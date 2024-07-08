Отдых в Карелии - летние туры

Мы подготовили для вас запоминающиеся экскурсионные туры по Карелии:

Главный маршрут, охватывающий всю Карелию за 9 дней, 50+ достопримечательностей: Кижи-Валаам-Соловки и многое другое, от 175 000 рублей с человека, все включено: Жемчужное ожерелье Карелии + Соловки. Заезд раз в 2 недели, по вторникам, начиная с 27 мая.

Для тех, кто хочет посетить Соловки в другой раз, Жемчужное ожерелье Карелии без Соловков, 6 дней, от 118 500 рублей с человека. Заезд раз в 2 недели, по вторникам, начиная с 27 мая.

Посмотреть Соловецкие острова отдельной программой можно в рамках двухдневного тура с посещением Беломорских петроглифов, каждую неделю по пятницам с 6 июня, 27 500 рулей с человека.

Или отправляйтесь в насыщенный трехдневный тур Соловки: заглянуть в вечность с включенными экскурсиями, по понедельникам и пятницам со 2 июня, 53 900 рублей с человека.

Классика Карелии – Кижи-Рускеала-Кивач – в трехдневном путешествии Знакомство с Карелией, каждые 3 дня с 16 мая, 41 500 рублей с человека.

Полноценно охватить два региона Карелии за 4 дня с удобной логистикой и ночевками в Сортавала и Петрозаводске можно в программе Сказания Севера: Кижи, Валаам, Кивач, по понедельникам с 19 мая, 62 900 рублей с человека. Добавим Соловки? Сказания Севера + Соловки от 93 700 рублей с человека.

Для тех, кто хочет все, сразу и побыстрее, есть вариант трехдневного тура Петрозаводск-Кижи-Валаам-Рускеала-Кивач, заезды с 20 мая еженедельно по вторникам, от 48 200 рублей с человека. Этот же тур с Соловками, все за 5 дней, от 79 000 рублей.

Для ценителей Северного Приладожья, предлагаем тур на 3 дня , охватывающий красоты Южной Карелии – Валаам-Рускеала-Ладожские шхеры. Заезд раз в 2 недели, по вторникам, начиная с 28 мая, от 55 500 рублей с человека.