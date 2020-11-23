Валаам — крупнейший из островов обширного архипелага, расположенного в Ладожском озере. Его более чем 50 островов напоминают огромный участок суши, испещренный узкими проливами. А сам архипелаг получил название по своему самому большому острову.

Как добраться?

Отправные пункты для путешествия на Валаам «Метеором» — карельская Сортавала и Приозерск в Ленинградской области. Путь через озеро от Сортавалы протяженностью 42 км занимает 50 минут. А из Приозерска придется проехать около 60 км, затратив 1 час 15 минут.

Наиболее удобный способ попасть в Сортавалу — на автомобиле. Дорога из Петрозаводска в сопровождении живописных пейзажей занимает примерно 3,5 часа. Также можно добраться автобусом — 5-6 часов и 700 рублей. Или железнодорожным транспортом — около 5,5 часов и 716 рублей.

Любители комфорта могут воспользоваться услугами «Яндекс-такси» (около 4,4 тыс. руб.) или перевозчиков на «Авито» (5–6 тыс. руб.).

Путь на Валаам из Петербурга также лежит через Сортавалу, куда на личном авто можно попасть за 3,5 часа. А автобус от северного автовокзала доставит на место назначения за 6 часов при цене от 550 руб.

С северной столицы удобно воспользоваться поездом или электричкой «Ласточкой». Состав № 160В отходит от Ладожского вокзала: цена поездки — 670–906 руб., длительность — около 6 часов. Электричка отправляется с Финляндского вокзала: цена билета — от 267 руб., длительность поездки — 4 часа 5 минут.

Дорога Санкт-Петербург — Валаам через Приозерск автомобилем займет чуть больше двух часов, а автобусом примерно 2,5 часа при цене билета от 285 руб. Электричка до Приозерска отходит от Финляндского вокзала и находится в пути 2 часа 38 минут, стоимость проезда — от 350 руб.

Доехать из российской столицы в Сортавалу удобно поездом № 160В. Согласно последним данным состав преодолевает путь за 15 часов 20 минут, выезжая в 15:15 и прибывая в пункт назначения в 06:34. Поездка в общем вагоне обойдется в 905 руб. и выше, в плацкарте — от 1209 руб., в купе — от 1645 руб.

Прямого транспортного сообщения столицы с Приозерском нет, а путь автомобилем займет около 8,5 часов.

История

Согласно ряду данных наиболее известная достопримечательность Валаама — монастырь — появился здесь в 960 году. По другой версии храмовый комплекс возведен на границе XIII и XIV веков, когда эта территория уже более 200 лет управлялась Новгородом.

Как и многие культовые сооружения тех времен, монастырь одновременно выполнял роль оборонительной крепости. И неоднократно подвергался нападениям шведов. После одного из таких набегов обитель на Валааме оказалась практически разрушенной.

К восстановлению древнего монастыря приступили в 1715 году по указу царя Петра I. Помимо деревянной Спасо-Преображенской церкви была возведена колокольня и хозяйственные строения. Однако после двух пожаров в середине XVIII века монастырь пришел в упадок и оставался в забвении до очередной реконструкции в 1785 году.

Самый расцвет монастыря пришелся на XIX век, что было связано с приходом нового настоятеля отца Дамаскина. За 42 года его службы возведены часовни и пристани, открыты конный и рыбный заводы, проложены более 120 км дорог.

К началу прошлого века на острове насчитывалось около 1000 постоянных жителей, однако в 1918 году после революции эти земли вошли в состав Финляндии. Снова российскими они оказались в 1940 году в результате русско-финской войны. На Валааме разместилась школа боцманов Военно-морского флота, а во время второй мировой войны стоял вражеский гарнизон. В 1952 году бывшую зимнюю гостиницу при монастыре отдали под Дом инвалидов войны. Со временем он разросся до поселка, а келейные и хозяйственные постройки заняли под жилые дома.

С началом регулярного пароходного сообщения между материком и островом в 1840 году на Валаам потянулись многочисленные туристы. И если в XIX веке ежегодно на остров приезжали около 8 тыс. человек, то к концу прошлого века их число достигло уже 130 тыс.

Что можно увидеть?

Сегодня Валаам — остров-музей, куда стремятся приехать как верующие, так и светские путешественники. Паломников привлекает богатая история местных храмовых сооружений — древнего Валаамского мужского монастыря, скитов и других религиозных построек. А обычные туристы, помимо уникальной архитектуры, ценят эти места за невероятную северную природу с живописными бухтами, обрывистыми берегами и густыми хвойными лесами. Причем полюбоваться островом удобно с обзорных площадок и во время водных прогулок.

Туры на Валаам

На «Метеорах»

Билетами занимается служба паломников острова. Все рейсы отходят строго по расписанию, время нахождения на Валааме — 5 часов.

«Метеоры» ходят по такому расписанию:

Сортавала — Валаам: 9:00, 11:00, 13:00.

Валаам — Сортавала: 15:10, 17:10, 19:10.

Приозерск — Валаам: 8:30, 11:00.

Валаам — Приозерск: 15:30, 18:00.

Стоимость Валаам-туров на «Метеорах» зависит от дня недели и включенных экскурсий.

из Сортавалы:

Спасо-Преображенская церковь: цена — 2650 руб., суббота — 2950 руб.

Спасо-Преображенская церковь, Никоновская бухта, экскурсионная программа «Новый Иерусалим»: цена — 3150 руб., суббота — 3500 руб.

Спасо-Преображенский церковь, Никоновская бухта, экскурсионная программа «Новый Иерусалим», обед в трапезной: цена — 3650 руб., суббота — 4050 руб.

