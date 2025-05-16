Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
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Жемчужина Приладожья: Ладожские шхеры, Сортавала, водопад Белые Мосты (Юканкоски)

10 900 ₽ за взрослого Загрузка дат... 17.05–03.10сезонность
6 отз.
Программа Стоимость Групповые даты Индивидуально В подарок
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Детали экскурсии

  • Продолжительность:
    14 часов
  • По каким дням:
    пятница
  • Начало экскурсии: 8:00, ротонда на набережной Петрозаводска (Еремеева, 1).
  • Что включено: Транспортное обслуживание на автобусе по маршруту, работа гида по маршруту, обед, прогулка по Ладожским шхерам на катере (2 часа), трассовая экскурсия по Сортавала, поездка на грузовике Урал по лесной дороге на водопад Белые мосты, снаряжение (кирки) для самостоятельной добычи гранатов-альмадинов на месторождении.
Экскурсия по Ладожским шхерам + Сортавала + водопад Белые мосты

Перед вами откроется таинственный мир Северного Приладожья - поистине уникальное, необыкновенное и захватывающее дух место в Карелии.

Позвольте нам пригласить вас в это путешествие, где вы сможете насладиться прогулкой по ладожским шхерам - неповторимому природному феномену, состоящему из громадных скал, каменных островов, бушующих водных стихий и необычано фактурной, суровой северной растительности.

Также вам предстоит познакомиться с древним городом Сортавала, хранящим в себе историю и культуру этих мест и посетить один из самых красивых водопадов Карелии - Белые мосты, он же Юканкоски, который покорит вас своей величественной красотой и мощью.

Программа экскурсии "Жемчужина Приладожья"

8:00 - отправление из петрозаводска на комфортабельном автобусе. 11:00 - прибытие на парковку, пересадка в грузовик Урал для трансфера на водопад Белые мосты по лесной дороге. 11:30 - 13:00 - экскурсия на водопаде, чаепитие. 13:00 - 14:00 - экскурсия к месторождению гранатов-альмадинов и их самостоятельная добыча с помощью кирк. 15:00 - прибытие в Сортавала, обед. 16:00 - 18:00 - экскурсия по Ладожским шхерам на катерах с высадкой на одном из островов. 18:00 - 22:00 - путь в Петрозаводск.

Северное Приладожье – один из самых живописных уголков Карелии. Находится на северном берегу самого большого пресного водоема Европы – Ладожского озера. Это то место, которое лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать о нем. Недаром, именно здесь планируется создание природного заповедника «Ладожские шхеры».

Встречаемся в Петрозаводске и на комфортабельном автобусе отправляемся в этот удивительный уголок карельской природы. 3 часа в пути и мы на парковке у лесной дороги, где нам нужно будет пересесть в грузовики Урал и отправиться на водопад Юканкоски или Белые мосты.

Экскурсия на водопад Юканкоски - это увлекательное путешествие, которое позволит вам насладиться красотой одного из самых высоких и живописных водопадов Карелии. Расположенный на реке Кулисмайоки, этот водопад привлекает туристов своей мощью, красотой и уникальной атмосферой.

Водопад Юканкоски имеет несколько каскадов, высота самого большого из которых составляет более 19 метров. Вы сможете прогуляться по специальным тропам, проложенным вдоль водопада, и насладиться потрясающими видами на окружающую природу.

Нас ждет чаепитие с целебным чаем на карельских травах.

Экскурсия на водопад Юканкоски включает в себя не только прогулку по самому водопаду, но и посещение других интересных мест в окрестностях. Наш путь лежит к месторождению полудрагоценных камней - Гранатов-Альмадинов. Сегодня каждый почуствует себя карельским гномом - м выдадим Вам кирки и покажем, как из каменной породы можно достать эти камушки, каждый из которых можно будет забрать себе на память! Между прочим, корона Шведского короля, которая хранится в Стокгольме, отделана именно карельскими гранатами с этого месторождения на хуторе Кителя.

