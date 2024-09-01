Карелия славится своими природными богатствами, в том числе вкусными и ароматными ягодами. Их собирают как местные жители, так и многочисленные туристы, посещающие республику. Кроме того, здесь налажен промышленный сбор любимого многими лакомства.

Ягоды Карелии ценятся за разнообразие сортов и абсолютную безопасность. Дикие и садовые разновидности произрастают на экологически чистой территории. Поэтому они чрезвычайно полезны для организма и насыщают его витаминами и микроэлементами.

Общие сведения о ягодах в Карелии

Северный климат задает достаточно суровые условия для местных растений. Cвое влияние оказывают и виды лесов. Ведь в Карелии встречаются как сосновые, так и еловые посадки. А также березовые чащи с пышным покровом почвы. Кроме того, есть участки вырубки, которую любит малина и брусника. А вот морошку в Карелии легче встретить на болотистых участках, где также произрастает брусника и другие культуры.

Вегетативный период местных растений продолжается с конца апреля по сентябрь. За этот период они успевают ожить после зимних холодов, активно разрастись и принести плоды. И хотя погодная непредсказуемость может отразиться на созревании некоторых ягод, их многообразие даст возможность каждому наполнить свое лукошко.

Среди предприятий по заготовке и переработке ягод особо выделяется крупнейший российский и европейский оператор рынка — «Ягоды Карелии». Их свежезамороженная продукция встречается в крупнейших городах России и восьми странах мира. Так, в прошлом году фирма поставила около 600 тонн морошки, намного превзойдя ближайших конкурентов.

Самые популярные ягоды в Карелии

Брусника

Распространенная культура представляет собой вечнозеленый невысокий кустарник с ползущим корнем. Примерно во второй половине июня его покрывает цвет в виде небольших кисточек, а окончательно ягоды созревают к концу лета. Красные спелые плоды содержат полезные микроэлементы, витамины разных групп, пектин, органические кислоты и дубильные вещества. Собранные ягоды хорошо сохраняются. Их употребляют как свежими, так и переработанными в виде блюд.

Например, брусничный сок — популярный соус для мясных блюд.

Голубика

Ближайшая родственница брусники в простонародье называется дурника или гонобобель. Ветвистый кустарник семейства вересковых не превышает метра и обычно встречается на болотах. В июне его осыпают белые или розоватые цветы. Ягоды достаточно крупные, имеют насыщенный голубой цвет, часто с небольшим налетом. Благодаря высокому содержанию дубильных веществ они отдают легкой горечью. Ягода содержит полезную аскорбиновую кислоту и каротин. А само растение может благополучно встретить столетие.

Земляника

Многие любят эту ягоду в Карелии за приятную сладость и раннее плодоношение. Этот небольшой травянистый многолетник в июне зацветает бледными цветочками. Он предпочитает светлые леса, открытые поляны и вырубленные участки. Алые круглые плоды содержат много аскорбиновой кислоты и витамина В6. Земляничное варенье отличается особым вкусом и ароматом. Также гармонично сочетание земляники, например, с черникой и другими ягодами.

Клюква

Клюква в Карелии — одна из самых популярных среди сборщиков ягод. Большинство знают, что растение предпочитает болотистую местность. Оно стелется по земле, а ярко-красные плоды хорошо выделяются на фоне плотных зеленых листьев. Цвести клюква начинает в июне, а сбор урожая можно планировать на вторую половину сентября. Ягоды — разнокалиберные, сочные и достаточно кислые. Любителям сладкой клюквы стоит отправиться на ее сбор после первых морозов. Некоторые даже ищут ее весной, хотя эти плоды содержат меньше полезных элементов. В свежей клюкве высокая концентрация органических кислот, флавоноидов, калия, йода, марганца и железа.

Малина

Всем знакомые колючие кустарники могут разрастаться в довольно крупные растения. Ягоды созревают на задеревенелых «взрослых» побегах, которые по окончании плодоношения засыхают. Сбор урожая происходит примерно в июле – августе. Красные плоды с множеством мелких косточек держатся на конусообразном кремовом плодоложе. Свежая малина очень полезна благодаря множеству витаминов и микроэлементов, в том числе ценному стерину. Выбирайте подходящий тут, чтобы насладиться свежей малиной.

Еще одно растение, предпочитающие болотистую местность. За спелой ягодой можно отправляться с конца июня и практически до августа. Сочные, сладкие, ярко-оранжевые плоды с множеством мелких косточек насыщены витаминами А, В, С, Е, органическими кислотами и ценными микроэлементами. Эта ягода в Карелии часто используется для приготовления варенья и даже ликеров. А листья растения встречаются во многих рецептах народной медицины.

Толокнянка

Менее популярная, но полезная ягода. В народе носит название «медвежьи ушки». Она также активно используется в нетрадиционной медицине. Внешне напоминает бруснику, однако ее мякоть — светлая и суховатая, а вкус достаточно невыразительный.

Черника

Эта ягода в Карелии есть практически везде. Растение в виде невысокого кустарника зацветает мелкими белыми цветками. Они плохо переносит минусовые температуры, что может уменьшить урожайность в некоторые годы. Созревание плодов приходится на конец июля. Черные или темно-синие круглые ягоды отличаются невысоким сроком хранения. Вкус зависит от места произрастания черники. Так, в светлом сосновом лесу встречаются более сладкие плоды по сравнению с кисловатыми ягодами, произрастающими в темном ельнике.

Когда стоит ехать в Карелию на сбор ягод?

Каждый год имеет свои особенности, связанные с температурой, влажностью, осадками и другими природными факторами. Поэтому сроки сбора урожая могут несколько сдвигаться. Но в среднем большинство ягод поспевают в период с конца июня до начала октября. Ознакомиться с нашими осенними турами можно тут.

Середина лета — удачное время для сбора земляки, чуть позже поспевает морошка, костяника и малина. В начале августа леса украшает созревшая сочная черника и голубика. А ближе к концу лета можно отправляться за брусникой. Хотя многие любители этой ягоды утверждают, что полноты вкуса и спелости она достигает только в середине сентября. И завершает этот урожайный период клюква, приобретающая после заморозков особую сладость.

Где лучше собирать ягоды в Карелии?

Все растения имеют свои предпочтения по местам произрастания. Это может быть связано как с климатическими особенностями, так и с ландшафтом. Например, любителям клюквы лучше отправиться на юг республики, где более комфортный климат способствует активному произрастанию этой теплолюбивой культуры. А вот морошка, согласно многочисленным наблюдениям, изобильно покрывает болота Беломорья.

Прежде, чем идти за плодами, рекомендуется ознакомиться с установленными Минприроды Республики разрешенными сроками сбора. В противном случае можно заработать штраф. А вот если вы опасаетесь остаться без ягод в Карелии, то совершенно зря. Согласно статистике Института леса промышленные и частные заготовители собирают не более 15% от всего эксплуатационного запаса даров природы.