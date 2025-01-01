Удивительное приключение: одна из красивейших достопримечательностей Карелии — водопад Кивач и посещение знаменитого органного зала в Кондопоге с концертом. Музыка природы уникальным образом преобразуется в музыку Органа.
Удивительное приключение: одна из красивейших достопримечательностей Карелии — водопад Кивач и посещение знаменитого органного зала в Кондопоге с концертом. Музыка природы уникальным образом преобразуется в музыку Органа.
10:00 - отправление на экскурсию, обед в середине дня; 17:00 - возвращение в Петрозаводск.
10:00 Отправление на легендарный, очень живописный и неповторимый водопад Кивач. Это самый известный водопад Карелии, воспетый еще первым губернатором нашего края, русским поэтом Гаврилой Державиным: «Алмазна сыплется гора..». Действительно, падающая вода, ее мощь – завораживают. Увидеть такое должен каждый.
Посещение национального заповедника Кивач, в котором находится одноименный водопад. Его сила настолько велика, что водопад не замерзает даже зимой, а суровые северные скалы, покрытые снегом и желтоватая, очень железистая вода, создают по-истине впечатляющую картину. Воздух на территории настолько свежий, что у жителей мегаполисов с непривычки может закружиться голова.
Кроме того, мы посетим с Вами ботанический сад, где увидим карельскую березу, множество деревьев, традиционно растущих на севере не только в Карелии, но и северной Америки и Азии. После прогулки по ботаническому саду, мы посетим музей Природы.
После свежего воздуха нас ждет очень сытный и вкусный обед (самостоятельная оплата по меню).
После обеда мы отправимся в карельский городок Кондопога, в новый, очень красивый, вылитый мрамором дворец искусств. Во дворце искусств нас ждет Орган, четвертый по величине в России. Для нас будет проведена экскурсия и органный концерт, как великолепные десерт нашего путешествия. Звук органа ни с чем не сравним, он настраивает на позитивное мышление, успокаивает и заставляет слушающих его музыку найти согласие с самим собой. На концерте специально для Вас будут исполнены знаменитые произведения мировых классиков — это будет отличным завершением Вашего чудесного нового года в Карелии!
17:00 Возвращение в г. Петрозаводск.
Прекрасная экскурсия, с погодой повезло с организацией тоже. Шикарные виды зимней Карелии, потрясающий органный концерт. По маршруту привезли покушать в отличное кафе Рыбка (я и раньше в нем была Всегда все очень вкусно. Большое спасибо за организацию и проведение такой интересной экскурсии, хороший автобус, профессиональный водитель и гид. Для зимы самое то, и на улицы погуляли и замерзнуть нигде не успели.
Выражаю благодарность году Леониду за подробный и интересный рассказ, поездку наполненную историями, потрясающими местами и лёгкостью! Отличный концерт никогда ничего подобного не слышала - волшебно!
Всем доброго времени суток! Три года назад мы были в Карелии летом, взяли экскурсии в фирме "Золотое кольцо Карелии". Программа была очень обширной-это и мраморный каньон Рускеала и водопады Кивач, Белые мосты, удивительная гора Воттоваара, Кижи и не поддающийся описанию Валаам!
На всем протяжении экскурсий нас сопровождала экскурсовод Анна Белан-удивительный человек, самозабвенно любящий свой край, прекрасно знающий его историю, а так же невероятное количество сказок и легенд о Карелии. Кроме того, были приятно удивлены самой организацией экскурсий - отличные комфортные автобусы, аккуратные профессиональные водители, четкое соблюдение расписания.
Это путешествие так нам запомнилось, что, когда встал вопрос о встрече Нового года, долго не раздумывали и снова обратились в "Золотое кольцо", взяв тур "Новый год в Карелии"
И каково же было наше удивление, когда прямо на вокзале нас встречали "дед Мороз" Андрей и наш экскурсовод Анна!!! Вкратце о самом туре: обзорная экскурсия по Петрозаводску, вечером развлекательная программа и банкет в честь Нового года в отеле "Космос", на следующий день посещение вотчины карельского дела Мороза Талви Укко, катание на оленях; Кивач, Рускеала, органный концерт в Кондопоге. И снова были приятно удивлены как организацией всех поездки, так и работой наших гидов-Анны и Андрея. Чувствуется, что люди не "отрабатывают номер", а искренне влюблены в свое дело, в свой Край.
Всвязи с этим выражаем огромную благодарность руководству и сотрудникам фирмы "Золотое кольцо Карелии" за незабываемые впечатления от поездки. Сергей и Евгения Воронины
В новогодние праздники я посетила республику Карелия город Петрозаводск. Моё путешествие в этот удивительный край было вместе с туристической компанией "Золотое кольцо Карелии".
