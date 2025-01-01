Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
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Путешествие на остров Кижи через Заонежье

7 900 ₽ за взрослого Загрузка дат... Круглый годсезонность
33 отз.
Программа Стоимость Групповые даты Индивидуально В подарок
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Детали экскурсии

  • Продолжительность:
    13 часов
  • По каким дням:
    пятница
  • Начало экскурсии: 8:00, ротонда на набережной Петрозаводска (Еремеева, 1).
  • Что включено: Транспортное обслуживание на автобусе по маршруту, работа гида по маршруту, транспортное обслуживание на судне с воздушной подушкой или на катере (в зависимости от ледовой обстановки) по маршруту Великая губа/Оятевщина - Кижи - Великая губа/Оятевщина, входные билеты с экскурсией на острове Кижи, обед в Медвежьегорске.
Путешествие на остров Кижи из Петрозаводска через Заонежье

У вас есть уникальная возможность в течение одного дня увидеть одно из самых живописных и красивейших мест Карелии — Заонежье и посетить жемчужину Русского севера — остров Кижи.

Автобусная экскурсия из Петрозаводска до деревни Оятевщина познакомит вас с интересными фактами из истории края, его традициями, природой и примечательными местами Заонежья.

Далее, из Оятевщины, вас ждет поездка на остров Кижи на судне на воздушной подушке «Хивус» или на катере, по прибытию вы познакомитесь с одним из главных визуальных символов России — архитектурным ансамблем Кижского погоста. В рамках экскурсионной программы по острову Кижи вас ждет обзорная экскурсия по основной экспозиции острова.

Путешествие в Заонежье зимой с посещением острова Кижи

8:00 - отправление на экскурсию из Петрозаводска; 13:00 - прибытие в Оятевщину, переправа на остров на судне с воздушной подушкой; 13:10 - 15:00 - экскурсия на острове Кижи и свободное время; 17:00-18:00 - обед в Медвежьегорске (включен в стоимость); 21:00-21:30 - возвращение в Петрозаводск.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ! Этот маршрут - единственный вариант гарантированно попасть на остров Кижи в период, когда закрыта навигация на остров Кижи на метеорах из Петрозаводска (то есть с 15 октября по 15 мая). В связи с глобальным потеплением, в последние 3 года лед в на Онежском озере не встает и всю зиму мы ездим именно по этому маршруту. В период с 15 октября по 15 мая это единственный гарантированный и безопасный способ попасть на остров Кижи. По пути - интереснейший район Карелии - Заонежье и огромное количество историй.

В программе экскурсии «Путешествие в Заонежье с посещением острова Кижи»:

Обзорная экскурсия по основной экспозиции музея, во время которой гостей ждет знакомство с жемчужиной русского деревянного зодчества — Кижским архитектурным ансамблем. Во время экскурсии Вы осмотрите уникальные многоглавые храмы и иконописное убранство Покровской церкви Кижского погоста, войдете в дом заонежского крестьянина, узнаете, как и чем жили эти люди, увидите церковь Воскрешения Лазаря — старейшую в России, которая почиталась как православная святыня.

В стоимость тура включено посещение основной экспозиции музея «Кижи», а именно осмотр внешнего вида всех памятников на острове, а также посещение интерьеров церкви Покрова Пресвятой Богородицы и дома Ошевнева из д. Ошевнево.

Обратите внимание: обед включен в стоимость, он будет уже после Кижей, в столовой города Медвежьегорск, примерно в 17:00-18:00.

Кафе на острове работает только летом, просьба брать с собой чай и бутерброды / еду, перекус, так как обед поздний.

Отправление на экскурсию в 8:00. Возвращение в Петрозаводск в 21-21:30.

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Отзывы (33)
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Это было очень классно

Всем доброго времени суток! Три года назад мы были в Карелии летом, взяли экскурсии в фирме "Золотое кольцо Карелии". Программа была очень обширной-это и мраморный каньон Рускеала и водопады Кивач, Белые мосты, удивительная гора Воттоваара, Кижи и не поддающийся описанию Валаам!

На всем протяжении экскурсий нас сопровождала экскурсовод Анна Белан-удивительный человек, самозабвенно любящий свой край, прекрасно знающий его историю, а так же невероятное количество сказок и легенд о Карелии. Кроме того, были приятно удивлены самой организацией экскурсий - отличные комфортные автобусы, аккуратные профессиональные водители, четкое соблюдение расписания.

