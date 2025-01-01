Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
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Новый год в Карелии 2025

от 48 900 ₽ за взрослого
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30.12–04.01сезонность
9 отз.
Программа Гостиницы Стоимость Отзывы Даты В подарок
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Детали тура

  • Продолжительность:
    Дней: 4
    Ночей: 3
  • Тур начинается: Петрозаводск, 08:00
  • Тур заканчивается: Петрозаводск, 17:00
  • Что включено: 4 завтрака, 4 обеда, мастер-класс по карельской кукле, работа экскурсовода, проживание в гостинице 4*, все входные билеты по программе, транспортное обслуживание на автобусе.
  • Что посетим: Петрозаводск, Водопад Кивач, Вотчина Карельского деда мороза Талвиукко, Водопады Ахинкоски, Рускеала, Гора Сампо
Новый год в Карелии 2024-2025

Новый год в Карелии, который Вы видели в сказке, доступен уже сейчас! Жемчужины Карелии: сказочно снежный Петрозаводск и водопад Кивач, а также национальные игрища и пляски: все это Ваш новый год в Карелии!

Великолепный новогодний тур: настоящая сказка для Вас и Ваших близких. Мы предусмотрели все нюансы и разработали тур на новый год в Карелию, в котором Вы сможете отдохнуть и встретить новый год в Карелии по-полной!

Для Вас большая программа в питомнике северных ездовых собак, этномотивы, настоящий карельский Дед Мороз — Талви Укко и его северные олени, песни Кантеле и карельские игрища, чаепития в чуме, зимний водопад Кивач, великолепная северная сказка — мраморный каньон Рускеала и жемчужина Севера — снежный Петрозаводск!

Самый подходящий поезд под тур: Москва-Петрозаводск 018А с прибытием в 7:50. Купить ЖД билеты онлайн, быстро и удобно, можно на Яндекс.Путешествиях.

Обратные билеты нужно приобретать на любой поезд после 17:30 из Петрозаводска. Самый комфортабельный и оптимальный вариант: Петрозаводск-Москва 017А с отправлением в 22:00. Купить ЖД билеты онлайн, быстро и удобно, можно на Яндекс.Путешествиях.

Новогодний Петрозаводск

8:00 - встреча на ЖД; экскурсионный день (обед в середине дня); 17:00 - заселение в гостиницы.

Добро пожаловать в столицу Карелии – город Петрозаводск. Порт пяти морей, расположенный на берегу второго по величине в Европе пресного водоема – Онежского озера. Настоящий европейский город, с национ

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Новогодний банкет

21:00 — 05:00 — Новогодний банкет

НЕ ВКЛЮЧЕН В СТОИМОСТЬ ТУРА.

НЕОБХОДИМО БРОНИРОВАТЬ ЗАРАНЕЕ - ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО НАПИСАТЬ В ВАЦАП ИЛИ ТЕЛЕГРАММ НОМЕР ЗАКАЗА И СООБЩИТЬ, ЧТО ХОТИТЕ ЗАБРОНИРОВАТЬ УСЛУГУ "БАНКЕТ", УКАЗАТЬ КОЛИЧЕСТВО ВЗР

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Карельский Дед Мороз - Талви Укко и его верный друзья: хаски и олени. Горки, снежки, забавы и саамские игрища - новогодний разгуляй!

Поздний завтрак в гостинице; Экскурсия к карельскому деду Морозу Талви Укко с хасками и оленями (5 часов); возвращение в Петрозаводск; поздний обед; мастер-класс по карельской кукле.

Завтрак в гостинице.

Отправление автобуса в гости к карельскому Дед Морозу — Талви Укко!

Здесь Вы познакомитесь с лучшими в России ездовыми собаками, полюбуетесь на северных оленей и их робких оленя

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Жемчужина Карелии - горный парк и мраморный каньон Рускеала

Завтрак в гостинице; 8:00 - отправление на экскурсию в Рускеала; обед в середине дня; 21:00 - возвращение в Петрозаводск.

С добрым утром!

Сегодня нас ждет Северное Приладожье – еще один удивительный природный кладезь Карелии. Приладожье украшает первое самое крупное озеро в Европе – Ладожское. Местные говорят – батюшка

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Легенды Севера - водопад Кивач, гора Сампо, Марциальные воды и древний вулкан Гирвас.

Завтрак в гостинице; Освобождение номеров. Вещи можно взять в багажный отсек автобуса или оставить в камере хранения гостиницы. 09:30 - отправление на экскурсию; 17:30 - возвращение в Петрозаводск.

С добрым утром! Сегодня финальный аккорд нашего знакомства с зимней Карелией!

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.

