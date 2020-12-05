Водлозерский парк раскинулся в живописной местности русского севера. Заповедник объединил в себе удивительные по красоте места с густыми лесами, бурными реками и топкими болотами. Эта природная жемчужина открывается каждому со своей стороны. Сюда приезжают, чтобы гулять, рыбачить, сплавляться по реке и просто наслаждаться природой и чистым воздухом.

Водлозерский национальный парк площадью 470 тыс. гектаров располагается на границе республики Карелия и Архангельской области. Географически он представляет собой равнинную местность с холмами, скалами и песчаными дюнами. Для туристов выделена относительно небольшая рекреационная часть территории размером 51,2 тыс. гектаров. Кроме того, в самом большом нацпарке Европы в 5-ти небольших деревнях проживае около 500 человек.

История Водлозерского парка

Парк основан 20 апреля 1991 года с целью сохранения богатой природы местности. Эти северные земли были заселены людьми около 9 тысяч лет назад, о чем свидетельствуют археологические находки тех времен. Впервые жители Водлозера упоминаются в уставной грамоте 1137 года. Следующий подобный документ датирован уже XIV веком. В нем говорится о населенном пункте Гугморнаволок, где жили саами и финны. После вторжения в X-XI веках племен славян эти земли отошли в подчинение Великому Новгороду. А его упадок в XV в. стал причиной заброшенности и северных земель.

Следующее большое историческое событие, повлиявшее на Водлозерье — раскол Русской Православной церкви (XVII—XVIII вв.). В нем активно участвовал будущий патриарх Никон, живший в Кожозерском монастыре. От тех времен сохранились археологические памятки в виде 13 старых часовен. И наследие коренных жителей — водлозеров или «озерных людей» с их самобытной культурой и мифологией.

Флора и фауна

В районе Водлозерья туристов ждут нетронутые сосновые боры, еловые чащи и лиственные посадки. Причем даже «юным» деревьям здесь около 250 лет, а самые старые отметили как минимум пять столетий. Также вблизи заболоченных мест тайги встречаются всем знакомые осины и березы.

В парке проживают разные животные, среди которых — волки, лисицы, рыси и медведи. А если повезет, то можно увидеть даже оленей. Заповедник — место проживания многих пернатых. Здесь встречаются как хищные орланы, беркуты и белохвосты, так и водоплавающие гуси, лебеди и гагары.

Водоемы парка насчитывают несколько десятков видов рыб. При должной сноровке удастся вытянуть щуку, судака, окуня, леща, карася, ельца, налима, корюшку и других представителей водного царства.

Климат местности

Парк расположен в зоне умеренно-континентального климата с сильными зимними морозами и периодическим летним похолоданием. Значительная протяженность территории позволяет путешественникам оценить неоднородность Водлозерья. Южная часть парка, расположенная со стороны Карелии, отличается более мягкими условиями. А северная со стороны Архангельска характеризуется более суровым таежным климатом.

В целом зимняя температура Водлозерья может опускаться до -40°С, а лед часто стоит до середины мая. Летом температура воздуха крайне редко доходит до +30°С, средние показатели находятся примерно на уровне +16°С.

Как провести время в заповеднике?

Популярные варианты отдыха в Водлозерском национальном парке — эко-туризм, рыбалка и водные сплавы. Туристы могут отправиться в пеший поход или прогулку на лодках, знакомясь с географией, ландшафтом и достопримечательностями местности. Также многие приезжают в здешние места за экологически чистыми грибами и ягодами. Однако сбор допускается только для личного пользования, а количество лесных даров ограничивается правилами парковой зоны.

На рыбную ловлю также существуют некоторые ограничения. Например, рыбачить допускается исключительно на крючок. Опытные рыбаки советуют это делать с лодки в бухтах, заливах и устьях рек.

И, конечно, стоит упомянуть активный водный отдых — водные сплавы, которые проводятся по рекам Илекса, Вама и Водла.

Достопримечательности Водлозерья

Остров Ильинский или малый Колгостров

На острове находится основная достопримечательность местности — Ильинский погост с постоянно проживающими монахами. Его самое известное сооружение — церковь Пророка Ильи и Успения Богородицы — возведено в 1798 году. Также на малом Колгострове можно увидеть любопытную природную достопримечательность — «12 апостолов». Эта необычная береза получила свое название благодаря 12 стволам, растущим из одного корня.

Деревня Канзанаволок

Старое заброшенное поселение привлекает многих любителей истории. В переводе с вепсского его название означает «семейный мыс». Для знакомства с культурой и жизнью местных народов стоит заглянуть в музее старинного быта. А с холма, где находится часовня Воздвижения Креста, непременно оценить прекрасный вид на окрестности.

Деревня Варишпельда

Несмотря на отсутствие постоянных жителей, деревня не выглядит заброшенной. Здесь находятся аккуратные дома, выстроенные с учетом северных традиций. В Варишпельде часто проходят фольклорные фестивали. Местные фермеры предлагают туристам натуральные продукты. А в сезон здешние леса радуют богатым урожаем грибов и ягод.

Остров Рагуново

Этот маленький остров расположился в центре Водлозера. Когда-то здесь была деревня, от которой осталась лишь часовня постройки начала XIX века. Большинство туристов приезжают на Рагуново ради красивой природы. Северная часть острова известна своими яркими, сочными лугами, а южная — живописными пляжами.

Река Илекса

Крупнейшая река местности впадает в Водлозеро, а на ее берегах устроено множество стоянок для туристов. Воспользоваться ими можно после регистрации в администрации парка. На некоторых участках Илекса разрешен вылов рыбы. Также в этих местах часто организуются сплавы.

Как добраться до парка?

До Водлозерского парка можно добраться несколькими маршрутами. Объект находится примерно в 400 от Петрозаводска. Многие туристы предпочитают воспользоваться автомобилем, двигаясь по трассе Р-21 через Медвежьегорск. Нужно учесть, что асфальтированное покрытие заканчивается в районе деревни Авдеево и примерно за 60 км до парка сменяется грунтовкой.

Попасть в южную часть парка из Москвы, Санкт-Петербурга и Мурманска можно железнодорожным транспортом, доехав до станции Медвежьегорска. Далее автобусом добраться до города Пудож и взять такси или частного перевозчика до деревни Куганаволок. Ближайшие железнодорожные станции у северной оконечности парка — Куша и Унежма, откуда такси или «частник» довезут до самого заповедника.

В теплое время года из Петрозаводска ходит «Комета», которая за 1,5 часа доставляет до Шалы. А далее до деревни Куганаволок осуществляется трансфер автобусом, заказывать который лучше заранее.

Также всегда можно приобрести специальный тур в Водлозерский национальный парк с доставкой на заповедную территорию автобусом.