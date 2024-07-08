Кивач — это государственный заповедник, который привлекает внимание туристов своей самобытностью, красотой, природой, а также одноименным 11-метровым водопадом в русле реки Суна. Интересно, что это второй по длине водопад в Карелии. Первый — 15-метровый Гирвас.

На входе в заповедник туристов встречает сказочный персонаж — деревянная скульптура Бабы Яги. Рядом расположены ее избушка и трон. Каждый желающий может сделать фото на память или зайти в дом к Яге.

Далее гостей заповедника ждут дендрарий и роща из карельских берез. По дороге к водопаду можно изучить местную флору, ведь все растущие тут растения обозначены «именными» табличками. Кивач — удивительное место: здесь гости найдут барбарис, калину, розу, северные орхидеи, грушатники, лесную герань, кислицу, золотую розгу.

Также на территории заповедника есть музей природы, в котором можно увидеть, как Кивач выглядел в разные эпохи. Экскурсия займет полчаса. Предварительная запись для посещения не требуется, музей работает круглый год. Во время экскурсии путешественники узнают о растениях, которые можно найти на территории заповедника, об обитающих тут зверях, а также обо всех секретах карельской березы.