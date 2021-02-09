Карелия — настоящая жемчужина России, которая манит своей красотой и живописными просторами. В Паанаярви — национальном парке республики — можно в полной мере оценить природные богатства и северные пейзажи края. Объект открыт для посещения туристами. Передвигаться здесь можно не только пешком, но и на велосипедах, байдарках, лыжах или снегоступах. А для сохранения природы в первозданном виде необходимо соблюдать установленные правила.

История создания парка

Данный природный объект получил свой статус в 1992 году, что позволило сохранить уникальный ландшафт. И избежать реализации планов по строительству гидроэлектростанции и горнолыжного комплекса. Название парку дало одноименное озеро длиной 23,5 км, шириной 1–1,5 км и глубиной до 128 м. Сейчас парк Паанаярви Карелии используется не только в природоохранных, но и в просветительских и исследовательских целях. Особое расположение и климат создали здесь уникальное биологическое разнообразие флоры и фауны. О его богатстве ярко свидетельствует тот факт, что 238 биологических видов парка занесено в Красную Книгу Карелии и России.

##Описание природного объекта

Национальный парк занимает территорию площадью около 105 тыс. га. Если посмотреть на Паанаярви на карте, видно, что с запада он граничит с национальным парком Финляндии «Оуланка» (Oulanka). Его размер намного меньше и составляет 27 тыс. га, а их общий отрезок российско-финской границы растянулся на 120 км. Также объект примыкает к Северному Полярному кругу и Мурманской области. А на востоке на протяжении 150 км ограничен Беломорским побережьем.

В парке представлены все типы таежного леса. Причем возраст большинства деревьев составляет 150-250 лет, а некоторых доходит до 400-600 лет. Порядка 70% территории занимают девственные северобореальные хвойные леса. И даже встречаются уникальные крупнотравные ельники. Кроме того на склонах растут березы, а в низинах — рябины, ольхи, черемухи и ивы.

В парке проживают олени, волки, медведи, лисы, зайцы и другая живность. Также гнездятся достаточно редкие пернатые — серые журавли, лебеди-кликуны, глухари, орланы-белохвосты и прочие.

Любопытные факты

Паанаярви — национальный парк в Карелии, где многие объекты можно отнести к уникальным. Для начала, сам парк расположен в самом большом и северном районе республики — Лоухском. На его территории находится самая высокая гора Карелии — Нуорунен, которая возвышает почти на 577 метров. С вершины горы открывается необыкновенный вид на парк и даже на соседнюю Финляндию. Здесь же установлена крупная композиция из камней — сейд — культовое сооружение древних саамов. А на склонах горы встречаются небольшие «висячие» болота, образованные в местах выхода водоносных пластов на поверхность земли.

Также в парке находится крупнейший карельский речной порог — Киваккакоски, где бурные воды реки Оланги ниспадают с высоты 12 метров. Их встречает небольшой островок, скалы которого делят поток надвое: одна часть живописно ударяется о камни, а другая растекается по ступеням. Эту красоту можно наблюдать круглый год, поскольку даже зимой Киваккакоски не замерзает. А его цвет в зависимости от погоды меняется от темно-серого до зеленоватого, переливающегося на солнечных лучах. Увидеть красоту этого места — еще один повод посетить Паанаярви зимой.

Отдых и рыбалка

Для отдыха в Паанаярви Карелии на сайте туристического объекта можно забронировать избу или место для установки палатки. Здесь же удобно арендовать снаряжение для занятий спортом или рыбалкой. На территории парка устроено несколько пеших, водно-пеших и снегоходных маршрутов продолжительностью от пары часов до двух дней. Они обозначены специальными указателями, а на всем пути обустроены туалеты, места отдыха, скамейки, настилы и мостики.

Рыбалка на территории допускается только в специально отведенных местах. В здешних водоемах водится щука, плотва, окунь, налим, форель, сиг, ряпушка и другие виды рыб. Рыбаки отмечают, что холодные воды особенно облюбовала кумжа, которая здесь вырастает до 10 кг и больше.

Паанаярви: как добраться на место

Туристический объект расположен в Лоухском районе Карелии, в поселке Пяозерский. Из Москвы, или Петербурга удобно доехать на поезде до ст. Лоухи. Или добраться до поселка на машине по трассе в сторону Мурманска. Отсюда нужно около 110 км ехать по автодороге на запад до пос. Пяозерский. Из столицы Карелии до поселка дважды в неделю ходит рейсовый автобус. Далее необходимо обратиться в Визит-центр и получить разрешение на посещение объекта, поскольку он относится к приграничной зоне.

Непосредственно на место можно проехать личным автотранспортом или заказать трансфер. Расстояние от Визит-центра до парка — 59 км, дорога — «грунтовка», координаты для навигатора — 66°17′11″N, 30°8′35″E.