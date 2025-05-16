Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
Войти в ЛК

Мраморный каньон Рускеала в Карелии

4 500 ₽ за взрослого Загрузка дат... Круглый годсезонность
280 отз.
Программа Стоимость Групповые даты Индивидуально В подарок
Забронироватьи оплатить онлайн

Детали экскурсии

  • Продолжительность:
    12 часов
  • По каким дням:
    ежедневно
  • Начало экскурсии: 9:00, ротонда на набережной Петрозаводска (Еремеева, 1). Автобус будет между ротондой на набережной и розовым зданием ЗАГСа за 10 минут до отправления.
  • Что включено: Транспортное обслуживание на автобусе по маршруту, работа гида по маршруту, входные билеты в горный парк Рускеала, обзорная экскурсия "Мраморный каньон" с гидом горного парка.
Мраморный каньон Рускеала в Карелии

Рускеала – карельская достопримечательность нового времени. Нашему взору открывается удивительная достопримечательность – огромная чаша длиной почти 500 метров, вырубленная руками человека в мраморном массиве. Мы прогуляемся по эко-тропе вдоль необыкновенного озера с кристально чистой водой изумрудного оттенка. Кроме того, вы сможете пройти в глубину сквозной пещеры.

Программа экскурсии в горный парк Рускеала из Петрозаводска

9:00 - Выезд из Петрозаводска, 12:00 - Посещение Креста Скорби, 12:50 - Остановка у «Тохминских водопадов», 14:00 - Пешеходная экскурсия по мраморному каньону Рускеала (1 час, протяженностью 1,5 километра), 17:30 - Отправление в Петрозаводск, 19:00 - Техническая остановка, 21:00 - Прибытие в Петрозаводск.

Добро пожаловать в Северное Приладожье – удивительный природный кладезь Карелии. Приладожье украшает первое самое крупное озеро в Европе – Ладожское. В этих краях находится мраморный каньон Рускеала, одно из главных туристических достопримечательностей Карелии. Именно сюда мы и отправимся.

Наш путь проходит через Долину Героев. Не все знают, что именно в этих местах шли ожесточенные бои во время Зимней войны 1939-1940 годов между СССР и Финляндией.

По пути на Рускеала - посещение Креста Скорби: первого в России монумента, посвященного советско-финской войне 1939—1940 годов. Рассказ о Зимней войне.

Спустя 3,5 часа после выезда из Петрозаводска, мы подъезжаем к Рускеала.

Но начнем не с Рускеалы, а с водопадов. Карелия – родина самых больших водопадов. Мы увидим Тохминские или рускеальские водопады. Здесь снимался известный советский фильм «А зори здесь тихие…». Обязательное фото на память и экскурсия. Обратите внимание: мы прибудем к водопадам, откуда их можно будет сфотографировать и осмотреть, но сейчас на водопадах разработана «Эко-тропа» по навесным мостикам — проход по ней не включен в стоимость тура и оплачивается дополнительно, по-желанию, прямо на территории водопадов (500 руб/взрослый, 400 руб/дети, студенты, пенсионеры).

И вот, наконец, мраморный каньон Рускеала. Он, кстати, тоже связан с финнами. Уникальный карьер, который, по одной из версий, как раз финны, отступая в годы войны, и затопили водой из близлежащих рек.

Шикарные виды, тропы, пещеры – для туриста здесь есть все. Летом можно за дополнительную плату покататься на лодочках, перелезть через каньон по веревочному мосту, а также заняться дайвингом. Для полноты эмоций вы можете купить билет на «троллей» — самый длинный в Европе прыжок на тарзанке.

Дополнительные услуги в горном парке Рускеала

Уважаемые гости Горного парка «Рускеала»!

К сожалению, предварительное бронирование дополнительных услуг в горном парке невозможно! Билеты на подземный маршрут, прокат лодок, тарзанку (прыжок с веревкой) , дайвинг, Троллей (Zip-line), конный экипаж, питание - все в порядке очереди и по доступности мест. Со второй половины сентября до мая , водные экскурсии и тарзанка не доступны.

Изучить все дополнительные услуги и их стоимость можно на официальном сайте горного парка Рускеала.

Официальное сообщение горного парка:

По объективным причинам существенно вырос спрос на услуги внутреннего туризма. Отрадно, что многие жители нашей необъятной страны этим летом выбирают для путешествий Карелию! Объекты туристического показа Республики, в том числе и Горный парк, работают на пределе возможностей. Забота о технике безопасности определяет различную пропускную способность наших маршрутов. Предоставить некоторые услуги всем гостям парка в моменты пиковой нагрузки невозможно. При этом, мы не ограничиваем количество входных билетов и рады всем! К сожалению, количество билетов на подземную экскурсию и водные прогулки ограничено. Просим Вас учитывать это, планируя Ваш визит.

Бронирование
Загружаются актуальные даты...
Отзывы (280)
С фото
Без фото

Все понравилось! Экскурсовод Марина и водитель Алексей очень приветливые, доброжелательные, отзывчивые! Экскурсия понравилась, получилось сходить на Подземную Рускеалу. Но из-за этого не успели осмотреть другие достопримечательности. И еще жаль, что не увидели вечернюю подсветку, в 17:30 выезжали обратно в Петрозаводск.

Воспользовались экскурсией в Рускеала 21.09. Благодарность водителю автобуса Сергею и гиду Галине. Совокупность комфортной и безопасной поездки с душевной и эмотивной обстановкой, созданной Галиной во время движения, остановок и в период экскурсии в целом!

Отличное живописное место. Обязательно приеду летом!

Наш гид - прекрасная женщина, которая смогла поднять настроение каждому! Все 4 часа поездки было интересно слушать. Ездили на каньон зимой, ещё то приключение в самом приятном смысле. Захватывает дух! Самое интересное - это зимний лес и тишина, которая тебя окружает. Необычные ощущения!

Экскурсия интересная, живописная, были зимой, подсветка очень эффектно смотрится! Особенно хочется отметить экскурсовода Андрея, очень грамотно и хорошо говорит! Из недостатков, был автобус типа-автолайн, ехать далеко, тяжеловато, немного мало свободного времени было в парке. В целом, рекомендую))

Огромное спасибо Марине за интересную экскурсию, благодарим за внимательность, пунктуальность!!! Процветания вам!

Замечательная экскурсия! Были в восторге от парка Рускеала! Очень рады, что побывали здесь! Благодарим гида Марину за интересную поездку, а водителя Сергея за аккуратное вождение! Хотя дорога длинная, скучать не придется))

Все отлично организовано. Был подан микроавтобус, очень комфортабельный. Дорога длинная, но прошла незаметно. Прекрасный гид Марина, отличный водитель Николай. Достаточно времени на самой экскурсии. Маршрут хорошо продуман.

Лучше всего ездить в парк самостоятельно, а не в составе экскурсии. Свободного времени было всего 2 часа, а за это время весь парк не обойти, учитывая что ещё надо где то остановиться поесть. Экскурсию в парке в течение часа проводила очень милая женщина, но перемещались мы на столько быстро, что фотографии с толпой туристов делать было совершенно неудобно и некогда. За этот час можно было спокойно пройтись по парку и сделать фотографии на память и поесть в местном кафе. В целом впечатления очень положительные!

Поездка понравилась. Гид Лада просто умничка-всю дорогу (3 часа!) очень понятно и интересно предоставляла нам информацию. И заодно вовлекала туристов в разговор, используя и юмор при этом. Экскурсия по парку-я бы лучше сама прошлась бы, не торопясь. Но кому-то, конечно, интересно и послушать про добычу мрамора. Красивое место. На обратном пути Лада включила кино «Любовь и голуби», которое снималось в Карелии в Медвежьегорске, что очень даже символично. Спасибо за заинтересованность в своей работе и хорошую подачу огромной информации!

Парк бомба! экскурсия по парку была интересна первые 10-15 минут, потом она рассказывала куда сходить поесть и где можно туристам оставить деньги, это и так понятно. Три часа в парке мало, час экскурсия по нему, два свободная прогулка, было бы идеально часа 4-5, потому что там очереди везде и расстояния между достопримечательностями большие, пока дойдёшь, постоишь в очереди, теряешь время… в общем, не успели посмотреть все, к сожалению(((

Все хорошо, но немного утомительно долго, место очень красивое. Одна проблема везде очереди, покушать надо было с собой что то брать, если б знали.

