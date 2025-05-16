Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
Войти в ЛК

Сплав по реке Шуя

3 000 ₽ за взрослого Загрузка дат... 25.05–08.09сезонность
11 отз.
Программа Стоимость Групповые даты В подарок
Забронироватьи оплатить онлайн

Детали экскурсии

  • Продолжительность:
    5 часов
  • По каким дням:
    Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Воскресенье
  • Начало экскурсии: 10:00, гостиница Питер ИНН, ЖД вокзал Петрозаводска (Гагарина, 1).
  • Что включено: Транспортное обслуживание на автобусе по маршруту, обед по-таежному, работа инструктора, аренда экипировки (шлем, спасжилет)
Сплав по реке Шуя

Сплав по реке Шуя — настоящее путешествие для любителей природы и красивых видов. Рафт по реке совершенно безопасен и подходит даже для детей с 3-ех лет. Вы прокатитесь вдоль красивых берегов карельской реки Шуя, отведаете таежной кухни по прибытию и сможете поймать немного экстрима на 2 небольших порогах.

Сплав подходит абсолютно для всех! И для людей в возрасте и для «больших» людей. Это безопасно и увлекательно! Очень советуем заказывать данную экскурсию абсолютно всем туристам!

Программа сплава по реке Шуя

Шуя – одна из главных рек Карелии. Красавица и кормилица. Где-то тихая, умиротворенная с разливами и островами, где-то бурная, капризная, с порогами и мощным течением.

Сплав по Шуе на рафте – незабываемое время для тех, кто хочет совместить созерцание красивых пейзажей и активный отдых. Рафт – один из самых безопасных способов перемещения по воде. В худшем случае вы немного промокните, когда будете преодолевать два небольших порога. Но ведь это приключение! Не за ним разве вы сюда ехали? Зато какой адреналин и какая красота!

После сплава вас ждет обед по-таежному: суп, второе, выпечка и настойки. Приготовлено все на костре, а это совсем другая по вкусу еда. Приятного аппетита!

  • 10-00, ЖД вокзал Петрозаводска (гостиница Питер ИНН) - Сбор группы и отправление.
  • 11-00, Поляна, д. Половина - Инструктаж, выдача спасжилетов, погружение в рафт.
  • 11:15 - 13:15, Река Шуя - Отправление на покатушки по Шуе с проходом 2 порогов. Общее расстояние – около 10 км. По пути остановка для фотосета и отдыха.
  • 13:30-14-00, Лагерь «Елки-палки» - Обед (Суп, второе, карельские настойки, бутерброды).
  • 15-00-15:30, прибытие в Петрозаводск

Памятка для туриста

Для участия в рафтинге необходимо иметь при себе запасную одежду (желательно легкую, по типу футболок и шорт, болоневых курток), обувь (обувь должна быть спортивного типа - кроссовки, кеды, допускается легкая летняя обувь типа "шлепанцы", но с фиксированным задником.). На случай дождя - накидку от дождя.

По прибытию к месту начала сплава туристы переодеваются в вещи для сплава. Теплые и сухие вещи, в которых Вы приехали, туристы оставляют в автобусе, который переезжает к месту конца сплава. После сплава туристы могут сразу взять свои вещи и переодеться в теплое и сухое.

Перед началом сплава внимательно выслушайте инструктаж по технике безопасности, который проводит инструктор.

Правильно оденьте и зафиксируйте спас. жилет. Запрещается находиться в рафте без спас. жилета, а так же расстегивать спас. жилет во время сплава.

Во время сплава внимательно слушайте указания инструктора.

В случае выпадения из рафта - не паникуйте, не стремитесь ловить вещи, которые у Вас были с собой. Развернитесь по направлению течения реки так, что бы ноги находились впереди головы. Инструктор и остальные участники помогают выпавшему участнику.

Фото и видео съемку осуществлять на плесовых участках. (Для фото и видео аппаратуры иметь при себе герметичную упаковку). Проводится фото и видео съёмка на порогах Большой Толли и Малый Толли. Стоимость диска - 1000 рублей (услуга оказывается сторонними партнерами и мы не можем гарантировать ее предоставление/качество).

Запрещается находиться в рафте в состоянии алкогольного опьянения.

Хорошего Вам отдыха!

Бронирование
Загружаются актуальные даты...
Отзывы (11)
С фото
Без фото

От этого оператора у меня была экскурсия на сплав по реке Шуя. Вообще я очень хотела бы поставить 5 звёзд. Но был один маленький минус, поэтому сняла звёздочку. Очень классно, что экскурсию можно купить заранее через сайт. Перед самой экскурсией присылают смс с информацией и напоминанием. Перед экскурсией нас встречала представитель Татьяна. Очень приятная и вежливая девушка. Видела, что она обзванивала тех, кто опаздывает. А дальше был как раз маленький минус. Туристов было много. Но почему-то прислали маршрутку, затем небольшой автобус. И одному инструктору и 4 туристам места не хватило. Татьяна конечно сразу нас успокоила, что сейчас всех заберут и все будет хорошо. Извинилась за задержку. Но все ж было бы здорово, если бы сразу прислали транспорт на всех. Далее все уже было отлично организовано. Инструктора в рафтах супер. Сам сплав очень понравился! Ах да ещё малюсенкий минус ( уж простите), когда заказывала экскурсию, было написано, что нас ждёт таежный обед и карельская настойка. Обед был. Он супер. Но настойки не было, было вино и водка. Чуть было обидно, все ж хотелось национального калорита.

