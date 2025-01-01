Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
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Рождество в Карелии

от 43 900 ₽ за взрослого
Загрузка актуальных дат...
03.01–08.01сезонность
13 отз.
Программа Гостиницы Стоимость Отзывы Даты В подарок
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Детали тура

  • Продолжительность:
    Дней: 6
    Ночей: 5
  • Тур начинается: Петрозаводск, 08:00
  • Тур заканчивается: Петрозаводск, 17:00
  • Что включено: 6 завтраков, 5 обедов, мастер-класс по карельским калиткам, работа экскурсовода, проживание в гостинице Cosmos 4*, все входные билеты по программе, транспортное обслуживание на автобусе, проезд на остров Кижи на судне с воздушной подушкой.
  • Что посетим: Петрозаводск, Свирский монастырь, Водопад Кивач, Кижи, Вотчина Карельского деда мороза Талвиукко, Заонежье, Водопады Ахинкоски, Органный зал в Кондопоге, Рускеала
Рождество в Карелии

Рождество в Карелии — это мечта каждого. Теперь все в Ваших руках, ведь мы разработали насыщенную, интересную и просто замечательную программу на Рождество специально для Вас!

Карелия зимой прекрасна, но время Рождества для нашей земли особенное: все предстает в самых ярких зимних красках и позволяет встретить этот светлый праздник с настоящими эмоциями!

Мы разработали программу «Рождество в Карелии», в которой учтено все до мелочей: отлично продуманный маршрут и размещение уровня повышенной комфортности.

Вас ждет настоящая зимняя сказка: катание на упряжках с Хасками, Дед Мороз, великан-Кивач и органный концерт в Кондопоге, в котором мы отметим Рождество по-полной программе! Ну и конечно, вишенка на торте - зимний остров Кижи и рождественская поездка в одну из главных святынь русского Севера - Александро-Свирский монастырь. Это будут Ваши лучшие новогодние каникулы!

Новогодний Петрозаводск

8:00 - встреча на ЖД вокзале Петрозаводска. Завтрак. экскурсионный день (обед в середине дня); 17:00 - заселение в гостиницы.

Добро пожаловать в столицу Карелии – город Петрозаводск.

Вы можете выбирать поезда для приезда в Петрозаводск с 7:00 до 8:00. Ваш экскурсовод, а также автобус будет находиться на вокзальной площади

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Жемчужина Карелии - горный парк и мраморный каньон Рускеала

Завтрак в гостинице; 8:00 - отправление на экскурсию в Рускеала; обед в середине дня; 21:00 - возвращение в Петрозаводск.

С добрым утром!

Сегодня нас ждет Северное Приладожье – еще один удивительный природный кладезь Карелии. Приладожье украшает первое самое крупное озеро в Европе – Ладожское. Местные говорят – батюшка

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Карельский Дед Мороз - Талви Укко и его верный друзья: хаски и олени. Горки, снежки, забавы и саамские игрища - новогодний разгуляй!

Завтрак в гостинице; 11:00 - Экскурсия к карельскому деду Морозу Талви Укко с хасками и оленями (5 часов); 17:00 - возвращение в Петрозаводск; поздний обед, свободное время, посадка на поезда.

Завтрак в гостинице.

Отправление автобуса в гости к карельскому Дед Морозу — Талви Укко!

Здесь Вы познакомитесь с лучшими в России ездовыми собаками, полюбуетесь на северных оленей и их робких оленя

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Путешествие в Заонежье зимой с посещением острова Кижи

8:00 - отправление на экскурсию из Петрозаводска; 12:30 - прибытие в село Великая губа; 12:30 - 13:00 - путь до острова Кижи на судне с воздушной подушкой; 13:00 - 14:30 - экскурсия на острове Кижи и свободное время; 20:30 - возвращение в Петрозаводск.

У вас есть уникальная возможность в течение одного дня увидеть одно из самых живописных и красивейших мест Карелии — Заонежье и посетить жемчужину Русского севера — остров Кижи.