Замечательные гид Лада и водитель Сергей! Очень интересный, поэтапный рассказ по пути в парк ( живой, вовлекающий рассказ, разбавленный шутками и историями). В парке уже другой гид, который рассказывает только про мрамор и то, как его обрабатывали и что с ним делали. Из 3 часов, 1,5 часа ушло на экскурсию с гидом голопом по Рускеале, а остальные 1,5 часа сбегать и сделать фото на память и постоять в очереди куда-либо 🤷🏼‍♀️ Большой минус, что мало времени в самом парке, толком не успеть полюбоваться, только сделать несколько фото и видео, что ты там отметился. Мы сходили на экскурсию в самом парке, съездили на троллеи, быстро выпили кофе и по пути к автобусу сделали пару дополнительных фотографий. В итальянский карьер, другие места, которые есть в самом парке мы не смогли попасть из ограниченного количества времени. Выбирайте сами, но если собираетесь данной экскурсией, то лучше не тратить время на экскурсию ( по моему мнению), а спокойно прогуляться 3 часа по красивым местам и успеть прокатиться на лодке или троллее над всем карьером, поесть в кафе, купить сувениров и дойти до автобуса.

Очень понравилось данная экскурсия,места невероятной красоты 😍

Всем здравствуйте🤗 25 июня впервые побывала в парке Рускеала, в компании вашей турфирмы🌞наш замечательный гид Андрей,вложил в мою голову знания и впечатления, теперь я могу рассказать,что я была на каньоне,но с элементами истории!☝🏻Автобус комфортный, гид заботился о том ,чтобы мы поели,попили и остались довольны экскурсией🙏🏻на пути к парку слушали стихи,песни,исторические факты и что можно еще посмотреть в нашей прекрасной Карелии❤спасибо за работу,опыт путешествия, знания и невероятные виды и красоты,которые останутся в моем сердечке навсегда😌

Класс!

Сегодня мы с супругой ездили по маршруту "Мраморный каньон Рускеала в Карелии" - остались очень довольны! Не смотря на то, что погода не задалась - весь день шёл проливной дождь и мы вымокли до нитки, высокий профессионализм экскурсовода Володиной Галины и водителя Сергея выравили ситуацию, подняли всей группе настроение, предоставили глубоко проработанную путевую информацию о культурных и исторических ценностях Карелии, обычаях и ценных достопримечательностях края, населяющих его людей и т.д. Было очень интересно. Мы были мокрые от дождя но все улыбались, а в конце экскурсии даже спели. Спасибо этим людям, сумевшим организовать досуг не знакомых друг другу людей в сложных метеоусловиях.

Добрый день! Ездили на экскурсию на мраморный каньон Рускеала с экскурсоводом Анной Белан и водителем Владимиром 1 мая. Впечатления замечательные, Анна экскурсовод - профессионал, вся информация была подана очень интересно, не утомительно, познавательно. Водитель вёл автобус аккуратно, безопасно. Считаем, нам очень повезло. Были часто на экскурсиях, но в этот раз гид и водитель были лучшие. Спасибо.

тур «Знакомство с Карелией» с 19 по 21 августа.

День 1. В путешествие мы отправились в день свадьбы 18.08.20, сразу после того как немного отметили с друзьями. Ехать решили на поезде. Всего 1 ночь, и к 8 утра 19.08.20 уже были в Петрозаводске, где нас встретили и отвезли в гостиницу на завтрак. Так как был шведский стол, мне тоже нашлось что покушать. Далее, на речном вокзале Петрозаводска нас посадили в Комету — быстроходное судно, и мы отправились на остров "КИЖИ" в Онежском озере. Поездка довольно долгая - 1,5 часа в одну сторону и так-же обратно. Выспались. По прибытию, нас встретил экскурсовод, и провёл обзорную экскурсию. Все взрослые с восхищением говорили об острове и экскурсии. Нам понравилось, да, красиво, побывали, галочку поставили, ехать повторно смысла не видим, но 1 раз побывать стоит.

День 2. Изначально, нас должны были поселить в 3* гостинице "Петрозаводск", на 3 дня и 2 ночи, еда не включена, но в подарок помимо скидки на тур, поселили нас на одну ночь в 4* гостиницу "Северная", что в самом центре города (Здание отеля занесено в официальный список ценных архитектурных объектов Петрозаводска). Вторую ночь нам предложили провести в другой гостинице, в 4* гостинице "COSMOS" на берегу Онежского озера. Заселили в улучшенный 4* номер, вид открывался прямо на озеро, а в дополнении еще и завтрак включили, шикарный шведский стол. Весь второй день был посвящен "Рускеальским водопадом" и горному комплексу "Рускеала". Так как в туре, это всё довольно ознакомительно, чтобы посмотреть побольше, времени на точку отводится очень мало, да и расстояние от Петрозаводска до Рускеала — 260 км, время в пути 3,5-4 часа. Даже после беглого осмотра достопримечательностей, в город, мы вернулись часам к 21:00. В дороге, экскурсовод, рассказывала очень интересно, большую часть времени мы смотрели в окна, рассматривая старинные карельские деревни и много красивых озер, а уже под конец дремали) Перед горным парком Рускеала мы сделали остановку у рускеальских водопадов: историческое место, где снимался фильм «А зори здесь тихие…» Прошлись по навесным деревянным мостикам прямо над водопадами. Мощь и красота.

Далее, прибыли на территорию горного парка Рускеала, там должна была быть пешеходная экскурсия, но времени опять же немного, и мы не стали ждать экскурсовода, а сами отправились гулять по территории. И считаем, это было верное решение. Погуляли по Эко-тропе вокруг комплекса. Прошли в глубину сквозной пещеры (штольни), посмотрели геологию каньона. Полазали по скалам Итальянского мраморного карьера. Так мы обошли весь комплекс, успели и насладиться видами, и полазать, и передохнуть на склоне.

Очень теперь хочется, покататься там на лодке, по озерам вдоль отвесных стен карьера, по пути заплывая в гроты и пролететь на Zip-line по всей длине каньона. Всё увиденное нам запало в душу, теперь мы знаем что обязательно вернемся, и пройдем своим путём, уже более неспешно и вдумчиво.

День 3. В этот день, было запланировало аж 4 остановки, поэтому вдоволь нагуляться по интересующим нам местам не удалось, но обзорно огляделись, высматрели для себя интересные локации, куда так-же стоит повторно заглянуть, но уже своим спокойным ходом.

Первой остановкой был первый российский курорт "Марциальные Воды", основан Петром I в 1719 году на базе железистых минеральных источников. Немного послушали об истории создания, далее нам выдали стаканчики и мы всей группой отправились пробовать воду из всех 3х источников. Очень невкусно) У всех источников вкус и насыщенность отличались. Галочку поставили, поехали дальше.

Вторая остановка - гора Сампо. Написано что: "склоны холма усеяны пешеходными тропами с соответствующими указателями, произведена установка лестниц с перилами у подножья горы, поэтому подъем к вершине довольно удобен и безопасен." На деле, это шатающиеся перила и проваленные лестницы, а у подножья горы, на обочине, как это и заведено в России, разбросан мусор. На вершине, нет ничего такого впечатляющего, вид на озеро весьма зарос деревьями. Но даже если бы вид был свободнее, по дороге на Рускеалу, открывались более живописные виды, на мой взгляд.

Третья остановка - вулкан Гирвас. Вот это уже интереснее, это уже для нас. Во первых мы шли до него по красивейшей песчаной дороге, меж сосен, и мхов, аккуратно обходя мощные корни деревьев. Так и хотелось пойти босиком, но пришлось воздержаться, слишком туристическое место, стекла и мусор всё - таки встречаются. По сторонам, куда ни глянь, грибы да ягоды. Некоторые собирали.

Когда мы уже почти дошли, надо было перейти по камням на его сторону, слева древний сплав для бревен, справа озеро. И вот мы оказались на вулкане. Да - да. Прям на нем. Он не такой как нам сразу представляется. Вулкан Гирвас относится к типу покровных вулканов исландского типа. Вид там конечно, неземной. Темные скалы, из которых растут деревья. Водоемы с зеркально чистой водой, а где то с рыжей, да и сами слои лавы, каждый со своим оттенком. Мы прыгали по лавовому полю с кочки на кочку, осматривали со всех ракурсов, лазали на скалы. взбирались на холмы.

Вот там бы времени побольше, потому что отведенных на это 30 минут,ну вообще ни о чем. Туда бы мы еще заехали, но если это будет по пути куда то еще. Четвертая и последняя остановка - водопад Кивач. Мы сразу же отделились от экскурсии, потому что мы водопад хотим смотреть, а не слушать пол часа, которых у нас нет, в дендрарии, про отличия обычной берёзы от "Карелочки".В общем мы отправились своим путем. Туристоооов до...очень много.

Но обойти всё со всех сторон, полазать по скалам и полюбоваться видами со всех возможных ракурсов, времени вполне хватило. Даже перед отъездом в кафе успели перекусить. Галочку поставили. Большое спасибо. Нас всё очень впечатлило. Понравилось. В Карелию вернемся.

Мраморный каньон, 04.09.2020 Экскурсия на Мраморный каньон насыщенная, интересная и запоминающаяся. Приятно удивил транспорт, комфортабельный автобус, чистый и новый, супер профессиональный водитель Сергей, спасибо за поездку.

