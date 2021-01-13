Природа Карелии уникальна, самобытна и восхитительно прекрасна. Это бесценное общественное достояние, которое всеми силами стоит оберегать и сохранять. Поэтому большинство ландшафтных комплексов включено в список особо охраняемых территорий. К ним относятся национальные парки и памятники природы, заказники и заповедники Карелии. Их непременно стоит посетить, чтобы в полной мере насладиться потрясающим природным разнообразием региона.

Национальный парк «Паанаярви»

«Паанаярви» – уникальный образец живописной природы северной Карелии с ее зеркальными озерами, порожистыми реками, труднопроходимыми лесами, обрывистыми ущельями. Парк назван в честь глубоко пресноводного озера, находящегося на его территории. Еще одной природной достопримечательностью заповедника является фьельд Нуорунен – самый крупный горный массив Карелии. У посетителей парка есть исключительная возможность увидеть необычное явление: «висячие» болота, расположенные на склонах фьельда.

Так как парк находится неподалеку от Северного полярного круга, зимой на его территории нередко можно наблюдать волшебное природное явление: «северное сияние».

Заповедник «Кивач»

Карелия славится не только своими необъятными озерами, но и бурными водопадами. Самый известный из них, Кивач, расположен в одноименном природном заповеднике в Кондопожском районе республики. Полюбоваться на бурлящие потоки воды, резко срывающиеся вниз с десятиметровой высоты, ежегодно приезжают тысячи туристов со всей России. Чтобы в полной мере оценить красоту окружающего ландшафта, не упустив из виду небольшие ламбушки, окруженные многовековыми соснами, для гостей заповедника подготовлены специальные пешие маршруты. Насладиться красотой первозданной природы старинного заповедника можно и на специально оборудованных смотровых площадках.

Расширить свой кругозор о природе и истории формирования ландшафтов края помогут несколько музейных комплексов, размещенных в экскурсионной зоне заповедника:

дендрарий;

музей камня;

музей природы.

Экскурсия «Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач, древний вулкан Гирвас, гора Сампо и курорт Марциальные воды».

Национальный парк «Ладожские шхеры»

Шхеры Ладожского озера представляют собой живописный природный комплекс, сформированный из 650 скалистых островов, разделенных небольшими проливами. Внешне они немного напоминают скандинавские фьорды.

Хоть у скалистого архипелага на озере многовековая история: здесь сохранились следы стоянок первобытных людей, датированные 4 веком да нашей эры. Сам национальный парк «Ладожские шхеры» создан относительно недавно, в 2017 году. Он занимает внушительную площадь в 122 тысячи гектар. С любого из островов открывается потрясающий вид на живописные пейзажи Ладоги. Прогулка на парусных ялах по водной глади озера между островами подарит незабываемые эмоции.

Заповедник «Костомукшский»

Настоящая природная жемчужина, расположенная на стыке двух карельских районов, Калевальского и Муезерского. В заповедной зоне находится более 250 глубоких пресноводных водоемов, окруженных густыми таежными лесами. На их берегах обитает несколько десятков редких видов животных, занесенных в Красную книгу.

Территория заповедника – естественный оазис тишины и спокойствия, где можно полноценно отдохнуть от городского шума и бесконечной повседневной суеты.

В Костомукшском заповеднике развит экотуризм. Крайне популярны следующие маршруты:

«Удивительное рядом»;

«Поход на Мунанки»;

«Тропа коробейников»;

«В сказочном лесу».

Национальный парк «Калевальский»

Место, где сохранилась в первозданном виде первобытная природа таежного края с ее богатой флорой и фауной. На 70% заповедных территорий раскинулись густорастущие лесные угодья, представленные, в основном, хвойными породами деревьев. В парке находится один из старейших европейских сосновых массивов: возраст большинства представленных здесь деревьев превышает 400 лет.

Территорию парка покрывают не только обширные лесные угодья, но и густая гидрографическая сеть, представленная множеством рек, озер и ручьев.

