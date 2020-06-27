Очень часто у гостей города возникает справедливый вопрос: что посмотреть в Петрозаводске? Мы попытались ответить Вам без стандартных выдержек из энциклопедий и привираний, только правда и только простым человеческим языком 🙂

Петрозаводск — столица республики Карелия, главный город региона, крупный экономический и образовательный центр Северо-Запада. В Петрозаводске сосредоточенны все органы власти республики, Правительство, силовые структуры, центральные офисы карельских компаний и главные офисы российских и международных компаний по Карелии.

Город вытянут вдоль Онежского озера на 30 километров, при этом от берегов вглубь суши он отходит максимум на 3-4 километра.

Официальная статистика по населению — 280 тысяч проживающих. На самом деле, в Петрозаводске живут и работают до 500 тысяч человек. Это связано с тем, что в Петрозаводске хорошая зарплата, много работы и мест, где заработанные деньги можно тратить, в отличии от других городов Карелии.

Торгово-развлекательный центр Макси (Проспект Ленина, 14) — основное место для шоппинга и развлечений в городе. Здесь сосредоточены федеральные бренды и множество кафе, кинозалы и продуктовый гипермаркет.

Сам город был полностью разрушен отступающими финскими войсками в 1944 году, большинство зданий города — времен сталинской и хрущевской постройки или постсоветского времени (преимущественно спальные и новые районы). При этом, в городе остались здания 18 и 19-ых веков, их немного, но они имеют большую историческую значимость для Петрозаводска.

Основные здания с интересной историей и культурной ценностью находятся в центре города. Это проспект Фридриха Энгельса, переходящий на площадь Ленина, откуда начинается проспект Карла Маркса и район от этих проспектов до проспекта Ленина и набережной у озера.

Набережная Онежского озера

Основная городская достопримечательность — набережная Онежского озера. Она проходит по центру города, от Речного вокзала Петрозаводска (Карла Маркса,1), до городской мерии (Ленина,2) и далее до улицы Федосовой (новая череда). Здесь любят гулять горожане и гости города, отсюда открываются отличные виды на озеро, рассвет и закат, а также здесь расположено множество кафе и развлекательных мест.

Городская набережная приютила огромное количество памятников, подаренных Петрозаводску городами-побратимами.

Первый памятник, установленный на набережной — «Рыбаки», одна из визитных карточек Петрозаводска.

Памятник Петру Первому, словно указывающему: «Здесь будет город заложен…», без сомнения, главный памятник Набережной и Петрозаводска. Находится в сквере у речного вокзала.

Старый город

В конце городской набережной, за гостиницей Онего-Палас, находится квартал исторической застройки Петрозаводска, так называемый «Старый город». Этот проект наделал много шума в свое время, ему придавали большое будущее, но все так и осталось на бумаге. По факту, Вы попадаете в район, где расположены здания 19 века постройки, преимущественно деревянные, имеющие историческую ценность. Мимо них интересно погулять, но никакой инфраструктуры там нет, что портит общее впечатление, но тем не менее оставляет понимание того, как выглядел Петрозаводск в 19 веке.

О «Старом городе» Петрозаводске не знают даже многие местные жители, чего уж говорить о туристах. Но место это довольно интересное и посетить его конечно же стоит, ведь находится оно в 2 шагах от новой череды Онежской набережной.

Железнодорожный вокзал

Как только Вы приезжаете в Петрозаводск, Вы видите петрозаводский вокзал — здание постройки классического сталинского ампира, ну и конечно же, приветствие на русском и на финском языке, ведь влияние Финляндии на карелов и на нынешнюю территорию Карелии по-прежнему велико.

Петрозаводский вокзал — крупный транспортный узел и главная станция Карелии на пути из Петербурга в Мурманск.

Выходя на привокзальную площадь, которая называется именем Гагарина, вы уже видите Онежское озеро, правда оно еще где-то в 2 километрах вниз. Чтобы до него дойти, Вам надо пройти весь проспект Ленина — главную городскую улицу.

Петрозаводский государственный университет

Первым, что Вам попадается на проспекте — здание Петрозаводского государственного Университета, главного ВУЗа Петрозаводска и одного из самых сильных на Северо-Западе России. Здесь учатся тысячи молодых людей по всем возможным специальностям, а кроме того, сюда приезжают из Мурманска, Вологды, Архангельска и со всей территории Карелии.

Петрозаводский университет входит в число лучших ВУЗов страны. Расположен он по адресу Ленина,33.

Гостиница Северная

Чуть ниже мы подходим к самой интересной для туриста улице — проспекту Карла Маркса. Здесь находится красивое здание, ставшее визитной карточкой города — гостиница Северная, а напротив нее деревянные здания горнопромышленников, построенные в 18 веке для размещения управленческих кадров, ставивших производство на Александровском заводе — благодаря которому, наш город и был основан.

Гостиница Северная — старейшая гостиница города, место с именем и историей, ставшее настоящей визитной карточкой Петрозаводска.

Площадь Ленина (Круглая) и ее архитектурный ансамбль

Пройдя чуть-чуть в сторону от проспекта Ленина на Карла Маркса, мы попадаем на историческую площадь, ранее носившую имя «Круглой», а теперь — Ленина. Здесь находится Краеведческий музей республики Карелия — один из самых интересных музеев региона, с огромной экспозицией и уникальными этнографическими материалами.

На Круглой площади (ныне Ленина) в 18 веке был построен архитектурный ансамбль, без прямых углов, образующий круг вокруг площади.

За музеем находится Губернаторский парк, в стороне (Куда смотрит дедушка Ленин) — мемориальный комплекс «Вечный огонь», а за ним — проходная Александровского, а затем Онежского тракторного завода. Нам интересна прогулка ниже — к озеру по Карла Маркса и к площади Кирова (ранее Соборной).

Проспект Карла Маркса

Прогуливаясь по проспекту Маркса, мы будем проходить мимо правительственного квартала: по левую руку расположены здания Правительства, различных министерств, силовиков и прочих государственных органов. Они обжили себе здания довоенного времени сталинской постройки. Интересным объектом в этом квартале является бывший петрозаводский главпочтамп и магазин «Детский мир». Эти здания 37-39 годов ХХ века были реконструированы после войны и продолжают выполнять свои функции почты и магазина (правда, уже частного).

Площадь Кирова (Соборная)

И, наконец, мы доходим до площади Кирова, бывшей Соборной. Сейчас здесь располагаются музей изобразительных искусств, музей Кижи, дом Кантеле, Русский драматический театр и финский национальный театр. Это главная площадь города, на которой проходят торжества, концерты и различные городские праздники.

Во времена империи здесь находилось 3 собора, они были главным украшением городской архитектуры старого губернского города, но советская власть посчитала нужным соборы разобрать, а на их месте поставить театры.

Главное, понимать, что Петрозаводск — очень чистый и ухоженный город, с добродушным местным населением, огромным количеством зелени и парков. Мы всегда рады помочь гостям, а существующая инфраструктура города позволяет туристам чувствовать себя в абсолютном комфорте.

Мы всегда рады Вам! Приезжайте и Вы обязательно влюбитесь в этот тихий и спокойный провинциальный городок! Кроме того, мы всегда готовы организовать для Вас экскурсию по Петрозаводску и полный набор экскурсий в Карелии. Пишите и звоните, до встречи!