Ну и конечно хочется отметить работу гида Андрея, который рассказывал невероятно зажигательно, видно что ему самому история Карелии интересна и близка, а главное что человек разбирается в том что рассказывает и на любые отвлеченные от темы вопросы отвечает полно. Вдохновенные рассказы и чтением стихов, прекрасные песни и отличный материал в виде буклетов и фотографий, что дало возможно лучше запомнить историю. Андрей профессионал своего дела!

Мы отдыхали большой компанией, более 40 человек и для каждого у Андрея нашлись слова и интересные факты об истории Карелии. Спасибо, мы под впечатлением и наши эмоции теперь всегда с нами! Удачи Вам!

Понравилось все! Организация работы, четкая, своевременная подача чистого транспорта, хорошие водители, с которыми спокойно ехать, отличные гиды-Ирина, Галина Ивановна, Андрей, Роман, Лиза в питомнике хаски и оленей влюбили в эту прекрасную часть нашей Планеты. Кажется, что мы теперь знаем всю историю красивой республики! Молодцы! Всем большое спасибо! С вами хоть куда! Успехов вам, ребята!

Легенды севера - очарование зимней Карелии, 26-29 февраля 2020 Пишу здесь отзыв не сразу по-приезду. Первый свой отзыв написала в "Отзовике", как обычно, сразу, ещё в поезде. Кстати, отзыв "на пятерку".

А поездка была отличная! Организация встречи, поездок, режим поездки, остановки, экскурсии, проживание - всё без проблем. Есть одна проблема - погода. Как с ней договориться?! Нам очень везло два дня, а вот в день посещения острова Кижи... Мало того, что Онега в принципе не замёрзла в этом году и непригодна для поездки из Петрозаводска на "воздушной подушке", о чем нас предупредили заранее, кстати, так ещё и в этот день сильнейший ветер и метель налетели на Карелию. Конечно, хорошо, пришла зима, но на продуваемом острове было негуляльно как-то. Зато на следующий день опять солнце, чистейший снег, лёгкий мороз! Сказка!

Были у нас отличные экскурсоводы: Галина Петровна, Роман, Галина Ивановна. Увлечённые, знающие свой край, и просто приятные в общении люди. Роман, к тому же, прекрасно возил нас по иногда сложным зимним дорогам Карелии. Спасибо всем.

Проживание в отеле Космос, завтраки - отличное! Кроме того, каждый день пробовали множество разных "калиток" (впервые, вообще, услышала о них!). Поскольку узнала о "Золотом кольце Карелии" случайно, из рекламы, немного волновалась. Но все прошло отлично, рекомендую всем. Это как раз тот случай, когда не страшно порекомендовать самым близким друзьям. Сотрудникам удачи, здоровья и не снижать уровня. Спасибо.

"Легенды Севера - очарование зимней Карелии" 11.02.2020-14.02.2020 Мы с подругой посетили Карелию с туром "Легенды Севера-очарование зимней Карелии" 11.02.2020-14.02.2020 г. С турфирмой "Золотое кольцо Карелии" мы путешествовали впервые. Выбор был сделан в пользу нее из-за продуманности предложенных ею экскурсионных туров. Несколько лет назад я уже бывала в Карелии и точно знала, где бы я хотела побывать и чтобы хотела увидеть, предложенная турфирмой программа полностью совпала с моими пожеланиями, подруга доверилась моим предпочтениям и мы забронировали тур, о чем ни разу не пожалели.

Сотрудники турфирмы большие молодцы, организация тура на самом высоком уровне начиная с момента подтверждения и оформления поездки, включая ее сопровождение во время самой поездки, все оперативно, четко, согласно графику, заявленному в описании тура. Со стороны сотрудников турфирмы мы ощущали внимание и контроль за ходом экскурсионной программы.

Экскурсоводы, проводившие наши экскурсии, люди, влюбленные в свой край и в дело, которым они занимаются, информация доносилась в доступной форме, не формально, экскурсии проходили в спокойном ритме, что позволяло сделать фотографии, задать вопросы, обсудить интересующие нас темы из истории края. Ввиду того, что время нашей экскурсии выпало на середину рабочей недели, наша группа была малочисленный, что позволило установить более тесный контакт с экскурсоводами и сделать экскурсии очень личностными, приближенными именно к нашим интересам. Спасибо всем экскурсоводам за внимательное отношение к туристам, они тонко чувствуют группу и подстраивают экскурсии под конкретных людей, а это всегда особенно приятно.

Отдельно хочется выразить благодарность нашему бессменному водителю Владимиру и не только как профессионалу, но и как отзывчивому, душевному человеку. Владимир обожает Карелию и с большой любовью рассказывает о своем крае, людях его населяющих, стараясь передать эту любовь туристам. Во время экскурсий Владимир сориентировал нас где можно вкусно и недорого поесть, а во время дальней поездки на о.Кижи договорился с церковной общиной, чтобы нас накормили обедом. После возвращения с острова нас ожидал радушный прием и обед из натуральных продуктов, выращенных в личном подсобном хозяйстве общины. Все было вкусно, особенно всем понравилась поданная к травяному чаю протертая с сахаром клюква, которую мы толстым слоем намазывали на кусочек хлебушка. Обед был очень кстати, поскольку впереди у нас была долгая обратная дорога в Петрозаводск. Спасибо Владимиру за заботу.

Наша поездка получилась душевной и хорошо организованной, за что мы выражает огромную благодарность сотрудникам турфирмы "Золотое кольцо Карелии".

Карелия прекрасна в любое время года и мы уверены, что вернемся сюда еще не один раз. Татьяна и Алла

Добрый день! Приезжали группой 18 человек, Всё было здорово, детям понравилось, многое запомнилось. Спасибо году Галине Ивановне, всю дорогу рассказывала, объясняла. Замечательный водитель Дмитрии,спокойный , всегда поможет, наш мамочки за всю дорогу раз 100 просили открыть багажник, чтоб то это взять, то другое. Супер выдержка у Дмитрия. Михаил встречал нас вместе с гидом, всегда был на связи и участвовал лично. Единственный минус это только ужин, где был мастер класс, сам мастер класс был интересный, делали калитки с пюре картофельным, но ужин(салат, рис с с мясом) был не очень. Дети вообще ничего ни съели, хорошо, что утром был шикарный шведский стол в гостинице Космос. А кого то из детей пришлось кормить после этого ужинав ресторане гостиницы(так хотелось есть). Ну и как добавочка Снегурочка у Талви Укко уехала по делам, хотя в программе заявлена была. Но спасибо Талви Укко он так хорошо провел встречу, подарил подарки, что мы даже забыли про Снегурочку. Вобщем все прошло хорошо. Спасибо Вам.

Всем доброго времени суток! Три года назад мы были в Карелии летом, взяли экскурсии в фирме "Золотое кольцо Карелии". Программа была очень обширной-это и мраморный каньон Рускеала и водопады Кивач, Белые мосты, удивительная гора Воттоваара, Кижи и не поддающийся описанию Валаам!

На всем протяжении экскурсий нас сопровождала экскурсовод Анна Белан-удивительный человек, самозабвенно любящий свой край, прекрасно знающий его историю, а так же невероятное количество сказок и легенд о Карелии. Кроме того, были приятно удивлены самой организацией экскурсий - отличные комфортные автобусы, аккуратные профессиональные водители, четкое соблюдение расписания.

Это путешествие так нам запомнилось, что, когда встал вопрос о встрече Нового года, долго не раздумывали и снова обратились в "Золотое кольцо", взяв тур "Новый год в Карелии"

И каково же было наше удивление, когда прямо на вокзале нас встречали "дед Мороз" Андрей и наш экскурсовод Анна!!! Вкратце о самом туре: обзорная экскурсия по Петрозаводску, вечером развлекательная программа и банкет в честь Нового года в отеле "Космос", на следующий день посещение вотчины карельского дела Мороза Талви Укко, катание на оленях; Кивач, Рускеала, органный концерт в Кондопоге. И снова были приятно удивлены как организацией всех поездки, так и работой наших гидов-Анны и Андрея. Чувствуется, что люди не "отрабатывают номер", а искренне влюблены в свое дело, в свой Край.

Всвязи с этим выражаем огромную благодарность руководству и сотрудникам фирмы "Золотое кольцо Карелии" за незабываемые впечатления от поездки. Сергей и Евгения Воронины

В новогодние праздники я посетила республику Карелия город Петрозаводск. Моё путешествие в этот удивительный край было вместе с туристической компанией "Золотое кольцо Карелии".

