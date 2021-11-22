Морошка в Карелии

Из всех природных богатств Карелии ягоды достойны отдельного внимания. Символов «ягодного мира» республики считается морошка. Ее плоды издавна ценились во всех странах, в которых они произрастают. Например, в Норвегии, согласно законодательству, можно срывать только спелые плоды, и есть только «на месте» в лесу. В царское время морошка была обязательным атрибутом каждого приема пищи монаршей семьи.

Что за ягода такая?

Морошка – многолетнее травянистое растение рода Rubus (малиновые), семейства Розовые. Ареал распространения арктической малины (как ее называют) – приполярные территории Канады, Аляска, Скандинавия, северные районы Польши и Белоруссии. В России ее плантации покрывают болотистые местности и торфяники в Карелии, на Кольском полуострове, Архангельской, Мурманской областях, на Сахалине и Дальнем Востоке.

Визуально – это самоопыляющийся кустарник с тонкими двух- трехлистными стеблями, высотою до 35 см. Растение выбрасывает белые цветки, по одному на каждом стебле. Период цветения – средина июня начало июля. Морошка – родственница малины, и как и у малины ее листья округлой формы и зубчатыми краями. Ягода размером 1,5 см созревает до 45 дней и визуально похожа на малину. Созревая, цвет плода меняется от желтоватого до янтарного оранжевого. По кисло-сладкому вкусу напоминает ежевику или облепиху.

Немного о полезном

Положительное воздействие на организм ягоды напрямую связано с витаминами и микроэлементами, входящими в ее состав. В морошке есть витамины: С, А, В1, В2, РР. Плоды на 83% состоят из воды, богаты на калий, фосфор, магний, кальций и натрий. Присутствуют клетчатка, пектин и полиненасыщенные жирные кислоты. По пищевой ценности на 100 г приходится по 1 г белков и жиров, 7.4 г углеводов при калорийности 40 ккал.

Благодаря большому количеству полезных веществ морошку используют как в народной, так и в традиционной медицине, косметологии и кулинарии. Среди основных «полезностей» ягоды выделяют такие:

используется как диетическое питание;

облегчает и ускоряет процесс заживления ожогов;

повышает умственную деятельность и иммунитет;

выводит из организма токсины и шлаки;

укрепляет стенки кровеносных сосудов и капилляров.

Ягоды полезны почти в любом возрасте и состоянии. За счет высокой концентрации магния и витаминов группы В снижают риск инфаркта или инсульта, витамин Е в ягоде повышает стрессоустойчивость. Женщинам употребление морошки полезно для нормализации менструального цикла, для увлажнения кожи и защиты от ультрафиолета. Коллаген укрепляет волосы и ногти. Для будущих мам и плода важен токоферол, но морошка противопоказана при грудном вскармливании (возможна аллергия или диарея у малыша).

Для детей до 3 лет ягода может быть опасной. Причина – отсутствие в раннем возрасте нужных ферментов для ее усвоения. Но к школьному возрасту морошку следует вносить в рацион в виде морсов, как иммуностимулятор.

Стоит упомянуть, что в морошке полезны не только плоды, но и корни, и листья, и цветки. Листья, например, используют как противовоспалительное и заживляющее средство, а также при лечении диареи и отеков. В народной медицине применяют отвар из листьев в качестве онкостабилизатора и при заживлении «мокрых» ран.

Использование корней способствует нормализации обмена веществ. Их применяют при терапии почечнокаменной болезни, при простудах и авитаминозах, при малярии, и как сильное мочегонное средство. Для улучшения аппетита пьют сок (в соотношении к воде 1:1). Полезен чай из чашелистиков при бронхитах, трахеитах и кашле.

Кроме полезных свойств есть и противопоказания. Нельзя употреблять морошку тем, кто страдает нарушениями ЖКТ (особенно на стадии обострения), а также гастритами и язвами.

Как использовать и хранить ягоду

Чтобы получить максимум «выгоды» для организма следует знать правила хранения и использования этих даров природы. Период сбора морошки ограничен 2-3 неделями в июле. Признак дозревания – полупрозрачные оранжевые плоды. Срывать их необходимо с чашелистиками. Как и чернику, морошку не следует укладывать в высокую тару, иначе ягоды под весом перемнутся. Обработать урожай необходимо в течение суток во избежание процесса брожения. Способы хранения ягод могут быть разными.

В свежем виде. Максимум неделю, в холодильнике в герметичной таре. Заморозка. Отделить от чашелистиков, промыть и высушить, затем разложить по емкостям в морозилку. Хранится до 1 года. Сушка. Разложить после первичной обработки на чистой бумаге (полотне), накрыть марлей и оставить для высушивания. Затем сложить в хлопковый мешок или деревянную емкость. Хранить можно до 2 лет в прохладном темном месте. В вареном виде. Джемы, варенья до 2 лет хранятся в стеклотаре. Все эти способы сохраняют полезные свойства плодов.

Блюда из морошки

В кулинарии разных стран существует много рецептов из морошки. Каждый из них на столько же полезен, как полезны и сами плоды.

Самый простой рецепт – это чай с морошки. Для его приготовления (на 3-4 чашки) следует залить кипятком пол чайной ложки сухих ягод и дать настоятся 10 минут.

Для приготовления отвара понадобится 1 чайная ложка плодов на стакан кипятка. Прокипятив 15 минут на слабом огне, оставить настаиваться на 1 час. Процедить и долить кипятка до верха стакана.

Для варенья необходимо взять ягоду, сахар и воду в соотношении 3:3:1. Варить этот сироп до 5 минут. После остывания снова довести до кипения, разлить по таре и закатать. Можно и не варить, тогда следует ягоды протереть через сито (взбить блендером), добавив в равных пропорциях сахар.

Популярным считается рецепт компота из морошки. Для приготовления 3-литров компота понадобится стакан ягод, стакан сахара, немного лимона и мяты. Разложив ингредиенты в банку, залить до верха кипятком и дать остыть. Затем слить воду, довести ее до кипения, залить в банку и закатать.

Детям можно сделать мороженое. Необходимо 150 г ягод, яйцо, 100 г сахара, стакан жирных сливок и полстакана молока. Взбить яйцо с сахаром. Добавить сливки и продолжить взбивать. В получившуюся смесь добавить ягоды и снова взбить. Переложить все в емкость, закрыть и поставить в морозилку. Через некоторое время необходимо достать мороженое из морозилки, снова взбить и вернуть в морозилку до полного замерзания.

Кроме этого ягоды добавляют в различные смузи, творожные десерты и запеканки, торты и пирожные. Их можно использовать как маринад для мяса, рыбы или грибов. Есть рецепт ликера на основе ягод морошки.

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В косметологии для ухода за волосами и кожей из плодов делают маски. Для этого следует немного ягод растереть в пюре, смешать со сметаной и нанести на проблемные участки кожи. Процедура увлажнит, восстановит и омолодит кожу. Что касается ухода за волосами, то здесь более сложный рецепт. Необходимо 1-2 столовых ложки измельченных листьев, немного растительного масла, 2 перепелиных яйца. Все следует перемешать и нанести на 30 минут на волосы.