Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
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Туры на Онежское озеро

Онежское озеро — истинная жемчужина северной России. Это второе по величине озеро в Европе, и оно даже влияет на местный климат, делая окружающую среду привлекательной для туризма в любое время года. А посмотреть на Онеге есть, на что: на дне остались затонувшие корабли, а на самой воде стабилизировалось свыше 1 000 островов, главный из которых Кижи — музей-заповедник с традиционными образцами зодчества XVIII века.

Онежское озеро знаменито своими "белыми ночами": в летние месяцы здесь почти не темно и можно наслаждаться природой круглые сутки. При этом здесь потрясающие закаты: каждый заход солнца превращается в потрясающую палитру ярких красок, отражающихся в зеркальных лучах. Кстати, вода в Онеге качественная и чистая: можно увидеть рыбу на глубине нескольких метров.

На озере много мысов и заливов. Берега здесь песчаные и каменистые, но можно встретить и выйти на скалу. Онега пленяет первозданной красотой: на этих просторах ощущаешь Истинное единение с природой. А в окрестностях озера можно найти древние петроглифы — первобытные наскальные следы наших предков. Страна также публикует легенды о загадочных подводных сущностях и обычаях местных жителей.

Онежское озеро — необъятное чудо Карелии, которое обязательно надо увидеть своими глазами. Ну а туры по Онегу с «Золотым кольцом Карелии» — это классные гиды, насыщенная программа под ключом и возможность организации индивидуальных маршрутов для прогулок в свободное от экскурсий время. Обещаем: вы не теряете, но можете потерять дар речи о красоте региона. Ждем вас!

Преимущества наших туров в Карелию
  • №1 по отзывам
    №1 по отзывам

    Более 1000 реальных отзывов на Tripadvisor, Google, Яндекс,, ВКонтакте с общей оценкой 4,5+. Мы работаем уже 9 лет и нам доверяют свой отдых в Карелии тысячи туристов!

  • Один сайт для всей Карелии
    Один сайт для всей Карелии

    Туры "все включено" или отдельные услуги по экскурсиям, турбазам, санаториям, гостиницам/коттеджам, страховкам и билетам, а также гиды по ресторанам и путеводители.

  • У вас всегда есть свободное время
    У вас всегда есть свободное время

    Вы можете пропустить экскурсию, поспать подольше или проснуться раньше остальных и пойти изучать местность самостоятельно.

  • Вам не нужно ничего решать
    Вам не нужно ничего решать

    Для вас будет готов трансфер, питание, развлечения, проложен самый комфортный маршрут и многое другое. Такие туры помогают расслабиться, не думая ни о чем.

Мы в федеральном реестре туроператоров и поездка застрахована на сумму 500 000 ₽

Единый федеральный реестр туроператоров

  • Реестровый номер: РТО 020666
  • Сфера туроператорской деятельности: внутренний туризм
  • Способ финансового обеспечения: договор страхования гражданской ответственности туроператора
  • Размер финансового обеспечения: 500 000 ₽
  • Наименование организации, предоставившей финансовое обеспечение: ПАО "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Перейти на сайт Ростуризма →

Часто задаваемые вопросы

Как я узнаю своего гида?

Вся информация придет вам в сообщении перед начало путешествия. Примерно за сутки вы получите подробную информацию об имени гида, времени и месте встречи.

Можно ли задать вам дополнительные вопросы?

Конечно. Вы можете написать нам в мессенджеры или позвонить по телефону. Мы поможем.

С нами работают лучшие гиды

Экскурсоводы нашей компании проходят обучение в РАНХиГС при Президенте РФ и получают сертификаты, которые соответствует уровню квалификации «5» и «6» профессионального стандарта «Экскурсовод», утвержденного Приказом Министерства труда от 04.08.2014 №539

  • Анна Белан

    Анна Белан

  • Андрей Адасенко

    Андрей Адасенко

  • Галина Косканен

    Галина Косканен

  • Анна Еремеева

    Анна Еремеева

  • Ирина Кованова

    Ирина Кованова

  • Людмила Никифорова

    Людмила Никифорова

  • Лариса Анисимова

    Лариса Анисимова

Отзывы о наших турах в Карелию

Прилетели в Карелию .Благодаря этому агентству посмотрели Петрозаводск и съездили на золотое кольцо Карелии .Рекомендую.Все четко и собрано .За день предупреждают о экскурсии и высылают все данные для встречи

Всем доброго времени суток!!! Отпуск закончился, но осталось тепло на душе от очередного посещения Карелии!! Третий раз приезжаем в гости и снова не хочется расставаться, и опять уезжаем с чувством, что только началось знакомство с удивительным краем!! Нет смысла перечислять места, где мы были, для этого нужно приехать в Петрозаводск и с него начать знакомиться с Карельской землёй, суровой и величественной, милой и очень трогательной!! И неудивительно, что наши гиды Анна, Андрей и Роман с такой любовью рассказывают о Карелии!! Огромная благодарность туристической фирме "Золотое кольцо Карелии" за отличную организацию наших путешествий и незабываемые впечатления от увиденного!! От души желаем вам добра и дальнейшего процветания! И до новых встреч! Сергей и Евгения Воронины

Всем здравствуйте🤗 25 июня впервые побывала в парке Рускеала, в компании вашей турфирмы🌞наш замечательный гид Андрей,вложил в мою голову знания и впечатления, теперь я могу рассказать,что я была на каньоне,но с элементами истории!☝🏻Автобус комфортный, гид заботился о том ,чтобы мы поели,попили и остались довольны экскурсией🙏🏻на пути к парку слушали стихи,песни,исторические факты и что можно еще посмотреть в нашей прекрасной Карелии❤спасибо за работу,опыт путешествия, знания и невероятные виды и красоты,которые останутся в моем сердечке навсегда😌

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Чем заняться на Онежском озере

Посетить музей под открытым небом — Кижи. Это остров с 89 постройками девятнадцатого века. Тут же расположился храм Преображения Господня с 22 главами. Помимо этого вы найдете часовни, дома, церкви, кузницы. Это все является частью культурного достояния ЮНЕСКО.

Порыбачить. Тут водятся окунь, хариус, подлещик, налим, плотва, лещ. Рыбалка на онеге — интересное занятие для тех, кто любит посидеть со спиннингом на воде, умеет ждать и концентрироваться.

Насладиться отдыхом. По берегу озера можно гулять, наслаждаясь бесконечно вечным, наблюдая за закатами и рассветами. Отлично подойдет для перезагрузки, если вам надоела суета большого города.

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