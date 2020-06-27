В нашем обзоре этой уникальной экологической зоны Петрозаводска, мы приведем общую информацию по этим местам, объясним как туда добраться и предоставим большое количество фотоматериала, для того, чтобы Вы, уважаемые жители города и гости нашей столицы, смогли с легкостью посетить эти красивые места.

Как добраться и режим работы

Проход на территорию Ботанического сады и на Чертов стул c недавнего времени ПЛАТНЫЙ! Актуальные цены изучайте на официальном сайте: http://hortus.karelia.ru/?id=74

Охраняемая территория Ботанического сада доступна для посетителей с 9:00 до 17:00, каждый будний день. В выходные и праздничные дни попасть в Ботанический сад получится только по предварительной записи (касательно организации экскурсий и фотосессий, просто погулять можно и без предварительной записи). При этом посещение урочища «Чертов стул» и прогулка вокруг Ботанического сада доступна в любой день и любое время, при соблюдении правил посещения территории Ботанического сада (в 370 гектаров).

Добраться к этой территории можно из центра Петрозаводска на автобусных маршрутах №8, №23, №4 (не все, только которые идут в Соломенное) и №27, остановка «Магазин у понтонного моста». Далее нужно пешком перейти понтонный мост мимо церкви Сретения, повернуть направо и по улице Ботанической (или Пришвина, по Ботанической получается быстрее) выйти к Ботаническому саду (около 2 километров). На своем автомобиле по улице Пришвина можно подъехать прямо к саду, но только в рабочее время, в остальных случаях проезд закрыт. Кроме того, есть возможность заказа такси, по стоимости от 180 рублей из центральной части города. Телефон такси: +7 (8142) 76-14-14.

Район Соломенное

Решив посетить это уникальное место, в-первую очередь, Вы проезжаете мимо одного из удаленных районов города Петрозаводска — района Соломенное. Исторически, это деревня, которая в советское время вошла в состав города и теперь является его неотъемлемой частью. Для нас этот район интересен 2 местами (не считая нашей цели, конечно): Церковью Сретения Господня в Соломенном и понтонным мостом, откуда открывается панорама на тридцати километровый Петрозаводск.

Соломенное — один из важных районов города, который находится вместе слияния озера Логмозеро с петрозаводской губой Онежского озера. Здесь находится лесопильная фабрика, а также стоит одна из старейших церквей Петрозаводска. район преимущественно расположен на скалах, что создает неповторимые живописные виды. Для того, чтобы попасть к Ботаническому саду, мы будем должны пройти через понтонный мост Петрозаводска. На нем любят собираться местные рыбаки, ведь слияние 2-ух озер, а также близость впадения реки Шуя в Логмозеро, собирают здесь большие стаи разнообразной рыбы, которую довольно удобно ловить прямо с моста.

Церковь Сретения Господня

Церковь Сретения Господня в Соломенном, которая стоит уже на том берегу, построена в 1775 году из камня, на деньги мецената Олонецкой губернии И.Я. Кононова. Иконостас расписывал также карельский мастер Кайдалов. В 1931 году советская власть закрыла церковь и лишь в 1996 году она была вновь открыта для прихожан. Также церковь известна тем, что ее посещал президент РФ Владимир Путин, на Богослужении в честь Рождества.

Церковь стоит на красивой скале, что также придает ей величия и делает виды на церковь довольно живописными. Весь район расположен на таких скалах, а чуть подальше, в районе Ботанического сада, образуется скальная порода вулканического происхождения, что дает разгадку образования «Чертового стула».

Важно понимать, что геологическое происхождение данного места куда сложнее, чем мы здесь описываем и получить наиболее полную информацию можно у профессиональных экскурсоводов Ботанического сада, заказав экскурсию.

Кроме того, когда Вы будете идти по понтонному мосту, обратите внимание на Онежскую губу и полюбуйтесь чудесной панорамой на город Петрозаводск. Он начинается с Севера, как раз из Соломенного и впереди у него 30 километров очень красивого городского строительства, которые отлично наблюдаются с понтонного моста Соломенного.

Вход и красоты Ботанического сада

Пройдя еще около 1,2-1,5 километров, Вы попадаете на красивую лесную дорогу, ведущую прямо к Ботаническому саду. Уже этих дорог вполне достаточно для того, чтобы сюда приезжать: очень живописные деревья и полянки, в сочетании с романтикой лесных дорог позволяют не спеша гулять и думать о своем, полностью расслабляясь в окружающей природе.

В итоге Вы попадаете ко входу в ботанический сад, где вашему взгляду предстанет интересная композиция: «Лабиринт» северных народов, именно такие лабиринты расположены по всему Русскому Северу и хранят многие тайны жизни и быта, а также философии древних людей.

Все это находится на большой поляне, где стоят также административные здания и растут очень красивые сосны. Ограниченный доступ лишь «за забор», гулять по тропинкам и походить мимо на «Чертова Стула» Вам не запрещается в любое время.

Вход на территорию сада виден сразу. Если Вы попадете туда в часы работы, то просто проходите через калитку и, оплатив входной билет, наслаждайтесь великолепием природы и людей, которые ежедневно ухаживают за данным местом. Сам сад не очень большой, но очень ухоженный и красивый.

Кроме того в саду есть теплицы, небольшой питомник кустов и деревьев (на территории теплиц и питомников можно приобрести саженцы тех растений, которые смогли акклиматизировать в коллекциях в Ботаническом саду), красивый ландшафтный дизайн, повсюду стоят скамеечки для отдыха, есть скульптуры из дерева. По этому месту очень приятно гулять, а также здесь очень много идей для фотосессии. Кроме того, здесь просто потрясающие контрасты времен года, буквально каждый здесь найдет место, в котором его душа будет отдыхать.

«Чертов стул»

Вдоволь нагулявшись по территории сада, Вы можете отправиться к урочищу и скале «Чертов стул». Надо всего лишь пройти еще около 1 километра (7 минут ходьбы) дальше по лесной тропинке, мимо небольших полянок и подъемчиков со спусками.

Совсем скоро Вы увидите поляну побольше и табличку на дереве: урочище «Черный стул». Это очень красивое место, с которого открывается потрясающий вид на город Петрозаводск, а также можно увидеть саму скалу, высотой около 20 метров.

Сама скала обладает мистической силой и большой энергетикой. В скале есть вырез, который очень сильно напоминает сидение. В 2008 году Академия Наук признала урочищем Чертового Стула береговую линию, горизонтальную террасу и гору Большая Ваара.

Ну а виды на Петрозаводск, столицу Карелии, город в котором 300 000 человек проживают на клочке земли, растянувшемся вдоль Онежского озера на 30 километров, просто захватывают воображение и перехватывают дыхание. Здесь можно провести много часов, наблюдая разницу между тишиной природы и энергией города, визуально ведь редко где такое возможно.

Если Вам показалось сложным самостоятельно организовать это мини-путешествие, то Вы всегда можете заказать экскурсию в самом Ботаническом Саду.

В рамках экскурсий от нашей компании, Вы можете заказать пешеходную экскурсию по центру Петрозаводска, или большую обзорную экскурсию на автомобиле, в которое входит посещение Сретенской церкви. Все экскурсии нашей компании Вы можете изучить здесь. Оставляйте Ваши комментарии, задавайте вопросы, всегда рады помочь и принять «спасибки» 🙂

Всего доброго, Ваше «Золотое кольцо Карелии»!