Туры в Кижи

Кижи — остров в Онежском озере, который привлекает внимание туристов зачет своей величественности, спокойствия и возможностью увидеть своими глазами один из крупнейших российских музеев под открытым небом. Кижский погост стал объектом, который находится под охраной ЮНЕСКО. Остров рад приветствовать посетителей в любое время года и при любой погоде.

Именно поэтому мы подготовили для вас авторские туры в Кижи, которые понравятся всем путешественникам. Каждый найдет для себя что-то интересное: мы можем предложить индивидуальные, семейный и групповые туры.