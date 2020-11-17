Местным мастерам удалось создать настоящие архитектурные шедевры, которые по праву вошли в золотой фонд ЮНЕСКО. Уникальная красота старинных церквей, аутентичность крестьянских жилищ и хозяйственных построек привлекают на остров путешественников со всех уголков мира.

История острова Кижи

В древности на этой территории проживали прибалтийско-финские племена, а с XI века они отошли новгородским боярам. Влияние Новгорода привело к широкому распространению христианства на северных землях. В XV веке Кижи и все Новгородские владения стали частью Московского государства. На этот же период приходятся первые документальные записи о деревянных церквях на острове. В 16 веке Кижи становятся настоящим культурным центром Заонежья и административным центром Спасского погоста из порядка 130 сел.

Кижи также были известны своей металлургией. С обнаружением в 1669 году медной руды здесь началось строительство плавильного завода. Изначально этим занимался богатый новгородец Семен Гаврилов, но довести работы до конца помогли иностранные капиталы Марселиса и Бутенанта. На этом предприниматели не остановились и со временем построили еще 3 завода, а к концу века расширились до 5 предприятий. Первоначально планировалось их использование для переплавки меди, однако из-за низкой рентабельности заводы занялись производством железа. И уже в XVII веке среди самых популярных товаров на Тихвинской ярмарке числились надежные «кижские» ножи.

Из 14 поселений, существующих на острове к концу XVI века, до наших дней сохранились лишь два — Ямка и Васильево. Сегодня они стали частью музея-заповедника «Кижи». Большинство исторических строений перевезены в разное время из разных сел и деревень Заонежья. В результате была реконструирована местная деревня периода конца XIX — начала XX века. Сейчас с богатым историческим наследием края можно познакомиться на экскурсии на остров Кижи.

Архитектурные шедевры Кижи

Музейный комплекс «Кижи» - это современный культурный центр с экскурсионным обслуживанием на 8-ми языках. Сначала музей состоял из 3-х строений: деревянных Преображенской, Покровской церквей и старой колокольни 18-19 вв. Со временем его дополнили часовнями, домами, предметами быта и хозяйственными постройками, бережно перевезенными на остров из разных уголков Заонежья.

Церковь Преображения Господня

Особая гордость архитектурного комплекса на острове Кижи в Карелии — величественный Преображенский храм, который вошел в список красивейших религиозных сооружений мира. Он возведен в 1714 году на месте шатровой церкви, сгоревшей в 1694 году. Согласно легенде по окончании строительства плотник Нестор выбросил свой инструмент в Онежское озеро, дабы больше никто не сотворил нечто подобное.

С годами строение начало ветшать и ему потребовалась реставрация. Основные восстановительные работы проводились в 1949 – 1959 гг. по проекту архитектора Александра Ополовникова.

Сегодня здание церкви высотой 37 метров украшено 22 куполами, установленными на многоярусных наклонных кровлях. Многочисленные купола-луковички делают строение крайне необычным, напоминающим сказочный домик. Основная часть здания изготовлена из сосны, и лишь некоторые элементы из осины и березы. Несмотря на сложность и масштабность, церковь возведена почти без гвоздей. Небольшие гвоздики использовались лишь для закрепления «чешуек» на куполах.

Внутреннее убранство храма также поражает воображение. Великолепный четырехярусный иконостас на 102 иконы опоясан позолоченной рамой с резными выразительными цветами и вьющейся виноградной лозой. Большая часть икон датируется XVIII веком, а две — «Покров» и «Преображение» — написаны в конце XVII века. Расписной потолок венчает изображение святой Троицы, а также праотцов в окружении ангелов.

Поскольку в здании нет отопления, службы проводятся лишь в теплое время года.

Церковь Покрова Богородицы

По соседству с Преображенской церковью расположился Покровский храм. Возведенное в 1764 году строение отличается более скромным видом, но, одновременно с этим, оба храмовых сооружения гармонично дополняют друг друга.