Перед тем как отправиться в путешествие я читала отзывы о туристической компании и правила бронирования и оплаты. Смело скажу, что данная туристическая компания высокого уровня. Бронирование и оплата экскурсий происходит заранее, сотрудники компании всегда были со мной на связи как мобильной так и в сети интернет, отвечали на все мои письма, звонки, давали развёрнутые ответы. О времени и месте сбора туристической группы, номере автобуса и местах за день приходит смс сообщение. 06.01.2020 у меня состоялась экскурсия в Рускеалу.
Хочется отметить хороший, тёплый, новый автобус, под уверенным управлением водителя Евгения. Ему отдельное спасибо, так как на дороге важна безопасность движения.
Отдельное спасибо хочется сказать экскурсоводу Анне, она внимательная к туристам, заботилась о том что бы нам было комфортно, ее экскурсии были интересные и увлекательные. Анна обладает энциклопедическими знаниями в разных отраслях, с удовольствием отвечает на вопросы, безумно любит свой край и старается рассказать о нем как можно больше. У меня были поездки на остров Кижи и водопад Кивач.
Водитель - экскурсовод Роман - просто душа компании, тысячи лайков. По дороге до основных достопримечательностей мы останавливались на вкусный обед по доступной цене.
Сотрудники туристической компании сделали мой отдых интересным, увлекательным, захватывающим, наполненным новыми знаниями, положительными эмоциями и восхищением. Эти люди работают на совесть!!! Туристическая компания "Золотое кольцо Карелии" - надёжная компания и отличный проводник в этот удивительный край. В Карелию только с данной туристической компанией, она не подведет! :)))
Новогодний тур с 31.12.2019 по 04.01.2020 Редко путешествуем пакетным туром, обычно организовываем сами, но выбрав тур от "Золотого кольца" ни разу не пожалели об этом. Наша новогодняя программа была насыщена, интересна и полна положительных впечатлений.
Подбор экскурсий и их организация оправдали наши ожидания в полной мере. Всей команде удалось создать невероятную атмосферу, помочь со всеми возникающими вопросами и подарить удивительные впечатления не только взрослым членам нашей группы, но и детям. Отдельное спасибо и низкий поклон экскурсоводу Анне - она лучшая, ответственно заявляю как бывалый путешественник. Большое спасибо и надеемся до новых встреч. Кирилл, Андрей, Юля, Олег, Надя и Катя
Новогодние каникулы в Карелии с 04.01.20-07.01.20 Хочется выразить благодарность за организацию тура в первую очередь нашему экскурсоводу Анне. Она очень интересно вела программу, рассказывала массу историй, сказок, былин про Карелию, про местную культуру и современную жизнь в этих краях, включала фильм, снятый в Карелии, делилась очень познавательными знаниями. В общем мы в восторге от нее!
Анна очень позитивный человек, она с добром и теплом относилась к каждому гостю и смогла именно в каждым человеком из группы пообщаться и найти общий язык. Экскурсии были организованы хорошо, питание тоже, все быстро, оперативно. Обязательно вернемся в Карелию еще раз именно из-за Анны.
Рускеала, водопад Кивач, Кижи Мысль о том, что Новогодние каникулы пройдут под знаком холодильника заставила нас в срочном порядке искать альтернативу. Как известно, экспромт - это лучшая заготовка, а Золотое кольцо Карелии оказались лучшими помощниками в достижении цели!
Чудный край, полный загадок, невиданных красот и тайн, нас покорил! Большое спасибо, ребята, за честное и добросовестное отношение к делу, чёткую организацию и увлечённость. Отдельное спасибо гиду Андрею и водителю-гиду Роману, которые сопровождали нас в поездках и постарались сделать их незабываемыми!
Спасибо огромное за потрясающие экскурсии. Мы получилли массу эмоций положительных, услышали очень много интересного о Карелии и её районах. Гид Анна, это просто невероятно обоятельный человек. С такой любовью рассказывает об объектах, которые мы проезжали и в которые мы приезжали. Прям отдельная благодарность Анне.
Гид Ольга, с ней мы ездили на о. Кижи. Весь путь мы с любопытством слушали её рассказы о каждом городе и районе, который проезжали.
Водители Дмитрий, Виктор профессионалы своего дела. Автобусы комфортные. Путешествие получилось на все 100 баллов. Спасибо Виталию, который каждый день лично встречает гостей у Ротонды. Мы обязательно вернемся, но теперь уже в летнюю Карелию.