Перед тем как отправиться в путешествие я читала отзывы о туристической компании и правила бронирования и оплаты. Смело скажу, что данная туристическая компания высокого уровня. Бронирование и оплата экскурсий происходит заранее, сотрудники компании всегда были со мной на связи как мобильной так и в сети интернет, отвечали на все мои письма, звонки, давали развёрнутые ответы. О времени и месте сбора туристической группы, номере автобуса и местах за день приходит смс сообщение. 06.01.2020 у меня состоялась экскурсия в Рускеалу.

Хочется отметить хороший, тёплый, новый автобус, под уверенным управлением водителя Евгения. Ему отдельное спасибо, так как на дороге важна безопасность движения.

Отдельное спасибо хочется сказать экскурсоводу Анне, она внимательная к туристам, заботилась о том что бы нам было комфортно, ее экскурсии были интересные и увлекательные. Анна обладает энциклопедическими знаниями в разных отраслях, с удовольствием отвечает на вопросы, безумно любит свой край и старается рассказать о нем как можно больше. У меня были поездки на остров Кижи и водопад Кивач.

Водитель - экскурсовод Роман - просто душа компании, тысячи лайков. По дороге до основных достопримечательностей мы останавливались на вкусный обед по доступной цене.

Сотрудники туристической компании сделали мой отдых интересным, увлекательным, захватывающим, наполненным новыми знаниями, положительными эмоциями и восхищением. Эти люди работают на совесть!!! Туристическая компания "Золотое кольцо Карелии" - надёжная компания и отличный проводник в этот удивительный край. В Карелию только с данной туристической компанией, она не подведет! :)))

Рускеала, водопад Кивач, Кижи Мысль о том, что Новогодние каникулы пройдут под знаком холодильника заставила нас в срочном порядке искать альтернативу. Как известно, экспромт - это лучшая заготовка, а Золотое кольцо Карелии оказались лучшими помощниками в достижении цели!

Чудный край, полный загадок, невиданных красот и тайн, нас покорил! Большое спасибо, ребята, за честное и добросовестное отношение к делу, чёткую организацию и увлечённость. Отдельное спасибо гиду Андрею и водителю-гиду Роману, которые сопровождали нас в поездках и постарались сделать их незабываемыми!

Новогодний тур с 31.12.2019 по 04.01.2020 Редко путешествуем пакетным туром, обычно организовываем сами, но выбрав тур от "Золотого кольца" ни разу не пожалели об этом. Наша новогодняя программа была насыщена, интересна и полна положительных впечатлений.

Подбор экскурсий и их организация оправдали наши ожидания в полной мере. Всей команде удалось создать невероятную атмосферу, помочь со всеми возникающими вопросами и подарить удивительные впечатления не только взрослым членам нашей группы, но и детям. Отдельное спасибо и низкий поклон экскурсоводу Анне - она лучшая, ответственно заявляю как бывалый путешественник. Большое спасибо и надеемся до новых встреч. Кирилл, Андрей, Юля, Олег, Надя и Катя

Новогодние каникулы в Карелии с 04.01.20-07.01.20 Хочется выразить благодарность за организацию тура в первую очередь нашему экскурсоводу Анне. Она очень интересно вела программу, рассказывала массу историй, сказок, былин про Карелию, про местную культуру и современную жизнь в этих краях, включала фильм, снятый в Карелии, делилась очень познавательными знаниями. В общем мы в восторге от нее!

Анна очень позитивный человек, она с добром и теплом относилась к каждому гостю и смогла именно в каждым человеком из группы пообщаться и найти общий язык. Экскурсии были организованы хорошо, питание тоже, все быстро, оперативно. Обязательно вернемся в Карелию еще раз именно из-за Анны.

Спасибо огромное за потрясающие экскурсии. Мы получилли массу эмоций положительных, услышали очень много интересного о Карелии и её районах. Гид Анна, это просто невероятно обоятельный человек. С такой любовью рассказывает об объектах, которые мы проезжали и в которые мы приезжали. Прям отдельная благодарность Анне.

Гид Ольга, с ней мы ездили на о. Кижи. Весь путь мы с любопытством слушали её рассказы о каждом городе и районе, который проезжали.

Водители Дмитрий, Виктор профессионалы своего дела. Автобусы комфортные. Путешествие получилось на все 100 баллов. Спасибо Виталию, который каждый день лично встречает гостей у Ротонды. Мы обязательно вернемся, но теперь уже в летнюю Карелию.

Золотое кольцо Карелии Огромное спасибо за прекрасно организованный отдых моих ребят из 9 класса города Волгограда. Нам долго будет сниться красоты Карелии и мы будем вспоминать дружелюбных и внимательных организаторов, которые были вместе с нами все три дня.

Путешествия были насыщенными, но дни пролетели незаметно... Как это важно и необходимо учить наших детей гордиться и любить свою страну.... Это Вы и делаете. Еще раз спасибо за то, что продумали все до мелочей во время поездки: все было на высшем уровне. И отдельное спасибо нашему Андрею Дмитриевичу...

"Знакомство с Карелией" (+ 2 доп. дня), 26-28 августа 2019 года Этим летом решила исполнить свою мечту - побывать в одном из красивейших мест нашей необъятной страны - в Карелии. Увидела в интернете рекламу турфирмы "Золотое кольцо Карелии", заинтересовалась. Из представленного каталога туров выбрала трехдневный под названием "Знакомство с Карелией", который включал в себя экскурсии по городу Петрозаводску, на о. Кижи, в Горный парк Рускеала, а также по так называемому Золотому кольцу Карелии (живописная гора Сампо, древний вулкан Гирвас, курорт Марциальные воды, водопад Кивач).

Отличная программа для знакомства с этой удивительной республикой! В дополнение к этой программе я посетила таежный зоопарк «Три Медведя». Всем, кто любит животных, советую там побывать. Это не совсем зоопарк в привычном смысле этого слова. Каждое животное со своей, не простой до прибытия в этот зоокомплекс историей. Но теперь они живут в любви и заботе.

Хочу выразить огромную благодарность компании за чудесно проведенные последние летние деньки в Карелии! Спасибо Вам за организацию, оперативную обратную связь и за хорошую погоду! :)

И, конечно же, большое спасибо всем экскурсоводам и водителям Сергею, Олегу и Роману за такое интересное и увлекательное путешествие! Все было очень душевно!

05 сентября 2019 г. мы ездили в Каньен Рускеала. На машине возил нас Володя. Поездка была не утомительной, не смотря на расстояния. Посетили водопады Тохминские.

Прошлись по навесным мостикам, по эко тропе. Доехали до каньона Рускеала.

Час экскурсии, час на лодке по водной глади, час на фотки. Владимир терпеливо нас дождался и отвёз на обед в кафе "Точка на карте". Очень вкусно. А потом отвез нас обратно. Мы остались очень довольны поездкой.

"Знакомство с Карелией", 16.07-18.07.2019 Выбирала именно трехдневный тур. Остановилась на Карелии. Не пожалела) Красота непередаваемая!!! И конечно поразила организация тура. Все четко и грамотно. Без нареканий!!! Особо отмечу, что тур помогут организовать на любой вкус и срок.

От себя рекомендую останавливаться в "Космосе". Во-первых, просто хороший отель с хорошим рестораном, где можно поужинать, вернувшись с экскурсии. Во-вторых, автобус подается к Ротонде, в 100 м от отеля, что очень удобно. В общем спасибо огромное за новые прекрасные впечатления! Успехов вам! И позитивных туристов!

Были в мае в Петрозавдоске. Хотели посмотреть на красоты Карелии. Обратились сначала в другую турфирму, но хамоватые представители этой фирмы отпугнули от покупки билетов у них. Судорожно начали искать другую организацию и наткнулись на "Золотое кольцо Карелии ". Позвонили, забронировали билеты, в тот же день оплатили. Представители турфирмы очень подробно рассказали, как будет проходить экскурсия, локации, где и во сколько встречаемся. Вечером, накануне экскурсии, прислали смс сообщение с напоминанием.

Экскурсия прошла превосходно! Красивейшие места, хорошая погода (нам очень повезло - обещали дождь, но весь день светило солнце), прекрасный экскурсовод Анна! Это человек, который любит Карелию и готов говорить о ней часами! И любит то, что она делает! Нашим впечатлениям не было предела! Однозначно 5 звезды!

Знакомство с Карелией - 3 дня, 29.06 - 2.07.2017 Сказка, которую ты увидел!

Спасибо огромное за организацию нашего отдыха. Всё было великолепно! Не знала, что такое можно увидеть! В фирме работают ответственные и порядочные ребята. Нас встретили на вокзале, Абсолютно всё, что было в экскурсионной программе, выполнили. Ежедневно присылали смс с оповещением, куда и как поедем на следующий день. За 3 дня побывали в Кижах, совершили пешую экскурсию по городу; побывали в мраморном каньоне Рускеала; были на водопаде Кивач и во многих других местах.