Автобусная экскурсия

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Рождественская поездка в Александро-Свирский монастырь

8:00 Выезд из Петрозаводска; 11:00 Прибытие в монастырь, обзорная экскурсия. Свободное время. Обед; 15:30 Отправление в Петрозаводск; 17:30 Прибытие в Петрозаводск.

Не только Валаамом и Соловками знаменита православная Карелия. Есть здесь и другие не менее знаковые святыни. К таковым, без сомнения, относится Александро-Свирский монастырь. Он находится в южной час

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Легенды Севера - водопад Кивач и органный концерт

10:00 - отправление на экскурсию, обед в середине дня; 17:00 - возвращение в Петрозаводск.

С добрым утром!

10:00 Отправление на легендарный, очень живописный и неповторимый водопад Кивач. Это самый известный водопад Карелии, воспетый еще первым губернатором нашего края, русским поэтом Гав

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Гостиницы
Гостиница в центре Петрозаводска

Стандартные номера с удобствами - гостиницы в центре Петрозаводска с завтраками

Для размещения туристов мы предоставляем комфортабельные номера в гостиницах повышенной комфортности и уровня сервиса, расположенных в центре города и находящихся в пешей доступности от набережной города Петрозаводска, ресторанов и развлекательных центров, сувенирных и продуктовых магазинов.

Мы размещаем своих гостей в следующих гостиницах: Северная, Прионежская, Онежский замок, Саквояж, Cosmos, 13 стульев, Питер ИНН, Петра. Это одни из лучших гостиниц в Петрозаводске, стабильно предоставляющие высокий уровень сервиса и качественное размещение.

Вы получаете завтраки при отеле в стоимости тура. Все экскурсии также будут начинаться от гостиниц (максимум - в 10 минутах ходьбы от места сбора на экскурсии, в т.ч. в день заселения и выезда, т.к к некоторым гостиницам затруднен подъезд больших автобусов).

Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Достопримечательности
Петрозаводск
Петрозаводск - столица и крупнейший город республики Карелии, точка притяжения туристов и важный адм...
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Свирский монастырь
# Свирский монастырь Это исторический и духовный центр в Карелии. Он расположен на берегу реки Свир...
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Водопад Кивач
Водопад Кивач - один из самых живописных водопадов России. Красивые скалы и не замерзающая даже зимо...
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Кижи
Кижи - остров на севере Онежского озера, где расположен один из крупнейших музеев под открытым небом...
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Вотчина Карельского деда мороза Талвиукко
# Вотчина Карельского Деда Мороза В карельской культуре Деда Мороза называют Талвиукко или Талвиуко...
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Заонежье
# Заонежье Заонежье – не просто район Карелии на берегу Онежского озера. Это природно-ландшафтный и...
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Водопады Ахинкоски
# Водопады Ахинкоски Ахинкоски – популярная достопримечательность среди туристов. Это совокупность ...
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Органный зал в Кондопоге
# Органный зал в Кондопоге История органного зала в Кондопоге насчитывает более 20 лет. За это врем...
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Рускеала
Рускеала - самый посещаемый туристический объект в Карелии, потрясающий своими фантастическими видам...
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Бронирование тура
  1. Заполните заявку на выбранный тур: даты, количество туристов, номера и места в автобусе (при возможности выбора).
  2. В личном кабинете после оформления заказа внесите ФИО и ДР всех участников.
  3. Оплатите заказ (от 20%) и получите ваучер на тур.
  4. ВАМ ПОДАРОК! Для всех туристов, купивших тур или экскурсию на нашем сайте - скидка 10% по ваучеру (билету) на ВСЕ сувениры в наших магазинах (пр. Ленина 5, пр. Ленина 26), а также на всю продукцию (калитки, рыбники, десерты, чай, кофе) нашего кафе национальной кухни - Калиточной и нашей карельской Чайной - Фурындальная.