Пройдя по специально подготовленной экотропе «Священные камни шаманов», можно узнать много нового о жизни и традициях древних саамов и карел, ранее населявших местные территории; прикоснуться к священным сейдам. Всего на территории парка 43 важных объекта археологического и исторического значения.

Национальный парк «Водлозерский»

Крупнейший биосферный заповедник Европы с богатейшей флорой и фауной, занимающий в общей сложности полмиллиона гектар. Площадь лесных массивов заповедника превосходит все леса Европы. Средний возраст деревьев: 200 лет. Местные пейзажи – это буйная смесь непроходимых пустынных болот, первозданных величественных лесов, прозрачных бескрайних озер с отражающимся в их глади ярко-синим небом.

Территория Водлозерского парка разделена на 2 зоны: заповедную, куда туристам вход строго запрещен, и рекреационную, предназначенную для отдыха всех желающих. По доступной для прогулок территории парка проложены экотропы различного уровня сложности, особенно популярны сплавы по главной водной артерии резервата: реке Илексе.

Археологический комплекс

На скалистых островах реки Выг находятся уникальные археологические памятники древнего монументального искусства: сохранившиеся наскальные изображения, выполненные первобытными людьми в 4-3 веке до нашей эры. Всего найдено более 2000 рисунков, изображающих людей, животных, сцены бытовой жизни, охоты, ритуальных церемоний. Также на местности обнаружено более 30 стоянок древнего человека.

Территория археологического комплекса благоустроена: повсюду размещены указатели, установлены скамейки, оборудованы пешеходные дорожки и мосты.

Природный заказник «Кижский»

Одно из самых удивительных мест, которыми по праву может гордиться Карелия – заповедник «Кижи». Основные достопримечательности, расположенные на его внушительной территории в 500 км2:

Южный Олений остров;

побережье Заонежского полуострова;

остров Черный;

этнографический музейный комплекс «Кижи» с уникальными памятниками деревянного зодчества;

архипелаг Кижские шхеры в Онежском озере;

болота, расположенные неподалеку от деревни Боярщина.

Для комфортного отдыха туристов с палатками оборудованы специальные зоны.

Зоологический заказник «Олонецкий»

Природоохранная зона расположена на восточном берегу Онежского озера, в Олонецком районе Карелии. Эти места облюбовали для постоянного проживания несколько редких представителей карельской фауны. Среди них:

орлан-белохвост;

скопа;

лось;

ладожская нерпа.

Главными геологическими памятниками природы, находящимися в пределах заказника, являются 2 эталонных болотных массива: Сегежское и Ропаки.

Ботанический сад Петрозаводского государственного университета

На побережье Петрозаводской губы Онежского озера на территории с уникальным ландшафтом, сотворенным ледниками и вулканами, среди хвойного леса представлена экспозиция, состоящая из сотни видов растений, привезенных из разных уголков Земли. Территория условно разделена на 3 зоны, где высажены характерные представители европейской, американской и азиатской флоры. Ботанический сад Петрозаводска открыт для посещения всем желающим. По нему регулярно проводят тематические экскурсии.

Каскад водопадов «Белые мосты» (Юканкоски)

Северное Приладожье богато уголками нетронутой, первозданной природы. В одном из таких находится великолепная достопримечательность, сотворенная природой: каскадный водопад «Белые мосты». Высота водного потока в период половодья больше 18 метров.

Путь к природному памятнику – настоящее приключение. Чтобы увидеть водопад Юканкоски, необходимо пробираться несколько километров пешком по густому таежному лесу. Но захватывающее зрелище буйства природной стихии того стоит.

Гора Воттоваара

Скальный массив в Муезерском районе – одно из самых таинственных мест Карелии. Воттоваара возвышается на 417 метров над уровнем моря. С вершины горы открывается потрясающий панорамный вид на окрестности. На ее склонах расположены высохшие деревья причудливой формы, гигантские каменные валуны в необычных положениях, что придает окружающей местности атмосферу загадочности и мистичности.

