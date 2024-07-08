Водопад Белые Мосты

Вначале место называлось Юканкоски, что в переводе с финского означает "речной порог". Это два водопада, расположенных на расстоянии 30 метров друг от друга.

Современное название объекта связано с разрушенными мостами, которые некогда были перекинуты через реку Кулисмайоки, в Питкяранте. Дело в том, что в некоторых местах река образовывала естественные пороги, создавая непроходимые барьеры. Это и привело к появлению деревянных мостов.

Лучшее время для посещения водопада Белые мосты – поздняя весна или ранняя осень, когда уровень воды в реке достаточно высокий. Водопад бурлит и шумит, а лесная природа вокруг играет яркими красками.