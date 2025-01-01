Вы можете выбирать поезда для приезда в Петрозаводск с 7:00 до 8:00. Ваш экскурсовод, а также автобус будет находиться на вокзальной площади

Добро пожаловать в столицу Карелии – город Петрозаводск.

Вы можете выбирать поезда для приезда в Петрозаводск с 7:00 до 8:00. Ваш экскурсовод, а также автобус будет находиться на вокзальной площади с 7:30. В нем можно будет оставить вещи. Также у автобуса Вас будет встречать наш Дед Мороз, который подарит Вам новогоднее настроение и хорошую погоду на весь тур!

Завтрак (комплексный) нашей группы продлится с 8:00 до 8:30.

Сегодня у нас в программе столица Карелии - новогодний Петрозаводск. Порт пяти морей, расположенный на берегу второго по величине в Европе пресного водоема – Онежского озера. Настоящий европейский город, с национальным карело-финским колоритом, ровесник Санкт-Петербурга, уютный, красивый, со своей уникальной историей. Заложен в 1703 году Петром I, как город основан Екатериной II в 1777 году.

Здесь отливались пушки для российской армии, здесь делали чугунные украшения Петербурга, здесь строили знаменитые трактора «Онежец». Недаром и в названии города есть слово завод. Но столица Карелии – это еще и место красоты и необузданной природы – то суровой северной, то спокойной, по-скандинавски взвешенной.

Садимся в автобус и отправляемся на экскурсию по новогоднему, уютному и очень красивому, Петрозаводску. В первой части экскурсии мы познакомимся с городом: нас ждет путешествие по эпохам — Петрозаводск времени Петра Первого, Петрозаводск Екатерины Великой, Советский Петрозаводск.

Нас ждет прогулка по главной городской достопримечательности — набережной Онежского озера. Это уникальный арт-объект, музей современного искусства под открытым небом, с очень живописными видами на город и Онежское озеро. Здесь, древняя история, уходящая своими корнями в загадочную Гиперборею и современность, оживают в уникальной коллекции авангардных скульптурных памятников – камни-сейды, «Древо желаний», «Волна дружбы», «Мыслящий тростник», «Русалка»… Это самое красивое место столицы Северного Края в любое время года! После небольшой прогулки по городу, мы отправимся в «Дом куклы».

Дом Куклы Татьяны Калининой представлен тремя небольшими залами. В зале авторской куклы можно познакомиться с куклами, выполненными в различных техниках и стилях; зал «Духи Карелии» знакомит посетителей с домовыми, русалками и другими существами потустороннего мира, в которых верили наши предки; экспозиция третьего зала постоянно меняется. Кроме этого, можно заглянуть в мастерскую и увидеть, как создаются куклы, и даже купить и унести приглянувшуюся куклу или зверушку домой.

Обед в кафе.

Музей – это место, где случаются чудеса, особенно, если это время Нового года и Рождества. Мы отправимся с Вами на интерактивную программу «Новогодняя мозаика» в национальный музей Карелии, в ходе которой Вы совершите увлекательное путешествие во времени. Отправитесь в средневековую Карелию и узнаете, как отмечали праздник Йоля. Побываете в карельской избе конца 19 века и познакомитесь со старинными рождественскими обрядами. Вам предложат отгадать загадки и погадать на рунах на год грядущий, расскажут про карельского Деда Мороза. Все желающие смогут сделать несложное рождественское украшение и загадать желание.

17:00 Заселение в гостиницы.