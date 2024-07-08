Туры в Карелию из Ярославля

Карелия не просто северный регион. Это республика, известная красотами, созданными природой. Петрозаводск расположился в самом центре. Отсюда удобно отправиться в любое место Карелии и планировать свой маршрут не на всё время отпуска, а даже на завтра.

В любом месте найдете гостиницу и кухню по вкусу. В теплый период туристы приезжают с палатками и останавливаются на берегах рек и озёр.

Каждый из любителей природы найдет для себя развлечение. Вулканы, водопады, реки, горы и озёра. Месторождения уникальных камней и пород.

Популярные направления в Карелии, которые не разочаруют: