Экскурсия на остров Кижи зимой на воздушной подушке из Петрозаводска включает в себя путевую экскурсию по маршруту Петрозаводск – о. Кижи — Петрозаводск (на судне на воздушной подушке «Хивус – 10») и обзорную экскурсию по основной экспозиции музея.
Экскурсия на остров Кижи зимой на воздушной подушке из Петрозаводска включает в себя путевую экскурсию по маршруту Петрозаводск – о. Кижи — Петрозаводск (на судне на воздушной подушке «Хивус – 10») и обзорную экскурсию по основной экспозиции музея.
10:00 - отправление на остров Кижи на судне с воздушной подушкой. 11:30 - прибытие на остров Кижи; экскурсия; свободное время. 16:00 - прибытие в Петрозаводск.
Нас ждет путешествие в сказку. Впереди – дивный остров Кижи.
На остров Кижи мы поедем по льду Онежского озера на чудесном судне на воздушной подушке — Хивусе. Это незаменимая вещь на севере — судно безопасно и отлично подходит для передвижения по льду, поэтому пользуется популярностью у рыбаков и туристов. Отлично подходит и нам для того, чтобы попасть на остров Кижи зимой — ведь другого пути в это время года нет.
«Хивус» отвезет в сказочное Заонежье – пожалуй, самую живописную часть Онежского озера. Если вы раньше не были здесь, мы вам завидуем. Какой там Париж, увидеть Заонежье и… нет, умирать мы будем только от восторга. Особенно, когда пройдя полтора часа на «Хивусе» мимо островов и заливов, по заонежским шхерам-лабиринтам, окажемся рядом с островом Кижи, который украшают деревянные церкви. От одного их вида дыхание замирает. Неужели это рукотворное?
Музей-заповедник «Кижи», расположенный на острове, — центр традиционной крестьянской культуры Русского Севера, один из крупнейших и известнейших в России музеев-заповедников под открытым небом. Тщательно и кропотливо ученые и мастера деревянного зодчества многие годы собирали здесь памятники архитектуры, иконописи и предметы быта, которые создавались в карельских, вепсских и русских деревнях на протяжении столетий.
Часовни и крестьянские дома перевозили сюда со всей Карелии. Но главное сокровище – Кижский погост, состоящий из Преображенской, Покровской церквей и колокольни – здесь стоит уже более 300 лет.
Сотни тысяч туристов со всего мира приезжают в музей полюбоваться ансамблем деревянных церквей XVIII века — объектом Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. 95% туристов бывают здесь летом, поэтому оказаться здесь зимой особенно прекрасно — на острове практически нет людей и он открывается совсем по-другому. Здесь даже природа другая – свой заонежский микроклимат, более мягкий. Остров Кижи – место, где древняя культура карелов, история и православие переплетаются в одном клубке. Увидеть Кижи – значит, увидеть настоящую Карелию.
Так как времени на острове у нас всего часа, советуем взять с собой легкий перекус — бутерброды и термос с чаем. Можно свободно погулять по острову, найти красивое местечко с видом на панораму острова и отдохнуть. А позднее отправимся в обратный путь.
Самое время отдохнуть - всем отличного и крепкого сна!
Обращаем внимание! В случае, если лед на Онежском озере не встаёт (теплый декабрь и январь) - данная экскурсия проходит на автобусе в объезд через поселок Великая губа, откуда мы уже едем на СВП по льду (там лед всегда встает уже в декабре). В таком случае, экскурсия занимает примерно 12 часов. Также, обратите внимание: просьба брать с собой чай и бутерброды/еду, так как в Великой Губе кафе отсутствует, а ресторан на Кижи работает только летом.
Легенды севера - очарование зимней Карелии, 26-29 февраля 2020 Пишу здесь отзыв не сразу по-приезду. Первый свой отзыв написала в "Отзовике", как обычно, сразу, ещё в поезде. Кстати, отзыв "на пятерку".
А поездка была отличная! Организация встречи, поездок, режим поездки, остановки, экскурсии, проживание - всё без проблем. Есть одна проблема - погода. Как с ней договориться?! Нам очень везло два дня, а вот в день посещения острова Кижи... Мало того, что Онега в принципе не замёрзла в этом году и непригодна для поездки из Петрозаводска на "воздушной подушке", о чем нас предупредили заранее, кстати, так ещё и в этот день сильнейший ветер и метель налетели на Карелию. Конечно, хорошо, пришла зима, но на продуваемом острове было негуляльно как-то. Зато на следующий день опять солнце, чистейший снег, лёгкий мороз! Сказка!
Были у нас отличные экскурсоводы: Галина Петровна, Роман, Галина Ивановна. Увлечённые, знающие свой край, и просто приятные в общении люди. Роман, к тому же, прекрасно возил нас по иногда сложным зимним дорогам Карелии. Спасибо всем.
Проживание в отеле Космос, завтраки - отличное! Кроме того, каждый день пробовали множество разных "калиток" (впервые, вообще, услышала о них!). Поскольку узнала о "Золотом кольце Карелии" случайно, из рекламы, немного волновалась. Но все прошло отлично, рекомендую всем. Это как раз тот случай, когда не страшно порекомендовать самым близким друзьям. Сотрудникам удачи, здоровья и не снижать уровня. Спасибо.
