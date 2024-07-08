Валаам

Посетите святыню Карелии, где расположены древние монастыри, скиты и высокие горы. Прогуляйтесь по узким дорожкам и насладитесь тишиной и духовной атмосферой.

Соловки

Отправьтесь на уникальные острова и познакомьтесь с богатой историей, посетив Соловецкий монастырь, форты и удивительные природные памятники.

Кивач

Посетите водопад Кивач, который является одним из самых крупных в Европе и не замерзает даже в холодные дни. Происхождение названия "Кивач" ясно не до конца: оно связано с карельскими и финскими словами "kivi" (камень), "kiivas" (мощный, стремительный), "kiwas" (снеговая гора).

Водопад Кивач состоит из 4 порогов и 2 потоков. Самый высокий порог – нижний, высотой 8 метров, а общая высота каскада составляет 10,4 метра. Главный водосброс дополняется второстепенным левым потоком, который разбивается на несколько мощных струй высотой 7 метров.

Карельские деревни

Проведите время в уютной провинции, где сможете познакомиться с местными обычаями и традициями, попробовать национальные блюда, поучаствовать в мастер-классах и побольше узнать о карельской культуре.