Ну а теперь наш путь лежит в столицу Северного Приладожья - город Сортавала. В пути - трассовая экскурсия про этот уникальный город на берегу Ладожского озера.

Полноценный обед в кафе и мы отправляемся на самую главную часть нашего путешествия.

Отправление на 2-ух часовую прогулку по Ладожским шхерам. Шхеры представляют собой цепь скалистых островов, обрамляющих изрезанную бухтами и узкими проливами береговую линию в северо-западной части Ладожского озера. Здесь расположено около 500 островов, разделенных лабиринтом узких проливов. Вы увидите внутренние озёра на островах с перепадом уровней в 70 метров, многочисленные памятники, остатки древних «крепостей на холмах» времен викингов и древних карел и, возможно, встретите реликт ледниковой эпохи — ладожскую нерпу.

Не сомневаемся, что эта экскурсия никого не оставит равнодушным.

Обращаем Ваше внимание - в связи со сложной логистикой экскурсии, не рекомендуется покупать билеты на поезд в 22:00 из Петрозаводска. есть вероятность задержки и возвращения позже.

Также Вы можете остаться в Сортавала или купить билеты в Москву / СПБ из Сортавала на любой поезд после 20:00 - стоимость экскурсии от этого не изменится.

Обед по маршруту включен в стоимость, меню нет возможности выбрать, предоставляется суп, горячее блюдо, чай.

В связи с дождями, территория водопада Белые мосты может быть в лужах и грязи. Обычно это не влияет на настроение, ведь это и есть "та самая Карелия", но вы в любом случае будете грязные и запачкаетесь. Если Вы не готовы к подобным ситуациям - рассмотрите классическую экскурсию на Рускеала / обзорную по городу / походите в музеи, где такие ситуации недопустимы.

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Отзывы (6)
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"Жемчужина Приладожья: прогулка по Ладожским шхерам и водопад Белые Мосты", 04.08.2020 Огромное спасибо "Золотому Кольцу" за по-настоящему сказочный день, который мы провели с Романом и его сыном Эмилем на водопаде Белые Мосты и в шхерах Ладожского озера! Это просто настоящая фантастика! День долгий, но он наполнен такой красотой, что усталость ощущается, только когда поездка уже позади.

Прекрасная организация, четко составленные маршрут и расписание. Долгое время в поездке очень тактично и грамотно используется для подачи интересной информации. Вовлеченность и увлеченность Романа выше всяких ожиданий и похвал. Всем, кто хочет получить сильнейший витамин красоты, радости, погружения в природу и неизбежной влюбленности в Карелию, советуем не сомневаться в выборе. Это тот самый тур, который вам нужен! Спасибо Роману! Спасибо "Золотому Кольцу"!

Здравствуйте. Мне как и многим туристам тоже хочется оставить отзыв о компании"Золотое кольцо Карелии". Я в карелии была два раза. Удалось побывать на Валааме, Рускеале, увидеть водопад "Белые мосты", Кижи, Сампо, Кивач, источник "Морциальные воды", Гирвас. Побывала на уникальной экскурсии на гору Воттоваара. На всех экскурсиях нас сопровождал Роман, за это ему отдельное спасибо. Всё было очень интересно, познавательно и безопасно. А еще есть такой маленький нюанс. Во многих компаниях когда экскурсии подходят к концу экскурсоводы замолкают и домой все едут молча. Но только не с Романом. Много историй, легенд в копилке его знаний и даже можно посмотреть кино. Скучать не придется, рекомендую. Надеюсь на то, что мой отзыв кому-то поможет.

Большое спасибо за прекрасно организованную программу (Рускеала + Жемчужина Приладожья + Сплав по реке Шуя + двухместный номер с удобствами на базе отдыха с завтраком), вернулись домой влюбленные в Карелию.

Все четко организовано, вовремя, замечательные экскурсоводы и сопровождающие.

Буду рекомендовать Ваше агентство всем своим друзьям и знакомым. На следующий год обязательно приедем еще раз.

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