"Легенды Севера - очарование зимней Карелии" 11.02.2020-14.02.2020 Мы с подругой посетили Карелию с туром "Легенды Севера-очарование зимней Карелии" 11.02.2020-14.02.2020 г. С турфирмой "Золотое кольцо Карелии" мы путешествовали впервые. Выбор был сделан в пользу нее из-за продуманности предложенных ею экскурсионных туров. Несколько лет назад я уже бывала в Карелии и точно знала, где бы я хотела побывать и чтобы хотела увидеть, предложенная турфирмой программа полностью совпала с моими пожеланиями, подруга доверилась моим предпочтениям и мы забронировали тур, о чем ни разу не пожалели.
Сотрудники турфирмы большие молодцы, организация тура на самом высоком уровне начиная с момента подтверждения и оформления поездки, включая ее сопровождение во время самой поездки, все оперативно, четко, согласно графику, заявленному в описании тура. Со стороны сотрудников турфирмы мы ощущали внимание и контроль за ходом экскурсионной программы.
Экскурсоводы, проводившие наши экскурсии, люди, влюбленные в свой край и в дело, которым они занимаются, информация доносилась в доступной форме, не формально, экскурсии проходили в спокойном ритме, что позволяло сделать фотографии, задать вопросы, обсудить интересующие нас темы из истории края. Ввиду того, что время нашей экскурсии выпало на середину рабочей недели, наша группа была малочисленный, что позволило установить более тесный контакт с экскурсоводами и сделать экскурсии очень личностными, приближенными именно к нашим интересам. Спасибо всем экскурсоводам за внимательное отношение к туристам, они тонко чувствуют группу и подстраивают экскурсии под конкретных людей, а это всегда особенно приятно.
Отдельно хочется выразить благодарность нашему бессменному водителю Владимиру и не только как профессионалу, но и как отзывчивому, душевному человеку. Владимир обожает Карелию и с большой любовью рассказывает о своем крае, людях его населяющих, стараясь передать эту любовь туристам. Во время экскурсий Владимир сориентировал нас где можно вкусно и недорого поесть, а во время дальней поездки на о.Кижи договорился с церковной общиной, чтобы нас накормили обедом. После возвращения с острова нас ожидал радушный прием и обед из натуральных продуктов, выращенных в личном подсобном хозяйстве общины. Все было вкусно, особенно всем понравилась поданная к травяному чаю протертая с сахаром клюква, которую мы толстым слоем намазывали на кусочек хлебушка. Обед был очень кстати, поскольку впереди у нас была долгая обратная дорога в Петрозаводск. Спасибо Владимиру за заботу.
Наша поездка получилась душевной и хорошо организованной, за что мы выражает огромную благодарность сотрудникам турфирмы "Золотое кольцо Карелии".
Карелия прекрасна в любое время года и мы уверены, что вернемся сюда еще не один раз. Татьяна и Алла
Спасибо от всей нашей группы за отличную организацию нашей экскурсионной программы. Желаем процветания вашему бизнесу и успехов в вашей работе! С уважением, сборная группа скандинавских ходоков - Москва, Королев (МО), пос. Загорянский (МО), Чебоксары (Чувашия).
Хотелось бы поблагодарить вашу фирму за организацию новогоднего тура для меня и моей сестры. В целом нам всё понравилось, такой дружелюбный прием и люди очень добрые и приветливые!
Несмотря на то, что наш поезд прибыл позднее и экскурсионная группа уже уехала с вокзала, нас встретили и присоединили к экскурсии. Да еще кааак встретили: настоечка с чаем и камушек шунгит в подарок 😊 было очень приятно! Отдельное спасибо Виталию и Дмитрию за организацию новогоднего вечера в ресторане гостиницы "Онего-Палас". Там было действительно весело: конкурсы и танцы, хорошая музыка и ведущие. Спасибо Алексею, который развозил всех в ту новогоднюю ночь.
По поводу размещения в гостинице (мы проживали в гостевом доме "Солнечный"): тоже остались очень довольны. Номер шикарный: большой, просторный, теплый, всё очень чистенько и уютно. На ресепшн всегда приветливые девушки. Кормили вкусно и до отвала (это касается и не только гостиничной кормешки😊).
В принципе понравились все места, которые мы посетили. Но лично для себя я отметила красивую природу Карелии в заповеднике Кивач. А также получила много позитивных эмоций покатавшись на снегоходе и в упряжке с хаски, когда ездили на резиденцию к Талви Укко....НО: в светлое время суток много развлекали детей, поэтому увидели мы хаски уже в темноте...это печальный факт ((
Большое спасибо экскурсоводу Анне!!! Она замечательная. Было интересно ее слушать.
Но есть один минус, который я сейчас вспомнила: товарищи, в автобусе зимой не работает туалет! А с нами ведь ездят и дети. 4 часа мы добирались на одну экскурсию и остановка была,кажется, пару раз. И да, говорили, что чай/кофе был в автобусе...мы его не увидели. Точнее увидели у других, и то, когда они попросили, тогда им дали.
А вообще, ребята, я буду рекомендовать посетить Карелию своим друзьям. И, наверно, хотелось бы посмотреть на эту природу и летом