из Приозерска:

Спасо-Преображенская церковь, посещение Никольского скита и храма Николая Чудотворца, обед в трапезной: цена — 4500 руб., суббота — 5000 руб.

Круизы на российских теплоходах.

Путешествие теплоходом на Валаам позволяет комфортно ознакомиться разными интересными местами. Туристические фирмы организуют такие поездки в теплое время года. Они отправляются из Нижнего Новгорода, Казани, Ярославля и, конечно, из Москвы и Петербурга. Стоимость поездки составляет 14–133 тыс. рублей с человека. Мини-круиз из северной столицы стоит от 14 тыс. рублей, а маршрут из Москвы продолжительностью 12 дней с заходом на Валаам, в Кижи и Петербург обойдется в 72 тыс. рублей.

Экскурсии на Валаам

Круговая экскурсия пешком «По скитам Валаама» занимает 5,5 км и проходит живописными местами. Маршрут проложен обустроенными дорогами и тропинками, где в низинах уложены деревянные мостки, а на всем пути устроены удобные места для отдыха. Тем не менее, пересеченная местность требует удобной обуви. Маршрут стартует от Большой Никоновской бухты, где швартуются круизные теплоходы. Она расположена в 5,3 км от Монастырской бухты, преодолеть их можно пешим ходом или во время тура «Метеором».

Экскурсия «Новый Иерусалим» стартует от Никоновской бухты и повторяет путь паломников, проходя вдоль поклонного креста, а также Гефсиманского и Вознесенского скитов. Во время экскурсии можно полюбоваться великолепной панорамой бухты со специальных площадок, оборудованных на Сионе. Там на переднем плане открываются три небольших покрытых лесами острова: Никоновский, Овсяный и Ржаной (Лихочун), отделяющих Большую Никоновскую бухту от Ладожского озера.

В 6 км от причала Большой Никоновской бухты расположилась Центральная усадьба монастыря. Сюда можно дойти пешком и доехать маршрутным такси. Или же преодолеть путь между бухтами на небольшом теплоходе, наслаждаясь невероятными видами островного архипелага.

Монастырская считается главной бухтой Валаама, куда «Метеоры» доставляют многочисленных туристов. Совсем рядом находится Спасо-Преображенский храм, центральная монастырская усадьба и другие постройки.

При подходе к бухте с обеих сторон судна открываются разнообразные острова, а прямо по курсу над хвойными вершинами возвышаются купола величественного храма. Дополняют невероятное впечатление от северной природы обрывистые берега острова с нависшими мощными деревьями.

Отсюда прямо от причала и начинаются главные экскурсии на Валаам. Пеший путь до монастыря занимает не более 10 минут, но с гидом это время растягивается примерно на 1,5 часа, поскольку много интересного рассказывается о монастырских садах и лестницах, религиозных и хозяйственных постройках.

Желающие ознакомиться с островом самостоятельно и с максимальным комфортом имеют возможность арендовать электрические велосипеды. Или же воспользоваться услугами гольф-кара с личным шофером. Пункт проката расположен прямо напротив причала прибытия «Метеоров».

Комплекс Валаамского монастыря

Экскурсию на Валаам невозможно представить без посещения ее главных достопримечательностей. Центральная усадьба представляет собой комплекс строений вокруг самого храма — часовни, келий, трапезных, кузни, гостиницы и других. Площадь усадьбы настолько большая, что на ее подробный осмотр может уйти весь день. Однако в рамках экскурсии это время сокращено до 1-2 часов.

Центральное сооружение комплекса монастыря — Спасо-Преображенский храм — возведен в XIV веке, восстановлен в XVIII—XIX веках, а последнюю реконструкцию пережил уже в нашем столетии.

Собор состоит из двух храмов. Более масштабное и украшенное верхнее строение летом 2020 года посетителей не принимало. Паломники и туристы посещали лишь нижний храм, отличающийся более скромным убранством.

Неподалеку расположилась часовня Ксении Петербургской, возведенная в 2012 году, откуда открывается неповторимый вид на озеро. Любопытно, что изначально на этом месте был установлен макет часовни в полную величину. И лишь после оценки общей архитектурной гармонии комплекса приступили к возведению самой постройки.

Первый скит, построенный на Валааме, носит название Всех Святых. Изначально это было небольшое каменное строение, а сегодняшнее здание из восьми корпусов появилось уже в середине XIX века. Оно расположено на Скитском острове, и женщинам позволяется здесь бывать лишь единожды в году — в День Всех Святых. Всехвятский скит удивляет своей гармонией, скромностью и одновременно торжественностью. Вокруг него расположились сады и теплицы, где ведут хозяйство сами монахи. При желании туристы могут приобрести часть собранного ими урожая в монастырских лавках.

Там же, буквально в нескольких минутах езды расположился Смоленский скит. Здесь можно полюбоваться аккуратной церковью и деревянной часовней. Чуть подальше в отдельном корпусе проживают монахи, куда простым мирянам доступ запрещен. Туристы, побывавшие здесь, отмечают незабываемые виды, которые открываются сразу на несколько заливов.

Правила безопасности

Валаам-остров — спокойное и безопасное место, если оставаться на туристических тропах и дорожках. А вот, зайдя глубоко в лес, есть вероятность поскользнуться, споткнуться или встретиться с клещом. Также на острове есть мыс Змеиный, который совсем не зря получил свое название.

Поэтому всем прибывающим на остров рекомендуется придерживаться простых правил безопасности: