Для тех, кто не может начать тур в Сортавала, имеется возможность выезда в 4:00 утра из Петрозаводска на нашем автобусе, без доплаты. 8:20 - встреча группы и сбор на ЖД вокзале города Сортавала. 8:40 - завтрак в кафе. 9:10 - 10:50 - обзорная экскурсия по городу Сортавала с посещением основных достопримечательностей города. 11:00 - отправление на метеорах на остров Валаам. 11:50-16:50 - прибытие на Валаам, обзорная экскурсия по центральной усадьбе монастыря, выступление мужского хора, обед в монастырской трапезной. 16:50 - 17:50 - обратный путь на метеоре в Сортавала. 18:00 - посещение арт-галереии Кронида Гоголева. 19:00 - заселение в гостиницу, ужин, свободное время и отдых.

Добро пожаловать в Карелию! Наше путешествие начинается с города Сортавала. Наш гид встретит вас с табличкой «Золотое кольцо Карелии» у главного входа на ЖД вокзал Сортавала. Начиная с 8 утра, здесь б

Добро пожаловать в Карелию! Наше путешествие начинается с города Сортавала. Наш гид встретит вас с табличкой «Золотое кольцо Карелии» у главного входа на ЖД вокзал Сортавала. Начиная с 8 утра, здесь будет дежурить наш автобус, в который можно будет сразу после прибытия убрать вещи.

Завтракаем в кафе и отправляемся на экскурсию в Сортавала – местные жители не склоняют название этого города и очень обижаются, когда кто-то это делает. Вот он национальный колорит! Это один из двух российских городов, имеющих шведские корни (второй – Выборг). Здесь и архитектура – невероятное смешение культур – шведской, финской, советской, российской.

Обзорная экскурсия по городу и осмотром потрясающих памятников северного модерна. Только посмотрите, какая красота: здание народной школы, построенной в 1929 году в стиле неоклассицизм; гостиница «Сеурахуоне», возведенная в 1908 году, где останавливался Николай Рерих; Дом Леандера (1905 год); здание Финского банка, возведенное в 1915 году, в котором каждая деталь сообщает о неприступности и надежности банка; Дом купцов Сийтонен — типичный северный модерн 1907 года постройки; Ратуша, возведенная в 1882 году — одно из самых красивых зданий: башенки, резные коньки, нежно-розовый цвет, с резьбой и рамами белого цвета, будто кружевную салфетку накинули сверху; Деревянное пожарное депо 1888 года постройки; Дом с фонарем, построенный в 1920 году и принадлежавший Хельсинкскому акционерному банку — формой напоминает стеклянный шприц; и конечно же Храм Николая Чудотворца. Возведен на деньги петербургских купцов в 1873 году. Выстроен в русском стиле. Сегодня главный городской храм Сортавалы.

Едем на причал — там нас ждут быстроходные кометы, которые помчат нас на первый святой остров нашего приключения – остров Валаам.

До святого острова не так далеко – всего 22 километра. Кстати, а вы знали, что в Ладоге, единственном пресноводном водоеме России, водятся нерпы – небольшие черные тюлени? Недаром говорят, что Ладога – это почти море.

И вот он – святой остров Валаам. Природа словно специально создала его подальше от берега. Это Кижи тесно связаны с берегами и близлежащими деревнями. Валаам другой. Он создан для уединения, для того, чтобы быть подальше от цивилизации.

Прибываем в Монастырскую бухту. Здесь нас ждет пешеходная экскурсия по центральной усадьбе монастыря. Мы посетим Спасо-Преображенский собор, где находятся мощи святых преподобных Сергия и Германа — основателей обители. И какой святой остров без концерта творческого коллектива! На этот раз для нас споют певчие мужского ансамбля «Валаам».

Насладившись красотой церковного песнопения, мы переедем на «Метеоре» в Никоновскую бухту. Здесь нас уже заждался постный обед в трапезной, приготовленный в стенах монастыря.

И снова в путь. Экскурсия «Новый Иерусалим» откроет неизвестные фрагменты истории острова. Мы посетим Воскресенский скит. Далее по лесной дороге прогуляемся до рукотворного Гефсиманского сада, где расположен уютный Гефсиманский скит с деревянной церковью Успения Пресвятой Богородицы. Заканчивается экскурсия на Елеонской горе, где открывается один из самых поэтичных видов на Ладогу.

Валаам лечит – и тело и голову. Здесь спокойно и умиротворенно. И можно отдохнуть от мирской суеты. Недаром здесь часто любят бывать и президент Владимир Путин, и патриарх Кирилл.

Вот и пора нам в обратный путь. Из Никоновской бухты «Метеор» несет нас обратно в славный город Сортавала.

Наберитесь сил, ведь вы еще не видели уникальный и единственный в своем роде дом-музей Кронида Гоголева. Располагается он в старинном здании финской застройки 1899 года. Но здание – не столь интересно, как творения Кронида Гоголева. Перед нами экспозиция картин, выполненных в уникальной манере резьбы по дереву. Вы считали, что вас после Валаама уже ничем не удивить? Что ж, удивляйтесь! Наверное, это и есть самые первые картины в формате 3D. Тема русского Севера, выразительная природа, простые люди, их быт и праздники – все это есть в творениях Кронида Гоголева.

После такого насыщенного дня, самое время заселиться в гостиницу. Нас ждет ужин и отдых в гостинице.