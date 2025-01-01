8:30 - отправление на экскурсию из Петрозаводска; 12:30 - прибытие в село Великая губа; 12:30 - 13:00 - путь до острова Кижи на судне с воздушной подушкой; 13:00 - 14:30 - экскурсия на острове Кижи и свободное время; 16:30 - обед в Медвежьегорске. 20:30 - возвращение в Петрозаводск.

Если выбираете с приездом 30 декабря, то в 7:50 - прибытие, завтрак в гостинице, отправление на Кижи. Возвращение в Петрозаводск в 20:30, заселение в гостинице. Если 4 января, то утром в гостинице зав

Если выбираете с приездом 30 декабря, то в 7:50 - прибытие, завтрак в гостинице, отправление на Кижи. Возвращение в Петрозаводск в 20:30, заселение в гостинице. Если 4 января, то утром в гостинице завтрак, выселение, отправление на экскурсию, в 20:30 - прибытие на ЖД вокзал.

У вас есть уникальная возможность в течение одного дня увидеть одно из самых живописных и красивейших мест Карелии — Заонежье и посетить жемчужину Русского севера — остров Кижи.

Автобусная экскурсия из Петрозаводска до села Великая Губа познакомит вас с интересными фактами из истории края, его традициями, природой и примечательными местами Заонежья.

Далее, из села Оятевщина вас ждет поездка на остров Кижи на судне на воздушной подушке «Хивус — 10», по прибытию вы познакомитесь с одним из главных визуальных символов России — архитектурным ансамблем Кижского погоста.

В рамках экскурсионной программы по острову Кижи вас ждет обзорная экскурсия по основной экспозиции острова.

Обзорная экскурсия по основной экспозиции музея, во время которой гостей ждет знакомство с жемчужиной русского деревянного зодчества — Кижским архитектурным ансамблем. Во время экскурсии Вы осмотрите уникальные многоглавые храмы и иконописное убранство Покровской церкви Кижского погоста, войдете в дом заонежского крестьянина, узнаете, как и чем жили эти люди, увидите церковь Воскрешения Лазаря — старейшую в России, которая почиталась как православная святыня.

Обратите внимание: обед включен в стоимость, он будет уже после Кижей, в столовой города Межвежьегорск, примерно в 16:30.

Кафе на острове работает только летом, просьба брать с собой чай и бутерброды / еду, перекуус, так как обед поздний.

Отправление на экскурсию в 8:30. Возвращение в Петрозаводск в 20:30.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ! Попасть на остров Кижи до конца января можно только данным путем, т.к. лед в открытом Онежском озере и в Петрозаводске обычно встает только к концу января. В связи с этим, чтобы попасть на Кижи — нужно проехать на автобусе практически до самого острова в объезд, через Медвежьегорск. И там небольшое расстояние по крепкому льду (т.к. это северная часть озера и там шхеры — в которых лед встает очень быстро) на судне на воздушной подушке. В новогодние праздники попасть на Кижи можно только так!