С нами на экскурсиях были гости из Эстонии и Польши. Попали на белые ночи. Попробовали мясо медведя. С собой увезли форель горячего копчения (магазин "У якоря" (супер!). Шикарный отель "Космос" (на берегу, оттуда отходят автобусы на экскурсии, великолепные завтраки - шведский стол). Мы получили неизгладимые впечатления. Всем рекомендуем. Кстати, если ехать самостоятельно и брать экскурсии, то на 1 человеке за 3 экскурсии тратишь на 4-5 т. больше. Так что, еще и выгодно. У нас дирижером экскурсионного тура был Миша. Огромное спасибо!

Семья из Москвы, Диана и Женя.

Горный парк "Рускеала" 15.06.2019 Добрый день! Мы Малахов Александр и Малахова Кира жители Петрозаводска были на экскурсии в горном парке Рускеала! Нам очень понравилось , получили море положительных эмоций и положительных впечатлений!Огромное спасибо экскурсоводу Андрею Адасенко и экскурсоводу Татьяне!

Почему именно "Золотое кольцо Карелии"? Общение с менеджером уже располагало к себе и предполагало хороший и интересный отдых. Хотите пакет экскурсий (тур) и отель на выбор - пожалуйста! Хотите дополнительные экскурсии - нет проблем, вот вам список! Если есть вопросы - ответим, если есть пожелания - учтем!

Мы выбрали тур "Знакомство с Карелией", трёхдневный, плюс дополнительно экскурсию на Валаам и экскурсию в питомник к хаски. Отель предложили "Космос", завтраки прекрасные, персонал внимательный. Приехали впервые в Петрозаводск. Природа постаралась, щедро одарив этот край.

Но особое восхищение у меня вызвали люди. Гиды данной фирмы, менеджеры, водители - бесконечно любят свой край, и делают все возможное, чтобы представить нам, туристам, свою малую Родину с наилучшей стороны.

Турфирма "Золотое кольцо Карелии" все провела чётко, пунктуально, транспорт удобный (иногда - нам просто так повезло - супер удобный:)). Гид в поездке даёт свою информацию, а на объекте встречает гид другой и снова узнаешь столько интересного и увлекательного! Водители очень аккуратные, спокойные.

Мы привезли из этой поездки только самые положительные впечатления. Мы очень многое узнали, отлично отдохнули. Еще раз хочу выразить слова благодарности всем сопровождающим нас гидам, менеджерам - Виктору и Михаилу, водителям - Павлу, Роману, Сергею, Николаю.

Особое спасибо руководителю фирмы Виталию за организацию такого отдыха, стремление всегда быть на стороне клиента и умение оперативно решать вопросы.

Хочется начать отзыв с выбора мной турфирмы. Почем именно "Золотое кольцо Карелии"? Скорее всего потому, что общение по интернету с менеджером Виктором уже располагало к себе и предполагало хороший и интересный отдых. Хотите пакет экскурсий (тур) и отель на выбор - пожалуйста! Хотите дополнительные экскурсии - нет проблем, вот вам список! Если есть вопросы - ответим, если есть пожелания - учтем! Отель предложили "Космос", на мой взгляд самый лучший, на набережной, с прекрасными (как оказалось) завтраками и очень внимательным персоналом. Ну вот, забронировали, стали ждать отпуск.

Приехали впервые в Петрозаводск. Нас встретил менеджер Михаил, вещи наши положил в машину, провел на завтрак в отель прямо у вокзала (приличный ресторанчик, где можно после поезда хорошенько помыть руки и просто немного прийти в себя после долгой дороги). А потом, оставив вещи в камере хранения своего отеля, нас отвезли сразу на причал, все объяснили, рассказали, посадили на катер и мы отправились на остров Кижи. Не буду в данном отзыве описывать красоты и уникальность Карелии. Природа постаралась, щедро одарив этот край. А вот люди у меня вызвали особенное восхищение. С местным населением мы, правда, практически не общались (даже ввиду того, что все дни у нас были очень насыщенны по экскурсиям). Но ведь гиды, менеджеры, водители, которые нас сопровождали - это и есть местное население. Это такие открытые, доброжелательные, бесхитростные люди, бесконечно любящие свой край, и делающие все возможное, чтобы представить нам, туристам, свою малую Родину с наилучшей стороны.

Хочется также отметить организационные моменты в работе турфирмы "Золотое кольцо Карелии". Все чётко, пунктуально, без задержек, транспорт удобный (иногда - нам просто так повезло - супер удобный:)). Гид в поездке сопровождает один, даёт свою информацию, а на объекте встречает гид другой и снова узнаешь столько интересного и увлекательного! Водители очень аккуратные, спокойные, а многие тоже состоявшиеся гиды. Мы привезли из этой поездки только самые положительные впечатления. Мы очень многое узнали, отлично отдохнули. Еще раз хочу выразить слова благодарности всем сопровождающим нас гидам, менеджерам - Виктору и Михаилу, водителям - Павлу, Роману, Сергею, Николаю.

Особое спасибо руководителю фирмы Виталию за организацию такого отдыха, стремление всегда быть на стороне клиента и умение быстро и оперативно решать вопросы.

От лица офицеров, суворовцев и себя лично хочу выразить огромную благодарность за отлично организованный отдых для нас и наших мальчиков!

С момента обращения в компанию и до последнего экскурсионного дня было приятно иметь дело с турфирмой "Золотое кольцо Карелии"!!! Все вопросы возникающие, как в процессе подготовки к поездке, так и во время нашего прибывания в Карелии - решались оперативно и доброжелательно! Спасибо Виктору, за терпение и вежливость ! Виталию за отлично организованный процесс работы! Анне Ивановне за проведенный с нами день в Медвежьегорске, это была незабываемая экскурсия с массой впечатлений и полезной информации, благодаря замечательному экскурсоводу - Анне Ивановне, спасибо!!!

И конечно отдельные слова благодарности, нашему замечательному Андрею Дмитриевичу - супер-экскурсоводу, специалисту своего дела, патриоту своего края и просто замечательному и приятному человеку, спасибо Вам Андрей Дмитриевич за эти дни!!! Приятно иметь дело с профессионалами и настоящими ценителями и патриотами своего края, эта любовь к Карелии "зажглась" и в наших сердцах!!! Смело буду рекомендовать и советовать вашу турфирму, как лучшую в Карелии!!! СПАСИБО!!

Знакомство с Карелией, 3 дня

Название тура вполне соответствует содержанию. Из минусов - наивные экскурсоводы, которым не хватает профессиональной подготовки: любой вопрос, который не входит в выученную ими программу, вызывает у них оторопь. И еще один момент с организацией поездки в Рускеала. Вполне можно совместить посещение каньона с заездом в город Сортавала: всего-то нужно выехать на час раньше из Петрозаводска и сократить на час пребывание на карьере. Но в общем и целом туром остались довольны. Спасибо!

Только что вернулись из Карелии. Понравилось очень, зарядились энергий на год вперед.

Нас было 10 человек ездили в составе сборного тура, выбирали долго программу и сопровождающую компанию, и выбрали "Золотое кольцо Карелии" и не ошиблись! У компании золотое кольцо Карелии отличное транспортное сопровождение, комфортабельный современный автобус. Было удобно преодолевать не малые расстояния всем, и взрослым и детям. Отдельно хочется отметить гида - Анна Билан, она сопровождала нас все три дня. Человек увлеченный своей профессией и своим краем. Очень отзывчивая, образованная (биолог, геолог, историк) рассказала нам столько интересных особенностей края, я думаю, не все карелы знают столько, сколько узнали мы за эти неполные 3 дня. Помимо исторических фактов, рассказывала сказки, былины, обычаи, включала музыку традиционную и почти забытую, полное погружение в Карельскую сказку.

В автобусе было 42 человека, но мы это не почувствовали, каждому уделили внимание, каждый был услышан. Проблемы и пожелания тут же решались. Мы выбрали тур без включенного питания, но возможность пообедать всегда предоставляли и не навязывали, а наоборот выбирали нам места где быстро, вкусно и не очень дорого. Компания дорожит своей репутацией, это видно. Спасибо вам большое за полное погружение.

Спасибо большое Вашему турагенству за замечательный отпуск и незабываемые впечатления! Гостили в майские праздники, с погодой не очень повезло, но красота Карелии и интересные факты и истории экскурсовода сгладили впечатление. Ездили сначала на Золотое кольцо, мощь водопадов поразила нас, прекрасная водная стихия, на Марциальных водах попробовали воду из скважин и погрузились в петровские времена, на водопаде Кивач посетили небольшой, но интересный музей! Пешая экскурсия по Петрозаводску была очень детальной и интересной, узнала о малоизвестных фактах об архитектуре города, о военном времени, об известных деятелях города , как политических, так и из мира искусства! Замерзли, но от этого менее интересно не стало)

ну и последняя наша экскурсия Таежный зоопарк и хаски питомник, это просто восторг, чистый поток эмоций! Думала, что экскурсия для детей, но нет же, будет интересно всем! Живое общение с животными это великолепно, за животными там особый уход, такое место заслуживает уважения! Проводил нам экскурсию владелец питомника Попов В. Спасибо ему большое, видно , как он любит свое дело и своих питомцев! В общем, все было классно организовано, все моменты можно было обсудить и по телефону и по почте, об экскурсиях заранее уведомляют, вернемся к вам в следующий раз за водными экскурсиями: Кижи, Валаам, Соловки.

