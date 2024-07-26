Прилетели в Карелию .Благодаря этому агентству посмотрели Петрозаводск и съездили на золотое кольцо Карелии .Рекомендую.Все четко и собрано .За день предупреждают о экскурсии и высылают все данные для встречи
Все наши туры начинаются прямо в Карелии, в основном из Петрозаводска, а также Сортавала или Кеми. Вы можете приехать в Карелию из любого города России или мира, а мы поможем спланировать путь на самолете или ЖД.
Карелия красива в любое время года. Летом можно наслаждаться активным отдыхом на природе: пешими маршрутами, водными прогулками и рыбалкой. Осенью леса окрашиваются в яркие краски, создавая живописные пейзажи. Зимой регион привлекает любителей лыж, снегоходных прогулок и зимней рыбалки. Весной особенно приятно наблюдать за пробуждением природы и полноводными водопадами.
В регионе множество уникальных мест. Остров Кижи славится старинными деревянными церквями, а горный парк "Рускеала" впечатляет мраморными каньонами. Не менее интересны Валаамский монастырь, водопад Кивач и Ладожские шхеры. Петрозаводск предлагает культурные объекты, музеи и набережную с необычными скульптурами.
Туристы могут выбрать пешие походы, велотуры, сплавы по рекам и рыбалку. Зимой популярны катание на лыжах и снегоходах, поездки на собачьих упряжках и зимняя рыбалка. Любители экстрима могут попробовать дайвинг в затопленных карьерах или каякинг по бурным рекам.
Рекомендуется удобная одежда и обувь для активного отдыха. В зависимости от сезона стоит взять теплые вещи, дождевик, аптечку, солнцезащитные очки, репеллент от насекомых и фонарь. Для комфортного отдыха пригодятся термос, зарядные устройства и документы.
Лучший вариант — личный автомобиль, так как он дает свободу передвижения. Также доступны автобусные туры, железнодорожные маршруты и аренда автомобилей. В некоторые труднодоступные места можно добраться на катерах, теплоходах или даже вертолетах.
Региональная кухня включает калитки (карельские пирожки), уху из свежей рыбы, калакейто (сливочный рыбный суп), форель горячего и холодного копчения. Также популярны морсы и варенья из северных ягод: морошки, брусники и черники.
Экскурсоводы нашей компании проходят обучение в РАНХиГС при Президенте РФ и получают сертификаты, которые соответствует уровню квалификации «5» и «6» профессионального стандарта «Экскурсовод», утвержденного Приказом Министерства труда от 04.08.2014 №539
Прилетели в Карелию .Благодаря этому агентству посмотрели Петрозаводск и съездили на золотое кольцо Карелии .Рекомендую.Все четко и собрано .За день предупреждают о экскурсии и высылают все данные для встречи
Всем доброго времени суток!!! Отпуск закончился, но осталось тепло на душе от очередного посещения Карелии!! Третий раз приезжаем в гости и снова не хочется расставаться, и опять уезжаем с чувством, что только началось знакомство с удивительным краем!! Нет смысла перечислять места, где мы были, для этого нужно приехать в Петрозаводск и с него начать знакомиться с Карельской землёй, суровой и величественной, милой и очень трогательной!! И неудивительно, что наши гиды Анна, Андрей и Роман с такой любовью рассказывают о Карелии!! Огромная благодарность туристической фирме "Золотое кольцо Карелии" за отличную организацию наших путешествий и незабываемые впечатления от увиденного!! От души желаем вам добра и дальнейшего процветания! И до новых встреч! Сергей и Евгения Воронины
Всем здравствуйте🤗 25 июня впервые побывала в парке Рускеала, в компании вашей турфирмы🌞наш замечательный гид Андрей,вложил в мою голову знания и впечатления, теперь я могу рассказать,что я была на каньоне,но с элементами истории!☝🏻Автобус комфортный, гид заботился о том ,чтобы мы поели,попили и остались довольны экскурсией🙏🏻на пути к парку слушали стихи,песни,исторические факты и что можно еще посмотреть в нашей прекрасной Карелии❤спасибо за работу,опыт путешествия, знания и невероятные виды и красоты,которые останутся в моем сердечке навсегда😌