Анастасия, Нижний Новгород
В новогодние праздники я посетила республику Карелия город Петрозаводск. Моё путешествие в этот удивительный край было вместе с туристической компанией "Золотое кольцо Карелии".
Перед тем как отправиться в путешествие я читала отзывы о туристической компании и правила бронирования и оплаты. Смело скажу, что данная туристическая компания высокого уровня. Бронирование и оплата экскурсий происходит заранее, сотрудники компании всегда были со мной на связи как мобильной так и в сети интернет, отвечали на все мои письма, звонки, давали развёрнутые ответы. О времени и месте сбора туристической группы, номере автобуса и местах за день приходит смс сообщение. 06.01.2020 у меня состоялась экскурсия в Рускеалу.
Хочется отметить хороший, тёплый, новый автобус, под уверенным управлением водителя Евгения. Ему отдельное спасибо, так как на дороге важна безопасность движения.
Отдельное спасибо хочется сказать экскурсоводу Анне, она внимательная к туристам, заботилась о том что бы нам было комфортно, ее экскурсии были интересные и увлекательные. Анна обладает энциклопедическими знаниями в разных отраслях, с удовольствием отвечает на вопросы, безумно любит свой край и старается рассказать о нем как можно больше. У меня были поездки на остров Кижи и водопад Кивач.
Водитель - экскурсовод Роман - просто душа компании, тысячи лайков. По дороге до основных достопримечательностей мы останавливались на вкусный обед по доступной цене.
Сотрудники туристической компании сделали мой отдых интересным, увлекательным, захватывающим, наполненным новыми знаниями, положительными эмоциями и восхищением. Эти люди работают на совесть!!! Туристическая компания "Золотое кольцо Карелии" - надёжная компания и отличный проводник в этот удивительный край. В Карелию только с данной туристической компанией, она не подведет! :)))