Это путешествие так нам запомнилось, что, когда встал вопрос о встрече Нового года, долго не раздумывали и снова обратились в "Золотое кольцо", взяв тур "Новый год в Карелии"

И каково же было наше удивление, когда прямо на вокзале нас встречали "дед Мороз" Андрей и наш экскурсовод Анна!!! Вкратце о самом туре: обзорная экскурсия по Петрозаводску, вечером развлекательная программа и банкет в честь Нового года в отеле "Космос", на следующий день посещение вотчины карельского дела Мороза Талви Укко, катание на оленях; Кивач, Рускеала, органный концерт в Кондопоге. И снова были приятно удивлены как организацией всех поездки, так и работой наших гидов-Анны и Андрея. Чувствуется, что люди не "отрабатывают номер", а искренне влюблены в свое дело, в свой Край.

Всвязи с этим выражаем огромную благодарность руководству и сотрудникам фирмы "Золотое кольцо Карелии" за незабываемые впечатления от поездки. Сергей и Евгения Воронины

В новогодние праздники я посетила республику Карелия город Петрозаводск. Моё путешествие в этот удивительный край было вместе с туристической компанией "Золотое кольцо Карелии".

Перед тем как отправиться в путешествие я читала отзывы о туристической компании и правила бронирования и оплаты. Смело скажу, что данная туристическая компания высокого уровня. Бронирование и оплата экскурсий происходит заранее, сотрудники компании всегда были со мной на связи как мобильной так и в сети интернет, отвечали на все мои письма, звонки, давали развёрнутые ответы. О времени и месте сбора туристической группы, номере автобуса и местах за день приходит смс сообщение. 06.01.2020 у меня состоялась экскурсия в Рускеалу.

Хочется отметить хороший, тёплый, новый автобус, под уверенным управлением водителя Евгения. Ему отдельное спасибо, так как на дороге важна безопасность движения.

Отдельное спасибо хочется сказать экскурсоводу Анне, она внимательная к туристам, заботилась о том что бы нам было комфортно, ее экскурсии были интересные и увлекательные. Анна обладает энциклопедическими знаниями в разных отраслях, с удовольствием отвечает на вопросы, безумно любит свой край и старается рассказать о нем как можно больше. У меня были поездки на остров Кижи и водопад Кивач.

Водитель - экскурсовод Роман - просто душа компании, тысячи лайков. По дороге до основных достопримечательностей мы останавливались на вкусный обед по доступной цене.

Сотрудники туристической компании сделали мой отдых интересным, увлекательным, захватывающим, наполненным новыми знаниями, положительными эмоциями и восхищением. Эти люди работают на совесть!!! Туристическая компания "Золотое кольцо Карелии" - надёжная компания и отличный проводник в этот удивительный край. В Карелию только с данной туристической компанией, она не подведет! :)))

Новогодние каникулы в Карелии с 04.01.20-07.01.20 Хочется выразить благодарность за организацию тура в первую очередь нашему экскурсоводу Анне. Она очень интересно вела программу, рассказывала массу историй, сказок, былин про Карелию, про местную культуру и современную жизнь в этих краях, включала фильм, снятый в Карелии, делилась очень познавательными знаниями. В общем мы в восторге от нее!

Анна очень позитивный человек, она с добром и теплом относилась к каждому гостю и смогла именно в каждым человеком из группы пообщаться и найти общий язык. Экскурсии были организованы хорошо, питание тоже, все быстро, оперативно. Обязательно вернемся в Карелию еще раз именно из-за Анны.

Новогодний тур с 31.12.2019 по 04.01.2020 Редко путешествуем пакетным туром, обычно организовываем сами, но выбрав тур от "Золотого кольца" ни разу не пожалели об этом. Наша новогодняя программа была насыщена, интересна и полна положительных впечатлений.

Подбор экскурсий и их организация оправдали наши ожидания в полной мере. Всей команде удалось создать невероятную атмосферу, помочь со всеми возникающими вопросами и подарить удивительные впечатления не только взрослым членам нашей группы, но и детям. Отдельное спасибо и низкий поклон экскурсоводу Анне - она лучшая, ответственно заявляю как бывалый путешественник. Большое спасибо и надеемся до новых встреч. Кирилл, Андрей, Юля, Олег, Надя и Катя

Рускеала, водопад Кивач, Кижи Мысль о том, что Новогодние каникулы пройдут под знаком холодильника заставила нас в срочном порядке искать альтернативу. Как известно, экспромт - это лучшая заготовка, а Золотое кольцо Карелии оказались лучшими помощниками в достижении цели!

