Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
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Руны Приладожья - тур на 3 дня в Сортавала

от 55 500 ₽ за взрослого
Загрузка актуальных дат...
30.05–30.08сезонность
0 отз.
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Детали тура

  • Продолжительность:
    Дней: 3
    Ночей: 2
  • Тур начинается: Сортавала, 08:30 (Для тех, кто не может начать тур в Сортавала, имеется возможность выезда в 4:00 утра из Петрозаводска на нашем автобусе, без доплаты)
  • Тур заканчивается: Петрозаводск, 21:00
  • Что включено: 3 завтрака, 3 обеда, 3 ужина, работа экскурсовода, проживание в гостинице, все входные билеты по программе, транспортное обслуживание на автобусе, катера для экскурсии по Ладожским шхерам, метеор на Валаам.
  • Что посетим: Сортавала, Водопады Ахинкоски, Рускеала, Валаам, Ладожские шхеры
Руны Приладожья: святой остров Валаам, мраморный каньон Рускеала, парк Викингов, Ладожские шхеры на катерах, гора Паасо и многое другое!

Проведите 3 незабываемых дня в Сортавала: святой остров Валаам, мраморный каньон Рускеала, парк Викингов, Ладожские шхеры на катерах, гора Паасо и многое другое!

Включена гостиница в Сортавала, завтраки, обеды и ужины, вся экскурсионная программа. Отличный вариант для тех, кто хочет познакомиться с этим удивительным краем - Северным Приладожьем!

Самый подходящий поезд под тур: Москва-Сортавала 160В с прибытием в 8:19. Купить ЖД билеты онлайн, быстро и удобно, можно на Яндекс.Путешествиях. Он идет из Москвы, в т.ч. через Петербург.

Обратные билеты нужно приобретать на любой поезд после 21:00 из Петрозаводска. Самый комфортабельный и оптимальный вариант: Петрозаводск-Москва 017А с отправлением в 22:00. Купить ЖД билеты онлайн, быстро и удобно, можно на Яндекс.Путешествиях.

День 1. Святой остров Валаам и старинная Сортавала

8:20 - встреча группы и сбор на ЖД вокзале города Сортавала (Для тех, кто не может начать тур в Сортавала, имеется возможность выезда в 4:00 утра из Петрозаводска на нашем автобусе, без доплаты). 8:40 - завтрак в кафе. 9:10 - 10:50 - обзорная экскурсия по городу Сортавала с посещением основных достопримечательностей города. 11:00 - отправление на метеорах на остров Валаам. 11:50-16:50 - прибытие на Валаам, обзорная экскурсия по центральной усадьбе монастыря, выступление мужского хора, обед в монастырской трапезной. 16:50 - 17:50 - обратный путь на метеоре в Сортавала. 18:15 - заселение в гостиницу, ужин, свободное время и отдых.

Добро пожаловать в Карелию! Наше путешествие начинается с города Сортавала. Наш гид встретит вас с табличкой «Золотое кольцо Карелии» у главного входа на ж/д вокзал Сортавала. Начиная с 8 утра, здесь

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День 2. Ладожские шхеры на катерах, галерея Кронида Гоголева, крепость-музей Викингов - Бастионъ, древнее городище - гора Паасо!

9:00 - завтрак в гостинице. 9:30 - 11:30 - экскурсия на катерах по Ладожским шхерам с выходом на самый большой и высокий остров в системе сортавальских шхер. 11:45 - 12:45 - посещения галереи Кронида Гоголева. 13:00 - 13:40 - обед. 14:00 - 16:00 - экскурсия в крепость-музей Викингов "Бастионъ". 16:00 - 18:30 - экскурсия на гору Паасо с панорамными видами и в Парк Ваккосалми (гора Кухавуори). 18:30 - отдых в гостинице, ужин.

С добрым утром, дорогие гости! Завтракаем и отправляемся в место невероятной красоты - прогулка на катерах по Ладожским шхерам.

Северное Приладожье – совершенно необычный, самобытный и безумно живоп

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День 3. Ретропоезд, мраморный каньон Рускеала, ужин в саамском чуме!

8:45 - завтрак, освобождение номеров в Сортавала. 09:30 - отправление на Рускеала на автобусе, желающие могут поехать на ретропоезде (10:05 ЖД Сортавала - Рускеала, поезд прибывает на каньон в 11:20, для уважаемых гостей будет проведена полная экскурсия, но свободного времени будет на 35 минут меньше, чем у гостей, которые едут на автобусе). 10:45 - прибытие на Рускеала, обзорная экскурсия (1,5 часа). Свободное время. 13:45 - обед. 14:15 - посещение тохминских водопадов. 18:45 - прибытие на ужин в северном саамском чуме. 20:30 - прибытие в Петрозаводск.

С добрым утром! Впереди нас ждет удивительная Карелия! Позавтракали – в путь!

Мы отправимся на одну из главных жемчужин Карелии — мраморный каньон Рускеала, Все желающие могут отправиться туда на рет

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Гостиницы
Сортавала

Сортавала

Сортавала - небольшой и уютный город на берегу Ладожского озера. Вы разместитесь в одной из этих гостиниц: Ладога, Сортавала, Пийпун Пиха, Каунис.

Достопримечательности
Сортавала
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Бронирование тура
  1. Заполните заявку на выбранный тур: даты, количество туристов, номера и места в автобусе (при возможности выбора).
  2. В личном кабинете после оформления заказа внесите ФИО и ДР всех участников.
  3. Оплатите заказ (от 20%) и получите ваучер на тур.
  4. ВАМ ПОДАРОК! Для всех туристов, купивших тур или экскурсию на нашем сайте - скидка 10% по ваучеру (билету) на ВСЕ сувениры в наших магазинах (пр. Ленина 5, пр. Ленина 26), а также на всю продукцию (калитки, рыбники, десерты, чай, кофе) нашего кафе национальной кухни - Калиточной и нашей карельской Чайной - Фурындальная.

До встречи в Карелии!

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Отзывы

Прилетели в Карелию .Благодаря этому агентству посмотрели Петрозаводск и съездили на золотое кольцо Карелии .Рекомендую.Все четко и собрано .За день предупреждают о экскурсии и высылают все данные для встречи

Всем доброго времени суток!!! Отпуск закончился, но осталось тепло на душе от очередного посещения Карелии!! Третий раз приезжаем в гости и снова не хочется расставаться, и опять уезжаем с чувством, что только началось знакомство с удивительным краем!! Нет смысла перечислять места, где мы были, для этого нужно приехать в Петрозаводск и с него начать знакомиться с Карельской землёй, суровой и величественной, милой и очень трогательной!! И неудивительно, что наши гиды Анна, Андрей и Роман с такой любовью рассказывают о Карелии!! Огромная благодарность туристической фирме "Золотое кольцо Карелии" за отличную организацию наших путешествий и незабываемые впечатления от увиденного!! От души желаем вам добра и дальнейшего процветания! И до новых встреч! Сергей и Евгения Воронины

Всем здравствуйте🤗 25 июня впервые побывала в парке Рускеала, в компании вашей турфирмы🌞наш замечательный гид Андрей,вложил в мою голову знания и впечатления, теперь я могу рассказать,что я была на каньоне,но с элементами истории!☝🏻Автобус комфортный, гид заботился о том ,чтобы мы поели,попили и остались довольны экскурсией🙏🏻на пути к парку слушали стихи,песни,исторические факты и что можно еще посмотреть в нашей прекрасной Карелии❤спасибо за работу,опыт путешествия, знания и невероятные виды и красоты,которые останутся в моем сердечке навсегда😌

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