Гирвасский разрез каньона реки Суны

Прикоснуться к следам древнего вулкана, которому около 2 миллиардов лет, можно сегодня в окрестностях реки Суны неподалеку от поселка Гирвас в Кондопожском районе. На стенах каменного каньона четко видны застывшие лавовые потоки, а на берегу реки прослеживаются очертания лавового языка. Толщина слоя застывшей лавы достигает 100 метров. Сам кратер вулкана Гирвас скрыт под толщей тысячелетних отложений.

Челмужская коса

Челмужская коса или стрелка – узкий песчаный мыс, разграничивающий Заонежский и Повенецкий заливы. Его общая протяженность составляет всего 13 км. Зато из любой точки косы открываются потрясающие виды на живописные окрестности. Сосновые боры Челмужской косы знамениты своими богатыми грибными и ягодными местами.

Прибрежные территории – идеальные песчаные пляжи, где можно насладиться красотой карельской природы вдали от шумных городов в спокойствии и уединении. А в период белых ночей, с конца мая по июль, коса превращается в один из самых романтичных уголков Карелии.

«Чертов стул»

Природный памятник с необычным названием «Чертов стул», находящийся на высокой отвесной скале – результат деятельности древнего вулкана Большая Ваарана, извергавшегося здесь более 2 миллиардов лет назад. Своему названию урочище обязано причудливо сформированным скалам. Своеобразная спинка стула – отвесная каменная площадка, образованная из остатков лавовых отложений, а широкая поляна перед ней – сиденье стула.

Это излюбленное место отдыха жителей и гостей Петрозаводска, откуда открываются великолепные виды на сам город и бескрайнее Онежское озеро. Бытует легенда, что если сесть на край «стула» и загадать желание, то оно непременно сбудется.

Заказник «Полярный круг»

Уникальный ландшафтный заказник «Полярный круг» является эталонным образцом природы северного Беломорья. Площадь природоохранной зоны составляет 28300 гектар. Помимо прилегающей к заказнику акватории Белого моря на заповедных угодьях расположено множество рек, озер, заливов. Суровая красота северной природы завораживает с первого взгляда.

В прибрежных зонах резервата находят себе комфортные места для гнездования множество водно-болотных и морских птиц. А территория заказника – безопасное пристанище для многих редких видов животных, занесенных в Красную книгу России.

Заказник «Западный архипелаг»

«Западный архипелаг» расположен в 35 километрах от знаменитого карельского острова Валаам. В состав природного заказника помимо двухкилометровой прибрежной полосы Ладожского озера, входят удаленные друг от друга острова. Самые крупные среди них:

Кугрисаари;

Макаринсаари;

Хейнясенмаа;

Воссинойсаари;

Ялаянсаари.

На территории резервата размещены многочисленные колонии чайковых птиц и лежбища ладожской кольчатой нерпы, которые находятся под особой охраной.

«Западный архипелаг» – прекрасное место для любителей рыбалки, тихой охоты или активного отдыха.

Природный парк «Валаамский архипелаг»

Архипелаг состоит из 50 островов Ладожского озера. Его общая площадь составляет 36 км2. Большая часть островных территорий покрыта хвойными лесами и таежной растительностью. На одном из островов архипелага расположена особо почитаемая православная святыня – Валаамский мужской монастырь.

Восхитительно красивые пейзажи Валаамского архипелага издавна вдохновляли талантливых русских художников, поэтов, писателей и композиторов. В свое время здесь любили отдыхать: Тютчев, Куинджи, Шишкин, Чайковский, Рерих, Лесков.

Все описанные выше природные комплексы непременно стоит хоть раз увидеть своими глазами. Но следует помнить, что все парки и заповедники Карелии заслуживают трепетного и бережного отношения.