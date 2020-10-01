Есть в Карелии удивительное место. Место притяжения и силы, тайн и загадок. Гора Воттоваара – русский Стоунхедж, таинственная Гиперборея, самое мистическое место Карелии – имен много, но суть одна.

Да и название – Воттоваара, согласитесь, волнует и настраивает на мистический лад. Скорее даже отводит к древним рунам карельской земли, точнее, земли саамов, которые жили здесь прежде. Словно песня льется – Вооооттовааара!!! Кстати, «ваара» переводится с саамского как «гора», а «вотто» — победить, одолеть.

В общем, гора Победы, ну или победить Гору. Но есть у нее и другое прозвище – Смерть-гора. Никто не знает, с чем оно связано. То ли с недалекой историей: рассказывают, что финны где-то в этих местах разгромили отряд красноармейцев. То ли с какими-то древними языческими традициями. А возможно просто с желанием придать загадочному месту еще большей загадочности.

Место это действительно более чем интересное. Стоит туда подняться – мир переворачивается. Воздух, природа, камни-валуны, столетние деревья-уродцы, атмосфера вокруг – словно попадаешь на какую-то другую планету с драконами и великанами. Кажется, что если бы хоббит Фродо с Горлумом показались из-за поворота – это никого бы не удивило. Или если бы камень вдруг обернулся головой витязя-великана, вросшего в землю. Подходят для этих мест такие картинки.

От видов здесь действительно захватывает дух. Помните то чувство, когда стоишь на краю небоскреба? Не помните? Не стояли? В общем, здесь что-то похожее. Сердце уходит в пятки так, что обратно его не достанешь, пока не спустишься вниз. А может здесь был эпицентр вселенского шабаша и сюда слетались все потусторонние силы? Почему нет… обстановка вокруг такая, что декораций не надо. Чушь, скажете? Стоит раз побывать на Воттовааре, и не такие мысли полезут в голову.

Так что же такое Воттоваара? Кто наградил ее такой славой? Что там у нас говорят справочники?

В первую очередь, это гора, а точнее, самая высокая возвышенность средней Карелии – высота 417 метров. Расположена в Муезерском районе Карелии. Площадь – шесть квадратных километров. Городов и деревень рядом нет, самый ближайший населенный пункт – поселок Суккозеро (есть в Карелии и такие названия) – расположен в 20 километрах от возвышенности. В 2011 году Воттоваара официально, на уровне правительства Карелии, была объявлена ландшафтным памятником природы.

Казалось бы, камни – что может быть древнее, но заговорили о горе буквально вчера – в конце 1970 годов. Местный краевед Сергей Симонян обратил внимание на бесчисленное число огромных валунов на горе, многие из которых составляют весьма любопытные и непонятные композиции. Кто это сделал? Что это? Зачем это? – видимо, подумал Симонян. Поиски ответов на эти вопросы заинтересовали многих.

Тайны Воттоваары

В 1990-е годы ученые, которые провели здесь исследование, признали, что у камней могло быть культовое предназначение и принадлежность к древнему народу саамов. Что саамы могли использовать эти камни для каких-то своих обрядов. Камни-то здесь ой непростые – недаром что сейды, недаром что русский Стоунхедж. Действительно, многие огромные валуны причудливым образом стоят на маленьких камнях. Есть и совсем удивительные формы – например, практически ровный каменный прямоугольник-бассейн. Что это? Неужели природа баловалась? Если человек, то как он это сделал? А может это сделали таинственные гиперборейцы?

Ученые полагают, что около 9 тысяч лет назад здесь произошло мощное землетрясение, в результате которого и мог образоваться этот памятник. После землетрясения в центре горы возник и уникальный каменный амфитеатр, усеянный крохотными озерками, болотом и скалами. Интерес к Воттовааре продолжает расти. Интересоваться горой начали не только ученые-археологи, но и представители мистических течений, а также экстрасенсы, которые считают гору местом силы и энергии. Именно здесь, уверены они, как нигде сильна связь с космосом. И вот уже заговорили про Воттоваару, как мост в другой мир, или коридор во Вселенную. Рассказы и свидетельства о летающих здесь НЛО и необъяснимых свечениях и звуках только укрепляют веру в это. И все же не шанс встретиться с пришельцами влечет туристов сюда, в место, где нет больших туристических потоков из-за удаленности горы и плохой дороги.

Влекут сюда людей святилища и алтари, огромные сейды – валуны, опирающиеся на мелкие камни, - лабиринты, сама природа – карликовая, словно заколдованная злой старухой. А еще так называемая «лестница в небо» - 13 ступеней, по поводу происхождения и назначения которых придумана масса легенд. Если все это сделали люди, то что они делали здесь, вдали от жилищ, ведь ученые не нашли ни на горе, ни у ее подножия следов пребывания древнего человека.

По одной из версий, Воттоваара находится на пути миграции оленей, да и другой дичи и рыбы вокруг всегда было предостаточно. Вполне возможно, что древние охотники-саамы поклонялись этим камням-идолам, приносили им дары в надежде на удачную охоту и рыбалку. Но это лишь одна из версий. И никто точно не знает, кто все же создал этот русский Стоунхедж. Мнения ученых разделились – одни считают, что сама природа – ледник или землетрясение – творец этого чуда, другие уверены, что оно дело рук древней цивилизации. Как бы то ни было, но, наверное, именно эта таинственность Воттоваары, которая не хочет раскрывать свои секреты, делает ее такой привлекательной для всех, кто жаждет приключений.