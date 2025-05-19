Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
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Сказания Севера + Соловки

от 93 700 ₽ за взрослого
Загрузка актуальных дат...
29.05–21.09сезонность
7 отз.
Программа Гостиницы Стоимость Отзывы Даты В подарок
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Детали тура

  • Продолжительность:
    Дней: 6
    Ночей: 5
  • Тур начинается: Сортавала, 08:30 (Для тех, кто не может начать тур в Сортавала, имеется возможность выезда в 4:00 утра из Петрозаводска на нашем автобусе, без доплаты)
  • Тур заканчивается: Кемь, 21:00
  • Что включено: 6 завтраков, 2 обеда (1 на Валааме, 1 в Медвежьегорске), 2 ужина (1 в Сортавала и 1 в Кеми), работа экскурсовода, проживание в гостиницах, все входные билеты по программе, транспортное обслуживание на автобусе, метеоры на Кижи и Валаам, теплоход на Соловки.
  • Что посетим: Петрозаводск, Кижи, Марциальные воды, Водопад Кивач, Гора Сампо, Вулкан Гирвас, Валаам, Соловки, Водопады Ахинкоски, Рускеала
Сказания Севера + Соловки

Для тех, кто не располагает достаточным количеством времени, но мечтает посетить знаменитые карельские острова: Кижи, Валаам и Соловки, мы разработали интересную программу тура с комфортным отдыхом!

Русский Север всегда славился своими сказаниями и былинами. В Карелии был написан не только знаменитый на весь мир эпос «Калевала», но и огромное количество сказаний, песен и рун. В своем туре «Сказания Севера: Кижи • Валаам • Кивач» + Соловки мы хотим рассказать Вам истории про знаменитые карельские острова: Кижи, Валаам и Соловки, а также не менее интересные водопад Кивач и мраморный каньон Рускеала!

Удивительная северная природа. Монастырь и его святые. Царская тюрьма и ее знаменитые узники. Монастырь как крепость. Войны со своими и чужими. Советский период, СЛОН и СТОН. Таковы Соловки – место небесной святости и адских беззаконий.

Если Вы не можете начать тур в Сортавала, имеется возможность выезда в 4:00 утра из Петрозаводска на нашем автобусе, без доплаты.

Самый подходящий поезд под тур: Москва-Сортавала 160В с прибытием в 8:19. Купить ЖД билеты онлайн, быстро и удобно, можно на Яндекс.Путешествиях. Он идет из Москвы, в т.ч. через Петербург.

Обратно уезжаем из города Кемь. Наиболее быстрый и оптимальный способ - отправиться в Петербург на фирменном поезде Мурманск-Санкт-Петербург Посмотреть расписание и купить билет Если не хотите добираться до Москвы с пересадками - придется подождать ночного поезда Мурманск-Новороссийск, он идет в ночь уже следующего дня (условно если тур заканчивается 7 июня, то билет покупаем на поезд в 02:00 часа ночи уже 8 июня (расписание меняется, время условное, но всегда уже после полуночи). Посмотреть расписание и купить билет на поезд Мурманск-Новороссийск

Святой остров Валаам, старинная Сортавала, галерея Кронида Гоголева.

Для тех, кто не может начать тур в Сортавала, имеется возможность выезда в 4:00 утра из Петрозаводска на нашем автобусе, без доплаты. 8:20 - встреча группы и сбор на ЖД вокзале города Сортавала. 8:40 - завтрак в кафе. 9:10 - 10:50 - обзорная экскурсия по городу Сортавала с посещением основных достопримечательностей города. 11:00 - отправление на метеорах на остров Валаам. 11:50-16:50 - прибытие на Валаам, обзорная экскурсия по центральной усадьбе монастыря, выступление мужского хора, обед в монастырской трапезной. 16:50 - 17:50 - обратный путь на метеоре в Сортавала. 18:00 - посещение арт-галереии Кронида Гоголева. 19:00 - заселение в гостиницу, ужин, свободное время и отдых.

Добро пожаловать в Карелию! Наше путешествие начинается с города Сортавала. Наш гид встретит вас с табличкой «Золотое кольцо Карелии» у главного входа на ЖД вокзал Сортавала. Начиная с 8 утра, здесь б

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Ретропоезд, мраморный каньон Рускеала и водопады Приладожья!

8:45 - завтрак, освобождение номеров в Сортавала. 9:30 - отправление на Рускеала на автобусе, желающие могут поехать на ретропоезде (10:05 ЖД Сортавала - Рускеала, поезд прибывает на каньон в 11:20, для уважаемых гостей будет проведена полная экскурсия, но свободного времени будет на 35 минут меньше, чем у гостей, которые едут на автобусе). 10:45 - прибытие на Рускеала, обзорная экскурсия (1,5 часа). Свободное время. 14:15 - посещение тохминских водопадов. 18:45 - прибытие в Петрозаводск, заселение в гостиницу, отдых.

С добрым утром! Впереди нас ждет удивительная Карелия! Позавтракали – в путь!

