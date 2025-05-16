9:00 - отправление на экскурсию от гостиницы; 11:00 - прибытие в вепсское село Шелтозеро, экскурсия по музею, выступление хора-ансамбля, обед; 15:00 - прибытие в Шокшу на месторождение малинового кварцита; 17:00 - возвращение в Петрозаводск.

В Карелии вепсы поселились задолго до русских и по праву относятся к исконным жителям южной Карелии. Потомки древнего племени живут в Вепсской национальной волости на южном берегу Онежского озера. Цен

В Карелии вепсы поселились задолго до русских и по праву относятся к исконным жителям южной Карелии. Потомки древнего племени живут в Вепсской национальной волости на южном берегу Онежского озера. Центр волости – старинное село Шелтозеро. Оно расположено в 84 километрах от Петрозаводска. Любовь вепсов к озерам и рекам отразилась и в названиях их поселений – Рыбрека, Яшозеро, Шелтозеро, Каскесручей, Другая Река, Устье, Вехручей…

Что стало с культурой этого народа? Чтобы узнать это, мы заглянем в Шелтозерский вепсский этнографический музей. Его основатель Рюрик Лонин по крупицам собирал богатое наследие вепсов. Музей расположен в старинном крестьянском доме на холме. Дом-красавец в два этажа: комнаты, залы, скотный двор, конюшня, сени, кухня – все с любовью воссоздано из собранных Лониным предметов.

После экскурсии по музею, нас ждет выступление Вепсского народного хора — для нас в живую исполнят вепсские народные песни, а также мы увидим и может даже по-участвуем, в современных песнях и танцах, созданных на основе традиционных народных моделей.

А дальше – еще интереснее. Мы отправляемся на единственное в мире месторождение малинового кварцита – на Шокшинский карьер. Этот камень – настоящее сокровище. Элементы из малинового кварцита использовались при отделке Зимнего Дворца, Исаакиевского и Казанского соборов, Михайловского замка, Московского Кремля.

По высочайшему предписанию использовать редкий камень разрешалось исключительно для нужд властителей. Кстати, работали на этих объектах как раз вепсы – кто лучше их знает секреты своих камней?

Малиновый кварцит в четыре раза тверже гранита, поэтому его добыча и обработка – невероятно сложна. Зато результат не может оставить равнодушным никого. Изделия из этого камня сохраняют свой блеск на протяжении 600 лет. Каждый из вас сможет взять кусочек шокшинского кварцита с собой.

Обращаем внимание! Карьер является действующим, режимным объектом. Переодически там проводятся взрывные работы. В случае, если в день экскурсии руководство карьера запретит нам въезд на территорию - мы будем вынуждены исключить этот объект из посещения, а в качестве замены - предложим остановку на берегу Онежского озера, где малиновый кварцит лежит повсюду.

Вечером мы вернемся в Петрозаводск.