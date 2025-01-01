11:00 - Экскурсия к карельскому деду Морозу Талви Укко с хасками и оленями; 16:00 - возвращение в Петрозаводск.

*Обращаем внимание: в стоимость экскурсии включен трансфер на автобусе из Петрозаводска и обратно, работа гида, 2 экскурсии - в пит

Отправление автобуса в гости к карельскому Дед Морозу — Талви Укко!

Обращаем внимание: в стоимость экскурсии включен трансфер на автобусе из Петрозаводска и обратно, работа гида, 2 экскурсии - в питомник северных и ездовых собак, а также на ферму оленей. Остальные услуги на вотчине приобретаются за дополнительную плату, в кассах на месте (возможен наличный и безналичный расчет)

Здесь Вы познакомитесь с лучшими в России ездовыми собаками, полюбуетесь на северных оленей и их робких оленят, а также прикоснетесь к уникальной культуре лесных саамов и выпьете чаю из карельских целебных трав. По желанию, за дополнительную плату — посетите, пообщаетесь и сделаете памятные фото с Талви Укко — карельским Дед Морозом, в его личной северной резиденции!

Самый большой в России питомник спортивных ездовых собак, где Вы подружитесь со знаменитыми аляскинскими хасками, аляскинскими маламутами и сибирскими хасками, ощутите безграничное доверие и любовь этих прекрасных созданий, сделаете добрые фото на память. Помощники Талви Укко проведут экскурсию и расскажут много удивительных вещей о летних и зимних видах ездового спорта, многообразии и назначении каждой из ездовых пород, особенностях характера и ролях в команде каждого из четвероногих спортсменов.

В густом лесу возле маленького озерца, живут настоящие северные олени, особая гордость и любовь Талви Укко. Помощники Зимнего Деда покажут Вам оленью ферму, где Вы пообщаетесь с осторожными северными оленями и полюбуетесь на их робких оленят. Вы посетите подлинные саамские жилища, увидите старинные предметы быта, выпьете чаю из карельских целебных трав, отведаете настоящей карельской выпечки и на миг перенесетесь в древние времена, когда человек и лес были одним целым.

А потом Вы с азартом покатаетесь с чудо-горки. (Не забудьте про зимнюю теплую спортивную обувь и одежду) .

Для всех желающих, за дополнительную плату:

У Вас будет шанс увидеть лабораторию чудес Зимнего Деда — Талви Укко, его рабочий кабинет, где заключаются погодные договоры, и приемную, в которой побывали самые разные люди и волшебные существа. Если загадать в ней желание — оно непременно сбудется!

Стоимость - 1000 рублей с человека (посещение вотчины Талви Укко и возможность сфотографироваться / увидеться с ним лично).

Дворец Лумикки — карельской Снегурочки, где увидим экспозицию «Карелия в миниатюре» — аналог «Гранд Макет Россия» с Соловками, Кижами и другими карельскими достопримечательностями.

Стоимость - 1000 рублей с человека.

Катание на собачьей или оленьей упряжке — народная карельская забава! Хаски и маламуты с ветерком прокатят Вас по заснеженному лесу и Вы почувствуете драйв и скорость, укутавшись в теплую накидку. Всегда на Севере использовали сани и собак, а также оленей, для передвижения от одной точки к другой, проходя за 1 день от 80 до 100 километров.

Стоимость на дополнительные услуги (новогодние даты с 30 декабря по 7 января включительно):

Катание на оленях — дети до 12 лет — 2000 рублей, взрослый — 2500 рублей.

Катание на хасках (500 метров) — дети до 12 лет — 2000 рублей, взрослый — 2500 рублей.

Катание на хасках (1500 метров) — дети до 12 лет — 2500 рублей, взрослый — 3000 рублей.

Осмотр резиденции Талви Укко и новогодний интерактив - 1000 рублей с человека.

Осмотр Дворца Лумикки и мастер-класс по волшебству с Лумикки (снегурочка) и Талви Укко (Дед Мороз) - 1000 рублей с человека.

Карельское подворье - 800 рублей с человека.

Обращаем внимание: в стоимость экскурсии включен трансфер на автобусе из Петрозаводска и обратно, работа гида, 2 экскурсии - в питомник северных и ездовых собак, а также на ферму оленей. Остальные услуги на вотчине приобретаются за дополнительную плату, в кассах на месте (возможен наличный и безналичный расчет)

Обратный трансфер в Петрозаводск.