Мы отправимся на одну из главных жемчужин Карелии — мраморный каньон Рускеала, Все желающие могут отправиться туда на рет

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Петрозаводск и остров Кижи

Завтрак в гостинице. 8:30 - Трансфер на речной вокзал Петрозаводска. 09:30-17:00 - экскурсия на остров Кижи; 17:00 - 19:00 - автобусно-пешеходная экскурсия по Петрозаводску.

С добрым утром! Завтракаем в гостинице.

Добро пожаловать в столицу Карелии – город Петрозаводск. Порт пяти морей, расположенный на берегу второго по величине в Европе пресного водоема – Онежского оз

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Золотое кольцо Карелии

Завтрак в гостинице. 9:00 - отправление на экскурсию; 17:00 - прибытие в Петрозаводск.

Доброе утро, дорогие путешественники. А сегодня нас ждет экскурсия «Золотое кольцо Карелии».

Мы посетим пять крупнейших достопримечательностей вблизи Петрозаводска: живописную гору Сампо; первый росс

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Заонежье, Беломорканал и петроглифы

7:30 - отправление из Петрозаводска; 10:00 – экскурсия по Медвежьегорску, шлюзу ББК в Повенце, поездка к урочищу Сандармох; 13:00 – обед; 16:45 – экскурсия по комплексу Беломорских петроглифов; 22:00 - ужин, размещение в гостинице в г.Кемь

На севере Карелии у самого Белого моря на гранитных скалах выбиты уникальные свидетельства жизни древних людей – петроглифы. Сегодня совершим путешествие в мир наскальных рисунков, рассказывающих о жи

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Соловецкий Кремль, монастырь и крепость

6:45 – завтрак; тяжелые вещи оставляются в камере хранения; 08:00 – отправление на теплоходе на Соловки (тяжёлые вещи оставляются в автобусе); 10:00 – прибытие на Соловки, встреча с гидом, экскурсия по поселку; 11:00-13:00 - экскурсия по Соловецкому Кремлю; 13:00 – свободное время; 15:00 – экскурсия на Секирную гору (за доп.плату); 18:20 – сбор на причале, получение вещей, посадка на теплоход; 19:00 – отправление на теплоходе в Рабочеостровск

Завтракаем в гостинице и отправляемся на причал в п.Рабочеостровск.

Нас ждет двухчасовое плавание по Белому морю на теплоходе. В пути скучать не придется – корабль сопровождают фотогеничные чайки

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Обратите внимание!

  1. Мы проводим большую экскурсию на Валаам. Просим соблюдать пунктуальность — в связи с привязкой к времени отправления водного транспорта «Комета» мы имеем право не дожидаться опоздавших туристов — и
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Гостиницы
Соловки Кемь «Сортавала», центр города СортавалаГостиница в центре Петрозаводска

Номера эконом-класса п. Соловецкий

Соловецкий архипелаг — это группа островов в Белом море. Доставлять сюда грузы и питание очень дорого. Кроме того, здесь очень короткий туристический сезон и остров не избалован хорошими и качественными гостиницами.

Тем не менее мы обеспечим Вам теплое и комфортное размещение в номерах эконом-класса в поселке Соловецкий. Эконом-класс означает, что, возможно, удобства (душ и туалет) будут находится «на этаже».

Вы разместитесь в одной из этих гостиниц: Варяжский хутор, Соловецкая слобода, Соловки Отель.

Стандартные номера с удобствами в гостинице г. Кемь

Север Карелии знаменит своей дикой природой и практически безлюдными местами. Гостиница в Кеми не сравнится с «фешенебельным» Петрозаводском, но здесь тепло и в каждом номере есть душ и туалет.

Стандартные номера с удобствами в г. Сортавала

Сортавала - небольшой и уютный город на берегу Ладожского озера. Вы разместитесь в одной из этих гостиниц: Ладога, Сортавала, Пийпун Пиха, Каунис.

Стандартные номера с удобствами - гостиницы в центре Петрозаводска с завтраками

Для размещения туристов мы предоставляем комфортабельные номера в гостиницах повышенной комфортности и уровня сервиса, расположенных в центре города и находящихся в пешей доступности от набережной города Петрозаводска, ресторанов и развлекательных центров, сувенирных и продуктовых магазинов.

Мы размещаем своих гостей в следующих гостиницах: Северная, Прионежская, Онежский замок, Саквояж, Cosmos, 13 стульев, Питер ИНН, Петра. Это одни из лучших гостиниц в Петрозаводске, стабильно предоставляющие высокий уровень сервиса и качественное размещение.

Вы получаете завтраки при отеле в стоимости тура. Все экскурсии также будут начинаться от гостиниц (максимум - в 10 минутах ходьбы от места сбора на экскурсии, в т.ч. в день заселения и выезда, т.к к некоторым гостиницам затруднен подъезд больших автобусов).

Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Гостиница в центре Петрозаводска
Достопримечательности
Петрозаводск
Петрозаводск - столица и крупнейший город республики Карелии, точка притяжения туристов и важный адм...
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Кижи
Кижи - остров на севере Онежского озера, где расположен один из крупнейших музеев под открытым небом...
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Марциальные воды
Марциальные воды - первый российский курорт, основанный Петром Первым. Здесь находятся несколько уни...
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Водопад Кивач
Водопад Кивач - один из самых живописных водопадов России. Красивые скалы и не замерзающая даже зимо...
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Гора Сампо
Гора Сампо - небольшая скала, названная так в честь мельницы из карельского эпоса Калевала. Со скалы...
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Вулкан Гирвас
Вулкан Гирвас и его жерло - одно из самых живописных мест в Карелии. Благодаря застывшим лавовым пот...
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Валаам
Валаам - крупнейший и самый знаменитый карельский монастырь, а также красивейший заповедный уголок, ...
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Соловки
Соловки территориально расположены в архангельской области, но удобнее всего добираться до них из Ка...
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Водопады Ахинкоски
# Водопады Ахинкоски Ахинкоски – популярная достопримечательность среди туристов. Это совокупность ...
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Рускеала
Рускеала - самый посещаемый туристический объект в Карелии, потрясающий своими фантастическими видам...
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Бронирование тура
  1. Заполните заявку на выбранный тур: даты, количество туристов, номера и места в автобусе (при возможности выбора).
  2. В личном кабинете после оформления заказа внесите ФИО и ДР всех участников.
  3. Оплатите заказ (от 20%) и получите ваучер на тур.
  4. ВАМ ПОДАРОК! Для всех туристов, купивших тур или экскурсию на нашем сайте - скидка 10% по ваучеру (билету) на ВСЕ сувениры в наших магазинах (пр. Ленина 5, пр. Ленина 26), а также на всю продукцию (калитки, рыбники, десерты, чай, кофе) нашего кафе национальной кухни - Калиточной и нашей карельской Чайной - Фурындальная.

До встречи в Карелии!

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Отзывы (7)
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Индивидуальный тур: Петрозаводск-Соловки-Петрозаводск; Кижи Путешествие на Русский Север понравилось. Ребята из Золотого Кольца - большие молодцы! Все было организовано четко, насколько это было возможно - на максимально высоком уровне. Причем, так как ездила с родителями и с учетом коронавирусных условий попросила организовать индивидуальный тур. Все высказанные пожелания были учтены. На вопросы по электронной почте и телефону ребята из турагентства отвечали всегда оперативно. Все сопровождающие нас в поездке гиды/водители были профессинальны и старались. Транспорт из Петрозаводска и в Петрозаводск - удобный и чистый.

Нам, кстати, ребята даже сделали пару неожиданных, интересных приключенческих «бонусов». Если бы ездила с компанией друзей своего возраста, то не заметила бы сложностей и даже повторила бы))

Поездка на Соловки - в целом непростая, длительная, со сменой большого количества транспорта. Но все, кто нас сопровождали, постарались сделать ее как можно легче. Особенно порадовал своими оптимизмом, энергией и любовью к делу гид Роман сотрудничающий с Золотым кольцом (вез нас из Петрозаводска в Рабочеостровск с остановками по пути).

Кстати, небольшое примечание: обязательно надо всем напоминать брать таблетки от укачивания, в поездку на Соловки. Очень пригодятся, даже для особо выносливых. По дороге из Петрозаводска хорошо была организована сдача теста на коронавирус. Очень любезно к нам отнеслись в поликлинике Кондопоги.

Поездка в Кижи: просто чудо, особенно если повезло с погодой. Все организовано хорошо, гуляешь и наслаждаешься. Золотое кольцо покупает заранее билеты, встречает, сажает на Метеор, ищет запоздавших. В целом мы остались довольны. Если когда-нибудь еще раз на Север - то с Золотым Кольцом Карелии!

Сказания Севера и Соловки Добрый день. В июле 2020 г. брали два тура. Очень насыщенная поездка! Невероятная природа, просто завораживает. В Сказаниях Севера один день посвящен Золотому кольцу, где нас сопровождал Роман. Очень позитивный, корректный и с чувством юмора и большой любовью к Карелии!

На Соловках познакомились с Юрием Огурцовым, человек просто пропитан той непростой жизнью на островах! Его энергия и отношение к островам, просто завораживают! очень интересный рассказчик.От поездки просто в восторге, навсегда влюблены в эти места и обязательно вернемся! Спасибо всем, кто принимает участие в организации туров. Размещения, питания, транспорт все в достойном виде. Нам особенно повезло, все поездки небольшими компаниями. Еще раз спасибо!

27.07.2019 Спасибо организаторам, тур организован великолепно! Единственное что подкачало - это погода. Огромное спасибо гиду Анне, такого профессионала ещё поискать! Настоящая северная красавица! Необыкновенно заботливая и внимательная ко всем членам группы. Ещё раз спасибо за интересную поездку.

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