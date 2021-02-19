Полноводная и порожистая река Шуя протекает по Суоярвскому, Пряжинскому и Прионежскому районам Карелии. Она очень популярна среди сплавщиков. А также любителей красивейших пейзажей, запаха хвои, щедрых лесных даров и отличной рыбалки. Путешествие в эти места прекрасно подходит для первого знакомства с северным краем.

Описание природного объекта

Река Шуя Карелии с площадью водостока более 10 тыс. кв. км и длиной около 194 км входит в бассейн Онежского озера. Это одна из крупнейших рек республики. Истоком Шуи является озеро Суоярви, а впадает она в соединенное с Онегой Логмозеро. На пути реки встречаются еще два озера — Вагатозеро и Шотозеро. И несколько притоков, главные из которых — Вилга, Кутижма, Святрека, Сяпся, Торасйоки и Чална. Поскольку Шуя протекает по заболоченной местности с множеством торфяников, ее воды приобретают глубокий чайный оттенок. При этом сама вода достаточно чистая и мягкая с небольшим количеством минералов.

Берега реки типичны для данной местности — местами заболоченные, с густыми таежными лесами. Изредка, в основном в районе устья, растут березы.

Существует несколько версий названия реки. По одной из них оно образовано от карельского слова Šuojogi или «глубокая». По другой, что в переводе со старославянского оно означает «левая». А жители Финляндии в свое время называли реку болотной.

Промышленное использование водоема

До 1963 года в республике велась активная лесозаготовка, и по реке сплавлялась древесина. А в 1960 году здесь прошли успешные испытания вездеходной лебедки-амфибии разработки ленинградских ученых.

Сейчас течение Шуи помогает выработке электроэнергии. Для этого в районе поселка Игнойла возведена гидроэлектростанция. Игнойлинская ГЭС относится к классу малых, вырабатывая всего около 2,7 МВт. Для передвижения лососевых к нерестилищам в 2007 г в ней был организован специальный четырехступенчатый рыбоход.

Климат местности

В местах протекания реки отмечаются изменчивые погодные условия с большим количеством осадков. Причем в летнее время сохраняется высокая влажность воздуха, а жара в пределах +30°С продолжается не дольше месяца. Также в республике бывают дожди, которые затягиваются на сутки и более. Тогда температура значительно падает, а вода становится слишком холодной для комфортного купания. В зимнее время здесь бывает очень снежно, однако сильных морозов не наблюдается.

Сплав по реке Шуя в Карелии

Быстрое течение и наличие порогов сделало популярным сплав по реке Шуя. Общий маршрут длиной 105 км относится ко второй категории сложности. На его протяжении встречаются порядка 30 ступенчатых порогов. Начинают сплав от Шуезера или неподалеку от поселка Пушной.

Сплавы проводятся с поздней весны до ранней осени. По возможности лучше выбрать время, когда Шуя наиболее полноводна. Это конец мая – начало июня, а также дождливый летний период.

В основном для сплавов используются шести- и восьмиместные рафры. При желании туристы могут прокатиться на двухместных байдарках или катамаранах на 2, 4 или 6 человек. Частая продолжительность организованного сплава — 8 дней и 7 ночей. Но существуют и более короткие варианты. В любом случае — это отличный способ испытать азарт и самые захватывающие эмоции! Благодаря множеству стоянок на берегу и опытным инструкторам водный тур проходит максимально комфортно. Во время высадок можно заняться рыбной ловлей, отдохнуть у костра или просто подышать свежим воздухом. Многие путешественники совмещают сплав с экскурсиями на остров Кижи, к падуну Кивач и т. д. Также в районе поселка Матросы периодически проходят состязания по рафтингу и водному туризму.

Рыбалка и отдых

Одно из наиболее популярных занятий на реке Шуя — рыбалка. В реке водятся все виды рыбы, характерные для данной местности. Чаще всего рыбакам удается поймать окуня или щуку. Также встречаются лещи, налимы, плотва, форель, сиг, хариус, язь, корюшка и другие. И, конечно, вкуснейшая семга, которая приходит сюда на нерест. Однако для вылова данной рыбы требуется специальная лицензия.

Многие рыбаки отмечают хороший клев как в реке, так в и озерах, через которые она протекает. Щука и окунь хорошо ловятся на спиннинг. При этом хищники любят обманки — блесны, поппер и прочее.

Во время отдыха можно отправиться на охоту за грибами и ягодами Карелии. При этом рекомендуется смотреть под ноги, поскольку в этих местах водятся гадюки. Летом местные жители и туристы находят в лесах белые грибы, подберезовики, рыжики, лисички и подосиновики. Что касается ягод, то обычно сначала дозревает земляника, затем появляется черника, голубика, малина, рябина. И, конечно, визитная карточка края — ароматная и витаминная морошка, растущая на заболоченных местах. В конце лета готова к сбору любимая многими брусника, а завершает ягодный сезон — вкусная и полезная клюква.

Как добраться до объекта?

Добраться до реки Шуя можно несколькими способами. Самый удобный из них — такси или личным автомобилем. Из Петрозаводска нужно двигаться через Суоярви и далее по дороге, ведущей к мосту через Суойки. Он расположен за деревней Леппяниеми. Если планируется поездка большой компанией, можно арендовать автобус.

При поездке на железнодорожном транспорте следует выйти на станции — Суоярви. И здесь уже воспользоваться услугами такси или частного перевозчика. Тем, кто хорошо ориентируется на местности, можно выйти на станции Суоеки (22-й километр) и оставшиеся до реки 1,5 км пройти пешком.