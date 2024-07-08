Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
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Туры в Карелию в сентябре

Сентябрь — это самый благоприятный месяц для семейного путешествия по Карелии с детьми. К осени поток туристов значительно снижается, исчезают комары, но температура не успевает сильно упасть. Можно даже застать «бабье лето». Начало и середина сентября, как правило, остаются привлекательными для туристов с малышами.
Дорогу на некоторые достопримечательности закроют ближе к концу сентября. Так что сейчас самое время успеть к заветным Соловкам и Валааму. С заботой о вас мы подготовили туры без ночных переездов и с комфортабельными гостиницами.

Все туры в Карелию в сентябре 2025

До 20 сентября доступны Валаам и Соловки, после чего навигация на эти острова закрывается. Кижи, Кивач, Рускеала и другие объекты - доступны в течении всего сентября. В сентябре меньше туристов и ниже цены, при этом отличная погода.

ТОП • 5
Знакомство с Карелией
Тур

Знакомство с Карелией

Длится 3 дня
Заезды c 16.5.2025 по 10.10.2025
Цена — от 41 500 ₽
57 отз.
Тур на выходные в Карелии
Тур

Тур на выходные в Карелии

Длится 2 дня
Заезды c 16.5.2025 по 29.9.2025
Цена — от 19 900 ₽
14 отз.
ТОП • 5
Соловки: заглянуть в вечность
Тур

Соловки: заглянуть в вечность

Длится 3 дня
Заезды c 2.6.2025 по 19.9.2025
Цена — от 53 900 ₽
6 отз.
Осень в Карелии
Тур

Осень в Карелии

Длится 3 дня
Заезды c 3.9.2025 по 28.11.2025
Цена — от 30 900 ₽
15 отз.
ТОП • 5
Сказания Севера + Соловки
Тур

Сказания Севера + Соловки

Длится 6 дней
Заезды c 26.5.2025 по 15.9.2025
Цена — от 93 700 ₽
7 отз.
Карельский вояж: Кижи-Валаам-Соловки за 5 дней
Тур

Карельский вояж: Кижи-Валаам-Соловки за 5 дней

Длится 5 дней
Заезды c 3.6.2025 по 16.9.2025
Цена — от 79 000 ₽
29 отз.
Осень в Карелии + Кижи — тур на 4 дня
Тур

Осень в Карелии + Кижи — тур на 4 дня

Длится 4 дня
Заезды c 4.9.2025 по 27.11.2025
Цена — от 41 900 ₽
13 отз.

Чем заняться в Карелии в сентябре

Так как в сентябре еще тепло, туристы предпочитают не только ходить по значимым местам и в музеи, но и гулять. Сентябрьские туры подходят для путешественников, которые хотят отдохнуть от большого количества людей, планируют насладиться природой и провести отпуск в спокойствии.

Осенью в Карелии можно:

  • Собирать грибы и ягоды. Это популярное занятие, которое совмещает в себе приятное с полезным.

  • Походы. Можно уйти в поход на целые выходные и ночевать в палатках, а можно уйти на несколько часов и устроить привал прямо в лесу.

  • Прогулки по национальным паркам. Их в Карелии четыре.

  • Сплавы. Если вы достаточно подготовлены, то в сентябре сможете наблюдать за осенней красотой нетронутой природы.

  • Дегустация местной кухни. Все должны попробовать калитки. Это небольшие пирожки с начинкой из каши или картофеля.

Преимущества наших туров в Карелию
  • №1 по отзывам
    №1 по отзывам

    Более 1000 реальных отзывов на Tripadvisor, Google, Яндекс,, ВКонтакте с общей оценкой 4,5+. Мы работаем уже 9 лет и нам доверяют свой отдых в Карелии тысячи туристов!

  • Один сайт для всей Карелии
    Один сайт для всей Карелии

    Туры "все включено" или отдельные услуги по экскурсиям, турбазам, санаториям, гостиницам/коттеджам, страховкам и билетам, а также гиды по ресторанам и путеводители.

