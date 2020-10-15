Как добраться до Карелии и Петрозаводска

Карелия — один из наиболее живописных регионов России, край множества озёр и чистой северной природы. Большинство путешественников начинают своё знакомство с ней со столицы и туристического центра — города Петрозаводска. Петрозаводск вытянут на 25 км вдоль Онежского озера, а на востоке и западе ограничен реками Неглинка и Лососинка. Приезжая сюда, туристы стремятся посетить Онежскую набережную — настоящую жемчужину города и прекрасное место для неспешных прогулок. А после знакомства с Петрозаводском отправляются по разным маршрутам — на Валаам, остров Кижи, в Приладожье и на Соловецкий архипелаг.

Санкт-Петербург - Петрозаводск

Добраться в Петрозаводск из северной столицы России — самый простой вариант.

Поезд

С Питера в Петрозаводск можно добраться на электропоезде «Ласточка» с Ладожского вокзала северной столицы в 6:32 и 18:00. Этот путь займёт 5 часов, цена проезда — 1197 руб. Хороший вариант поездки в Карелию — ночной №012А, ведь в Петрозаводск он прибывает в 06:50 – в начале рабочего дня. Время поездки 7 часов 30 минут, стоимость плацкарта 1059 руб., купе – 1468 руб. Через Санкт-Петербург идёт 2 московских поезда на Петрозаводск:

состав № 160В (время поездки почти 12 часов, цена плацкартного билета — 1122 руб., а купейного — 1886 руб.).

«Арктика» № 016А (время поездки 7 часов 9 минут, цена плацкартного билета — 1261 руб., а купейного — 2574 руб.).

Кроме того, добраться в Петрозаводск из Санкт-Петербурга можно поездом № 022Ч с конечной точкой в Мурманске. До столицы Карелии он доезжает за 5 часов 41 минуту, со стоимостью билетов от 1392 руб.

Автобус

Из Петербурга есть четыре автобуса до автовокзала столицы Карелии. Все из них отправляются со станции на Обводном канале. Узнать их достаточно просто — обычно на лобовом стекле виднеется надпись: «Петрозаводск». Три из них перевозчика ГУП «Карелавтотранс».

Расписание рейсовых автобусов Санкт-Петербург—Петрозаводск (отправление — прибытие):

09:00–16:10;

17:20–00:30;

22:05–05:15. Цена билета на рейсы от Обводного канала составляет 589 руб., длительность поездки — 7 часов 10 минут. Приобретать билеты рекомендуется заранее, за 15–20 дней до отправления. Особенно, если поездка планируется на выходные или праздничные дни, когда билеты быстро раскупаются.

Чуть быстрее (на 10 минут) можно доехать рейсом перевозчика Ecolines (выезд в 23:00). Автобус также идёт с автостанции Обводного канала, но стоит чуть дороже – 620 руб.

Автомобиль

Дорога между Санкт-Петербургом и Петрозаводском отличается хорошим покрытием и небольшой загруженностью. Также стоит отметить неплохую инфраструктуру данного участка. Маршрут длиной около 430 км проходит по трассе Р-21 «Кола» и в среднем занимает 5,5 часов.

Отсутствие собственного автомобиля не станет помехой, чтобы посетить столицу Карелии. Маршрут Питер-Петрозаводск — достаточно активный на сервисах попутчиков, например, BlaBlaCar. Стоимость места в районе 700 рублей, время в пути около 6 часов.

Речные круизы

Из Санкт-Петербурга есть шестидневный круиз с посещением Петрозаводска, который обойдётся в 26,2 тыс. руб. и выше. Причём в эту цену входит как питание, так и разнообразные экскурсии.

Москва – Петрозаводск

У столицы РФ есть весомое преимущество при планировании поездок в Карелию — из Москвы в Петрозаводск летают самолёты.

На самолёте

В столицу республики Карелия есть регулярные рейсы авиакомпании Победа. Самолёты вылетают из Внуково (Москва) ежедневно, кроме среды. Продолжительность полёта — 1,5 часа, цена билета в одну сторону — от 2179 руб., в зависимости от дня недели.

Из аэропорта в город

Аэропорт Бесовец находится на 18 км северо-западнее карельской столицы. Отсюда до городского автовокзала удобно добраться рейсовым автобусным маршрутом № 100. Время его отхода — 12:00, 13:45, 15:15 и 19:50, длительность поездки — 45 минут, цена проезда — 57 руб. Также в 1,2 км на остановке «Верхний Бесовец» автотрассы 86К-10 можно воспользоваться автобусами маршрутов №№ 102, 103, 117А и 117Б. Они совершают девять рейсов в сутки и доезжают до городского автовокзала. Самый дорогостоящий способ попасть в Петрозаводск — воспользоваться такси. Он обойдётся в 500–600 руб. при продолжительности поездки около получаса. Поскольку от аэропорта такси поймать довольно сложно, лучше заранее заказать машину по телефону или через интернет.

