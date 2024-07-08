Туры в Карелию на 6 дней

Карелия хороша своей многогранностью, чистым воздухом, нетронутой природой и поэтому путешественники выбирают отправиться сюда в отпуск. Специально для вас мы разработали туры, которые помогут приобщиться к Карелии, изучить ее культуру, отдохнуть телом и душой, а также увидеть почти все достопримечательности.

Шестидневный тур в Карелию и на Соловки для всей семьи

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Уютные домики и избушки для самостоятельных путешественников по Карелии

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