  • У вас всегда есть свободное время
    У вас всегда есть свободное время

    Вы можете пропустить экскурсию, поспать подольше или проснуться раньше остальных и пойти изучать местность самостоятельно.

  • Вам не нужно ничего решать
    Вам не нужно ничего решать

    Для вас будет готов трансфер, питание, развлечения, проложен самый комфортный маршрут и многое другое. Такие туры помогают расслабиться, не думая ни о чем.

С нами работают лучшие гиды

Экскурсоводы нашей компании проходят обучение в РАНХиГС при Президенте РФ и получают сертификаты, которые соответствует уровню квалификации «5» и «6» профессионального стандарта «Экскурсовод», утвержденного Приказом Министерства труда от 04.08.2014 №539

  • Анна Белан

    Анна Белан

  • Андрей Адасенко

    Андрей Адасенко

  • Галина Косканен

    Галина Косканен

  • Анна Еремеева

    Анна Еремеева

  • Ирина Кованова

    Ирина Кованова

  • Людмила Никифорова

    Людмила Никифорова

  • Лариса Анисимова

    Лариса Анисимова

Что посмотреть в Карелии осенью

Валаам

Посетите святыню Карелии, где расположены древние монастыри, скиты и высокие горы. Прогуляйтесь по узким дорожкам и насладитесь тишиной и духовной атмосферой.

Соловки

Отправьтесь на уникальные острова и познакомьтесь с богатой историей, посетив Соловецкий монастырь, форты и удивительные природные памятники.

Кивач

Посетите водопад Кивач, который является одним из самых крупных в Европе и не замерзает даже в холодные дни. Происхождение названия "Кивач" ясно не до конца: оно связано с карельскими и финскими словами "kivi" (камень), "kiivas" (мощный, стремительный), "kiwas" (снеговая гора).

Водопад Кивач состоит из 4 порогов и 2 потоков. Самый высокий порог – нижний, высотой 8 метров, а общая высота каскада составляет 10,4 метра. Главный водосброс дополняется второстепенным левым потоком, который разбивается на несколько мощных струй высотой 7 метров.

Карельские деревни

Проведите время в уютной провинции, где сможете познакомиться с местными обычаями и традициями, попробовать национальные блюда, поучаствовать в мастер-классах и побольше узнать о карельской культуре.

Туры по популярным достопримечательностям Карелии в сентябре

Мы проводим туры по всей Карелии и для Вашего удобства сгруппировали их по объектам показа. Вы можете выбрать подходящий тур именно с той достопримечательностью Карелии, которую хотите посетить.

  • Туры с посещением острова Валаам

    Валаам – святой остров в северной части Ладожского озера. Здесь расположен северный центр православия - Спасо-Преображенский ставропигиальный мужской монастырь. Обитель славится великолепной храмовой архитектурой, уникальным ландшафтом и дивной красотой карельской природы. Добираются до острова на метеоре из г.Сортавала.

  • Туры с посещением Соловков

    Соловецкий архипелаг является одной из главных точек притяжения туристов на русском Севере, ведь именно здесь можно почувствовать всю мощь культуры нашей страны.

  • Туры в Карелию на остров Кижи

    Остров Кижи - уникальное место, где сохранился дух севера 19 века. Шедевры русского деревянного зодчества и чистота карельской природы создают невероятную атмосферу.

  • Туры с посещением Рускеала

    Карельский объект №1 по посещаемости - горный парк Рускеала, привлекает сотни тысяч туристов своей инфраструктурой, красотой мраморных скал и невероятными пейзажами.

  • Туры с посещением водопада Кивач

    Кивач является одним из самых живописных мест в Карелии - чистый воздух, красивые камни и лес, бурлящий поток падающей воды, здесь останавливается время.