Процветания вашему агенству!

Нам можно сказать повезло с погодой. Мы застали и солнце и дождь и снег! Экскурсии в парк Рскеала и Золотое кольцо Карелии пришлись по душе. Великолепные виды, уединение с природой, шикарный экскурсовод Галина Ивановна! Нам с ней очень повезло.

А вот экскурсия по Петрозаводску разочаровала. Не услышали как зовут экскурсовода (экскурсия была 04.05.2019), но особо никакого исторического материала не рассказали, все самое интересное опять таки услышали от Галины! И удивило что нам рассказывали про ТЦ и прочее, что обидно, ведь городу есть чем гордиться! Хочется вернуться к вам. Карелия прекрасна!

Новогодние каникулы в Карелии 2019.Отдыхали вдвоем с сыном 7 лет.Идея поехать в Карелию возникла спонтанно,что сидеть все праздники дома)))) Хотелось именно в зиму - и это получилось!!! Это была первая поездка в это замечательное место и очень надеюсь не последняя))) Перед поездкой много рассматривала фирм с предложениями,но я остановила свой выбор на Вашей компании и очень этому рада. Начиная от первого звонка до конца путешествия!!! Наш экскурсовод Анна Белан это Вау,я думаю раз дети, которых было достаточно в нашей группе ,слушали её очень внимательно и можно сказать открыв рот,то это о чём-то говорит. Все поездки кроме обзорной по Петрозаводску проходили с ней и это круто(думаю что если бы и она была с ней то было бы гораздо интереснее) . Мастер класс калитки👍👍👍 Рускеала вообще восторг,нам повезло увидеть всю красоту не только когда светло но и в темноте, Водопад Кивач,Дед Мороз да и вообще вся поездка!!!!

Единственное не понравилось в день отъезда и это вызвало дискомфорт - смена автобуса,уж очень не удобный, между сиденьями узко ужасно было(хорошо что последний день,если бы это было все дни это был бы кошмар) сказали что для этой поездки так надо ,но не знаю.... тяжко было. А так все супер , спасибо большое 😊 😊😊 за такие замечательные каникулы!!! Сын и я в восторге! Анне огромное спасибо - мастер и любитель своего дела. Юлия и Максим(7лет) г. Москва.

Самые яркие и тёплые воспоминания от нашего маленького свадебного путешествия в этот чудесный северный край... Огромное спасибо Вашей Турфирме за первоклассную организацию! Отдельное спасибо экскурсоводу Анне Белан! Замечательная женщина с потрясающей энергетикой, вкладывает всю душу в своё дело, рассказывает очень интересно, показывает на экскурсиях даже больше, чем положено по программе...

Обязательно вернёмся в Ваши края и обращаться будем только к Вам! Всем своим знакомыми друзьям уже разрекламировали Вас! Благополучия и дальнейшего процветания Вашей Турфирме!

  • Куда ты в отпуск едешь? Карелия? На север? Осень же, не сезон!

Да, не сезон, но какая красота. Специально ехала, чтобы увидеть природу - чистые безграничные озера, реки с водопадами, море грибов, царство камней. Всего три дня, но впечатлений масса. Спасибо огромное команде менеджеров за организацию: после заполнения формы на сайте - моментально перезвонили, программу направили заранее, встретили у поезда без задержек, микроавтобус комфортный, и даже меняющаяся каждый час погода не смогла испортить ни одну экскурсию.

ОГРОМНОЕ СПАСИБО экскурсоводу Анне! Анна не просто познакомила с достопримечательностями, а с душой и любовью рассказала про родную карельскую природу, старалась найти и показать действительно особенные для Карелии места. Поэтому все мои фотографии были сделаны не просто так, а с предысторией.

Если будет возможность, обязательно приедем еще раз и друзей с собой возьмем :)

Прекрасно работает менеджер еще на этапе договора: четкие, быстрые письменные ответы, учет индивидуальных пожеланий по датам экскурсий, возможность отправлять экскурсии небольшой группой без увеличения цены.

Приятно, что все ответные письма написаны грамотным русским языком. Так же мне очень понравилась экскурсовод Галина Ивановна и тем, что рассказывала она сама, и тем, как хорошо была "скрашена" долгая дорога из Рускеалы в Петрозаводск просмотром интересных фильмов о Карелии в салоне микроавтобуса. Это отличная идея, потому что уже накапливается усталость от обилия информации и впечатлений, а фильмы красивые, умиротворяющие, ненавязчиво показывающие красоты Карелии.

В Карелию мы приехали на три дня, сразу же нас встретил экскурсионный автобус с нашим гидом Белан Анной, очень приятно было видеть и директора фирмы Тараканова Виталия, который так же нас встретил и пожелал отличного отдыха. Нам удалось посмотреть Петрозаводск, а так же красоты Карелии, хочется отметить профессионализм нашего гида Анны, которая была очень внимательна к нам, отвечала на все вопросы, а так же подробно рассказывала о достопримечательностях. После этого трёхдневного тура, захотелось узнать Карелию ещё больше. Наше следующее путешествие в эту прекрасную республику обязательно начнётся с фирмы “Золотое кольцо Карелии»! Спасибо огромное за эмоции!

Большое спасибо за прекрасно организованную программу (Рускеала + Жемчужина Приладожья + Сплав по реке Шуя + двухместный номер с удобствами на базе отдыха с завтраком), вернулись домой влюбленные в Карелию.

Все четко организовано, вовремя, замечательные экскурсоводы и сопровождающие.

Буду рекомендовать Ваше агентство всем своим друзьям и знакомым. На следующий год обязательно приедем еще раз.

Огромное спасибо команде "Золотого кольца Карелии" за отлично организованный тур. Увидели самые интересные места: Кижи, Рускеала, водопад Кивач... и все это за три дня благодаря четкой организации процесса. Каждую минуту чувствовали внимание и заботу наших гидов, их высокий профессионализм, гостепримство заслуживает отдельной благодарности. Рекомендую всем, кто планирует посетить Карелию

Давно мечтали побывать в Карелии и насладиться красотой данных мест.В этом нам очень помогли гиды Андрей и Михаил за что им огромнное спасибо,от них мы узнали очень много интересного про этот необыкновенный край.

Также хочется выразить благодарность руководству агенства, несмотря на то что на экскурсию Золотое кольцо Карелии нас было двое,нам был предоставлен автомобиль и все состоялось.Отличная работа всего коллектива!!В следующем году планируем приехать еще раз и обязательно экскурсии закажем только здесь.

От всей души хочу поблагодарить генерального директора тур.фирмы "Золотое кольцо" Виталия. Наш 3-х дневный тур по Карелии состоялся 26-28 мая этого года. Великолепная организация во всем.

Перед началом тура, Виталий лично проверил все ли готово к встрече и лично, вместе с экскурсоводом, нас встречал. Гостиница "Онего Палас" на побережье, великолепные номера, чистота и доброжелательность персонала.

Питание отличное. Дети были сыты все 3 дня. Программа тура составлена грамотно настолько, насколько можно вообще было так придумать.

За 3 дня мы познакомились с Карелией во всех ее проявлениях. А помогла нам в этом, наш экскурсовод - Анна Ивановна. Сейчас трудно представить, как у нас прошли бы экскурсии без нее. В первую очередь это - прекраснейший человек. Как она любит свой край! С каким теплом она относилась к нам!!! А группа у нас немаленькая 30 человек, из которых 20 человек - школьники 16-17 лет, достаточно сложный возраст. Чтобы их заинтересовать - нужно быть профессионалом своего дела! Спасибо Вам Анна Ивановна за Ваше терпение, внимание и любовь к людям. Не могу не поблагодарить Андрея Дмитриевича, который также был с нами, на протяжении последних 2-х дней. Его мужское плечо было необходимо и юмор тоже. С его помощью теперь знаю как успокоить своих школьников- нужно просто почитать "Калевала" и через 5 минут - тишина.

Спасибо Вам еще раз! Дети приехали с великолепными впечатлениями, снимками, которыми они делились всю дорогу до Москвы. Шквал эмоций! Желаем Вам процветания! А мы обязательно будем рекомендовать только Вас!

Великолепные впечатления!

