Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
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Марциальные воды + водопад Кивач + центр Шунгита

2 000 ₽ за взрослого Загрузка дат... Круглый годсезонность
30 отз.
Программа Стоимость Групповые даты Индивидуально В подарок
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Детали экскурсии

  • Продолжительность:
    7 часов
  • По каким дням:
    ежедневно (по запросу)
  • Начало экскурсии: 10:00, ротонда на набережной Петрозаводска (Еремеева, 1).
  • Что включено: Транспортное обслуживание на автобусе по маршруту, работа гида по маршруту, входные билеты на водопад Кивач, посещение центра Шунгита в Петрозаводске.
Описание экскурсии в Марциальные воды + водопад Кивач + центр Шунгита

Уважаемые гости, мы проводим эту экскурсию круглый год и ежедневно, но групповой набор на эту экскурсию проходит с 15 декабря по 20 марта. В остальной период экскурсия проводится в индивидуальном порядке, в качестве альтернативы мы предлагаем экскурсию «Золотое кольцо Карелии».

Программа экскурсии "Марциальные воды + водопад Кивач + центр Шунгита"

10:00 - Сбор на экскурсию в центре Петрозаводска, 11:00 - Марциальные воды: осмотр территории, проба воды из источников. 13:00 - Водопад Кивач: осмотр, экскурсия, прогулка. Желающие могут пообедать в кафе (шашлык, калитки, рыба), 16:00 - Прибытие в Петрозаводск, посещение центра Шунгита. 17:00 - возвращение к месту сбора в Петрозаводске.

Кондопожский район Карелии богат удивительными памятниками природы, истории и культуры. Самые, пожалуй, главные из них – первый российский курорт «Марциальные воды» и знаменитый водопад Кивач. В этой экскурсии вы сможете увидеть эти северные красоты.

«Марциальные воды» — первый российский курорт. Царь Петр, основавший его, четырежды посещал эти края и всем советовал для здоровья пить найденную в местных источниках воду, насыщенную железом. Кстати, только здесь сохранилась церковь XVIII века, построенная по эскизам самого Петра. Вы сможете увидеть все своими глазами, попить целебной воды и набрать ее с собой.

Водопадом Кивач восторгался еще первый губернатор Олонецкого края (так раньше называлась Карелия) великий русский поэт Гаврила Державин. «Алмазна сыплется гора..», — писал он. Действительно, падающая вода, ее мощь – завораживают. Увидеть такое должен каждый.

Карелия – страна камня и скал. Поэтому мы обязательно отправимся на фабрику, где мастера делают из уникального камня — ШУНГИТА, красивейшие изделия. Посидим в шунгитовом гроте — полностью изолированной шунгитом комнате, а также попьем карельского чаю. Шунгит оказывает благодатное действие на организм и заряжает мощнейшей энергией, которая пригодится нам на время всего нашего путешествия.

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Отзывы (30)
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Легенды севера - очарование зимней Карелии, 26-29 февраля 2020 Пишу здесь отзыв не сразу по-приезду. Первый свой отзыв написала в "Отзовике", как обычно, сразу, ещё в поезде. Кстати, отзыв "на пятерку".

А поездка была отличная! Организация встречи, поездок, режим поездки, остановки, экскурсии, проживание - всё без проблем. Есть одна проблема - погода. Как с ней договориться?! Нам очень везло два дня, а вот в день посещения острова Кижи... Мало того, что Онега в принципе не замёрзла в этом году и непригодна для поездки из Петрозаводска на "воздушной подушке", о чем нас предупредили заранее, кстати, так ещё и в этот день сильнейший ветер и метель налетели на Карелию. Конечно, хорошо, пришла зима, но на продуваемом острове было негуляльно как-то. Зато на следующий день опять солнце, чистейший снег, лёгкий мороз! Сказка!

Были у нас отличные экскурсоводы: Галина Петровна, Роман, Галина Ивановна. Увлечённые, знающие свой край, и просто приятные в общении люди. Роман, к тому же, прекрасно возил нас по иногда сложным зимним дорогам Карелии. Спасибо всем.

Проживание в отеле Космос, завтраки - отличное! Кроме того, каждый день пробовали множество разных "калиток" (впервые, вообще, услышала о них!). Поскольку узнала о "Золотом кольце Карелии" случайно, из рекламы, немного волновалась. Но все прошло отлично, рекомендую всем. Это как раз тот случай, когда не страшно порекомендовать самым близким друзьям. Сотрудникам удачи, здоровья и не снижать уровня. Спасибо.

"Легенды Севера - очарование зимней Карелии" 11.02.2020-14.02.2020 Мы с подругой посетили Карелию с туром "Легенды Севера-очарование зимней Карелии" 11.02.2020-14.02.2020 г. С турфирмой "Золотое кольцо Карелии" мы путешествовали впервые. Выбор был сделан в пользу нее из-за продуманности предложенных ею экскурсионных туров. Несколько лет назад я уже бывала в Карелии и точно знала, где бы я хотела побывать и чтобы хотела увидеть, предложенная турфирмой программа полностью совпала с моими пожеланиями, подруга доверилась моим предпочтениям и мы забронировали тур, о чем ни разу не пожалели.

Сотрудники турфирмы большие молодцы, организация тура на самом высоком уровне начиная с момента подтверждения и оформления поездки, включая ее сопровождение во время самой поездки, все оперативно, четко, согласно графику, заявленному в описании тура. Со стороны сотрудников турфирмы мы ощущали внимание и контроль за ходом экскурсионной программы.

Экскурсоводы, проводившие наши экскурсии, люди, влюбленные в свой край и в дело, которым они занимаются, информация доносилась в доступной форме, не формально, экскурсии проходили в спокойном ритме, что позволяло сделать фотографии, задать вопросы, обсудить интересующие нас темы из истории края. Ввиду того, что время нашей экскурсии выпало на середину рабочей недели, наша группа была малочисленный, что позволило установить более тесный контакт с экскурсоводами и сделать экскурсии очень личностными, приближенными именно к нашим интересам. Спасибо всем экскурсоводам за внимательное отношение к туристам, они тонко чувствуют группу и подстраивают экскурсии под конкретных людей, а это всегда особенно приятно.

Отдельно хочется выразить благодарность нашему бессменному водителю Владимиру и не только как профессионалу, но и как отзывчивому, душевному человеку. Владимир обожает Карелию и с большой любовью рассказывает о своем крае, людях его населяющих, стараясь передать эту любовь туристам. Во время экскурсий Владимир сориентировал нас где можно вкусно и недорого поесть, а во время дальней поездки на о.Кижи договорился с церковной общиной, чтобы нас накормили обедом. После возвращения с острова нас ожидал радушный прием и обед из натуральных продуктов, выращенных в личном подсобном хозяйстве общины. Все было вкусно, особенно всем понравилась поданная к травяному чаю протертая с сахаром клюква, которую мы толстым слоем намазывали на кусочек хлебушка. Обед был очень кстати, поскольку впереди у нас была долгая обратная дорога в Петрозаводск. Спасибо Владимиру за заботу.

Наша поездка получилась душевной и хорошо организованной, за что мы выражает огромную благодарность сотрудникам турфирмы "Золотое кольцо Карелии".

Карелия прекрасна в любое время года и мы уверены, что вернемся сюда еще не один раз. Татьяна и Алла

Добрый день! Приезжали группой 18 человек, Всё было здорово, детям понравилось, многое запомнилось. Спасибо году Галине Ивановне, всю дорогу рассказывала, объясняла. Замечательный водитель Дмитрии,спокойный , всегда поможет, наш мамочки за всю дорогу раз 100 просили открыть багажник, чтоб то это взять, то другое. Супер выдержка у Дмитрия. Михаил встречал нас вместе с гидом, всегда был на связи и участвовал лично. Единственный минус это только ужин, где был мастер класс, сам мастер класс был интересный, делали калитки с пюре картофельным, но ужин(салат, рис с с мясом) был не очень. Дети вообще ничего ни съели, хорошо, что утром был шикарный шведский стол в гостинице Космос. А кого то из детей пришлось кормить после этого ужинав ресторане гостиницы(так хотелось есть). Ну и как добавочка Снегурочка у Талви Укко уехала по делам, хотя в программе заявлена была. Но спасибо Талви Укко он так хорошо провел встречу, подарил подарки, что мы даже забыли про Снегурочку. Вобщем все прошло хорошо. Спасибо Вам.

Добрый день! Хотим выразить благодарность турфирме "Золотое кольцо Карелии" за прекрасную возможность ознакомиться с красотами этой волшебной республики!

За несколько дней мы успели посетить: -питомник с хаски, где получили море положительных эмоций от общения с этими энергичными собачками и катания на собачьих упряжках; -резиденцию карельского Деда Мороза; -горный парк Рускеала, где познакомились не только с красотой мраморного каньона снаружи , но и опустились в волшебные подземные шахты, покрытые льдом и ознакомились с процессом добычи мрамора; -водопад Кивач - изумительное место для посещения в Карелии, которое наполняет энергией дикой природы; -Сортавала - город с особенной архитектурой; -Успенскую церковь - удивительное архитектурное сооружение 17-ого века; -зоокомплекс "Три медведя" на берегу Сямозера - определенно лучший зоопарк , который мы когда-либо посещали, где мы послушали интереснейший рассказ экскурсовода и собственноручно покормили животных 💙 Хочется выразить благодарность экскурсоводам турфирмы "Золотое кольцо Карелии" за насыщенные экскурсии, и

отдельное огромное спасибо нашему водителю Михаилу, который сопровождал нас во время экскурсий на столь дальние расстояния и поведал нам множество интересных историй о Карельском крае!😍💙

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