Завтрак в гостинице; 8:00 - отправление на экскурсию в Рускеала; обед в середине дня; 21:00 - возвращение в Петрозаводск.

Сегодня нас ждет Северное Приладожье – еще один удивительный природный кладезь Карелии. Приладожье украшает первое самое крупное озеро в Европе – Ладожское. Местные говорят – батюшка

С добрым утром!

Сегодня нас ждет Северное Приладожье – еще один удивительный природный кладезь Карелии. Приладожье украшает первое самое крупное озеро в Европе – Ладожское. Местные говорят – батюшка Онего и матушка Ладога.

260 километров и мы уже на месте. Но начнём мы с ещё одной жемчужины Приладожья - мы увидим Тохминские или рускеальские водопады. Здесь снимался известный советский фильм «А зори здесь тихие…». Обязательное фото на память — место очень живописное. Для желающих, за дополнительную плату — недавно открытая экологическая тропа с мостиками, подвешенными прямо над водопадами

Кушать сегодня мы будем в Лютеранской кирхе. Карелы и финны, проживающие на этой земле, гостеприимно встретят и накормят нас, после чего мы отправимся дальше.

Кстати, с финнами связана и главная точка нашего маршрута – мраморный каньон Рускеала. Уникальный карьер, который, по одной из версий, как раз финны и затопили водой из близлежащих рек. Ведь именно финны арендовали этот карьер многие годы, добывали здесь мрамор. Кто бы мог подумать, что спустя годы сюда будут стремиться тысячи туристов. Здесь действительно есть на что посмотреть.

Мраморный каньон Рускеала – карельский бренд нового времени. Еще десять лет назад здесь царило запустение. Теперь же нашему взору открывается удивительный природный объект. Для туриста здесь есть все! Шикарные виды, тропы, пещеры.

Нас же ждет пешеходная экскурсия по мраморному каньону (1 час). Эко-тропа вокруг Рускеалы протяженностью 1,5 километра имеет множество панорамных площадок, с которых открываются виды на это уникальное место. Кроме того, вы сможете немного отойти от основной тропы и пройти в глубину сквозной пещеры (штольни). Здесь вам откроются настоящие секреты каньона, его сердце. Вы сможете также посмотреть на залежи итальянского мрамора.

После обзорной экскурсии вокруг каньона, мы предоставляем свободное время (2,5 часа). Из дополнительных услуг в горном парке зимой: Троллей (зип-лайн) над каньоном, , экскурсия "Подземная Рускеала", Конный экипаж. Также можно сходить на ЖД станцию (10 минут от касс горного парка) и посетить ретропоезд, зайти в вагон ресторан и пофотографироваться в интерьерах поезда 19 века.

Все дополнительные услуги приобретаются на месте, в кассах горного парка: в порядке очереди и при наличии свободных мест. Возможности предварительного бронирования, администрация парка, к сожалению, не предоставляет.

Кроме того, на территории рускеальского парка есть возможность питания в кафе.

В 16:30 нас ждет настоящее ШОУ — включение цветовой подсветки, благодаря которым каньон заиграет новыми красками и блики света на роскошном мраморе потрясут Ваше воображение!

Рускеальский каньон красив в любое время года. Гарантируем — вы не останетесь равнодушными.

Полные впечатлений, и очень довольные, отправляемся в гостиницу в Петрозаводске. Приятного отдыха!

Прибытие в Петрозаводск в 21-00. Самое время прогуляться по городу, купить сувениров в одном из наших фирменных магазинов "Золотого кольца Карелии" (Петрозаводск, проспект Ленина 26), съесть калитку в нашей пекарне "Калиточной".