До встречи в Карелии!

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Отзывы (13)
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В новогодние праздники я посетила республику Карелия город Петрозаводск. Моё путешествие в этот удивительный край было вместе с туристической компанией "Золотое кольцо Карелии".

Перед тем как отправиться в путешествие я читала отзывы о туристической компании и правила бронирования и оплаты. Смело скажу, что данная туристическая компания высокого уровня. Бронирование и оплата экскурсий происходит заранее, сотрудники компании всегда были со мной на связи как мобильной так и в сети интернет, отвечали на все мои письма, звонки, давали развёрнутые ответы. О времени и месте сбора туристической группы, номере автобуса и местах за день приходит смс сообщение. 06.01.2020 у меня состоялась экскурсия в Рускеалу.

Хочется отметить хороший, тёплый, новый автобус, под уверенным управлением водителя Евгения. Ему отдельное спасибо, так как на дороге важна безопасность движения.

Отдельное спасибо хочется сказать экскурсоводу Анне, она внимательная к туристам, заботилась о том что бы нам было комфортно, ее экскурсии были интересные и увлекательные. Анна обладает энциклопедическими знаниями в разных отраслях, с удовольствием отвечает на вопросы, безумно любит свой край и старается рассказать о нем как можно больше. У меня были поездки на остров Кижи и водопад Кивач.

Водитель - экскурсовод Роман - просто душа компании, тысячи лайков. По дороге до основных достопримечательностей мы останавливались на вкусный обед по доступной цене.

Сотрудники туристической компании сделали мой отдых интересным, увлекательным, захватывающим, наполненным новыми знаниями, положительными эмоциями и восхищением. Эти люди работают на совесть!!! Туристическая компания "Золотое кольцо Карелии" - надёжная компания и отличный проводник в этот удивительный край. В Карелию только с данной туристической компанией, она не подведет! :)))

Хотелось бы поблагодарить вашу фирму за организацию новогоднего тура для меня и моей сестры. В целом нам всё понравилось, такой дружелюбный прием и люди очень добрые и приветливые!

Несмотря на то, что наш поезд прибыл позднее и экскурсионная группа уже уехала с вокзала, нас встретили и присоединили к экскурсии. Да еще кааак встретили: настоечка с чаем и камушек шунгит в подарок 😊 было очень приятно! Отдельное спасибо Виталию и Дмитрию за организацию новогоднего вечера в ресторане гостиницы "Онего-Палас". Там было действительно весело: конкурсы и танцы, хорошая музыка и ведущие. Спасибо Алексею, который развозил всех в ту новогоднюю ночь.

По поводу размещения в гостинице (мы проживали в гостевом доме "Солнечный"): тоже остались очень довольны. Номер шикарный: большой, просторный, теплый, всё очень чистенько и уютно. На ресепшн всегда приветливые девушки. Кормили вкусно и до отвала (это касается и не только гостиничной кормешки😊).

В принципе понравились все места, которые мы посетили. Но лично для себя я отметила красивую природу Карелии в заповеднике Кивач. А также получила много позитивных эмоций покатавшись на снегоходе и в упряжке с хаски, когда ездили на резиденцию к Талви Укко....НО: в светлое время суток много развлекали детей, поэтому увидели мы хаски уже в темноте...это печальный факт ((

Большое спасибо экскурсоводу Анне!!! Она замечательная. Было интересно ее слушать.

Но есть один минус, который я сейчас вспомнила: товарищи, в автобусе зимой не работает туалет! А с нами ведь ездят и дети. 4 часа мы добирались на одну экскурсию и остановка была,кажется, пару раз. И да, говорили, что чай/кофе был в автобусе...мы его не увидели. Точнее увидели у других, и то, когда они попросили, тогда им дали.

А вообще, ребята, я буду рекомендовать посетить Карелию своим друзьям. И, наверно, хотелось бы посмотреть на эту природу и летом

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