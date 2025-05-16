Добрый день. Отдыхали в карелии вдвоем с сыном с 23.07 по 28.07. 2015.С погодой повезло. Было тепло, но не жарко. Было свежо, но не холодно. Мы из Пензы уехали от жары и наслаждались свежим, чистейшим воздухом. Иногда были кратковременные дожди, но они нам не мешали. Я любитель экстремального вида отдыха и не раз была в Карелии - сплавлялись по рекам и озерам на байдарках. В этот раз отдых был спокойнее,но также активный и насыщенный. Мы гуляли по Петрозаводску, по набережной.

Катались на катере по Онежскому озеру.Побывали в Доме куклы,музее изобразительного искусства. Посетили несколько выставок. Огромное спасибо турфирме "Золотое кольцо Карелии". 25 июля мы были на одноименной экскурсии, а 26 на мраморном каньоне Рускеала. Все было организовано четко и слаженно. Два дня нас сопровождал Дмитрий. Ему отдельное спасибо. Он и водитель, и Гид. Все грамотно и увлекательно рассказывал, отвечал на вопросы. Узнали много нового. Впечатлило все! - гора Сампо, и вид с нее, музей-церковь в Марциальных водах (своеобразные иконы,мастерство самого Петра и его отношение к сопровождающим), вулкан Гирвас- это мощь, водопад Кивач бесподобен, Успенская церковь в Кондопоге умиротворяла своей древней архитектурой и месторасположением, Сортавала-чудесный гоородок.

Рускеала - отдельная песня, опять же спасибо Дмитрию. Своим рассказом увлекал нас в историю каньона.

Дополнительно Дмитрий делал для нас остановки и прогулки в красивейших местах. Мы остались в восторге! О карелии можно говорить бесконечно, но лучше все это увидеть. А мы много чего еще не успели, поэтому будем возвращаться сюда снова и снова. Обязательно опять обратимся в компанию "Золотое кольцо..."Еще раз большое спасибо всем сотрудникам этой турфирмы, персонально спасибо Дмитрию за вашу работу, внимание и гостеприимство! Здоровья Вам всем, добра, успехов и процветания! В качестве пожелания хочеться попросить Вас рассмотреть еще одну тему. Возможность организации хотя бы однодневной экскурсии для любителей дикой природы. Хотелось бы побывать, где нибудь не далеко от Петрозаводска, в живописном месте. На берегу порожистой речки или озера. Побродить по лесу, меж сказочных елей и сосен. Полазать по скалам, утопая в разнообразном мхе,как в мягком ковре. Посидеть у костра, возможно с шашлычком или ухой. Увидеть красочный закат...