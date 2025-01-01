8:00 - отправление на экскурсию из Петрозаводска; 12:30 - прибытие в село Великая губа; 12:30 - 13:00 - путь до острова Кижи на судне с воздушной подушкой; 13:00 - 14:30 - экскурсия на острове Кижи и свободное время; 20:30 - возвращение в Петрозаводск.

Если выбираете с приездом 3 января, то в 7:50 - прибытие, завтрак в гостинице, отправление на Кижи. Возвращение в Петрозаводск в 20:30, заселение в гостинице. Если 8 января, то утром в гостинице завтр

Если выбираете с приездом 3 января, то в 7:50 - прибытие, завтрак в гостинице, отправление на Кижи. Возвращение в Петрозаводск в 20:30, заселение в гостинице. Если 8 января, то утром в гостинице завтрак, выселение, отправление на экскурсию, в 20:30 - прибытие на ЖД вокзал.

У вас есть уникальная возможность в течение одного дня увидеть одно из самых живописных и красивейших мест Карелии — Заонежье и посетить жемчужину Русского севера — остров Кижи.

Автобусная экскурсия из Петрозаводска до села Великая Губа познакомит вас с интересными фактами из истории края, его традициями, природой и примечательными местами Заонежья.

Вместе с экскурсоводом вы сделаете остановку в поселке Шуньга, единственном в мире месторождении шунгита, камня обладающими уникальными лечебными свойствами. Или у одного из самых известных в Карелии источников «Царицын ключ», который славится своей кристально чистой водой, обладающей удивительным вкусом и успокаивающим действием.

Далее, из села Оятевщина вас ждет поездка на остров Кижи на судне на воздушной подушке «Хивус — 10», по прибытию вы познакомитесь с одним из главных визуальных символов России — архитектурным ансамблем Кижского погоста.

В рамках экскурсионной программы по острову Кижи вас ждет обзорная экскурсия по основной экспозиции острова.

В программе экскурсии «Путешествие в Заонежье зимой с посещением острова Кижи»: Автобусная экскурсия Петрозаводск — Оятевщина — Петрозаводск (4 часа в одну сторону с остановками по маршруту) + Путевая экскурсия по маршруту Великая Губа — Кижи — Великая губа на судне на воздушной подушке «Хивус — 10». Время в пути в одну сторону 30 минут.

Обзорная экскурсия по основной экспозиции музея, во время которой гостей ждет знакомство с жемчужиной русского деревянного зодчества — Кижским архитектурным ансамблем. Во время экскурсии Вы осмотрите уникальные многоглавые храмы и иконописное убранство Покровской церкви Кижского погоста, войдете в дом заонежского крестьянина, узнаете, как и чем жили эти люди, увидите церковь Воскрешения Лазаря — старейшую в России, которая почиталась как православная святыня.

Обратите внимание: зимой кафе на острове не работает, просьба брать с собой чай и бутерброды / еду. Организованный обед будет в районе 16-17 часов в Медвежьегорске.

Отправление на экскурсию в 8:30. Возвращение в Петрозаводск в 20:30.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ! Попасть на остров Кижи до конца января можно только данным путем, т.к. лед в открытом Онежском озере и в Петрозаводске обычно встает только к концу января. В связи с этим, чтобы попасть на Кижи — нужно проехать на автобусе практически до самого острова в объезд, через Медвежьегорск. И там небольшое расстояние по крепкому льду (т.к. это северная часть озера и там шхеры — в которых лед встает очень быстро) на судне на воздушной подушке. В новогодние праздники попасть на Кижи можно только так!