На поезде

Из Москвы удобно отправиться на фирменном двухэтажном поезде № 018А «Карелия», который отходит с Ленинградского вокзала. Путь займёт почти 11 часов, цена плацкартного билета — 5860 руб., купейного — 2434 руб. Ночной состав «Карелия» дополнительно комплектуется вагонами до Сортавалы — двумя плацкартными и одним купейным. Из Москвы состав выходит в 21:05, а в Сортавалу прибывает на следующий день в 14:35. Обратно он отправляется в 15:29 и в 8:53 следующего дня прибывает в Москву. Более экономной окажется поездка на прямом поезде № 160В Москва — Петрозаводск, он едет в столицу Карелии чуть больше 21 часа, а место в плацкарте/купе обойдётся в 1600 руб./1764 руб. Через Москву и Петрозаводск идёт 3 поезда на Мурманск:

состав № 226С Адлер-Мурманск (время поездки 12 часов 29 минут, цена плацкартного билета — 1925 руб., а купейного — 2101 руб.).

«Арктика» № 016А (время поездки 16 часов 18 минут, цена плацкартного билета — 2101 руб., а купейного — 3998 руб.).

поезд № 204*С, следующий по маршруту Анапа — Мурманск (время поездки чуть больше 14 часов, цена плацкартного билета — 1961 руб., а купейного — 2218 руб.).

Для тех, кто ценит своё время, подойдёт вариант добраться в Петрозаводск с пересадкой. Речь о поезде № 752А «САПСАН». В Санкт-Петербург доехать им можно всего за 4 часа, к тому же он ходит часто – 10-11 раз в день. Стоимость билетов от 2364 руб.

С точным расписанием движения пассажирских составов можно ознакомиться на портале РЖД.

На автобусе

Ecolines предлагаются рейсовые автобусы из Москвы до Петрозаводска, отправляющиеся в 18:30 ежедневно. Билет стоит от 1520 руб. В пути придётся провести от 20 до 35 часов.

На личном авто

От московской кольцевой до столицы Карелии около 1000 км, при благоприятных условиях их можно преодолеть за 11-12 часов. Часть пути до Новгорода пролегает по трассе М-11, где цена проезда для легковых автомобилей составляет 820 руб., а в ночной период (1:00–6:00) снижается на 20-30%.

Отъехав 580 км от столицы, в Зуево необходимо выехать на автодорогу 49К-05, ориентируясь на указатель «Петрозаводска». Далее проехать Кириши, Волхов и Старую Ладогу, после чего по автомагистрали Р-21 «Кола» ехать уже до Петрозаводска.

Если нет желания пользоваться платными услугами, можно проложить бесплатный маршрут по автодороге М-10 «Россия». При этом нужно быть готовым к простоям на светофорах, сниженной скорости в посёлках и практически легендарной пробке в Вышнем Волочке.

Автостоп и сервисы попутчиков

На BlaBlaCar и аналогичных сервисах можно заказать место в автомобиле по маршруту Москве-Петрозаводск по стоимости в районе 1500 рублей. Такой маршрут достаточно популярный у автостопщиков, для удобства создают даже группы в соцсетях.

На круизном теплоходе

Этот способ подходит для тех, кто располагает средствами и временем. К их услугам комфортабельные каюты теплоходов «Агентства круизных путешествий», «Волго-балтийских путешествий», Водоходъ» и других. Пункт отправления суден — Северный речной вокзал столицы (Москва, 125195). Во время 13-дневного круиза запланированы продолжительные остановки в туристических местах. Путешественники получат возможность погулять по Петербургу, посетить острова Кижи и Валаам и, конечно, побывать в Петрозаводске и других местах. Цена билета стартует с 59 тыс. руб., а с полным пансионом — от 73 тыс. руб.

И, конечно же, есть возможность арендовать яхту для самостоятельного путешествия по Волго-Балтийскому каналу. Это самый дорогой способ, но он оставит незабываемые впечатления. Хотя есть и более бюджетный вариант — обычная рыбацкая лодка с мотором и пару месяцев неспешного плавания по речным просторам родины.

Хельсинки-Петрозаводск

Автобус

В Петрозаводск можно попасть рейсовым автобусом из Хельсинки, который отправляется ежедневно, дважды в день (в 08:00 и 19:00). В дороге автобус 10 часов, стоимость билета 2800 руб.

Автомобиль

Оптимальным маршрутом добраться в Петрозаводск из Хельсинки автомобилем будет проезд по дороге №6 (учтите, что маршрут пересекает границу государства — уточните заранее, какие могут действовать ограничения и учтите возможные временные корректировки) или поезжайте по трассе А-121. Время путешествия – около 9 часов.