Церковь венчают 9 куполов, один из которых является центральным. Фронтонный пояс с зубчатыми элементами — отличительный декоративный элемент храма. Однако, он имеет и практическое значение, препятствуя попаданию на стены влаги во время осадков. Внутри храма царит та же простота и сдержанность, что и снаружи. К сожалению, первоначальный иконостас не сохранился, поэтому во время реставрационных работ в 1950 году был установлен новый.

Шатровая колокольня

Многие туристы приезжают на остров Кижи в Карелии, чтобы полюбоваться еще одной изюминкой — шатровой колокольней. Она появилась в 1863 году на месте остатков более старого сооружения и гармонично вписалась в пространство между церквями. Ходатайствовал о возведении нового 30-метрового строения священник Стефан Романовский. Со временем внешний вид колокольни изменился: в 1874 году изменена верхняя часть, а в 1900 году разобраны декоративные фронтоны по периметру карниза.

Четыре стороны колокольни украшают арочные порталы, два из которых — декоративные. К крытой шатром звоннице ведет лестница в пять маршей. А величественный звон ее колоколов разносится по всей округе.

Ограда комплекса

Воссозданная в 1959 году 300-метровая ограда со сторожевой башней и внушительными воротами напоминает настоящую историческую крепость. А высокий фундамент с массивным бревенчатым срубом и двускатной крышей лишь дополняют это впечатление. Центральные двустворчатые ворота оборудованы с западной стороны у Покровского храма. На главном фасаде ограды расположены окна с дощатыми ставнями, а угловую башню венчает резной шпиль.

Церковь Воскрешения Лазаря

Легенда гласит, что один из старейших русских деревянных храмов, насчитывающий более шести веков, возвел преподобный Лазарь — основатель Муромского монастыря. В Кижи строение перевезли в 1959 году. С тех пор церковь пережила несколько реставраций, во время которых появился притвор, заменена кровля, устранен перекос сруба и установлен новый купол. Сейчас она представляет собой простое и гармоничное сооружение, состоящее из трех клетей с двускатными крышами. Главное внутреннее убранство представлено двухярусным иконостасом из икон XVI–XVIII вв.

Часовня Михаила Архангела

Заповедный комплекс украшает еще одна типичная северная религиозная постройка начала XIX века — часовня. Изначально она располагалась в деревне Леликозеро, а в заповедник была перенесена в 1961 году. Часовню венчает шатровая колокольня-звонница. Внутри здания располагается древний иконостас с работами XVII–XVIII веков, который гармонично перетекает в потолочное изображение Иисуса Христа в окружении праотцов и евангелистов. В программу экскурсий на остров Кижи входит возможность не только осмотреть часовню, но и насладиться перезвоном, благовестом и другими колокольными звонами.

Восьмикрылая ветряная мельница

Помимо знакомства с религиозными строениями на острове Кижи можно окунуться в настоящий старинный быт. Так здесь расположена одна из немногих оставшихся в Карелии ветряных мельниц. Она построена в деревне Волкостров в 1928 году, а в 1976 году была перевезена в Кижи и отреставрирована. Сегодня мельница остается в рабочем состоянии. Это двухэтажное здание, с каменными жерновами и горизонтальным валом с насаженными на него восемью крыльями. В здании есть устройство для регулирования степени помола, а также ларь для готовой муки.

Дом крестьянина Щепина

Традиционное северное крестьянское жилище изначально располагалось в с. Волкострова, а на нынешнее место попало в 1975 году. Типичная заонежская постройка начала прошлого века представляет собой четырехстенок с двускатной крышей, внутрь которого ведет небольшое крыльцо. Одна из особенностей дома — отсутствие двора и необычное расположение печи, стоящей не у стены. Внутри жилища имеется небольшой чулан с инструментами бондарного ремесла, которые древние мастера использовали для изготовления различных деревянных емкостей.

