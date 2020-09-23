Общая информация

Ладожское озеро на карте находится в северо-западной части России, на стыке Ленинградской области и республики Карелия. Его извилистая береговая линия протянулась на 1570 км.

Ладога, как ласково называют водоем местные жители, является самым крупным пресноводным озером в Европе и вторым по величине в Российской Федерации. Его размеры впечатляют. Площадь поверхности Ладожского озера составляет 17700 км2. А с добавлением к ней всех имеющихся островов суммарная площадь Ладожского озера увеличится еще на 167 км2.

Водоем является судоходным, по нему переправляют свыше 10 миллионов тонн груза ежегодно.

Наибольшая глубина Ладожского озера зафиксирована возле Валаамского архипелага. Достигает она 230 метров. Из Ладожского озера вытекает река Нева, являющаяся связующей артерией между карельским водоемом и Финским заливом.

Питание водоема осуществляется за счет 35 впадающих в него рек. 838 км3 – объем воды в Ладожском озере. На берегах водоема расположены небольшие населенные пункты: Лахденпохья, Питкяранта, Приозерск, Новая Ладога, Шлиссельбург. И административный центр Сортавала – исторический город на Ладожском озере республиканского значения.

Интересен тот факт, что северное и восточное побережье озера, находящиеся на территории Карелии, относятся к районам Крайнего Севера, хотя местный климат ничуть не прохладнее петербургского.

Ладожское озеро в истории

Первые упоминания о Ладоге датируются 1228 годом. В древнерусских летописях того времени водоем называют «великим озером Нево», а в скандинавских сказаниях его именуют «Альдога».

Для России озеро всегда имело важное стратегическое значение:

Оно являлось значимым связующим звеном водного маршрута «из варяг в греки».

Здесь базировались торговые суда и военный флот Новгородского княжества.

На Ладоге разворачивались самые важные ожесточенные бои времен Северной войны.

Юго-западная часть озера стала настоящей «Дорогой жизни» для оккупированной фашистскими войсками Карелии и блокадного Ленинграда. Это единственный путь, по которому доставлялись жизненно необходимые лекарственные средства и продукты питания жителям, находившимся в оккупации.

Природа Ладожского озера

Живописная природа Ладоги, безусловно, ее главная достопримечательность. Прибрежные каменистые склоны покрыты густой растительностью и лесными массивами, представленными преимущественно хвойными породами деревьев. Опушки ельников летом разукрашены цветущими аконитами. Восточные берега укрыты широкими песчаными пляжами с высокими дюнами, на которых горделиво возвышаются мачтовые сосны. Южную часть озера дополняют 3 изумительно красивых залива, которые сами по себе являются бесценными природными памятниками.

Над водной гладью водоема возвышается более 600 скалистых островов, разграниченные небольшими проливами. Это, так называемые, шхеры Ладожского озера, придающие природе края дополнительное очарование.

Фауна Ладоги представлена, в основном, таежными животными: в прибрежных зонах можно часто встретить лисиц, медведей, лосей, волков, зайцев, куниц. Острова, раскинувшиеся по всей территории озера – настоящий рай для птиц. Временно или постоянно здесь обитает более 200 видов пернатой фауны.

На скалистых берегах водоема любят отдыхать ладожские нерпы – единственные представители ластоногих в этом водоеме. Отличительной особенностью ладожских нерп является их окрас: все тело у них покрыто узорами из небольших светлых колец. Это редко встречающееся млекопитающее внесено в Красную книгу России.

В водоеме водится более 50 видов рыб, в основном сиговых, карповых и лососевых пород. Воды Ладоги предоставляют комфортное пристанище для ерша, корюшки, форели, леща, плотвы, налима, миноги, сиги. Но основная промысловая рыба – судак. Северные районы славятся обилием редких рыбных пород: балтийского осетра и стерляди.

Помимо природных красот Ладогу окутывает мистический ореол тайн и легенд. Здесь можно стать свидетелем необычных природных явлений. В ясную, безветренную погоду нередко можно наблюдать миражи, явление более распространенное для пустынь. Над водной гладью внезапно проявляются очертания гигантских кораблей, величественных зданий, уединенных островов.

Бронтиды – еще одно редкое явление, характерное для здешних мест. На прибрежных участках и над всей озерной гладью разносится мощный гул, сопровождающийся сильными волнами и подземными толчками. Ученые объясняют такое необычное природное явление тектоническими сдвигами на дне озера.

Отдых на Ладожском озере

Ладожское озеро – визитная карточка Карелии популярное туристическое место на карте России – отсюда начинается множество экскурсионных маршрутов для изучения красот карельского края и его самобытной культуры. По своей туристической привлекательности карельская Ладога ничуть не уступает Байкалу. Ежегодно она очаровывает и влюбляет в себя тысячи туристов своей неповторимой северной красотой.

Местные пейзажи испокон веков вдохновляли русских художников. Полюбоваться Ладогой можно на картинах Рериха, Шишкина, Куинджи.

Чтобы поближе познакомить туристов с уникальной экосистемой, на побережье организован национальный парк «Ладожские шхеры» с общей площадью в 120 тысяч гектар. Прогулки по живописному парку осуществляются на парусных ялах.

Рыбалка на Ладожском озере – сплошное удовольствие. За счет богатой ихтиофауны ни один рыбак не уходит с водоема без добротного улова. И с успехом рыбачить здесь можно круглый год: летом с берега или из лодок, а зимой прямо со льда.

На берегах озера в мшистом подлеске в изобилии растут грибы и ягоды, поэтому в районе особой популярностью пользуются пешие походы по «злачным» местам.

Широко известен водоем и среди любителей водного туризма. Ежегодно непокорные воды Ладоги привлекают сотни экстремалов для сплавов на байдарках и катамаранах. Когда водная гладь скрывается под толстым слоем льда, на ней обустраивают катки под открытым небом, а на покрытых снегом скалистых берегах формируют лыжные трассы.

На протяжении последних 20 лет на трассе, проложенной вдоль извилистой береговой линии озера, проводится ежегодное международное ралли «Ладога-Трофи». В заездах могут участвовать все желающие, но после предварительной регистрации. Культурно-познавательный отдых на Ладожском озере обязательно должен включать посещение следующих уникальных объектов историко-культурного наследия:

остров Валаам;

монументальный комплекс и музей, посвященный спасительному маршруту «Дорога жизни»;

2 средневековые крепости Орешек в Шлиссельбурге и Корела в Приозерске;

Осиновецкий маяк на Ладожском озере, девятый в списке самых высоких навигационных маяков мира.

Как добраться

На озере отсутствует регулярное пассажирское сообщение. До берегов Ладоги проще всего добираться через столицу Карелии, город Петрозаводск. От местного автовокзала ходит множество рейсовых автобусов и маршрутных такси в сторону побережья.

Из Санкт-Петербурга с автовокзала №2 регулярно ходят автобусы до Сортавалы, Новой Ладоги и Приозерска, откуда рукой подать до озера. С Финляндского железнодорожного вокзала отправляются пригородные поезда до станции «Ладожское озеро».

Большинство домов отдыха и туристических баз предоставляют своим постояльцам трансфер от вокзала до места отдыха.

Из Москвы и Санкт-Петербурга часто организуются туристические круизы на острова Валаам и Коневец.