Прекрасный, интуитивно понятный сайт, где сразу видно цены, сезонность экскурсий и все необходимые детали. Отличная организация, всегда крайне оперативная обратная связь!

Отдельно хотелось бы поблагодарить Виктора и Михаила! Виктор сделал всё возможное, чтобы желаемые экскурсии (в не сезон!) были посещены. Если на экскурсии вы поедете с Мишей - то это просто подарок судьбы!

Рускеала, таёжный зоопарк «Три медведя» и золотое кольцо Карелии - must have к посещению!

Благодаря ребятам я влюбилась в Карелию, жаль во время моей поездки навигация ещё не была открыта, но это лишь повод вернуться.

Планирую в Карелию зимой и только через Золотое Кольцо Карелии!

Добрый день! Хотим выразить благодарность турфирме "Золотое кольцо Карелии" за прекрасную возможность ознакомиться с красотами этой волшебной республики!

За несколько дней мы успели посетить: -питомник с хаски, где получили море положительных эмоций от общения с этими энергичными собачками и катания на собачьих упряжках; -резиденцию карельского Деда Мороза; -горный парк Рускеала, где познакомились не только с красотой мраморного каньона снаружи , но и опустились в волшебные подземные шахты, покрытые льдом и ознакомились с процессом добычи мрамора; -водопад Кивач - изумительное место для посещения в Карелии, которое наполняет энергией дикой природы; -Сортавала - город с особенной архитектурой; -Успенскую церковь - удивительное архитектурное сооружение 17-ого века; -зоокомплекс "Три медведя" на берегу Сямозера - определенно лучший зоопарк , который мы когда-либо посещали, где мы послушали интереснейший рассказ экскурсовода и собственноручно покормили животных 💙 Хочется выразить благодарность экскурсоводам турфирмы "Золотое кольцо Карелии" за насыщенные экскурсии, и

отдельное огромное спасибо нашему водителю Михаилу, который сопровождал нас во время экскурсий на столь дальние расстояния и поведал нам множество интересных историй о Карельском крае!😍💙

Хотелось бы поделится своими впечатлениями о поездки в Карелию, а также рассказать о посещении экскурсий «Золотое кольцо Карелии» и «Мраморный каньон Рускеала».

Начну с того, что я заранее промониторила компании, которые предлагают подобные услуги. Но по какой-то причине (о чем впоследствии пожалела), решила заказать все на месте по приезду, предварительно лично посетив несколько экскурсионных агентств. Оказалось, что в период с 02 мая по 05 мая туристов мало, полноценные группы не собираются и единственный вариант это индивидуальные экскурсии, цена за которые от 5 000 руб. за человека. Такой вариант нас не устраивал.

Мы уже было расстроились, но с нами связались из турфирмы «Золотое кольцо Карелии». Приятно удивило, что количество человек не как не повлияло на стоимость экскурсии, а также на качество их проведения. Все было организованно на высшем уровне. На следующий день мы отправились на Мраморный каньон Рускеала, в компании еще 4 путешественников. По пути мы делали несколько остановок, некоторые из которых были сделаны по нашей просьбе, и не входили в программу. Узнали много нового и интересного. За это отдельное спасибо нашему водителю Павлу и экскурсоводу Галине.

На следующий день, мы отправились по Золотому кольцу Карелии. Очень интересная и обширная программа с посещением основных достопримечательностей региона. Учитывая тот факт, что туристический сезон еще не начался, а на экскурсию собралось 5 человек, у нас получился своего рода индивидуальный тур, в котором мы получили массу положительных впечатлений. За что отдельное спасибо Дмитрию.

Из-за погодных условий, не смогли посетить остров Кижи, а также сплавится по р. Шуя. Решили, оставить это на следующий раз.

Компании желаем процветания и успехов. Будем рекомендовать друзьям и обязательно вернемся.

Не первый раз приезжаю в Карелию, уже кажется почти всё видел, везде был... По совету моей знакомой обратился в "Золотое кольцо Карелии" и - не пожалел! Организованы экскурсии отлично. Первый день обзорная экскурсия по Петрозаводску и поездка в резиденцию карельского Деда Мороза. Покатались на собачьих упряжках, потискали пушистых маламутов, познакомились с карельским Дедом Морозом. Чай и блины. Второй день путешествие в Рускеалу. Я был ранее в парке два раза, но всё бегом - бегом, по пути на Валаам. В этот раз провели там весь день. Кстати, двух человек, которые приехали в Петрозаводск после отправления автобуса, сотрудник компании, на машине привёз к автобусу, когда мы остановились в пути на чай - перекур. Такое отношение к клиентам меня очень удивило и порадовало. Молодцы!

В Рускеале был и снегопад, и солнце, не очень приятный для меня казус. Сказалась близость границы с Финляндией, мой смартфон решил, что я уже в Suomi, и перевёл время на час назад. В результате я опоздал к автобусу, пусть и немного, но было стыдно. Так, что будьте аккуратнее, техника подводит.

Хотелось бы поблагодарить вашу фирму за организацию новогоднего тура для меня и моей сестры. В целом нам всё понравилось, такой дружелюбный прием и люди очень добрые и приветливые!

Несмотря на то, что наш поезд прибыл позднее и экскурсионная группа уже уехала с вокзала, нас встретили и присоединили к экскурсии. Да еще кааак встретили: настоечка с чаем и камушек шунгит в подарок 😊 было очень приятно! Отдельное спасибо Виталию и Дмитрию за организацию новогоднего вечера в ресторане гостиницы "Онего-Палас". Там было действительно весело: конкурсы и танцы, хорошая музыка и ведущие. Спасибо Алексею, который развозил всех в ту новогоднюю ночь.

По поводу размещения в гостинице (мы проживали в гостевом доме "Солнечный"): тоже остались очень довольны. Номер шикарный: большой, просторный, теплый, всё очень чистенько и уютно. На ресепшн всегда приветливые девушки. Кормили вкусно и до отвала (это касается и не только гостиничной кормешки😊).

В принципе понравились все места, которые мы посетили. Но лично для себя я отметила красивую природу Карелии в заповеднике Кивач. А также получила много позитивных эмоций покатавшись на снегоходе и в упряжке с хаски, когда ездили на резиденцию к Талви Укко....НО: в светлое время суток много развлекали детей, поэтому увидели мы хаски уже в темноте...это печальный факт ((

Большое спасибо экскурсоводу Анне!!! Она замечательная. Было интересно ее слушать.

Но есть один минус, который я сейчас вспомнила: товарищи, в автобусе зимой не работает туалет! А с нами ведь ездят и дети. 4 часа мы добирались на одну экскурсию и остановка была,кажется, пару раз. И да, говорили, что чай/кофе был в автобусе...мы его не увидели. Точнее увидели у других, и то, когда они попросили, тогда им дали.

А вообще, ребята, я буду рекомендовать посетить Карелию своим друзьям. И, наверно, хотелось бы посмотреть на эту природу и летом

Большое спасибо за прекрасный предновогодний отпуск от тур-фирмы "Золотое кольцо Карелии"! Отдельно огромное спасибо нашему гиду Дмитрию - все было классно) Тур назывался "Зима в Карелии", мы договорились о увеличении тура еще на один день с катанием на снегоходах (16.12.16-19.12.16). Приехали с женой до основного туристического "сезона", были на экскурсии с еще одной парой, которые приехали в это же время. Несмотря на маленькую группу все проведено было комфортно и качественно: комфортный легковой автомобиль гида на всех экскурсиях, интересная культурная программа, хорошо организованное и вкусное питание, любую информацию в течение поездки можно получить у гида. Теперь очень хочется приехать в Карелию еще и летом - обязательное будем обращаться за организацией тура снова в "Золотое кольцо Карелии")

Свое знакомство с Карелией мы планировали давно, а в этом году наконец то доехали. Благодаря вам отдых получился незабываемым и полным впечатлений. Жаль, что вечером уже уезжаем. Все шесть дней были наполнены позитивом, драйвом и хорошим настроением. Вы показали нам все самое лучшее и интересное.

Большое спасибо Виктору и Виталию за решение организационых вопросов. Спасибо экскурсоводу Галине Ивановне за познавательную экскурсию по золотому кольцу Карелии. Спасибо инструктору на сплаве по реке Шуе Александре. Отдельное спасибо Олегу за нашу поездку на Валаам (нас двоих повезли так далеко из Петрозаводска), и его рассказы про Карелию и его совет посетить в Сортавале музей им. Кронида Гоголева (у нас случайно появилось немного времени для этого, так что нам повезло).

Отдельное большое спасибо экскурсоводу и водителю Дмитрию за экскурсию на мраморный каньон Рускеала (а еще, как настоящий мужчина, он сел на весла, и мы еще поплавали на лодке по каньону). Еще мы были в гостях у хаски и в таежном зоопарке. И в Кижи.