Большое спасибо за прекрасно организованную программу (Рускеала + Жемчужина Приладожья + Сплав по реке Шуя + двухместный номер с удобствами на базе отдыха с завтраком), вернулись домой влюбленные в Карелию.

Все четко организовано, вовремя, замечательные экскурсоводы и сопровождающие.

Буду рекомендовать Ваше агентство всем своим друзьям и знакомым. На следующий год обязательно приедем еще раз.

Золотое Кольцо Карелии - это не только несколько самых ярких достопримечательностей Карелии, но и название туристической компании в Петрозаводске, которая придумала этот маршрут и реализовала его на практике.

Мы с дочкой были в поездке по Карелии, которую купили у ООО "золотое кольцо Карелии" с 16 по 22 июля 2017 года. Время было выбрано не случайно - именно вторая половина июля - самое солнечное, сухое и спокойное время, когда на Онеге и Ладоге очень редка штормовая погода. Посещение древнего вулкана Гирвас - это часть очень насыщенного маршрута, включающего поездку в Кижи на Онежском озере и на Валаам на Ладожском озере. Нам повезло - наша маленькая группа (14 человек) была единственной у этого вулкана, поэтому каждый попрыгал по камням и вдоволь пофотографировался на фоне грандиозных нагромождений камня и воды без наплыва туристов. Спасибо нашему гиду - Анне Белан - она гид от Бога. Всю поездку не только рассказывала, но заботливо и внимательно опекала каждого туриста нашей группы. Впечатления от поездки превзошли наши ожидания!

Добрый день. Отдыхали в карелии вдвоем с сыном с 23.07 по 28.07. 2015.С погодой повезло. Было тепло, но не жарко. Было свежо, но не холодно. Мы из Пензы уехали от жары и наслаждались свежим, чистейшим воздухом. Иногда были кратковременные дожди, но они нам не мешали. Я любитель экстремального вида отдыха и не раз была в Карелии - сплавлялись по рекам и озерам на байдарках. В этот раз отдых был спокойнее,но также активный и насыщенный. Мы гуляли по Петрозаводску, по набережной.

Катались на катере по Онежскому озеру.Побывали в Доме куклы,музее изобразительного искусства. Посетили несколько выставок. Огромное спасибо турфирме "Золотое кольцо Карелии". 25 июля мы были на одноименной экскурсии, а 26 на мраморном каньоне Рускеала. Все было организовано четко и слаженно. Два дня нас сопровождал Дмитрий. Ему отдельное спасибо. Он и водитель, и Гид. Все грамотно и увлекательно рассказывал, отвечал на вопросы. Узнали много нового. Впечатлило все! - гора Сампо, и вид с нее, музей-церковь в Марциальных водах (своеобразные иконы,мастерство самого Петра и его отношение к сопровождающим), вулкан Гирвас- это мощь, водопад Кивач бесподобен, Успенская церковь в Кондопоге умиротворяла своей древней архитектурой и месторасположением, Сортавала-чудесный гоородок.

Рускеала - отдельная песня, опять же спасибо Дмитрию. Своим рассказом увлекал нас в историю каньона.

Дополнительно Дмитрий делал для нас остановки и прогулки в красивейших местах. Мы остались в восторге! О карелии можно говорить бесконечно, но лучше все это увидеть. А мы много чего еще не успели, поэтому будем возвращаться сюда снова и снова. Обязательно опять обратимся в компанию "Золотое кольцо..."Еще раз большое спасибо всем сотрудникам этой турфирмы, персонально спасибо Дмитрию за вашу работу, внимание и гостеприимство! Здоровья Вам всем, добра, успехов и процветания! В качестве пожелания хочеться попросить Вас рассмотреть еще одну тему. Возможность организации хотя бы однодневной экскурсии для любителей дикой природы. Хотелось бы побывать, где нибудь не далеко от Петрозаводска, в живописном месте. На берегу порожистой речки или озера. Побродить по лесу, меж сказочных елей и сосен. Полазать по скалам, утопая в разнообразном мхе,как в мягком ковре. Посидеть у костра, возможно с шашлычком или ухой. Увидеть красочный закат...

Сайт использует данные cookie
Cайт использует хранение информации в браузере (cookie) и сервисы сбора технических данных (Яндекс). Продолжая использовать сайт, вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий, а также с Политикой обработки и защиты персональных данных
Принять