Дом крестьянина Елизарова

Строение перевезли на остров Кижи в 1961 году из деревни Потаневщина, находящейся на Климецком острове. В этом древнем заонежском жилище жилые и хозяйственные помещения находятся под единой крышей. Одноэтажная изба стоит на подклете, который использовался в качестве зернохранилища, а внутри жилища имеются сени и два чулана. Наружный фасад дома украшает декоративный балкон, за которым располагается чердак. Довольно необычно выглядит сочетание массивных бревенчатых стен и скромных наличников.

Внутреннее убранство представлено прялкой для изготовления льняных нитей, теплым узорчатым одеялом, расписным настенным шкафчиком для праздничной посуды для чаепитий и другими любопытными предметами. А возле дома воссоздана баня начала XX века, привезенная из Усть-Яндома в 1970 году.

Дом крестьянина Ошевнева

Жилище зажиточного крестьянина прибыло в заповедник из деревни Ошевнева, а амбар — из Коккойла. Вместительный добротный двухэтажный дом украшен резьбой и замысловатыми наличниками с изображением разных символов и оберегов. Известный реставратор А. Ополовников считал, что к этому дому сложно применить слово «изба». Внушительное жилище, предназначенное для большой семьи, вмещает горницу, светелку, две жилые комнаты и парадную залу. А длинная открытая галерея вдоль жилой части и нарядный балкон у светелки дополняют впечатление солидной постройки. При этом внутренняя обстановка отличается простотой и отсутствием излишней роскоши и декоративности. Лишь вышивка на полотенцах и затейливая роспись на прялке оживляют незамысловатый интерьер.

Как доехать до острова Кижи?

Наиболее комфортный способ оказаться на острове без пересадок — круизный теплоход. Суда отходят из Москвы, Петербурга, Нижнего Новгорода и Казани. Это отличная возможность не только познакомиться с достопримечательностями Кижей, но и увидеть много других интересных мест.

Любителям поездок на авто придется сначала добраться до столицы Карелии или Великой губы, после чего отрезок Петрозаводск — Кижи преодолеть по Онежскому озеру или же по воздуху. Аналогично следует поступить тем, кто собрался воспользоваться железнодорожным транспортом. Если планируется перелет в Кижи, билет напрямую приобрести не удастся. Самолетом можно преодолеть лишь часть пути до петрозаводского аэропорта.

В теплый период — с мая по сентябрь — с Водного вокзала на остров отходят регулярные суда. Маршрут Петрозаводск — остров Кижи «кометой» и «метеором» займет 1 час 15 минут. Также можно сначала добраться до ближайшего к заповеднику населенного пункта — с. Великая Губа, откуда местные жители доставляют желающих на остров катерами. Село расположено в Медвежьегорском районе в 315 км от Петрозаводск, ехать по трассе М-18 или Р-17.

В период с января по апрель озеро замерзает, и единственная возможность оказаться на Кижах — снегоход, внедорожник-пневмовездеход или судно на воздушной подушке. Желающим посетить заповедник на новогодние и рождественские праздники предлагаются экскурсии на вертолете «Ми-8».

Где остановиться на острове Кижи и чем заняться?

Кижи считается заповедной зоной, поэтому гостиниц или баз отдыха здесь нет. Остановиться можно на одном из соседних островов, где имеются специальные гостевые домики.

В Кижи можно заказать разные познавательные экскурсии. Например, обзорную по музею-заповеднику или экскурсию по деревням острова — пешую или в повозке, запряженной лошадьми.

Также есть программы знакомства не только с деревянным зодчеством, но и народными ремеслами и местной кухней. При этом участники действа надевают старинные карельские костюмы и используют орудия труда тех времен. Такая экскурсия в Кижи, Карелию — отличный способ прикоснуться к истории северного края, прочувствовать его старинный уклад и традиции.

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