Чудный край, полный загадок, невиданных красот и тайн, нас покорил! Большое спасибо, ребята, за честное и добросовестное отношение к делу, чёткую организацию и увлечённость. Отдельное спасибо гиду Андрею и водителю-гиду Роману, которые сопровождали нас в поездках и постарались сделать их незабываемыми!

Спасибо огромное за потрясающие экскурсии. Мы получилли массу эмоций положительных, услышали очень много интересного о Карелии и её районах. Гид Анна, это просто невероятно обоятельный человек. С такой любовью рассказывает об объектах, которые мы проезжали и в которые мы приезжали. Прям отдельная благодарность Анне.

Гид Ольга, с ней мы ездили на о. Кижи. Весь путь мы с любопытством слушали её рассказы о каждом городе и районе, который проезжали.

Водители Дмитрий, Виктор профессионалы своего дела. Автобусы комфортные. Путешествие получилось на все 100 баллов. Спасибо Виталию, который каждый день лично встречает гостей у Ротонды. Мы обязательно вернемся, но теперь уже в летнюю Карелию.

Экскурсия на Кижи 4.01.20 побывали в Кижах.Были большие сомнения,т.к. дорога дальняя,а время зимнее. Оказалось все просто замечательно: отличный микроавтобус,водитель просто профи.Отдельное спасибо экскурсоводу Ольге-давно не встречали такого приятного человека и профессионала,любящего свою работу.Узнали много нового о Карелии. Покатались на судне на воздушной подушке-незабываемые впечатления! Ну а Кижи-они прекрасны и ,пожалуй,зимой даже лучше.Спасибо!

Добрый день! Хотим выразить благодарность турфирме "Золотое кольцо Карелии" за прекрасную возможность ознакомиться с красотами этой волшебной республики!

За несколько дней мы успели посетить: -питомник с хаски, где получили море положительных эмоций от общения с этими энергичными собачками и катания на собачьих упряжках; -резиденцию карельского Деда Мороза; -горный парк Рускеала, где познакомились не только с красотой мраморного каньона снаружи , но и опустились в волшебные подземные шахты, покрытые льдом и ознакомились с процессом добычи мрамора; -водопад Кивач - изумительное место для посещения в Карелии, которое наполняет энергией дикой природы; -Сортавала - город с особенной архитектурой; -Успенскую церковь - удивительное архитектурное сооружение 17-ого века; -зоокомплекс "Три медведя" на берегу Сямозера - определенно лучший зоопарк , который мы когда-либо посещали, где мы послушали интереснейший рассказ экскурсовода и собственноручно покормили животных 💙 Хочется выразить благодарность экскурсоводам турфирмы "Золотое кольцо Карелии" за насыщенные экскурсии, и

отдельное огромное спасибо нашему водителю Михаилу, который сопровождал нас во время экскурсий на столь дальние расстояния и поведал нам множество интересных историй о Карельском крае!😍💙

Не первый раз приезжаю в Карелию, уже кажется почти всё видел, везде был... По совету моей знакомой обратился в "Золотое кольцо Карелии" и - не пожалел! Организованы экскурсии отлично. Первый день обзорная экскурсия по Петрозаводску и поездка в резиденцию карельского Деда Мороза. Покатались на собачьих упряжках, потискали пушистых маламутов, познакомились с карельским Дедом Морозом. Чай и блины. Второй день путешествие в Рускеалу. Я был ранее в парке два раза, но всё бегом - бегом, по пути на Валаам. В этот раз провели там весь день. Кстати, двух человек, которые приехали в Петрозаводск после отправления автобуса, сотрудник компании, на машине привёз к автобусу, когда мы остановились в пути на чай - перекур. Такое отношение к клиентам меня очень удивило и порадовало. Молодцы!

В Рускеале был и снегопад, и солнце, не очень приятный для меня казус. Сказалась близость границы с Финляндией, мой смартфон решил, что я уже в Suomi, и перевёл время на час назад. В результате я опоздал к автобусу, пусть и немного, но было стыдно. Так, что будьте аккуратнее, техника подводит.

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