В общем, если кто-то еще сомневается в таком плотном графике отдыха, то с помощью Золотого кольца это становится реально и комфортно, все ориентированно на отдыхающих, все четко, если сказали, что заедут к определенному времени, то так и будет. Еще раз всем спасибо! Надеюсь, что это наше не последнее посещение Карелии, и мы еще увидимся с вами.

Мы с братом провели 3 дня в Карелии с 24 по 26.06.2016. Незабываемые впечатления от Карелии, её невероятной природы, рукотворных памятников, комаров (здесь они особенно очаровательны😊). Благодарны Золотому кольцу Карелии за организованность и помощь в решении любых вопросов, связанных с поездкой)

Очень приятные экскурсоводы, которые поведали много интересного и показали места, в которые не каждая турфирма отвозит туристов!) Запомнились абсолютно все места, которые нам показывали, выделить что-то одно невозможно. Карелия прекрасна, чудесна и удивительна в любом своем проявлении! Хочется приехать снова! Ещё раз благодарим за данное чувство свободы и радости!

Здравствуйте ! Хочу поделиться приятными впечатлениями об экскурсиях "золотое кольцо Карелии" и "Рускеала" ... Необычайные красоты нам удалось посмотреть на майских праздниках, захватывает дух от потрясающих панорамных видов! Благодарю вашу организацию за составление таких насыщенных маршрутов и приятные скидки :) отдельное спасибо замечательной Анне за познавательную, интересную экскурсию по Петрозаводску и дружескую атмосферу! :) на фото чудесный мраморный каньон Рускеала :)

Хотелось бы оставить отзыв о работе вашей компании. 4 мая 2016 года мы заказали экскурсию в горный парк Рускеала. К парку мы добирались на комфортабельном автомобиле Opel Zafira. Сопровождал нас экскурсовод Дмитрий, чьей работой и компетентностью мы остались очень довольны)

В довольно длинном пути (4 часа из Петрозаводска до каньона) были частые остановки, где мы могли полюбоваться красотами карельской природы. В пути мы останавливались у Крошозера, Ладожского озера и водопада, где снимался фильм "А зори здесь тихие". Так же остановились перекусить в самобытном кафе, где попробовали вкуснейшую выпечку, приготовленную в русской печи. Сама дорога к каньону оставила множество впечатлений, но горный парк Рускеала впечатлил сильнее всего. Сложно описать словами красоту здешних мест. Это просто нужно увидеть) Хочу отметить хорошо развитую туристическую инфраструктуру. Троллей, роупджампинг, контролируемый спуск в пещеры. Так же была добротная шашлычная и кафе, где готовят очень вкусные бургеры.

Ещё раз хочу отметить нашего экскурсовода Дмитрия. Опытный, лёгкий в общении человек, благодаря которому посещение республики Карелия превратилось в волшебное путешествие с обилием положительных эмоций и кучей полезной информации)

Хочу отметить, что 12-часовая экскурсия в Рускеалу будет очень утомительна для детей. Экскурсия на двоих нам обошлась в 5000 рублей. Цену считаю очень умеренной по соотношению стоимость - полученные впечатления. Будем всем друзьям советовать именно вашу компанию) большое вам спасибо!

Выходные 9-10.04.2016! Все прошло интересно, увлекательно, солнечно, жизнерадостно и прекрасно организованно. Низкий поклон за все! Анна (наш экскурсовод) - золотой человек, просто лучик солнца, освещающий все вокруг! Очень был рад знакомству!

Услуга нас полностью удовлетворяет лишь тогда, когда срабатывает и человеческий фактор. Нам неприятно, если нам не уделили должного внимания или забыли оповестить о переменах. Но это точно не про Олега, человека, который сопровождал нас до карьера Рускеала. Вот прям - спасибо! Мало того, что места замечательные, так еще и приятный водитель. Только теплые воспоминания!

Хочется поблагодарить эту турфирму, в частности Виталия, за организацию экскурсий, а также за встречу на вокзале! Особо запомнилась поездка в Рускеала с Анной Белан, прекрасным гидом, которая с такой душой и любовью рассказывала нам о Карелии, читала стихи, загадывала национальные загадки.

Ездили 22 августа в Рускеала (экскурсовод Анна) и 23 августа по золотому кольцу Карелии (экскурсовод Алла). Очень интересные и красивые экскурсии! С Анной узнали много из геологии и растений края, это помимо экскурсии, Алла рассказала о Калевале, а также показала безопасные тропы по Гирвасу и Кивачу. Очень красивые места, обе экскурсии просто обязательно надо посетить!

Отличные экскурсоводы, дали много интересной информации о Петрозаводске, Карелии, традициях карелов, истории края. А ещё они помогали фотографировать, подсказывали лучшие виды и фотографировали нас для общих снимков.

Путешествие было чудесным, вернусь - и снова к вам. Буду ждать экскурсию по лесам озёрам)))

Добрый день. Отдыхали в карелии вдвоем с сыном с 23.07 по 28.07. 2015.С погодой повезло. Было тепло, но не жарко. Было свежо, но не холодно. Мы из Пензы уехали от жары и наслаждались свежим, чистейшим воздухом. Иногда были кратковременные дожди, но они нам не мешали. Я любитель экстремального вида отдыха и не раз была в Карелии - сплавлялись по рекам и озерам на байдарках. В этот раз отдых был спокойнее,но также активный и насыщенный. Мы гуляли по Петрозаводску, по набережной.

Катались на катере по Онежскому озеру.Побывали в Доме куклы,музее изобразительного искусства. Посетили несколько выставок. Огромное спасибо турфирме "Золотое кольцо Карелии". 25 июля мы были на одноименной экскурсии, а 26 на мраморном каньоне Рускеала. Все было организовано четко и слаженно. Два дня нас сопровождал Дмитрий. Ему отдельное спасибо. Он и водитель, и Гид. Все грамотно и увлекательно рассказывал, отвечал на вопросы. Узнали много нового. Впечатлило все! - гора Сампо, и вид с нее, музей-церковь в Марциальных водах (своеобразные иконы,мастерство самого Петра и его отношение к сопровождающим), вулкан Гирвас- это мощь, водопад Кивач бесподобен, Успенская церковь в Кондопоге умиротворяла своей древней архитектурой и месторасположением, Сортавала-чудесный гоородок.

Рускеала - отдельная песня, опять же спасибо Дмитрию. Своим рассказом увлекал нас в историю каньона.

Дополнительно Дмитрий делал для нас остановки и прогулки в красивейших местах. Мы остались в восторге! О карелии можно говорить бесконечно, но лучше все это увидеть. А мы много чего еще не успели, поэтому будем возвращаться сюда снова и снова. Обязательно опять обратимся в компанию "Золотое кольцо..."Еще раз большое спасибо всем сотрудникам этой турфирмы, персонально спасибо Дмитрию за вашу работу, внимание и гостеприимство! Здоровья Вам всем, добра, успехов и процветания! В качестве пожелания хочеться попросить Вас рассмотреть еще одну тему. Возможность организации хотя бы однодневной экскурсии для любителей дикой природы. Хотелось бы побывать, где нибудь не далеко от Петрозаводска, в живописном месте. На берегу порожистой речки или озера. Побродить по лесу, меж сказочных елей и сосен. Полазать по скалам, утопая в разнообразном мхе,как в мягком ковре. Посидеть у костра, возможно с шашлычком или ухой. Увидеть красочный закат...

Тоже хотим сказать огромное спасибо! Мы с подругой 10 сентября были на экскурсии по золотому кольцу Карелии (Александр - чудеснейший человек, совершенно согласны с Ольгой 😊 ). До сих пор не закончили разбирать фотографии, сделанные на этой экскурсии, столько разных интересных мест удалось посетить за этот день.

11 сентября не менее прекрасная девушка Мария отвезла нас на Рускеальский каньон, по пути остановившись у мест съемок фильма "А зори здесь тихие". Очень красивые места. Мы гуляли, фотографировали, катались на лодках и на троллее. Пытались разглядеть в зеленоватой глади воды затопленные машины и инструменты.

12 сентября любовались памятником деревянного зодчества на острове Кижи.

Перед поездкой, мы сравнивали экскурсии разных турфирм. После уточняющих звонков выяснилось, что у некоторых - экскурсии в сентябре уже закончились и информация на сайте не соответствует действительности, у некоторых цена отличается от заявленной в бОльшую сторону, до некоторых просто не смогли дозвониться (конечно, дело было в послеобедие субботы, как бы не совсем рабочее время, но...) В общем, ни разу не пожалели о сделанном выборе. Спасибо!

Сайт использует данные cookie
Cайт использует хранение информации в браузере (cookie) и сервисы сбора технических данных (Яндекс). Продолжая использовать сайт, вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий, а также с Политикой обработки и защиты персональных данных
Принять