10:00 - отправление на остров Кижи на судне с воздушной подушкой. 11:30 - прибытие на остров Кижи; экскурсия; свободное время. 16:00 - прибытие в Петрозаводск.

На остров Кижи мы поедем по льду Онежского озера на чудесном судне на воздушной подушке — Хивусе. Это незаменимая вещь на севере — судно б

Нас ждет путешествие в сказку. Впереди – дивный остров Кижи.

На остров Кижи мы поедем по льду Онежского озера на чудесном судне на воздушной подушке — Хивусе. Это незаменимая вещь на севере — судно безопасно и отлично подходит для передвижения по льду, поэтому пользуется популярностью у рыбаков и туристов. Отлично подходит и нам для того, чтобы попасть на остров Кижи зимой — ведь другого пути в это время года нет.

«Хивус» отвезет в сказочное Заонежье – пожалуй, самую живописную часть Онежского озера. Если вы раньше не были здесь, мы вам завидуем. Какой там Париж, увидеть Заонежье и… нет, умирать мы будем только от восторга. Особенно, когда пройдя полтора часа на «Хивусе» мимо островов и заливов, по заонежским шхерам-лабиринтам, окажемся рядом с островом Кижи, который украшают деревянные церкви. От одного их вида дыхание замирает. Неужели это рукотворное?

Музей-заповедник «Кижи», расположенный на острове, — центр традиционной крестьянской культуры Русского Севера, один из крупнейших и известнейших в России музеев-заповедников под открытым небом. Тщательно и кропотливо ученые и мастера деревянного зодчества многие годы собирали здесь памятники архитектуры, иконописи и предметы быта, которые создавались в карельских, вепсских и русских деревнях на протяжении столетий.

Часовни и крестьянские дома перевозили сюда со всей Карелии. Но главное сокровище – Кижский погост, состоящий из Преображенской, Покровской церквей и колокольни – здесь стоит уже более 300 лет.

Сотни тысяч туристов со всего мира приезжают в музей полюбоваться ансамблем деревянных церквей XVIII века — объектом Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. 95% туристов бывают здесь летом, поэтому оказаться здесь зимой особенно прекрасно — на острове практически нет людей и он открывается совсем по-другому. Здесь даже природа другая – свой заонежский микроклимат, более мягкий. Остров Кижи – место, где древняя культура карелов, история и православие переплетаются в одном клубке. Увидеть Кижи – значит, увидеть настоящую Карелию.

Так как времени на острове у нас всего часа, советуем взять с собой легкий перекус — бутерброды и термос с чаем. Можно свободно погулять по острову, найти красивое местечко с видом на панораму острова и отдохнуть. А позднее отправимся в обратный путь.

Самое время отдохнуть - всем отличного и крепкого сна!

Обращаем внимание! В случае, если лед на Онежском озере не встаёт (теплый декабрь и январь) - данная экскурсия проходит на автобусе в объезд через поселок Великая губа, откуда мы уже едем на СВП по льду (там лед всегда встает уже в декабре). В таком случае, экскурсия занимает примерно 12 часов. Также, обратите внимание: просьба брать с собой чай и бутерброды/еду, так как в Великой Губе кафе отсутствует, а ресторан на Кижи работает только летом.