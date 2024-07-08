Сентябрь — это самый благоприятный месяц для семейного путешествия по Карелии с детьми. К осени поток туристов значительно снижается, исчезают комары, но температура не успевает сильно упасть. Можно даже застать «бабье лето». Начало и середина сентября, как правило, остаются привлекательными для туристов с малышами.
Дорогу на некоторые достопримечательности закроют ближе к концу сентября. Так что сейчас самое время успеть к заветным Соловкам и Валааму. С заботой о вас мы подготовили туры без ночных переездов и с комфортабельными гостиницами.