Карельская природа создала удивительные памятники – скалы, водопады, вулканы,

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Гостиницы
Гостиница в центре Петрозаводска

Стандартные номера с удобствами - гостиницы в центре Петрозаводска с завтраками

Для размещения туристов мы предоставляем комфортабельные номера в гостиницах повышенной комфортности и уровня сервиса, расположенных в центре города и находящихся в пешей доступности от набережной города Петрозаводска, ресторанов и развлекательных центров, сувенирных и продуктовых магазинов.

Мы размещаем своих гостей в следующих гостиницах: Северная, Прионежская, Онежский замок, Саквояж, Cosmos, 13 стульев, Питер ИНН, Петра. Это одни из лучших гостиниц в Петрозаводске, стабильно предоставляющие высокий уровень сервиса и качественное размещение.

Вы получаете завтраки при отеле в стоимости тура. Все экскурсии также будут начинаться от гостиниц (максимум - в 10 минутах ходьбы от места сбора на экскурсии, в т.ч. в день заселения и выезда, т.к к некоторым гостиницам затруднен подъезд больших автобусов).

Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Достопримечательности
Петрозаводск
Петрозаводск - столица и крупнейший город республики Карелии, точка притяжения туристов и важный адм...
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Водопад Кивач
Водопад Кивач - один из самых живописных водопадов России. Красивые скалы и не замерзающая даже зимо...
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Вотчина Карельского деда мороза Талвиукко
# Вотчина Карельского Деда Мороза В карельской культуре Деда Мороза называют Талвиукко или Талвиуко...
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Водопады Ахинкоски
# Водопады Ахинкоски Ахинкоски – популярная достопримечательность среди туристов. Это совокупность ...
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Рускеала
Рускеала - самый посещаемый туристический объект в Карелии, потрясающий своими фантастическими видам...
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Гора Сампо
Гора Сампо - небольшая скала, названная так в честь мельницы из карельского эпоса Калевала. Со скалы...
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Бронирование тура
  1. Заполните заявку на выбранный тур: даты, количество туристов, номера и места в автобусе (при возможности выбора).
  2. В личном кабинете после оформления заказа внесите ФИО и ДР всех участников.
  3. Оплатите заказ (от 20%) и получите ваучер на тур.
  4. ВАМ ПОДАРОК! Для всех туристов, купивших тур или экскурсию на нашем сайте - скидка 10% по ваучеру (билету) на ВСЕ сувениры в наших магазинах (пр. Ленина 5, пр. Ленина 26), а также на всю продукцию (калитки, рыбники, десерты, чай, кофе) нашего кафе национальной кухни - Калиточной и нашей карельской Чайной - Фурындальная.

До встречи в Карелии!

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Отзывы (9)
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Отмечала новый 2022 год в Карелии, оператор Золотое кольцо Карелии, тур «Новый год в Карелии». Организация тура на высочайшем уровне. Всё продумано до мелочей, обзорная экскурсия в первый день 31 декабря, легкая экскурсия к деду морозу 1 января, ну, и, серьезные экскурсии 2 и 3 (Рускеала, водопад Кивач и, вишенка на торте, органный концерт в Кондопоге). 4 дня пролетели на одном дыхании, но оставили в душе неизгладимый след и огромное желание вернуться в Карелию. Лучший гид - Белан Анна Ивановна, смогла за этот короткий промежуток времени погрузить нас в мир Карельского края и влюбить в него. Группа уезжала домой со слезами на глазах. Стоит отметить и слаженность работы коллектива и максимальную ориентированность на туристов. Не возникало никаких бытовых вопросов. Отличная гостиница по программе – Космос 4*, питание на протяжении всего тура, шикарный новогодний банкет, комфортабельный автобус – это все способствовало получению максимально положительных эмоций от поездки. Про красоты Карелии отдельный рассказ, сказочный край, прекрасен и зимой, и летом.

Новогодний тур с 31.12.2019 по 04.01.2020 Редко путешествуем пакетным туром, обычно организовываем сами, но выбрав тур от "Золотого кольца" ни разу не пожалели об этом. Наша новогодняя программа была насыщена, интересна и полна положительных впечатлений.

Подбор экскурсий и их организация оправдали наши ожидания в полной мере. Всей команде удалось создать невероятную атмосферу, помочь со всеми возникающими вопросами и подарить удивительные впечатления не только взрослым членам нашей группы, но и детям. Отдельное спасибо и низкий поклон экскурсоводу Анне - она лучшая, ответственно заявляю как бывалый путешественник. Большое спасибо и надеемся до новых встреч. Кирилл, Андрей, Юля, Олег, Надя и Катя

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