  • Туры с посещением карельских деревней

    Карельские деревни с национальным колоритом - Кинерма, Шелтозеро, Рубчойла, где сохранились и доступны для изучения традиции, быт и история карельского народа.

  • Туры по местам Силы Карелии

    Карелия славится своими Местами Силы, где расположены энергетические разломы: священная саамская гора Воттоваара, Паасо, Сампо, Гирвас и многие другие.

  • Туры по Карелии из Петрозаводска

    Большинство наших туров начинается из Петрозаводска. Они включают в себя обзорную экскурсию по столице Карелии - чудесному городу на берегу Онежского озера.

Погода в Карелии в сентябре

Сентябрь в Карелии часто радует туристов мягким и комфортным климатом. Температура воздуха колеблется от +10°C до +15°C, что делает этот месяц идеальным временем для активного отдыха и осмотра достопримечательностей. Осенний ландшафт Карелии удивит разнообразием ярких красок. Готовьтесь к прохладным утренним и вечерним прогулкам, запасаясь теплой одеждой, а днем наслаждайтесь свежим воздухом, но держите наготове дождевик или зонтик.

Экскурсии по Карелии осенью 2024

Туроператор "Золотое кольцо Карелии" предлагает экскурсии по Карелии осенью с посещением знаменитых островов: Кижи, Валаам, Соловки, а также других известных и не очень достопримечательностей Карелии: мраморный каньон Рускеала, водопад Кивач, сплавы по рекам, экскурсии по Петрозаводску и многое другое.

Продолжительность туров в Карелии осенью

Мы подготовили для Вас различные варианты туров в Карелию осенью на выходные, три или пять дней, а также большие путешествия на 10 дней, включающие в себя все, что можно увидеть в Карелии. Выбирайте оптимальный для себя вариант и добро пожаловать!

Мы в федеральном реестре туроператоров и поездка застрахована на сумму 500 000 ₽

Единый федеральный реестр туроператоров

  • Реестровый номер: РТО 020666
  • Сфера туроператорской деятельности: внутренний туризм
  • Способ финансового обеспечения: договор страхования гражданской ответственности туроператора
  • Размер финансового обеспечения: 500 000 ₽
  • Наименование организации, предоставившей финансовое обеспечение: ПАО "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ"
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Отзывы о наших турах в Карелию

Прилетели в Карелию .Благодаря этому агентству посмотрели Петрозаводск и съездили на золотое кольцо Карелии .Рекомендую.Все четко и собрано .За день предупреждают о экскурсии и высылают все данные для встречи

Всем доброго времени суток!!! Отпуск закончился, но осталось тепло на душе от очередного посещения Карелии!! Третий раз приезжаем в гости и снова не хочется расставаться, и опять уезжаем с чувством, что только началось знакомство с удивительным краем!! Нет смысла перечислять места, где мы были, для этого нужно приехать в Петрозаводск и с него начать знакомиться с Карельской землёй, суровой и величественной, милой и очень трогательной!! И неудивительно, что наши гиды Анна, Андрей и Роман с такой любовью рассказывают о Карелии!! Огромная благодарность туристической фирме "Золотое кольцо Карелии" за отличную организацию наших путешествий и незабываемые впечатления от увиденного!! От души желаем вам добра и дальнейшего процветания! И до новых встреч! Сергей и Евгения Воронины

Всем здравствуйте🤗 25 июня впервые побывала в парке Рускеала, в компании вашей турфирмы🌞наш замечательный гид Андрей,вложил в мою голову знания и впечатления, теперь я могу рассказать,что я была на каньоне,но с элементами истории!☝🏻Автобус комфортный, гид заботился о том ,чтобы мы поели,попили и остались довольны экскурсией🙏🏻на пути к парку слушали стихи,песни,исторические факты и что можно еще посмотреть в нашей прекрасной Карелии❤спасибо за работу,опыт путешествия, знания и невероятные виды и красоты,которые останутся в моем сердечке навсегда😌

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