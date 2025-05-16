8:00 - отправление из петрозаводска на комфортабельном автобусе. 11:00 - прибытие на парковку, пересадка в грузовик Урал для трансфера на водопад Белые мосты по лесной дороге. 11:30 - 13:00 - экскурсия на водопаде, чаепитие. 13:00 - 14:00 - экскурсия к месторождению гранатов-альмадинов и их самостоятельная добыча с помощью кирк. 15:00 - прибытие в Сортавала, обед. 16:00 - 18:00 - экскурсия по Ладожским шхерам на катерах с высадкой на одном из островов. 18:00 - 22:00 - путь в Петрозаводск.

Северное Приладожье – один из самых живописных уголков Карелии. Находится на северном берегу самого большого пресного водоема Европы – Ладожского озера. Это то место, которое лучше один раз увидеть, ч

Северное Приладожье – один из самых живописных уголков Карелии. Находится на северном берегу самого большого пресного водоема Европы – Ладожского озера. Это то место, которое лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать о нем. Недаром, именно здесь планируется создание природного заповедника «Ладожские шхеры».

Встречаемся в Петрозаводске и на комфортабельном автобусе отправляемся в этот удивительный уголок карельской природы. 3 часа в пути и мы на парковке у лесной дороги, где нам нужно будет пересесть в грузовики Урал и отправиться на водопад Юканкоски или Белые мосты.

Экскурсия на водопад Юканкоски - это увлекательное путешествие, которое позволит вам насладиться красотой одного из самых высоких и живописных водопадов Карелии. Расположенный на реке Кулисмайоки, этот водопад привлекает туристов своей мощью, красотой и уникальной атмосферой.

Водопад Юканкоски имеет несколько каскадов, высота самого большого из которых составляет более 19 метров. Вы сможете прогуляться по специальным тропам, проложенным вдоль водопада, и насладиться потрясающими видами на окружающую природу.

Нас ждет чаепитие с целебным чаем на карельских травах.

Экскурсия на водопад Юканкоски включает в себя не только прогулку по самому водопаду, но и посещение других интересных мест в окрестностях. Наш путь лежит к месторождению полудрагоценных камней - Гранатов-Альмадинов. Сегодня каждый почуствует себя карельским гномом - м выдадим Вам кирки и покажем, как из каменной породы можно достать эти камушки, каждый из которых можно будет забрать себе на память! Между прочим, корона Шведского короля, которая хранится в Стокгольме, отделана именно карельскими гранатами с этого месторождения на хуторе Кителя.

Ну а теперь наш путь лежит в столицу Северного Приладожья - город Сортавала. В пути - трассовая экскурсия про этот уникальный город на берегу Ладожского озера.

Полноценный обед в кафе и мы отправляемся на самую главную часть нашего путешествия.

Отправление на 2-ух часовую прогулку по Ладожским шхерам. Шхеры представляют собой цепь скалистых островов, обрамляющих изрезанную бухтами и узкими проливами береговую линию в северо-западной части Ладожского озера. Здесь расположено около 500 островов, разделенных лабиринтом узких проливов. Вы увидите внутренние озёра на островах с перепадом уровней в 70 метров, многочисленные памятники, остатки древних «крепостей на холмах» времен викингов и древних карел и, возможно, встретите реликт ледниковой эпохи — ладожскую нерпу.

Не сомневаемся, что эта экскурсия никого не оставит равнодушным.

Обращаем Ваше внимание - в связи со сложной логистикой экскурсии, не рекомендуется покупать билеты на поезд в 22:00 из Петрозаводска. есть вероятность задержки и возвращения позже.

Также Вы можете остаться в Сортавала или купить билеты в Москву / СПБ из Сортавала на любой поезд после 20:00 - стоимость экскурсии от этого не изменится.

Обед по маршруту включен в стоимость, меню нет возможности выбрать, предоставляется суп, горячее блюдо, чай.

В связи с дождями, территория водопада Белые мосты может быть в лужах и грязи. Обычно это не влияет на настроение, ведь это и есть "та самая Карелия", но вы в любом случае будете грязные и запачкаетесь. Если Вы не готовы к подобным ситуациям - рассмотрите классическую экскурсию на Рускеала / обзорную по городу / походите в музеи, где такие ситуации недопустимы.