заранее самостоятельно. Также в горный парк будет организован трансфер на автобусе.

Всего 40 минут и вот он — уникальный карьер, который, по одной из версий, как раз финны и затопили водой из близлежащих рек. Ведь именно финны арендовали этот карьер многие годы, добывали здесь мрамор. Кто бы мог подумать, что спустя годы сюда будут стремиться тысячи туристов. Здесь действительно есть на что посмотреть.

Мраморный каньон Рускеала – карельский бренд нового времени. Еще десять лет назад здесь царило запустение. Теперь же нашему взору открывается удивительный природный объект. Для туриста здесь есть все! Шикарные виды, тропы, пещеры.

Нас же ждет пешеходная экскурсия по мраморному каньону (1 час). Эко-тропа вокруг Рускеалы протяженностью 1,5 километра имеет множество панорамных площадок, с которых открываются виды на это уникальное место. Кроме того, вы сможете немного отойти от основной тропы и пройти в глубину сквозной пещеры (штольни). Здесь вам откроются настоящие секреты каньона, его сердце. Вы сможете также посмотреть на залежи «итальянского» карьера.

Обедать сегодня мы будем в Лютеранской кирхе. Карелы и финны, проживающие на этой земле, гостеприимно встретят и накормят нас, после чего мы отправимся дальше.

Пора ехать в сторону Петрозаводска. По пути, недалеко от Рускеала, мы увидим Тохминские или рускеальские водопады. Здесь снимался известный советский фильм «А зори здесь тихие…». Обязательное фото на память — место очень живописное. Для желающих — экологическая тропа с мостиками, подвешенными прямо над водопадами.

Ужин пройдет на турбазе, расположенной на берегу шумной реки Шуя. Карельская кухня, живой огонь, теплые разговоры и воспоминания о прошедших днях посреди соснового леса.

Вечером приезжаем в карельскую столицу - Петрозаводск. Заселяемся в гостиницу, отдыхаем. Начинается вторая часть нашего большого карельского путешествия.

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Отзывы (9)
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Великолепные впечатления!

Прекрасный, интуитивно понятный сайт, где сразу видно цены, сезонность экскурсий и все необходимые детали. Отличная организация, всегда крайне оперативная обратная связь!

Отдельно хотелось бы поблагодарить Виктора и Михаила! Виктор сделал всё возможное, чтобы желаемые экскурсии (в не сезон!) были посещены. Если на экскурсии вы поедете с Мишей - то это просто подарок судьбы!

Рускеала, таёжный зоопарк «Три медведя» и золотое кольцо Карелии - must have к посещению!

Благодаря ребятам я влюбилась в Карелию, жаль во время моей поездки навигация ещё не была открыта, но это лишь повод вернуться.

Планирую в Карелию зимой и только через Золотое Кольцо Карелии!

Добрый день! Хотим выразить благодарность турфирме "Золотое кольцо Карелии" за прекрасную возможность ознакомиться с красотами этой волшебной республики!

За несколько дней мы успели посетить: -питомник с хаски, где получили море положительных эмоций от общения с этими энергичными собачками и катания на собачьих упряжках; -резиденцию карельского Деда Мороза; -горный парк Рускеала, где познакомились не только с красотой мраморного каньона снаружи , но и опустились в волшебные подземные шахты, покрытые льдом и ознакомились с процессом добычи мрамора; -водопад Кивач - изумительное место для посещения в Карелии, которое наполняет энергией дикой природы; -Сортавала - город с особенной архитектурой; -Успенскую церковь - удивительное архитектурное сооружение 17-ого века; -зоокомплекс "Три медведя" на берегу Сямозера - определенно лучший зоопарк , который мы когда-либо посещали, где мы послушали интереснейший рассказ экскурсовода и собственноручно покормили животных 💙 Хочется выразить благодарность экскурсоводам турфирмы "Золотое кольцо Карелии" за насыщенные экскурсии, и

отдельное огромное спасибо нашему водителю Михаилу, который сопровождал нас во время экскурсий на столь дальние расстояния и поведал нам множество интересных историй о Карельском крае!😍💙

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