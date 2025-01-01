8:00 - отправление на экскурсию из Петрозаводска; 13:00 - прибытие в Оятевщину, переправа на остров на судне с воздушной подушкой; 13:10 - 15:00 - экскурсия на острове Кижи и свободное время; 17:00-18:00 - обед в Медвежьегорске (включен в стоимость); 21:00-21:30 - возвращение в Петрозаводск.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ! Этот маршрут - единственный вариант гарантированно попасть на остров Кижи в период, когда закрыта навигация на остров Кижи на метеорах из Петрозаводска (то есть с 15 ок

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ! Этот маршрут - единственный вариант гарантированно попасть на остров Кижи в период, когда закрыта навигация на остров Кижи на метеорах из Петрозаводска (то есть с 15 октября по 15 мая). В связи с глобальным потеплением, в последние 3 года лед в на Онежском озере не встает и всю зиму мы ездим именно по этому маршруту. В период с 15 октября по 15 мая это единственный гарантированный и безопасный способ попасть на остров Кижи. По пути - интереснейший район Карелии - Заонежье и огромное количество историй.

В программе экскурсии «Путешествие в Заонежье с посещением острова Кижи»:

Обзорная экскурсия по основной экспозиции музея, во время которой гостей ждет знакомство с жемчужиной русского деревянного зодчества — Кижским архитектурным ансамблем. Во время экскурсии Вы осмотрите уникальные многоглавые храмы и иконописное убранство Покровской церкви Кижского погоста, войдете в дом заонежского крестьянина, узнаете, как и чем жили эти люди, увидите церковь Воскрешения Лазаря — старейшую в России, которая почиталась как православная святыня.

В стоимость тура включено посещение основной экспозиции музея «Кижи», а именно осмотр внешнего вида всех памятников на острове, а также посещение интерьеров церкви Покрова Пресвятой Богородицы и дома Ошевнева из д. Ошевнево.

Обратите внимание: обед включен в стоимость, он будет уже после Кижей, в столовой города Медвежьегорск, примерно в 17:00-18:00.

Кафе на острове работает только летом, просьба брать с собой чай и бутерброды / еду, перекус, так как обед поздний.

Отправление на экскурсию в 8:00. Возвращение в Петрозаводск в 21-21:30.