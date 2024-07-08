Туры на Онежское озеро

Онежское озеро — истинная жемчужина северной России. Это второе по величине озеро в Европе, и оно даже влияет на местный климат, делая окружающую среду привлекательной для туризма в любое время года. А посмотреть на Онеге есть, на что: на дне остались затонувшие корабли, а на самой воде стабилизировалось свыше 1 000 островов, главный из которых Кижи — музей-заповедник с традиционными образцами зодчества XVIII века.

Онежское озеро знаменито своими "белыми ночами": в летние месяцы здесь почти не темно и можно наслаждаться природой круглые сутки. При этом здесь потрясающие закаты: каждый заход солнца превращается в потрясающую палитру ярких красок, отражающихся в зеркальных лучах. Кстати, вода в Онеге качественная и чистая: можно увидеть рыбу на глубине нескольких метров.

На озере много мысов и заливов. Берега здесь песчаные и каменистые, но можно встретить и выйти на скалу. Онега пленяет первозданной красотой: на этих просторах ощущаешь Истинное единение с природой. А в окрестностях озера можно найти древние петроглифы — первобытные наскальные следы наших предков. Страна также публикует легенды о загадочных подводных сущностях и обычаях местных жителей.

Онежское озеро — необъятное чудо Карелии, которое обязательно надо увидеть своими глазами. Ну а туры по Онегу с «Золотым кольцом Карелии» — это классные гиды, насыщенная программа под ключом и возможность организации индивидуальных маршрутов для прогулок в свободное от экскурсий время. Обещаем: вы не теряете, но можете потерять дар речи о красоте региона. Ждем вас!