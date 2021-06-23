Природные богатства Карелии известны далеко за ее пределами. Леса и озера, реки и водопады, и, конечно, невероятное множество лесных даров — грибов и ягод. О последних мы сегодня и поговорим подробнее.

Карельские ягоды: вкусно и полезно

Вкусные, ароматные, витаминные северные плоды с давних пор занимали значимое место в рационе местных жителей. Высокая насыщенность ценными микроэлементами делает их невероятно полезными для организма. А произрастание на экологически чистой территории позволяет без опаски употреблять их как взрослым, так и детям.

Самые популярные карельские ягоды:

Морошка . Травянистое растение высотой до 30 см предпочитает прохладные болотистые места. Плоды отличаются неповторимым кисловатым вкусом, высоким содержанием витаминов А и С, и имеют противовоспалительные свойства.

. Травянистое растение высотой до 30 см предпочитает прохладные болотистые места. Плоды отличаются неповторимым кисловатым вкусом, высоким содержанием витаминов А и С, и имеют противовоспалительные свойства. Брусника . Кустарники высотой до 40 см, в среднем около 15 см, растут в разных условиях. Плоды — плотные, ярко-красные, кисло-сладкие. Полный вкус набирают после первых заморозков. Имеют дезинфицирующие, диуретические и антисептические свойства.

. Кустарники высотой до 40 см, в среднем около 15 см, растут в разных условиях. Плоды — плотные, ярко-красные, кисло-сладкие. Полный вкус набирают после первых заморозков. Имеют дезинфицирующие, диуретические и антисептические свойства. Клюква . Вечнозеленый стелющийся кустарник выбирает влажные места — болота, берега рек и озер. Вкус плодов — кислый, терпкий, с небольшой горчинкой. Характеризуются высоким содержанием кислот и витаминов, обладают бактерицидными и жаропонижающими свойствами.

. Вечнозеленый стелющийся кустарник выбирает влажные места — болота, берега рек и озер. Вкус плодов — кислый, терпкий, с небольшой горчинкой. Характеризуются высоким содержанием кислот и витаминов, обладают бактерицидными и жаропонижающими свойствами. Черника . Низкорослый кустарник высотой до 45 см предпочитает хвойные леса и затененные посадки. Вкус небольших, темно-синих плодов зависит от места произрастания, особенно сладкими они получаются на освещенных участках. Черника известна своими бактерицидными свойствами и способностью улучшать остроту зрения.

. Низкорослый кустарник высотой до 45 см предпочитает хвойные леса и затененные посадки. Вкус небольших, темно-синих плодов зависит от места произрастания, особенно сладкими они получаются на освещенных участках. Черника известна своими бактерицидными свойствами и способностью улучшать остроту зрения. Земляника . Травянистое растение высотой до 10 см встречается как на лесных опушках, так и в гуще деревьев. Приносит небольшие, ароматные, сладкие плоды ярко-красного цвета. Ценится за приятный вкус и противовоспалительные и антисептические свойства.

. Травянистое растение высотой до 10 см встречается как на лесных опушках, так и в гуще деревьев. Приносит небольшие, ароматные, сладкие плоды ярко-красного цвета. Ценится за приятный вкус и противовоспалительные и антисептические свойства. Лесная малина. Кустарник средней высоты быстро разрастается в обширные малинники, предпочитает открытую, солнечную местность. Сладкая и ароматная лесная малина уступает в размерах одомашненной родственнице. Благодаря высокому содержанию витаминов и микроэлементов обладает жаропонижающими свойствами.

Собираясь на отдых в Карелию, непременно захватите с собой лукошко. Собранные лесные ягоды можно съесть свежими или хранить замороженными. Можно сушить и мочить, готовить кисели и варенье, печь пироги и делать множество других вкусных блюд.

Самые популярные блюда из ягод

Надеемся, что наш ТОП-5 вдохновит вас на создание своего кулинарного шедевра. Фантазия приветствуется!

Брусника моченая

Спелую бруснику перебирают, моют под проточной водой, оставляют стечь. Готовят сироп: на 1 л чистой воды взять 2 ст. л. сахара и 1/2 ч. л. соли. Хорошо перемешать, довести до кипения и охладить. Особую пикантность сиропу придадут несколько звездочек гвоздики или нарезанная «антоновка». Тогда его следует прокипятить чуть дольше. Любителям сладкого рекомендуется увеличить объем сахара. Далее ягоды перекладываются в чистую емкость, заливаются сиропом и отправляются в прохладное место.

Моченая брусника будет готова через 25–30 дней. Она подается к мясу и рыбе, используется для начинки выпечки, добавляется в разные салаты и прекрасно подходит для киселей и морсов. Любопытно, что в древности карелы просто заливали бруснику чистой водой и оставляли храниться в деревянных бочках.

Рябиновое варенье

Спелую рябину перебирают и тщательно промывают. Затем заливают соленой водой на 5-6 часов, чтобы все насекомые и червяки оказались на поверхности. Вымоченную рябину нужно еще раз промыть, равномерно распределить на столе и чуть примять скалкой. Залить ягоды кипятком на 15 минут, далее воду слить, а рябину поместить в кипящий сироп — на 1 кг ягод берется 1,5 кг сахара и 3 ст. воды. Проварить до готовности, охладить и дать отстояться 12 часов до расфасовки по банкам. Такая пауза даст возможность рябине хорошо напитаться сахаром.

Мусс из клюквы

Плоды перебирают, моют под проточной водой и тщательно давят толкушкой. Далее сок отцеживают при помощи мелкого сита или марли. А выжимки отправляют в кипящий сироп — на 1 ст. ягод берется 3 ст. воды и 1 ст. сахара. Спустя 5–7 минут массу процеживают, добавляют 3 ст. л. манной крупы и проваривают 20 минут на маленьком огне при непрерывном помешивании. Затем добавляют отцеженный сок и хорошенько взбивают. Лучше делать это, поместив кастрюлю в емкость со льдом, снегом или ледяной водой.

Блюдо подают в холодном виде, со сливками или молоком.

Ягодный кисель по-карельски

Любые карельские ягоды перебирают, промывают и засыпают сахаром. Перетирать не требуется. Для блюда средней густоты следует на 1 ст. ягод взять 3 ст. воды и добавить сахар по вкусу. После закипания ввести 2 ст. л. разведенного холодной водой крахмала и довести до кипения. Готовое блюдо чуть присыпать сахарным песком, чтобы не появилась пенка. В старые времена традиционный кисель marjakiiseli предпочитали варить густым и непременно подавать с молоком.

Пирог с черникой

И завершает наш ТОП блюдо, без которого невозможно представить ягодный пьедестал — пышный и ароматный пирог с черникой. Карелки пекли это чудо на праздник Маковея в честь проводов лета. Для него замешивали кислое дрожжевое тесто. Чернику прежде брали проваренную, сейчас же часто просто перетирают с сахаром. Затем, чтобы сок не вытекал, присыпают ее сверху картофельной мукой. Или же «штрейзелем» — перетертой массой из 1 ст. л. муки, 20–30 г топленого масла и 1 ст. л. сахара. При желании вместо целого пирога можно приготовить небольшие пирожки-ватрушки.

И приятного аппетита!