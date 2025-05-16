8:20 - встреча группы и сбор на ЖД вокзале города Сортавала (Для тех, кто не может начать тур в Сортавала, имеется возможность выезда в 4:00 утра из Петрозаводска на нашем автобусе, без доплаты). 8:40 - завтрак в кафе. 9:10 - 10:50 - обзорная экскурсия по городу Сортавала с посещением основных достопримечательностей города. 11:00 - отправление на метеорах на остров Валаам. 11:50-16:50 - прибытие на Валаам, обзорная экскурсия по центральной усадьбе монастыря, выступление мужского хора, обед в монастырской трапезной. 16:50 - 17:50 - обратный путь на метеоре в Сортавала. 18:15 - заселение в гостиницу, ужин, свободное время и отдых.

Добро пожаловать в Карелию! Наше путешествие начинается с города Сортавала. Наш гид встретит вас с табличкой «Золотое кольцо Карелии» у главного входа на ж/д вокзал Сортавала. Начиная с 8 утра, здесь

Добро пожаловать в Карелию! Наше путешествие начинается с города Сортавала. Наш гид встретит вас с табличкой «Золотое кольцо Карелии» у главного входа на ж/д вокзал Сортавала. Начиная с 8 утра, здесь будет дежурить наш автобус, в который можно будет сразу после прибытия убрать вещи.

Завтракаем в кафе и отправляемся на экскурсию в Сортавала – местные жители не склоняют название этого города и очень обижаются, когда кто-то это делает. Вот он национальный колорит! Это один из двух российских городов, имеющих шведские корни (второй – Выборг). Здесь и архитектура – невероятное смешение культур – шведской, финской, советской, российской.

Обзорная экскурсия по городу и осмотром потрясающих памятников северного модерна. Только посмотрите, какая красота: здание народной школы, построенной в 1929 году в стиле неоклассицизм; гостиница «Сеурахуоне», возведенная в 1908 году, где останавливался Николай Рерих; Дом Леандера (1905 год); здание Финского банка, возведенное в 1915 году, в котором каждая деталь сообщает о неприступности и надежности банка; Дом купцов Сийтонен — типичный северный модерн 1907 года постройки; Ратуша, возведенная в 1882 году — одно из самых красивых зданий: башенки, резные коньки, нежно-розовый цвет, с резьбой и рамами белого цвета, будто кружевную салфетку накинули сверху; Деревянное пожарное депо 1888 года постройки; Дом с фонарем, построенный в 1920 году и принадлежавший Хельсинкскому акционерному банку — формой напоминает стеклянный шприц; и конечно же Храм Николая Чудотворца. Возведен на деньги петербургских купцов в 1873 году. Выстроен в русском стиле. Сегодня главный городской храм Сортавалы.

Едем на причал — там нас ждут быстроходные кометы, которые помчат нас на первый святой остров нашего приключения – остров Валаам.

До святого острова не так далеко – всего 22 километра. Кстати, а вы знали, что в Ладоге, единственном пресноводном водоеме России, водятся нерпы – небольшие черные тюлени? Недаром говорят, что Ладога – это почти море.

И вот он – святой остров Валаам. Природа словно специально создала его подальше от берега. Это Кижи тесно связаны с берегами и близлежащими деревнями. Валаам другой. Он создан для уединения, для того, чтобы быть подальше от цивилизации.

Прибываем в Монастырскую бухту. Здесь нас ждет пешеходная экскурсия по центральной усадьбе монастыря. Мы посетим Спасо-Преображенский собор, где находятся мощи святых преподобных Сергия и Германа — основателей обители. И какой святой остров без концерта творческого коллектива! На этот раз для нас споют певчие мужского ансамбля «Валаам».

Насладившись красотой церковного песнопения, мы переедем на «Метеоре» в Никоновскую бухту. Здесь нас уже заждался постный обед в трапезной, приготовленный в стенах монастыря.

И снова в путь. Экскурсия «Новый Иерусалим» откроет неизвестные фрагменты истории острова. Мы посетим Воскресенский скит. Далее по лесной дороге прогуляемся до рукотворного Гефсиманского сада, где расположен уютный Гефсиманский скит с деревянной церковью Успения Пресвятой Богородицы. Заканчивается экскурсия на Елеонской горе, где открывается один из самых поэтичных видов на Ладогу.

Валаам лечит – и тело и голову. Здесь спокойно и умиротворенно. И можно отдохнуть от мирской суеты. Недаром здесь часто любят бывать и президент Владимир Путин, и патриарх Кирилл.

Вот и пора нам в обратный путь. Из Никоновской бухты «Метеор» несет нас обратно в славный город Сортавала.

После такого насыщенного дня, самое время заселиться в гостиницу. Нас ждет ужин и отдых в гостинице.

Обратите внимание!

Так как наша поездка - трехдневная, в случае отмены Валаама в первый день, мы попробуем его организовать во второй или третий день. Экскурсионные дни будут заменены местами. В таком случае, Вам нужно будет отменить билеты на ретропоезд (если кто-то их приобритет заранее), РЖД взымает минимальный сервисный сбор при отмене билета, деньги практически в полном объеме будут возвращены.

Но, может возникнуть ситуация, когда шторм идет несколько дней и даже во второй и третий день на Валаам попасть не получится. В таком случае, экскурсионная поездка на Валаам будет заменена на равноценную по стоимостным затратам экскурсию "Экскурсия на водопад Белые Мосты (Юканскоски) на автомобиле УРАЛ + посещение месторождения гранатов-альмадинов с их добычей + обед".

Мы являемся официальным туроператором и сотрудничаем только с единственным лицензированным перевозчиком на остров Валаам - Паломнической службой Валаамского монастыря. Официальное письмо о причинах отмены рейсов мы получаем в течении дня (до 17:00), в который произошла отмена и в случае чего, Вы сможете его запросить у нас. Мы не работаем с частными катерами и нелицензированными перевозчиками, так как это представляет угрозу для жизни и здоровья, а также является нарушением законодательства.

Для нас отмена экскурсии на Валаам - не менее грустное событие, чем для Вас - уважаемых гостей. Мы заранее бронируем автобус и рабочий день гида и в любом случае платим за их фрахт / простой, соответственно несем убытки от отмен по погодным условиям. Мы прекрасно понимаем, как это может быть обидно, особенно если посещение святого острова Валаам - было единственной целью Вашей поездки в Карелию. Мы постараемся сделать все, чтобы этот день не пропадал в пустую.

Заранее спасибо за Ваше понимание! Рады быть честными и стараться для Вас!