Где в Карелии можно покататься на лыжах и сноубордах

Отдых на заснеженных горнолыжных склонах уже давно перестал быть элитным и невообразимо дорогим. Сегодня, чтобы зарядиться положительными эмоциями и получить изрядную порцию адреналина, уже не надо выезжать за пределы Российской Федерации. В Карелии любителям лыж и сноубордов доступно множество туристических баз, ориентированных на местных жителей и гостей республики из других регионов России. Качество сервиса и разнообразие трасс в этих местах практически не уступает популярным заграничным курортам, а ценовая политика приятно удивляет, заставляя возвращаться на карельские склоны снова и снова. Благо, что холодный сезон здесь длится почти полгода.

Отдых на заснеженных горнолыжных склонах уже давно перестал быть элитным и невообразимо дорогим. Сегодня, чтобы зарядиться положительными эмоциями и получить изрядную порцию адреналина, уже не надо выезжать за пределы Российской Федерации. В Карелии любителям лыж и сноубордов доступно множество туристических баз, ориентированных на местных жителей и гостей республики из других регионов России. Качество сервиса и разнообразие трасс в этих местах практически не уступает популярным заграничным курортам, а ценовая политика приятно удивляет, заставляя возвращаться на карельские склоны снова и снова. Благо, что холодный сезон здесь длится почти полгода.

Развлекательно-туристическая база «Горка»

Находится в Петрозаводске по адресу Лососинское шоссе, стр. 17Б и предлагает гостям широкий выбор развлечений как для начинающих, так и продвинутых лыжников и сноубордистов. На территории базы есть 2 горнолыжных спуска разных уровней сложности, детский пологий склон, трасса для сноубордов, горка для тюбинга, а также каток для коньков. Каждая трасса оборудована отдельным бугельным подъемником. Гостям базы также предлагается аренда коттеджей или мангальных домиков, прокат снаряжения, горячее питание в кафе и бесплатная парковка. Опытные инструкторы обучают детей и новичков почасово или по абонементу, включающему оплату сразу за несколько уроков.

Курорт «Ялгора»

Этот спортивно-развлекательный центр под открытым небом работает с 2012 года. Его постоянные посетители утверждают, что с каждым туристическим сезоном «Ялгора» ставится все лучше. Здесь в распоряжении туристов целых 5 лыжных маршрутов: 2 «зеленых», один из которых для обучающихся, а другой – для тех, кто недавно стал на лыжню, «красный» и «черный» спуски для профи, а также 2,5-километровая трасса для беговых лыж. Курорт оборудован 2 бугельными подъемниками и пунктами проката спортинвентаря. Однако на его территории не предусмотрена аренда жилья. Чтобы провести в «Ялгоре» несколько дней, необходимо снять домик или гостиничный номер в ближайшем поселке Пиньгуба, что в Прионежском районе.

Спортивный комплекс «Курган»

Несмотря на то, что эта база предназначена для тренировок профессиональных лыжников и биатлонистов, кататься здесь могут и аматоры. Для последних тут часто проводятся различные соревнования. В структуру горнолыжного комплекса входят две 400-метровые трассы различной сложности, трасса для беговых лыж протяженностью 10 км, биатлонная трасса, стрельбище, специальный детский каток, сауна и реабилитационный центр. База находится на территории Петрозаводска и оборудована бесплатной парковкой и уютным кафе.

Загородный развлекательный центр «Малая Медвежка»

Он находится в городе Медвежьегорск и имеет 8 трасс: 400-метровую с минимальным уклоном, два скоростных спуска для продвинутых лыжников, два «синих» склона для спортсменов-любителей и три равнинные дороги для бега на лыжах. Для детей здесь предусмотрена отдельная площадка для отработки навыков катания и спуск с минимальным уклоном. К вершинам трасс лыжников доставляют два подъемника, вместимостью до 1000 персон каждый. В клубе работают опытные и внимательные инструкторы. Весь спортивный инвентарь и экипировку можно взять в аренду. На территории комплекса есть гостевые дома, кафе, русские бани и финские сауны.

Туристическая база «Lumi»

Это не просто курорт, а целый спортивно-развлекательный комплекс, работающий круглый год. Его развитием занимается Общественная организация республиканского масштаба «Карельский горнолыжный клуб». Здесь часто проходят федеральные соревнования по экстремальным видам спорта и спортивно-воспитательные мероприятия для молодежи. Гостям базы доступны три разноуровневых лыжных маршрута, трасса для бега на лыжах, современный безопорный подъемник, прокат снегоходов, сноубордов, дельтапланов и различного спортивного снаряжения.

По словам опытных горнолыжников, трассы этого курорта – самые интересные для катания в Карелии, поэтому «Lumi» пользуется огромной популярностью у местных любителей экстремального спорта и туристов со всех уголков страны. В связи с этим, место на подъемнике, который необходимо бронировать заранее, чтобы использовать оплаченное время с максимальной пользой, а не тратить его на ожидание своей очереди. На территории комплекса есть кафе и домики для аренды. После активного отдыха на лыжах здесь можно заняться рыбной ловлей, попариться в бане или прогуляться по местным достопримечательностями. Сотрудники горнолыжной базы неуклонно придерживаются своего кредо – приобщение подрастающего поколения к спорту, поэтому предлагают детям разнообразные спортивно-игровые развлечения. «Lumi» находится в 60 км от столицы Карелии на окраине села Спасская Губа.

Горнолыжный центр «KallivoPark»

Этот современный спортивно-развлекательный комплекс соответствует всем европейским требованиям, предъявляемым к объектам для занятий горнолыжным спортом. На его территории расположены 2 склона с перепадами высоты до 110 м и протяженностью 0,5 км, а также учебная трасса. Современный подъемник доставляет туристов к вершинам спусков всего за несколько минут. Вечером и ночью все маршруты освещаются мощными фонарями, поэтому кататься на этом курорте можно не только днем. Центр «KallivoPark» находится в поселке Халюля Сортавальского района и попасть сюда удобнее всего со стороны города Сортавала, из которого в Халюля регулярно ходит общественный транспорт и организовываются специальные трансферы для туристов.

Склон в поселке Хийтола

Хийтола находится в 337 км от Петрозаводства в Лахденпохском районе. На его территории есть 300-метровая трасса с перепадами высоты до 56 м, оборудованная подъемником. Этот склон подойдет и новичкам, и опытным горнолыжникам. В административном здании можно взять в аренду снаряжение и оплатить работу инструктора, обучающего катанию на лыжах и сноуборде. Обычно склон работает только несколько часов по выходным, но по предварительной брони возможна работа и в будние дни.