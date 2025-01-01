10:00 Отправление на легендарный, очень живописный и неповторимый водопад Кивач. Это самый известный водопад Карелии, воспетый еще первым губернатором нашего края, русским поэтом Гаврилой Державиным:

10:00 Отправление на легендарный, очень живописный и неповторимый водопад Кивач. Это самый известный водопад Карелии, воспетый еще первым губернатором нашего края, русским поэтом Гаврилой Державиным: «Алмазна сыплется гора..». Действительно, падающая вода, ее мощь – завораживают. Увидеть такое должен каждый.

Посещение национального заповедника Кивач, в котором находится одноименный водопад. Его сила настолько велика, что водопад не замерзает даже зимой, а суровые северные скалы, покрытые снегом и желтоватая, очень железистая вода, создают по-истине впечатляющую картину. Воздух на территории настолько свежий, что у жителей мегаполисов с непривычки может закружиться голова.

Кроме того, мы посетим с Вами ботанический сад, где увидим карельскую березу, множество деревьев, традиционно растущих на севере не только в Карелии, но и северной Америки и Азии. После прогулки по ботаническому саду, мы посетим музей Природы.

После свежего воздуха нас ждет очень сытный и вкусный обед (самостоятельная оплата по меню).

После обеда мы отправимся в карельский городок Кондопога, в новый, очень красивый, вылитый мрамором дворец искусств. Во дворце искусств нас ждет Орган, четвертый по величине в России. Для нас будет проведена экскурсия и органный концерт, как великолепные десерт нашего путешествия. Звук органа ни с чем не сравним, он настраивает на позитивное мышление, успокаивает и заставляет слушающих его музыку найти согласие с самим собой. На концерте специально для Вас будут исполнены знаменитые произведения мировых классиков — это будет отличным завершением Вашего чудесного нового года в Карелии!

17:00 Возвращение в г. Петрозаводск.