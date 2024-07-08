Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
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Туры в Карелию на 6 дней

Карелия хороша своей многогранностью, чистым воздухом, нетронутой природой и поэтому путешественники выбирают отправиться сюда в отпуск. Специально для вас мы разработали туры, которые помогут приобщиться к Карелии, изучить ее культуру, отдохнуть телом и душой, а также увидеть почти все достопримечательности.

Шестидневный тур в Карелию и на Соловки для всей семьи

Информация обо всех турах, которые мы разработали для вас. Тут — отдых на любой вкус и количество дней.

Уютные домики и избушки для самостоятельных путешественников по Карелии

Если вам нужен трансфер из Москвы или Санкт-Петербурга — сообщите об этом менеджеру. Он со всем разберется и предложит оптимальные варианты для поездки.

Шестидневные туры от туроператора "Золотое кольцо Карелии"

Путешествие в Карелию — отличная идея, если вы хотите увидеть северные природные красоты и полюбоваться древней архитектурой. Если у вас немного времени, то обратите внимание на туры в Карелию на шесть дней. В туры входит посещение основных достопримечательностей, которые составят представление о регионе.

Преимущества наших туров в Карелию
  • №1 по отзывам
    №1 по отзывам

    Более 1000 реальных отзывов на Tripadvisor, Google, Яндекс,, ВКонтакте с общей оценкой 4,5+. Мы работаем уже 9 лет и нам доверяют свой отдых в Карелии тысячи туристов!

  • Один сайт для всей Карелии
    Один сайт для всей Карелии

    Туры "все включено" или отдельные услуги по экскурсиям, турбазам, санаториям, гостиницам/коттеджам, страховкам и билетам, а также гиды по ресторанам и путеводители.

  • У вас всегда есть свободное время
    У вас всегда есть свободное время

    Вы можете пропустить экскурсию, поспать подольше или проснуться раньше остальных и пойти изучать местность самостоятельно.

  • Вам не нужно ничего решать
    Вам не нужно ничего решать

    Для вас будет готов трансфер, питание, развлечения, проложен самый комфортный маршрут и многое другое. Такие туры помогают расслабиться, не думая ни о чем.

Направления нашей работы

Туроператор "Золотое кольцо Карелии" предлагает услуги по организации всего спектра туристских услуг для Вашего отдыха в Карелии - от момента покупки билетов до любых видов активностей.

  • Многодневные туры в Карелию

    Продолжительные туры по Карелии с включенными активностями, проживанием и питанием.

  • Однодневные экскурсии

    Большой выбор однодневных экскурсий по Карелии для Вашего насыщенного отдыха.

Сложно выбрать? Поможем!
WhatsAppring@karelia.gold+7 (911) 050-34-77
Мы в федеральном реестре туроператоров и поездка застрахована на сумму 500 000 ₽

Единый федеральный реестр туроператоров

  • Реестровый номер: РТО 020666
  • Сфера туроператорской деятельности: внутренний туризм
  • Способ финансового обеспечения: договор страхования гражданской ответственности туроператора
  • Размер финансового обеспечения: 500 000 ₽
  • Наименование организации, предоставившей финансовое обеспечение: ПАО "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Перейти на сайт Ростуризма →

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С нами работают лучшие гиды

Экскурсоводы нашей компании проходят обучение в РАНХиГС при Президенте РФ и получают сертификаты, которые соответствует уровню квалификации «5» и «6» профессионального стандарта «Экскурсовод», утвержденного Приказом Министерства труда от 04.08.2014 №539

  • Анна Белан

    Анна Белан

  • Андрей Адасенко

    Андрей Адасенко

  • Галина Косканен

    Галина Косканен

  • Анна Еремеева

    Анна Еремеева

  • Ирина Кованова

    Ирина Кованова

  • Людмила Никифорова

    Людмила Никифорова

  • Лариса Анисимова

    Лариса Анисимова

Отзывы о наших турах в Карелию

Прилетели в Карелию .Благодаря этому агентству посмотрели Петрозаводск и съездили на золотое кольцо Карелии .Рекомендую.Все четко и собрано .За день предупреждают о экскурсии и высылают все данные для встречи

Всем доброго времени суток!!! Отпуск закончился, но осталось тепло на душе от очередного посещения Карелии!! Третий раз приезжаем в гости и снова не хочется расставаться, и опять уезжаем с чувством, что только началось знакомство с удивительным краем!! Нет смысла перечислять места, где мы были, для этого нужно приехать в Петрозаводск и с него начать знакомиться с Карельской землёй, суровой и величественной, милой и очень трогательной!! И неудивительно, что наши гиды Анна, Андрей и Роман с такой любовью рассказывают о Карелии!! Огромная благодарность туристической фирме "Золотое кольцо Карелии" за отличную организацию наших путешествий и незабываемые впечатления от увиденного!! От души желаем вам добра и дальнейшего процветания! И до новых встреч! Сергей и Евгения Воронины

Всем здравствуйте🤗 25 июня впервые побывала в парке Рускеала, в компании вашей турфирмы🌞наш замечательный гид Андрей,вложил в мою голову знания и впечатления, теперь я могу рассказать,что я была на каньоне,но с элементами истории!☝🏻Автобус комфортный, гид заботился о том ,чтобы мы поели,попили и остались довольны экскурсией🙏🏻на пути к парку слушали стихи,песни,исторические факты и что можно еще посмотреть в нашей прекрасной Карелии❤спасибо за работу,опыт путешествия, знания и невероятные виды и красоты,которые останутся в моем сердечке навсегда😌

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Что можно сделать в Карелии за шесть дней

Попробовать местную кухню

Калитки — это популярное карельское блюдо, которое должен попробовать каждый, кто окажется в Карелии. Это ржаные открытые пирожки с начинкой из риса, картофеля, каши и многого другого. Помимо дегустации, вы можете научиться их готовить! Секрет правильных калиток вам откроют на кулинарных курсах или местные жители в деревнях.

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Отправиться в собачий питомник

Трогательное и доброе развлечение для тех, кто любит животных. Посмотрите на питомник хаски, узнайте, как они живут и чем любят заниматься. Вам расскажут историю возникновения породы, дадут возможность покататься на собачьих упряжках и покормить собак!

Сходить в баню на берегу озера

На берегах карельских озер много баз отдыха, которые предоставляют аренду бани на несколько часов или целый день. Представьте: париться свежим веником в бане, находящийся на берегу озера в Карелии. Красота. Очень полезное и необычное развлечение.

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Отправиться в сплав

Река Шуя — одна из самых популярных для любителей активного и даже экстремального отдыха. Шуя чистая, глубокая и полноводная. Сложность порогов на ней возрастает постепенно, даже плавно, поэтому река отлично подходит для новичков. Маршрут для сплава можно выбрать в зависимости от ваших умений и желаний.

Увидеть водопад

Кивач — одна из самых популярных достопримечательностей Карелии. Водопад находится в природном заповеднике. Это красивое место, которое собирает тысячи путешественников ежегодно. Многие говорят, что Кивач — это обязательное для посещения место для всех путешественников.

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