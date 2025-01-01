Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
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Новогодние праздники в Карелии

от 48 900 ₽ за взрослого
Загрузка актуальных дат...
03.01–08.01сезонность
20 отз.
Программа Гостиницы Стоимость Отзывы Даты В подарок
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Детали тура

  • Продолжительность:
    Дней: 4
    Ночей: 3
  • Тур начинается: Петрозаводск, 08:00
  • Тур заканчивается: Петрозаводск, 17:00
  • Что включено: 4 завтрака, 4 обеда, мастер-класс по карельской кукле, работа экскурсовода, проживание в гостинице, все входные билеты по программе, транспортное обслуживание на автобусе, концерт Национального ансамбля песни и танца Карелии «Кантеле».
  • Что посетим: Петрозаводск, Водопад Кивач, Вотчина Карельского деда мороза Талвиукко, Водопады Ахинкоски, Рускеала, Гора Сампо
Новогодние праздники в Карелии

Новогодние каникулы в Карелии, которые Вы видели в сказке, доступны уже сейчас! Жемчужины Карелии: сказочно снежный Петрозаводск и водопад Кивач, а также национальные игрища и пляски: все это Ваш новый год в Карелии!

Великолепный новогодний тур: настоящая сказка для Вас и Ваших близких. Мы предусмотрели все нюансы и разработали тур на новогодние каникулы в Карелии, в котором Вы сможете отдохнуть и встретить Новогодние каникулы в Карелии по-полной!

Для Вас большая программа в питомнике северных ездовых собак, этномотивы, настоящий карельский Дед Мороз — Талви Укко и его северные олени, песни Кантеле и карельские игрища, чаепития в чуме, зимний водопад Кивач, великолепная северная сказка — мраморный каньон Рускеала и жемчужина Севера — снежный Петрозаводск!

Самый подходящий поезд под тур: Москва-Петрозаводск 018А с прибытием в 7:50. Купить ЖД билеты онлайн, быстро и удобно, можно на Яндекс.Путешествиях.

Обратные билеты нужно приобретать на любой поезд после 17:30 из Петрозаводска. Самый комфортабельный и оптимальный вариант: Петрозаводск-Москва 017А с отправлением в 22:00. Купить ЖД билеты онлайн, быстро и удобно, можно на Яндекс.Путешествиях.

Новогодний Петрозаводск

8:00 - встреча на ЖД; экскурсионный день (обед в середине дня); 17:00 - заселение в гостиницы.

Добро пожаловать в столицу Карелии – город Петрозаводск. Порт пяти морей, расположенный на берегу второго по величине в Европе пресного водоема – Онежского озера. Настоящий европейский город, с национ

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Карельский Дед Мороз - Талви Укко и его верный друзья: хаски и олени. Горки, снежки, забавы и саамские игрища - новогодний разгуляй!

Поздний завтрак в гостинице; Экскурсия к карельскому деду Морозу Талви Укко с хасками и оленями (5 часов); возвращение в Петрозаводск; поздний обед; мастер-класс по карельской кукле.

Завтрак в гостинице.

Отправление автобуса в гости к карельскому Дед Морозу — Талви Укко!

Здесь Вы познакомитесь с лучшими в России ездовыми собаками, полюбуетесь на северных оленей и их робких оленя

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Жемчужина Карелии - горный парк и мраморный каньон Рускеала

Завтрак в гостинице; 8:00 - отправление на экскурсию в Рускеала; обед в середине дня; 21:00 - возвращение в Петрозаводск.

С добрым утром!

Сегодня нас ждет Северное Приладожье – еще один удивительный природный кладезь Карелии. Приладожье украшает первое самое крупное озеро в Европе – Ладожское. Местные говорят – батюшка

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Легенды Севера - водопад Кивач, гора Сампо, Марциальные воды и древний вулкан Гирвас.

Завтрак в гостинице; Освобождение номеров. Вещи можно взять в багажный отсек автобуса или оставить в камере хранения гостиницы. 09:30 - отправление на экскурсию; 17:30 - возвращение в Петрозаводск.

С добрым утром! Сегодня финальный аккорд нашего знакомства с зимней Карелией!

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.

Карельская природа создала удивительные памятники – скалы, водопады, вулканы,

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Гостиницы
Гостиница в центре Петрозаводска

Стандартные номера с удобствами - гостиницы в центре Петрозаводска с завтраками

Для размещения туристов мы предоставляем комфортабельные номера в гостиницах повышенной комфортности и уровня сервиса, расположенных в центре города и находящихся в пешей доступности от набережной города Петрозаводска, ресторанов и развлекательных центров, сувенирных и продуктовых магазинов.

Мы размещаем своих гостей в следующих гостиницах: Северная, Прионежская, Онежский замок, Саквояж, Cosmos, 13 стульев, Питер ИНН, Петра. Это одни из лучших гостиниц в Петрозаводске, стабильно предоставляющие высокий уровень сервиса и качественное размещение.

Вы получаете завтраки при отеле в стоимости тура. Все экскурсии также будут начинаться от гостиниц (максимум - в 10 минутах ходьбы от места сбора на экскурсии, в т.ч. в день заселения и выезда, т.к к некоторым гостиницам затруднен подъезд больших автобусов).

Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Достопримечательности
Петрозаводск
Петрозаводск - столица и крупнейший город республики Карелии, точка притяжения туристов и важный адм...
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Водопад Кивач
Водопад Кивач - один из самых живописных водопадов России. Красивые скалы и не замерзающая даже зимо...
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Вотчина Карельского деда мороза Талвиукко
# Вотчина Карельского Деда Мороза В карельской культуре Деда Мороза называют Талвиукко или Талвиуко...
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Водопады Ахинкоски
# Водопады Ахинкоски Ахинкоски – популярная достопримечательность среди туристов. Это совокупность ...
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Рускеала
Рускеала - самый посещаемый туристический объект в Карелии, потрясающий своими фантастическими видам...
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Гора Сампо
Гора Сампо - небольшая скала, названная так в честь мельницы из карельского эпоса Калевала. Со скалы...
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Бронирование тура
  1. Заполните заявку на выбранный тур: даты, количество туристов, номера и места в автобусе (при возможности выбора).
  2. В личном кабинете после оформления заказа внесите ФИО и ДР всех участников.
  3. Оплатите заказ (от 20%) и получите ваучер на тур.
  4. ВАМ ПОДАРОК! Для всех туристов, купивших тур или экскурсию на нашем сайте - скидка 10% по ваучеру (билету) на ВСЕ сувениры в наших магазинах (пр. Ленина 5, пр. Ленина 26), а также на всю продукцию (калитки, рыбники, десерты, чай, кофе) нашего кафе национальной кухни - Калиточной и нашей карельской Чайной - Фурындальная.

До встречи в Карелии!

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Отзывы (20)
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Если вы хотите посетить Карелию, то лучше оператора не найти! От всей души рекомендую! И благодарю за прекрасно проведенное время!!

Всем доброго времени суток! Три года назад мы были в Карелии летом, взяли экскурсии в фирме "Золотое кольцо Карелии". Программа была очень обширной-это и мраморный каньон Рускеала и водопады Кивач, Белые мосты, удивительная гора Воттоваара, Кижи и не поддающийся описанию Валаам!

На всем протяжении экскурсий нас сопровождала экскурсовод Анна Белан-удивительный человек, самозабвенно любящий свой край, прекрасно знающий его историю, а так же невероятное количество сказок и легенд о Карелии. Кроме того, были приятно удивлены самой организацией экскурсий - отличные комфортные автобусы, аккуратные профессиональные водители, четкое соблюдение расписания.

Это путешествие так нам запомнилось, что, когда встал вопрос о встрече Нового года, долго не раздумывали и снова обратились в "Золотое кольцо", взяв тур "Новый год в Карелии"

И каково же было наше удивление, когда прямо на вокзале нас встречали "дед Мороз" Андрей и наш экскурсовод Анна!!! Вкратце о самом туре: обзорная экскурсия по Петрозаводску, вечером развлекательная программа и банкет в честь Нового года в отеле "Космос", на следующий день посещение вотчины карельского дела Мороза Талви Укко, катание на оленях; Кивач, Рускеала, органный концерт в Кондопоге. И снова были приятно удивлены как организацией всех поездки, так и работой наших гидов-Анны и Андрея. Чувствуется, что люди не "отрабатывают номер", а искренне влюблены в свое дело, в свой Край.

Всвязи с этим выражаем огромную благодарность руководству и сотрудникам фирмы "Золотое кольцо Карелии" за незабываемые впечатления от поездки. Сергей и Евгения Воронины

Новогодние каникулы в Карелии с 04.01.20-07.01.20 Хочется выразить благодарность за организацию тура в первую очередь нашему экскурсоводу Анне. Она очень интересно вела программу, рассказывала массу историй, сказок, былин про Карелию, про местную культуру и современную жизнь в этих краях, включала фильм, снятый в Карелии, делилась очень познавательными знаниями. В общем мы в восторге от нее!

Анна очень позитивный человек, она с добром и теплом относилась к каждому гостю и смогла именно в каждым человеком из группы пообщаться и найти общий язык. Экскурсии были организованы хорошо, питание тоже, все быстро, оперативно. Обязательно вернемся в Карелию еще раз именно из-за Анны.

Рускеала, водопад Кивач, Кижи Мысль о том, что Новогодние каникулы пройдут под знаком холодильника заставила нас в срочном порядке искать альтернативу. Как известно, экспромт - это лучшая заготовка, а Золотое кольцо Карелии оказались лучшими помощниками в достижении цели!

Чудный край, полный загадок, невиданных красот и тайн, нас покорил! Большое спасибо, ребята, за честное и добросовестное отношение к делу, чёткую организацию и увлечённость. Отдельное спасибо гиду Андрею и водителю-гиду Роману, которые сопровождали нас в поездках и постарались сделать их незабываемыми!

Новогодние каникулы в Карелии 2019.Отдыхали вдвоем с сыном 7 лет.Идея поехать в Карелию возникла спонтанно,что сидеть все праздники дома)))) Хотелось именно в зиму - и это получилось!!! Это была первая поездка в это замечательное место и очень надеюсь не последняя))) Перед поездкой много рассматривала фирм с предложениями,но я остановила свой выбор на Вашей компании и очень этому рада. Начиная от первого звонка до конца путешествия!!! Наш экскурсовод Анна Белан это Вау,я думаю раз дети, которых было достаточно в нашей группе ,слушали её очень внимательно и можно сказать открыв рот,то это о чём-то говорит. Все поездки кроме обзорной по Петрозаводску проходили с ней и это круто(думаю что если бы и она была с ней то было бы гораздо интереснее) . Мастер класс калитки👍👍👍 Рускеала вообще восторг,нам повезло увидеть всю красоту не только когда светло но и в темноте, Водопад Кивач,Дед Мороз да и вообще вся поездка!!!!

Единственное не понравилось в день отъезда и это вызвало дискомфорт - смена автобуса,уж очень не удобный, между сиденьями узко ужасно было(хорошо что последний день,если бы это было все дни это был бы кошмар) сказали что для этой поездки так надо ,но не знаю.... тяжко было. А так все супер , спасибо большое 😊 😊😊 за такие замечательные каникулы!!! Сын и я в восторге! Анне огромное спасибо - мастер и любитель своего дела. Юлия и Максим(7лет) г. Москва.

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