Новогодние каникулы в Карелии 2019.Отдыхали вдвоем с сыном 7 лет.Идея поехать в Карелию возникла спонтанно,что сидеть все праздники дома)))) Хотелось именно в зиму - и это получилось!!! Это была первая поездка в это замечательное место и очень надеюсь не последняя))) Перед поездкой много рассматривала фирм с предложениями,но я остановила свой выбор на Вашей компании и очень этому рада. Начиная от первого звонка до конца путешествия!!! Наш экскурсовод Анна Белан это Вау,я думаю раз дети, которых было достаточно в нашей группе ,слушали её очень внимательно и можно сказать открыв рот,то это о чём-то говорит. Все поездки кроме обзорной по Петрозаводску проходили с ней и это круто(думаю что если бы и она была с ней то было бы гораздо интереснее) . Мастер класс калитки👍👍👍 Рускеала вообще восторг,нам повезло увидеть всю красоту не только когда светло но и в темноте, Водопад Кивач,Дед Мороз да и вообще вся поездка!!!!
Единственное не понравилось в день отъезда и это вызвало дискомфорт - смена автобуса,уж очень не удобный, между сиденьями узко ужасно было(хорошо что последний день,если бы это было все дни это был бы кошмар) сказали что для этой поездки так надо ,но не знаю.... тяжко было. А так все супер , спасибо большое 😊 😊😊 за такие замечательные каникулы!!! Сын и я в восторге! Анне огромное спасибо - мастер и любитель своего дела. Юлия и Максим(7лет) г. Москва.
Не первый раз приезжаю в Карелию, уже кажется почти всё видел, везде был... По совету моей знакомой обратился в "Золотое кольцо Карелии" и - не пожалел! Организованы экскурсии отлично. Первый день обзорная экскурсия по Петрозаводску и поездка в резиденцию карельского Деда Мороза. Покатались на собачьих упряжках, потискали пушистых маламутов, познакомились с карельским Дедом Морозом. Чай и блины. Второй день путешествие в Рускеалу. Я был ранее в парке два раза, но всё бегом - бегом, по пути на Валаам. В этот раз провели там весь день. Кстати, двух человек, которые приехали в Петрозаводск после отправления автобуса, сотрудник компании, на машине привёз к автобусу, когда мы остановились в пути на чай - перекур. Такое отношение к клиентам меня очень удивило и порадовало. Молодцы!
В Рускеале был и снегопад, и солнце, не очень приятный для меня казус. Сказалась близость границы с Финляндией, мой смартфон решил, что я уже в Suomi, и перевёл время на час назад. В результате я опоздал к автобусу, пусть и немного, но было стыдно. Так, что будьте аккуратнее, техника подводит.
Хотелось бы поблагодарить вашу фирму за организацию новогоднего тура для меня и моей сестры. В целом нам всё понравилось, такой дружелюбный прием и люди очень добрые и приветливые!
Несмотря на то, что наш поезд прибыл позднее и экскурсионная группа уже уехала с вокзала, нас встретили и присоединили к экскурсии. Да еще кааак встретили: настоечка с чаем и камушек шунгит в подарок 😊 было очень приятно! Отдельное спасибо Виталию и Дмитрию за организацию новогоднего вечера в ресторане гостиницы "Онего-Палас". Там было действительно весело: конкурсы и танцы, хорошая музыка и ведущие. Спасибо Алексею, который развозил всех в ту новогоднюю ночь.
По поводу размещения в гостинице (мы проживали в гостевом доме "Солнечный"): тоже остались очень довольны. Номер шикарный: большой, просторный, теплый, всё очень чистенько и уютно. На ресепшн всегда приветливые девушки. Кормили вкусно и до отвала (это касается и не только гостиничной кормешки😊).
В принципе понравились все места, которые мы посетили. Но лично для себя я отметила красивую природу Карелии в заповеднике Кивач. А также получила много позитивных эмоций покатавшись на снегоходе и в упряжке с хаски, когда ездили на резиденцию к Талви Укко....НО: в светлое время суток много развлекали детей, поэтому увидели мы хаски уже в темноте...это печальный факт ((
Большое спасибо экскурсоводу Анне!!! Она замечательная. Было интересно ее слушать.
Но есть один минус, который я сейчас вспомнила: товарищи, в автобусе зимой не работает туалет! А с нами ведь ездят и дети. 4 часа мы добирались на одну экскурсию и остановка была,кажется, пару раз. И да, говорили, что чай/кофе был в автобусе...мы его не увидели. Точнее увидели у других, и то, когда они попросили, тогда им дали.
А вообще, ребята, я буду рекомендовать посетить Карелию своим друзьям. И, наверно, хотелось бы посмотреть на эту природу и летом