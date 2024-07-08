Попробовать местную кухню
Калитки — это популярное карельское блюдо, которое должен попробовать каждый, кто окажется в Карелии. Это ржаные открытые пирожки с начинкой из риса, картофеля, каши и многого другого. Помимо дегустации, вы можете научиться их готовить! Секрет правильных калиток вам откроют на кулинарных курсах или местные жители в деревнях.
Отправиться в собачий питомник
Трогательное и доброе развлечение для тех, кто любит животных. Посмотрите на питомник хаски, узнайте, как они живут и чем любят заниматься. Вам расскажут историю возникновения породы, дадут возможность покататься на собачьих упряжках и покормить собак!
Сходить в баню на берегу озера
На берегах карельских озер много баз отдыха, которые предоставляют аренду бани на несколько часов или целый день. Представьте: париться свежим веником в бане, находящийся на берегу озера в Карелии. Красота. Очень полезное и необычное развлечение.
Отправиться в сплав
Река Шуя — одна из самых популярных для любителей активного и даже экстремального отдыха. Шуя чистая, глубокая и полноводная. Сложность порогов на ней возрастает постепенно, даже плавно, поэтому река отлично подходит для новичков. Маршрут для сплава можно выбрать в зависимости от ваших умений и желаний.
Увидеть водопад
Кивач — одна из самых популярных достопримечательностей Карелии. Водопад находится в природном заповеднике. Это красивое место, которое собирает тысячи путешественников ежегодно. Многие говорят, что Кивач — это обязательное для посещения место для всех путешественников.